"Третьи сутки не могу мать сдать", - мешканець російської Кубані привіз тіло до райадміністрації і на колінах звертався до Путіна. ВIДЕО

Заплутані процедури оформлення похорону в Росії призвели до нового скандалу. На Кубані тіло покійної, яке ніяк не вдавалося доставити до моргу, привезли до будівлі районної адміністрації.

Носилки з тілом були виставлені біля районної адміністрації в Тимашевську, за 70 км на північ від Краснодара, в неділю, 31 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. На відео, що розійшлося соцмережами, чоловік стоїть навколішки поряд і, звертаючись до президента Володимира Путіна та "Єдиної Росії", кричить: "Третю добу не можу мати здати".

Пізніше з'ясувалося, що чоловік – не родич покійної, а похоронний агент Роман Пікало. На ношах було тіло 64-річної мешканки сусіднього Калінінського району, яка померла від онкологічного захворювання.

Поруч на майдані зібралися співробітники інших похоронних підприємств міста. Всі вони говорили, що обмеження, якими місцеве бюро судово-медичної експертизи обставило прийом померлих, не дають змоги оперативно доставити небіжчиків у морг і загрожують рідним багатотисячними витратами.

Після дискусій із поліцією та представником міської адміністрації, який заявив, що "суспільний резонанс нам не потрібен зараз", дозвіл на транспортування тіла в морг при місцевому бюро судмедекспертизи було отримано, і конфлікт вичерпався.

З агентом Пікалом тим часом поспілкувалися представники районної прокуратури, яка вирішує, чи порушувати справу за статтею 244 КК РФ - "Наруга над тілами померлих".