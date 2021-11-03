"Татаров - зашкварений чорт Януковича/Захарченка, якого Офіс Президента Зеленського врятував від в'язниці", - Шабунін. ВIДЕО

СБУ ігнорує розслідування справи про хабар заступника голови ОП з ​​питань правоохоронних органів Олега Татарова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у соцмережі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

​​"НАБУ/САП скерували в суд справу Микитася про крадіжку 81,6 млн грн на житлі нацгвардійців. Саме з цієї справи Банкова видерла епізод з хабарем від Татарова і віддала його в СБУ. Там, як ви розумієте, епізод і згниває… НАБУ/САП/ВАКС ще до вироку стягнули з Микитася заставу в 30 млн грн і віджали 50 млн грн... Весь цей треш відбувається тільки тому, що Офіс Президента, наплювавши на закон і здоровий глузд, врятував Татарова від тюрми…, виправдовуючи "беркутівців", які напали на автомайданівців у Кріпостному провулку у Києві", - написав він.

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