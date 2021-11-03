"Татаров - зашкварений чорт Януковича/Захарченка, якого Офіс Президента Зеленського врятував від в'язниці", - Шабунін. ВIДЕО
СБУ ігнорує розслідування справи про хабар заступника голови ОП з питань правоохоронних органів Олега Татарова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у соцмережі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.
"НАБУ/САП скерували в суд справу Микитася про крадіжку 81,6 млн грн на житлі нацгвардійців. Саме з цієї справи Банкова видерла епізод з хабарем від Татарова і віддала його в СБУ. Там, як ви розумієте, епізод і згниває… НАБУ/САП/ВАКС ще до вироку стягнули з Микитася заставу в 30 млн грн і віджали 50 млн грн... Весь цей треш відбувається тільки тому, що Офіс Президента, наплювавши на закон і здоровий глузд, врятував Татарова від тюрми…, виправдовуючи "беркутівців", які напали на автомайданівців у Кріпостному провулку у Києві", - написав він.
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Татаров, звісно, для них рідна людина.
Только при чем тут "продажность"? Он что теперь открещивается от этих разоблачений в чьих-то интересах?
Сама статья опровергает этот ваш тезис
Просто "Шабуня" чекав що "зелені" його "ощасливлять кормушкою" як Лєщенка чи Найєма ...
Как можно знать что человек "ожидал/не ожидал"? Он вам лично говорил об этом или вы умеете мысли читать? Кроме того, искать/желать лучшего для себя - это абсолютно естественный и нормальный процесс для любого человека. В чем же тут "предательство"?
...А коли виявилося "не так" - почав "срать" на них
Дал время проявить себя, а когда увидел по их действиям кто они и что они, начал критиковать. Так поступают все адекватные журналисты.
Коли "шантаж" не вийшов ...
Какой "шантаж"? Или вы мне теплое место или я начну вас критиковать? Это ваши домыслы и фантазии или подтвердить можете?
...він спробував "випросить шматок солодкого" (як і Білецький) у Євросолідарності Був "посланий"
Опять ваши фантазии и домыслы или подтвердить можете?
... у спробах хоч від когось отримать фінансову підтримку
Опять ваши фантазии и домыслы или подтвердить можете? Когда и у кого он просил денег?
По итогу, я так и не понял в чем конкретно "продажность" Шабунина? В желании заработать денег? Серьезно? Т.е. журналистам-расследователям жить не нужно? Или они должны жить на хлебе и воде
На счет продажности я уже писал. Если человек пишет правильные и изобличающие вещи, то мне, честно говоря, фиолетово в чьих интересах и кто и сколько ему за это заплатил. Важно то, что мы получаем информацию.
Есть принципиальные вещи: национальные интересы, война, российская пропаганда и пр. И вот тут компромиссов быть не может. Но я за Шабуниным подобного не замечал. Я, Шабунину не адвокат, но я оцениваю то что он пишет, т.е. суть его статей, а не то как он деньги зарабатывает. И меня очень бесят "комментаторы", которые ни слова не говоря о содержании статьи, сразу переходят на личности. Это называется флуд и спам. Или вы с чем-то не согласны в его статье?
2. Давай возьмем любую статью Шабунина о Порохе и разберем ее. Выбирай любую.
А словом "подтвердилось" манипулировать не стоит. Мы же с тобой не та ток-шоу.
Спешите на экскурсию в Межигорье, а то вернут овоща и будет вам нато и эс и все остальное