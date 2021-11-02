"Третьи сутки не могу мать сдать", - мешканець російської Кубані привіз тіло до райадміністрації і на колінах звертався до Путіна. ВIДЕО
Заплутані процедури оформлення похорону в Росії призвели до нового скандалу. На Кубані тіло покійної, яке ніяк не вдавалося доставити до моргу, привезли до будівлі районної адміністрації.
Носилки з тілом були виставлені біля районної адміністрації в Тимашевську, за 70 км на північ від Краснодара, в неділю, 31 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. На відео, що розійшлося соцмережами, чоловік стоїть навколішки поряд і, звертаючись до президента Володимира Путіна та "Єдиної Росії", кричить: "Третю добу не можу мати здати".
Пізніше з'ясувалося, що чоловік – не родич покійної, а похоронний агент Роман Пікало. На ношах було тіло 64-річної мешканки сусіднього Калінінського району, яка померла від онкологічного захворювання.
Поруч на майдані зібралися співробітники інших похоронних підприємств міста. Всі вони говорили, що обмеження, якими місцеве бюро судово-медичної експертизи обставило прийом померлих, не дають змоги оперативно доставити небіжчиків у морг і загрожують рідним багатотисячними витратами.
Після дискусій із поліцією та представником міської адміністрації, який заявив, що "суспільний резонанс нам не потрібен зараз", дозвіл на транспортування тіла в морг при місцевому бюро судмедекспертизи було отримано, і конфлікт вичерпався.
З агентом Пікалом тим часом поспілкувалися представники районної прокуратури, яка вирішує, чи порушувати справу за статтею 244 КК РФ - "Наруга над тілами померлих".
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Прибрав свій лайк.
Що не зрозумів - то вони там на колінах стоять у вишиванках?
Не знаючи всього цього, не знаєш і те, як до цього ставитись.
Наприклад, це міг би бути кадр з програми "Вечірнього Мудозвона" Соловйова, в якій він ось так прокоментував показане:
Художник из Костромы Пупкин создал инсталляцию о наших младших братьях хохлах. В ней он передал настроения, царящие сейчас повсеместно на оккупированной бендеровским режимом Украине. Пупкин с присущей ему гениальностью показал, как хохлы, изнывающие от гнета мировой закулисы и ее геополитических экспериментов, смотрят с надеждой в сторону России и на коленях просят нас помочь им вернуться в большую семью братских славянских народов. ©
Тільки не зрозуміло, чи автор тієї інсталяції мав на увазі те ж саме.
Могла бути і якась провокація типу "Ви вважаєте себе вільними і незалежними, а насправді дивитесь у наш бік, стоїте перед нами на колінах і мрієте про возз'єднання".
****** Timofeeva: Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
Сам по собі правильний, він виглядав недоречно під фото інсталяції про українців.
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич
А.С. Пушкин.
Понравилось.
- Ванька, бесстыжа харя! Туды твою растуды! Ты хоть бы дверь на сортир то навесил, все твои яйцы видать!
Ванька: - Дверь??! А на хрена она? Че тут брать то?!
Через два дні вони будуть святкувать штучне свято - "День единства Рассии" Воно було ними придумане саме для маскування попередньої (вчорашньої) дати - бо у перші роки після розвалу Союзу деякі "недалекі" їх голови почали відмічать "день створення Росії" А куди тоді їх липову "тысячелетнюю историю" ліпить?
" - что такое "День единства Рассии"?
- День кагда "граждане Рассии" - чуваши, удмурты, марийцы , пермяки сабираются вместе и радастна паздравляют друг друга с единством, а потом, нажравшись водки, лупят один другого по морде, абзывая "чурками нерусскими"...
Sova@S0vaUA
Чем больше русских убиваешь, тем больше нравится ты им
хло іще не доріс - але старається, і сухорукий урка йому за взірець
Вот тварь коммерческая. Такими вещами вообще-то не шутят.
Так свинособака ?
выродки тупые, Крыммих, ура!
свиньям скармливайте своих дохлых поциентов - благо на рашке - выпили, подрались и разошлись довольные, а свиньи потолще будут)
були колись козаками, а стали кIзяками, бидлом у Сцарька та мicцевих його дєржиморд.
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