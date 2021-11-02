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Порошенко закликав терміново ухвалити закон про кисневі станції: Цю проблему треба вирішити раз і назавжди. ВIДЕО

Опозиція зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання і ухвалення закону про кисневі станції в лікарнях.

Про це у відеозверненні повідомив п‘ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Порошенко закликав терміново ухвалити закон 5460 у другому читанні.

"Я хочу подякувати кожному зі 155 народних депутатів, які поставили свої підписи, щоб скликати позачергову сесію для створення і фінансування масштабної програми встановлення стаціонарних кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я. В те, що проблем з киснем не існує, вірить лише одна людина в країні, та й той – Зеленський", – зауважив п’ятий Президент.

"Ми всі пам’ятаємо, як минулого року влада навіть не здогадувалася, що для лікування ковідних хворих знадобиться кисень, і усвідомила це лише тоді, коли люди почали задихатися. А цього разу вже шукала диверсантів, які, мовляв, зупиняють кисневі заводи. А може то олігархи кисень випили?", – зауважив Порошенко.

"З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що проблема кисню так і не вирішена. Як показує практика, лікарні, які використовують лише кисневі балони, першими стикаються з дефіцитом кисню, який виникає під час чергового погіршення епідемічної ситуації", – констатує Порошенко.

"Заклади, які дивом змогли встановити кисневі станції, в тому числі з нашою допомогою, не стикаються з критичною нестачею кисню. Оксигенна станція подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів і забезпечує повну незалежність лікарні від постачальників. Чому? Тому що станція генерує кисень з навколишнього повітря. Єдине, що для цього потрібне – це надійне енергопостачання. Тому ми вимагаємо забезпечити усі ковідні відділення ще й генераторами. Для чого? Щоб уникнути масового мору у випадку віялових відключень електроенергії, бо влада дилетантів забула підготувати енергетику до зими. Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду. От такий діагноз", – говорить лідер "ЄС".

"Тому ми вимагаємо створити нову бюджетну програму, яка називається "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також передбачити відповідну субвенцію для місцевих бюджетів. За орієнтовними підрахунками кубічний метр кисню з кисневої станції коштує до двох гривень. Кубометр кисню з портативного кисневого генератора – вже сімдесят гривень. Тягати балонами – ще дорожче", – зазначає Порошенко.

"Очевидно, що ковід це надовго, і відповідь на цей виклик потребує не лише тактичних, але і стратегічних рішень. Проблему кисню можна і треба вирішити раз і назавжди", – говорить п’ятий Президент.

"Дякую усім фракціям, і навіть кільком сміливцям-слугам, які, попри тиск з Офісу Зеленського, підтримали скликання позачергового засідання. Вимагаємо, аби вже завтра законопроєкт розглянув бюджетний і медичний комітет, а вже в четвер керівництво парламенту зобов’язане скликати позачергове засідання", – переконаний Порошенко.

"Лише за вчора, за один день померло від ковіду 700 українців. Нема нічого важливішого, ніж рятувати життя людей. Отже я закликаю "Слуг" згадати, що вони – не слуги Зеленського, і підтримати цей наш законопроєкт", – резюмує лідер партії.

Автор: 

Порошенко Петро (15203) позачергове засідання (223) Європейська Солідарність (1093) кисень (71)


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Топ коментарі
+19
У Зели есть более простое решение.

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02.11.2021 18:53 Відповісти
+19
Так с какого ляда "технолог" зекрыса оставил страну без кислорода?
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02.11.2021 19:06 Відповісти
+14
«Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду» - це такий діагноз зедебільної, зеленої влади слуг урода наркомана.
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02.11.2021 19:06 Відповісти
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Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA



МОЗ за гроші китайської торгової асоціації провела перемовини з Shenzhen Kangtai Biological Products, що випускає ніде не визнану вакцину KCONVAC, - крім КНР.
Вже хочуть її для України.
Але деталей немає. Є лиш отаке фото.

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02.11.2021 18:48 Відповісти
Правильно Порох сказал тогда про нее -говно,а зекрысы хотели ею всех уколоть,не тратясь
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02.11.2021 18:52 Відповісти
ну, припустимо (ні, уточняю!) Порох тоді лише передав думку лікарів, з якими зустрічася напередодні... Порох в таких справах не спец, тому може лише послатися на спеціалістів...
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02.11.2021 20:22 Відповісти
ты тут причем ?чем скорее ты того - меньше дебилов в Украине
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02.11.2021 18:53 Відповісти
Как там барыге Косоворотье на карман падает от продаж говнопродукции квартала на стране-помойке?
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02.11.2021 18:56 Відповісти
У Зели есть более простое решение.

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02.11.2021 18:53 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! И без шаблонов, фантазируйте активнее!
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02.11.2021 18:55 Відповісти
Ковід прийшов разом з бідосею і піде разом з ним.
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02.11.2021 18:58 Відповісти
А может проще сделать, принять закон о запрете вируса распространятся? Везде одни законы, а выполнять некому.
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02.11.2021 19:02 Відповісти
На свинособакии уже приняли?
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02.11.2021 19:29 Відповісти
Я тащусь , вместо крупньіх производств , обеспечивающих єкономичное пр-во кислорода путем сжижения ВОЗДУХА , "технолог" Порошенко предлагает налепить множество мини-производств в каждой больнице . Кислородное производство является опасньім и категорийньім , требует вьісококвалифицированного персонала , специальньіх помещений и т.п. Кислород из таких мини-станций будет "золотьім" по себестоимости . Кислородное производство на основе концентаторов кислорода из воздуха (без его сжижения) , более приемлемо , но само оборудование дорогое и имеет НИЗКУЮ производительность , не покрьівающую пиковьіе нагрузки , плюс нужньі автономньіе єлектрогенераторьі для страховки.
Кстати , почему тортьі "Киевские" пекут на киевской фабрике и развозят по всей Украине , а не делают на минифабриках в каждой области ? Вопрос лично Порошенко...
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02.11.2021 19:05 Відповісти
Так с какого ляда "технолог" зекрыса оставил страну без кислорода?
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02.11.2021 19:06 Відповісти
тільки зедебіли не побачили того, що нові лікарні здаються в експлуатацію з кисневими станціями; а поруч і старі обладнуються такими станціями.
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02.11.2021 19:09 Відповісти
Ты - ТЫПИЛ!
Кислородное производство опасное, когда кислород СЖИЖАЮТ и хранят в баллонах при давлении в 150 атмосфер!
А в больницах, на кислородных станциях, кислород НЕ СЖИЖАЕТСЯ, а находится все время в газообразном состоянии и давлении 2-3 атмосферы.
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02.11.2021 19:15 Відповісти
откуда сведения??? Вот у нас поставили газгольдеры (знаешь что это такое?) - привозят и хранят жидкий кислород, а когда нужно трансформируют в газообразный.
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02.11.2021 21:04 Відповісти
ключевое слово: "привозят".
Привозят кислород с завода в жидком виде.
А в больницы с кислородными станциями его НЕ привозят - станция на месте из атмосферы его вытягивает.
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02.11.2021 21:25 Відповісти
а вы знаете как работают "вытягивающие с атмосферы" станции? Вы хотя бы в глаза видели "кислородный цех"? Кроме того, все станции "добывают" технический кислород, и только после определенных манипуляций от становиться "пищевым" - а это тоже оборудование и затраты. Кислород после такой "добычи" в "местных масштабах" будет котироваться на уровне стоимости золота!
Если было бы все так просто - в каждой квартире стояла бы своя кислородная станция, и китайский производитель кислорода в жестяных баночках уже был бы банкротом!
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02.11.2021 21:41 Відповісти
Знаю.
Видел.
В курсе.
Просто.
https://reanimed.com.ua/ru/generatory-medicinskogo-kisloroda/?gclid=Cj0KCQjww4OMBhCUARIsAILndv7b1RWxDs-w6iffTl9fLeCkRBGJJbRg-L2jSJgICYfWStmE0Iv8wCEaAgbHEALw_wcB Генератор медицинского кислорода
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02.11.2021 22:08 Відповісти
дядя, кислородные концентраторы ставят в приличные авто для улучшения воздуха в салоне и стоят они от несколько сот долларов

Медицинский кислородный концентратор JAY-1 Биомед + подарок

В наличииКод: 20113

9 200 грн.
8 250 грн.

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02.11.2021 22:46 Відповісти
«Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду» - це такий діагноз зедебільної, зеленої влади слуг урода наркомана.
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02.11.2021 19:06 Відповісти
Фонд, который должен был потрачен на кислородные станции уже давно попилен на большом строительстве и конвертирован в асфальт, откаты и кокаин. Поэтому вместо кислородных станций теперь есть дороги асфальтированные, есть дороги кокаиновые. Но второе для слуг народа, а для народа первое.
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02.11.2021 19:10 Відповісти
Ща зе-скот промичить : а чому сам не рішав?)))
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02.11.2021 19:12 Відповісти
ти довго читав інфу, і запізнився на коментах.
Вже!
і навіть захрещені зедебіли вже є!
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02.11.2021 19:14 Відповісти
73 % быдла внесут трупы Короновирусные ...Зеля ж чемпион в этом деле ратном...
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02.11.2021 19:33 Відповісти
а скільки копійок, по твоєму, коштує життя хворого, який задихається без кисню?
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02.11.2021 20:27 Відповісти
Что может быть дороже жизни людей?
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02.11.2021 20:30 Відповісти
Проблема в том , что єпидемия скоро закончится , к тому времени установка аппаратов только будет разворачиваться. Миллиардьі гривен будут потраченьі без єффекта , а на єти деньги можно приобрести много чего из оборудования для больниц. Все нужно просчитьівать , а не махать шашкой для пиара.
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02.11.2021 20:38 Відповісти
не скоро, еще года 2-3 будет.
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02.11.2021 20:47 Відповісти
ну помрет в страшных муках еще 200-300 тыс. украинцев...
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02.11.2021 20:53 Відповісти
дядя, нормальная больница должна иметь кислородную станцию и подводку к кислорода к кроватям по любому !

ковид еще не известно когда кончится
а что придет после ковида.... ?
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02.11.2021 20:52 Відповісти
 
 