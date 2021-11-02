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"Третьи сутки не могу мать сдать", - мешканець російської Кубані привіз тіло до райадміністрації і на колінах звертався до Путіна. ВIДЕО

Заплутані процедури оформлення похорону в Росії призвели до нового скандалу. На Кубані тіло покійної, яке ніяк не вдавалося доставити до моргу, привезли до будівлі районної адміністрації.

Носилки з тілом були виставлені біля районної адміністрації в Тимашевську, за 70 км на північ від Краснодара, в неділю, 31 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. На відео, що розійшлося соцмережами, чоловік стоїть навколішки поряд і, звертаючись до президента Володимира Путіна та "Єдиної Росії", кричить: "Третю добу не можу мати здати".

Пізніше з'ясувалося, що чоловік – не родич покійної, а похоронний агент Роман Пікало. На ношах було тіло 64-річної мешканки сусіднього Калінінського району, яка померла від онкологічного захворювання.

Поруч на майдані зібралися співробітники інших похоронних підприємств міста. Всі вони говорили, що обмеження, якими місцеве бюро судово-медичної експертизи обставило прийом померлих, не дають змоги оперативно доставити небіжчиків у морг і загрожують рідним багатотисячними витратами.

Після дискусій із поліцією та представником міської адміністрації, який заявив, що "суспільний резонанс нам не потрібен зараз", дозвіл на транспортування тіла в морг при місцевому бюро судмедекспертизи було отримано, і конфлікт вичерпався.

З агентом Пікалом тим часом поспілкувалися представники районної прокуратури, яка вирішує, чи порушувати справу за статтею 244 КК РФ - "Наруга над тілами померлих".

Автор: 

Єдина Росія (144) Кубань (16) похорон (1290) путін володимир (24218) росія (66461) скандал (629)


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Топ коментарі
+100
русский на коленях перед ******. Уже привычная картинка.
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02.11.2021 18:35 Відповісти
+79
бунтует холоп)
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02.11.2021 18:35 Відповісти
+51
Страна терпил, страна рабов (С)
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02.11.2021 18:37 Відповісти
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русский на коленях перед ******. Уже привычная картинка.
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02.11.2021 18:35 Відповісти
бунтует холоп)
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02.11.2021 18:35 Відповісти
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02.11.2021 19:34 Відповісти
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02.11.2021 18:36 Відповісти
Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
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02.11.2021 19:13 Відповісти
Удивительная позиция русских рабов - не требовать гневно от своих слуг - чиновников того, что они обязаны делать, а стоять на коленях перед сатаной - бандитом и волать.
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03.11.2021 09:16 Відповісти
Спочатку лайкнув. Потім придивився, і стало незрозуміло: стоять на колінах у вишиванках (не косоворотках), а замість очей - прапори паРаші. У підписі говориться про інсталяцію "Хохльі".
Що воно означає?
Прибрав свій лайк.
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02.11.2021 20:18 Відповісти
а мені подобається ця інсталяція. дуже влучно зображений великий прошарок нашого суспільства. начебто й у вишиванках, й розмовляють мовою, а в головах все одно совок та адіннарот.
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02.11.2021 21:38 Відповісти
Зрозуміло. Хоч якесь пояснення. Але ідея та її реалізація мені не подобаються. Надто багато простору залишається для усіляких трактувань проти українців та України.
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02.11.2021 22:06 Відповісти
Колись, ще коли колгоспи животіли, зі мною вступив в полеміку іздовий. Я агітував голосувати на рефереендумі за вихід з Союзу і незалежну Украіну. Він мені на це каже:"Мені однаково хто тут при владі буде -поляки, німці чи москалі, мені аби колгоспи не розвалили і в мене коні не відібрали". Ось і весь світгляд в отих хрунів .
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02.11.2021 23:22 Відповісти
Про хрунів-"акакаяразніца" зрозуміло.
Що не зрозумів - то вони там на колінах стоять у вишиванках?
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02.11.2021 23:38 Відповісти
Правдиво щодо певного відсотку співгромадян. Підпис говорить, що цим творінням зацікавилася СБУ. Хотілося б знати посил художника.
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03.11.2021 00:31 Відповісти
Згоден.
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03.11.2021 07:00 Відповісти
а вы разве не встречались с такими соотечественниками? жаль, что убрали эту инсталляцию с выставки, она очень красноречива...
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03.11.2021 17:44 Відповісти
Я таких знаю особисто. Але важливий і контекст: хто це створив, що хотів сказати, до чого веде.
Не знаючи всього цього, не знаєш і те, як до цього ставитись.
Наприклад, це міг би бути кадр з програми "Вечірнього Мудозвона" Соловйова, в якій він ось так прокоментував показане:
Художник из Костромы Пупкин создал инсталляцию о наших младших братьях хохлах. В ней он передал настроения, царящие сейчас повсеместно на оккупированной бендеровским режимом Украине. Пупкин с присущей ему гениальностью показал, как хохлы, изнывающие от гнета мировой закулисы и ее геополитических экспериментов, смотрят с надеждой в сторону России и на коленях просят нас помочь им вернуться в большую семью братских славянских народов. ©
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03.11.2021 19:02 Відповісти
Кубань когда-то была частью Украины и некоторые местные до сих пор говорят на суржике, но их можно называть уже только расеянами, одичалыми ... или манкуртами
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02.11.2021 23:09 Відповісти
Якщо це окрема сентенція, то згоден. Якщо ж це відповідь на моє запитання "Що воно означає?" - так і не зрозумів. Невже ця інсталяція про кубанців?
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02.11.2021 23:33 Відповісти
ну то є Українці, а є хохли. Ось ті, яким раша в очі сцить то хохли, як ото на сході в ордло
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03.11.2021 11:56 Відповісти
Не мав би нічого проти такої трактовки.
Тільки не зрозуміло, чи автор тієї інсталяції мав на увазі те ж саме.
Могла бути і якась провокація типу "Ви вважаєте себе вільними і незалежними, а насправді дивитесь у наш бік, стоїте перед нами на колінах і мрієте про возз'єднання".
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03.11.2021 12:19 Відповісти
Нарешті вирішив нагуглити хто такий художник Салевич, і знайшов його авторське пояснення до інсталяції:

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03.11.2021 12:25 Відповісти
Тепер стало зрозуміло. Мене був "напружив" коментар під тим фото (вище):
****** Timofeeva: Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
Сам по собі правильний, він виглядав недоречно під фото інсталяції про українців.
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03.11.2021 12:33 Відповісти
Наскільки просте пояснення ватника
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03.11.2021 00:35 Відповісти
Страна терпил, страна рабов (С)
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02.11.2021 18:37 Відповісти
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич
А.С. Пушкин.
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02.11.2021 18:39 Відповісти
день кацапа повинен бути тривожним, ніч маятною, а життя загалом - такє я к у цього мокши )
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02.11.2021 18:41 Відповісти
нарешті нам відкрили походження прізвища пікалов
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02.11.2021 20:52 Відповісти
Отсель грозить мы миру будем...

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02.11.2021 18:47 Відповісти
Универсальная конструкция, кстати. Используется как будка для голосования на очередных выборах *****.
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02.11.2021 18:49 Відповісти
Розказував мені старий дідусь. Коли женився на кацапці, поїхав до її родичів . А них немає сортиру. Ніякого. В кінці огороду ліс, то засрали його напроч. Збудува дід їм дерев'яного. Приїхав через рік. Кацапи і собі набудували.
Понравилось.
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02.11.2021 18:59 Відповісти
Був (десь 1987 р) на практиці в Карелії. Нам пропонували зразу квартиру. Будинок двохповерховий, з туалетом, але не каналізація, а внизу проста вигрібна яма. Уявляєте, з другого поверху у вигрібну яму
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02.11.2021 19:03 Відповісти
Там один провалился и утонул в говне.. по лапотным новостям передавали ..правда давно
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02.11.2021 22:36 Відповісти
В Мур манске це було. Мужик впав в яму, інший проходив мимо але не захотів забруднитись і не допоміг вилізти. Наранок хтось з жильців дому прийшов в туалет, а мужик за ніч в г...ні і замерз.
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02.11.2021 23:27 Відповісти
Тут недавно новость из страны-помойки проскакивала...В каком-то городе местные жители после многих лет засирания кустов в округе дождались от властей постройки деревянного сортира. Разобрали этот сортир на дрова для (!!!!!) пожарить шашлыков на какой-то их праздник. И продолжают засирать округу.
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02.11.2021 19:03 Відповісти
Жих...
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02.11.2021 19:05 Відповісти
памойное вєдро только на росії )
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02.11.2021 19:06 Відповісти
такого у людей не може бути взагалі. Це чійсь створений хворою уявою стьоб
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02.11.2021 19:12 Відповісти
Один старий дід казав на Полавщині, що як німець прийшов, то першим ділом сральника дерев'яного поставив, а як прийшли мокшанські освободітєлі, то так загадили кукурудзу на городі, що три роки після того гною не вносив!
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02.11.2021 19:14 Відповісти
Сидит кацап в подобном заведении, а мимо идет бабка:
- Ванька, бесстыжа харя! Туды твою растуды! Ты хоть бы дверь на сортир то навесил, все твои яйцы видать!
Ванька: - Дверь??! А на хрена она? Че тут брать то?!
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02.11.2021 19:17 Відповісти
Исконно русская пословица - насрано, как за баней. Я раньше не понимал, зачем ходить именно за баню. Теперь понимаю, больше-то ходить некуда
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02.11.2021 20:11 Відповісти
це в них називається - поговОрка
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02.11.2021 21:42 Відповісти
Вчора Росія повинна була відмічать трьохсотліття свого проголошення а росіяни - трьохсотліття свого "призначення"2 листопада 1721 року Петро І видав указ про проголошення "Рассийскай империи" і наказав "московітам" іменуваться "рассеянами"
Через два дні вони будуть святкувать штучне свято - "День единства Рассии" Воно було ними придумане саме для маскування попередньої (вчорашньої) дати - бо у перші роки після розвалу Союзу деякі "недалекі" їх голови почали відмічать "день створення Росії" А куди тоді їх липову "тысячелетнюю историю" ліпить?
" - что такое "День единства Рассии"?
- День кагда "граждане Рассии" - чуваши, удмурты, марийцы , пермяки сабираются вместе и радастна паздравляют друг друга с единством, а потом, нажравшись водки, лупят один другого по морде, абзывая "чурками нерусскими"...
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03.11.2021 07:36 Відповісти
і ето нє про ковід...

Sova@S0vaUA



Чем больше русских убиваешь, тем больше нравится ты им
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02.11.2021 18:46 Відповісти
Угу. Рейтинг дохлого упыря Гуталина джугашвили на стране-помойке выше, чем у пока живого *****.
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02.11.2021 18:47 Відповісти
канібалісімус - то найвище звання людожера
хло іще не доріс - але старається, і сухорукий урка йому за взірець
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02.11.2021 18:51 Відповісти
так вони щe по форумах мають совiсть задавати питання "дe русскиe стоят на колєнях? ви всьо врьотє". пiсля поданого вiдeо - затикаються.
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02.11.2021 20:09 Відповісти
без комментариев....
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02.11.2021 18:35 Відповісти
ты как челобитную сцарю подаёшь,смерд...
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02.11.2021 18:37 Відповісти
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02.11.2021 18:37 Відповісти
на росії все без змін
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02.11.2021 18:39 Відповісти
это пять!!!
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02.11.2021 18:45 Відповісти
Їм аби відсосати...
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02.11.2021 18:56 Відповісти
тiпа як укус змiюки!
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02.11.2021 20:10 Відповісти
"Третьи сутки не могу мать сдать" Позже выяснилось, что мужчина - не родственник покойной, а похоронный агент Роман Пикало. Источник:

Вот тварь коммерческая. Такими вещами вообще-то не шутят.
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02.11.2021 18:40 Відповісти
Добре, що на росії не треба приходить до общєва мнєнія, бо общєє мнєніє приходить до тебе й забирає в автозак, садить в буцегарню (на пляшку), труїть, закидає твоїх дітей на убій в чужі країни, забороняє твоє віросповідання, вчиняє переслідування неугодних нацменшин, оце жизнь.
Так свинособака ?
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02.11.2021 18:44 Відповісти
А ведь правда. А мы тут заголовок прочитали и выводы делаем.
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02.11.2021 18:53 Відповісти
Так русский же.
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02.11.2021 18:58 Відповісти
Голосуй за пдиную расеюшку сдошнешь как собака
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02.11.2021 18:42 Відповісти
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02.11.2021 18:48 Відповісти
Эмблема просто идеальная - всё в Мордоре делается из жопы: дороги, автомобили, мрачные городские дома похожие на бараки, антинародные законы уничтожающие права личности... А в середине манекена медведя запрятана тушка склонённого безногого козла.
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03.11.2021 01:03 Відповісти
по моему ******* пишется с двумя ..н.. а впрочем и так понятно что скрепы давно пропили и ******** . осталось на ***** с гундяевым на коленях помолиться . а мужика жалко . его за это точно на дурку закроют
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03.11.2021 06:21 Відповісти
Невзоров говорил как сдают там... как там ближайший "город", Харбин шоле..., го - тупо зранят пол года трупы. и мусора потом такие - - не, не езите, надо экспэрта(500км.), и быдло трупы пряячет в эти, ну, в гаражики, для велосипедов то. Вяликая дяржава чо.... Невзоов смеется, в как оно быдлу то? Крым их, а трупы где складывать то?
выродки тупые, Крыммих, ура!
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02.11.2021 18:47 Відповісти
Харбин в Китае.
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02.11.2021 18:54 Відповісти
от них не убудет, сам в курсе
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02.11.2021 19:04 Відповісти
Писец шо там робиться.
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02.11.2021 18:56 Відповісти
Пох...й, что там в ********! Я майже місяць, з 06.10, не можу попасти на прийом до лікаря... Миколаїв, Медцентр меддопомоги№ 2. Біля "Космосу". Заїба...и!
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02.11.2021 18:56 Відповісти
зараз тебе заслинять за те що пишеш про негаразди в Україні! Коментатори так радіють, наче вони живуть у ОП, або Німеччині, або на психлікарні! Я теж проходив цю скорботну подію! Принизливо не менш ніж на кацапіі! Схаменіться та радійте коли ворог твій упаде, бо побачить Бог це та покара тебе, а не ворога! Це Біблія!
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02.11.2021 19:09 Відповісти
НЕ радійте
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02.11.2021 19:10 Відповісти
Ну и сколько раз с 14 года бог покарал кацапов? А за сотни лет сколько покарал? Карают и убивают люди ,и кацапы эту радость заслужили.
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02.11.2021 20:00 Відповісти
Якщо Миколаів на Львівщині, то в мене є сумніви, що таке може бути. А якщо Миколаів на півдні, то вірю, бо де москальні багато, там і бардака стільки ж.
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02.11.2021 23:35 Відповісти
Так а зачем он врет что мать, странная история.
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02.11.2021 18:59 Відповісти
Москалю збрехати - шо дурню с горки збiгти.
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02.11.2021 19:11 Відповісти
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02.11.2021 19:11 Відповісти
Це про гроші.
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02.11.2021 19:13 Відповісти
Надо было саму бабульку на колени перед }{уйлом поставить. А так- незачёт.
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02.11.2021 19:15 Відповісти
Надо не на колена ставать перед ******, а делать всё для того чтоб эта ботоксная свинособака как можно скорее подохла! Граждане россияне, да включите вы уже мозги, в конце концов!
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02.11.2021 19:22 Відповісти
це даже мні ярому руссофобу не смішно
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02.11.2021 19:27 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2346602.html 12-летний москвич по совету знакомых засунул в задний проход отвертку
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02.11.2021 19:55 Відповісти
на паРашi все через дупу...тому що обiсРашка.
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02.11.2021 20:19 Відповісти
Бунтует на коленях,как и положено настоящему нарасийскому крепостному.В,общем,все скрепно
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02.11.2021 20:01 Відповісти
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02.11.2021 20:09 Відповісти
вЯликия, однозначно!

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02.11.2021 20:08 Відповісти
На колени перед царём это правильно... но разве же это царь? ох и чепуши...
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02.11.2021 22:27 Відповісти
для одичалых что царь, что лагерный пахан - один хрен
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02.11.2021 23:11 Відповісти
что ботоксный лысогном-педофил из питерской подворотни.))
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03.11.2021 12:03 Відповісти
Как челобитную царю подаешь, холоп!
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03.11.2021 01:30 Відповісти
Зкріпно!

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03.11.2021 02:08 Відповісти
Яке нам взагалі діло до **********. ********* - одне слово і в ньому все що потрібно знати про цю країну. Про її культуру, історію, порядки, керівництво і життя народу. Я що маю їм співчувати в їх ************** побутових проблемах? Я вимикаю канал якщо чую кацапську з 2014. Гидко їх слухати і бачити. А нас втягують якісь манкурти-посіпаки в "спільний культурний простір". Нема вже нічого спільного крім кордону з цими тварюками! Їх тільки знищувати і дегуманізувати для того щоб легше було вбивати. І вони на це заслужили! Всією країною. Кожний кацап це генетичний ворог українців. І як би це падло не прикидалось сутність тварюки вилазить у всьому що і як вони роблять. Ізолювати і забути. Нам своє робить!
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03.11.2021 02:58 Відповісти
Ще один доказ, що кацапи - не люди
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03.11.2021 06:54 Відповісти
Зато Крым-Шав, уроды
свиньям скармливайте своих дохлых поциентов - благо на рашке - выпили, подрались и разошлись довольные, а свиньи потолще будут)
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03.11.2021 09:03 Відповісти
Да вы, я вижу, холопы, не уймётесь! Как челобитную бункер-царю Вове Путину-Х#уйлу подаёте? На колени, черви! Ни хрена не получите дебилы *****!!! Терпите еще 20 лет.
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03.11.2021 09:20 Відповісти
С колен не высоко падать.
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03.11.2021 09:51 Відповісти
Ужас.
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03.11.2021 10:09 Відповісти
Я другой такой страны не знаю,где так вольно дышит человек... (с)
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03.11.2021 10:36 Відповісти
.

були колись козаками, а стали кIзяками, бидлом у Сцарька та мicцевих його дєржиморд.



.
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03.11.2021 12:05 Відповісти
афигеть ...мля хороше что через Ютуб короновирус непередается
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03.11.2021 12:32 Відповісти
Путин прими мать!
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03.11.2021 13:36 Відповісти
 
 