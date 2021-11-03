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"Татаров - зашкварений чорт Януковича/Захарченка, якого Офіс Президента Зеленського врятував від в'язниці", - Шабунін. ВIДЕО

СБУ ігнорує розслідування справи про хабар заступника голови ОП з ​​питань правоохоронних органів Олега Татарова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у соцмережі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

​​"НАБУ/САП скерували в суд справу Микитася про крадіжку 81,6 млн грн на житлі нацгвардійців. Саме з цієї справи Банкова видерла епізод з хабарем від Татарова і віддала його в СБУ. Там, як ви розумієте, епізод і згниває… НАБУ/САП/ВАКС ще до вироку стягнули з Микитася заставу в 30 млн грн і віджали 50 млн грн... Весь цей треш відбувається тільки тому, що Офіс Президента, наплювавши на закон і здоровий глузд, врятував Татарова від тюрми…, виправдовуючи "беркутівців", які напали на автомайданівців у Кріпостному провулку у Києві", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени конкурсної комісії в КСУ підказували кандидату ОП, людині Татарова Погорецькому, - Жернаков

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) СБУ (13052) Шабунін Віталій (540) Офіс Президента (2033) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+50
До влади прийшли шістаки колишніх ригів.
Татаров, звісно, для них рідна людина.
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03.11.2021 10:04 Відповісти
+25
жоден 73/43%зебіл ( і - не виключення) не здатен втриматись, щоб не висрати брехню в людному місці. Хоча би тому, що характерною ознакою кожного упоротого зебіла є нагла, цинічна брехня та маніпуляція.
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03.11.2021 10:11 Відповісти
+21
Коли читаєш прізвище "Шабунін" випливає словосполучення - "продажна журнашлюха" І саме з таких позицій "на автоматі" сприймається все ним сказане!
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03.11.2021 10:06 Відповісти
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До влади прийшли шістаки колишніх ригів.
Татаров, звісно, для них рідна людина.
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03.11.2021 10:04 Відповісти
нет. пришли русские марионетки
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03.11.2021 10:11 Відповісти
Якщо наважився затявкати Шабунін, значить у ОПУщеному борделі справді проблеми , скоро вже й Пінчук від них відвернеться й Мілованов , "забуде про дробя"- як співає Процишин у своєму хіту БЄЗ ТЄБЯ
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03.11.2021 11:21 Відповісти
И кто это такой у нас такой весь в белом?
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03.11.2021 10:05 Відповісти
Гнида ,который рвал свою дупу за режим ПОРНОШУТА 🤢🤡🐲
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03.11.2021 10:26 Відповісти
Пінчук платив він й рвав
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03.11.2021 11:37 Відповісти
Вы из ольгинских или простой порохобот или двойной бот?
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03.11.2021 10:38 Відповісти
а Ви із ОПУщених?
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03.11.2021 11:38 Відповісти
Такие, как Татаров, Аксенов (мэр Дружковки, а сейчас депутат ВР) при сечачолом петьмане расправляли крылья, а при зеленом клоуне уже взлетели.
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03.11.2021 10:06 Відповісти
жоден 73/43%зебіл ( і - не виключення) не здатен втриматись, щоб не висрати брехню в людному місці. Хоча би тому, що характерною ознакою кожного упоротого зебіла є нагла, цинічна брехня та маніпуляція.
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03.11.2021 10:11 Відповісти
Хотелось бы послушать какие затруднения испытывали во времена Порошенко вышеупомянутые Татаров и Аксенов?
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03.11.2021 10:28 Відповісти
А какие должны были? С квалификацией и составом преступления, плиз
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03.11.2021 10:53 Відповісти
Начиная от замешенности Татарова в силовых операциях на Майдане и его махинаций в УкрБуде и заканчивая Аксеновским сепаратизмом и организацией незаконного реХВерендума. Или для вас это уважаемые люди?
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03.11.2021 11:04 Відповісти
ПШНХЙ, Рябав.
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03.11.2021 11:33 Відповісти
Сразу видно, что Мирослав Грабовский уважает Татарова и Аксенова. Грудью своей, на амбразуры за Татарова и Аксенова.
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03.11.2021 11:52 Відповісти
Зебилоид рябов , "ваши 🤢🤡🐲👹🩰🐸🎪в городе " уже 2,5 г
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03.11.2021 13:38 Відповісти
Опять зебилам Порох в штаны наложил)))))
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03.11.2021 12:56 Відповісти
Это в очередной раз порохоботы стали в позу страуса и отрицают очевидное.
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03.11.2021 13:17 Відповісти
В позе страуса зелебобики уже 2,5 года стоят)))
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03.11.2021 13:53 Відповісти
Коли читаєш прізвище "Шабунін" випливає словосполучення - "продажна журнашлюха" І саме з таких позицій "на автоматі" сприймається все ним сказане!
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03.11.2021 10:06 Відповісти
Единояйцевый брат Серлеща. Ток Серлещ получил кормушку, а Шабунин пролетел мимо.
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03.11.2021 10:17 Відповісти
Когда ЗЕлю на Ростов,Ярик?Ты же так щечки надувал беларусам и чеченцам в гору выписывал с дивана восьмиряками выплетать.А у вас другие кроме шабуниных и лещей остались разве,сметун плаксивый?( Сегодня ВСЯ Украина..это Маруся-буся Звиробой ...и София Фёдына. Остальные патриоты бонусы стригут ...или уже лупанули по взрослому ...как ТягниВбок Олежа с Махницким и отдыхать изволят.Все просрали что Порох в дом(Украину) притянул с Мира по нитке ....для вас неблагодарных идиотов.А ну ещё ярош есть....личный нукер Януковича....тот который за зарплатой на банковую бегал....он хоть расплатился с Сашей стамотологом за разбитую фару на Хаммере...не в курсе?Очень мудрый народ.(
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03.11.2021 10:42 Відповісти
А можно поподробнее на счет "продажности".
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03.11.2021 11:29 Відповісти
А ти відкрий його "разоблачения" "преступнага режима Парашенка" трьохлітньої давності - якщо там не знайдеш відповідей - то тобі ніхто нічого не пояснить!
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03.11.2021 11:41 Відповісти
Спасибо. Посмотрю.
Только при чем тут "продажность"? Он что теперь открещивается от этих разоблачений в чьих-то интересах?
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03.11.2021 11:45 Відповісти
Він "запхнув язик у сраку" і мовчить! Просто "Шабуня" чекав що "зелені" його "ощасливлять кормушкою" як Лєщенка чи Найєма А коли виявилося "не так" - почав "срать" на них Коли "шантаж" не вийшов - він спробував "випросить шматок солодкого" (як і Білецький) у Євросолідарності Був "посланий" а зараз теліпається "як гімно в ополонці" у спробах хоч від когось отримать фінансову підтримку - адже крім "обсирання" і "скандальщини" він нічого не вміє!
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03.11.2021 11:52 Відповісти
Він "запхнув язик у сраку" і мовчить!
Сама статья опровергает этот ваш тезис
Просто "Шабуня" чекав що "зелені" його "ощасливлять кормушкою" як Лєщенка чи Найєма ...
 Как можно знать что человек "ожидал/не ожидал"? Он вам лично говорил об этом или вы умеете мысли читать? Кроме того, искать/желать лучшего для себя - это абсолютно естественный и нормальный процесс для любого человека. В чем же тут "предательство"?
...А коли виявилося "не так" - почав "срать" на них
Дал время проявить себя, а когда увидел по их действиям кто они и что они, начал критиковать. Так поступают все адекватные журналисты.
Коли "шантаж" не вийшов ...
Какой "шантаж"? Или вы мне теплое место или я начну вас критиковать? Это ваши домыслы и фантазии или подтвердить можете?
...він спробував "випросить шматок солодкого" (як і Білецький) у Євросолідарності Був "посланий"
Опять ваши фантазии и домыслы или подтвердить можете?
... у спробах хоч від когось отримать фінансову підтримку
Опять ваши фантазии и домыслы или подтвердить можете? Когда и у кого он просил денег?

По итогу, я так и не понял в чем конкретно "продажность" Шабунина? В желании заработать денег? Серьезно? Т.е. журналистам-расследователям жить не нужно? Или они должны жить на хлебе и воде
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03.11.2021 14:52 Відповісти
Сміяться у якому місці , "аналітєг"?
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03.11.2021 14:56 Відповісти
Ну, если ответить нечего, то остается только "смеяться".
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03.11.2021 15:20 Відповісти
А на що тобі "відповідать"? на твою "аналітику"? Та якби я сам не "поварився" у професійній журналістиці - то я-б ще спробував тобі відповісти А так можу лише сміяться - коли ти пробуєш продажне перо виправдать!
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03.11.2021 15:23 Відповісти
Я понимаю. Что же можно ответить на 2х2=4? Пробовать спорить? Глупо
На счет продажности я уже писал. Если человек пишет правильные и изобличающие вещи, то мне, честно говоря, фиолетово в чьих интересах и кто и сколько ему за это заплатил. Важно то, что мы получаем информацию.
Есть принципиальные вещи: национальные интересы, война, российская пропаганда и пр. И вот тут компромиссов быть не может. Но я за Шабуниным подобного не замечал. Я, Шабунину не адвокат, но я оцениваю то что он пишет, т.е. суть его статей, а не то как он деньги зарабатывает. И меня очень бесят "комментаторы", которые ни слова не говоря о содержании статьи, сразу переходят на личности. Это называется флуд и спам. Или вы с чем-то не согласны в его статье?
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03.11.2021 15:47 Відповісти
І що ж із "разоблачєній" Шабуніна стосовно Порошенка підтвердилося? Назви будь ласка Я у нього бачу лише "наброс на вентилятор" Я так розумію - саме з-за цих "пустишок" він і не став цікавим для "зелених" - ті ж уже третій рік вишукують за що посадить "Пороха"!
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03.11.2021 16:01 Відповісти
1. Статьи Шабунина о Порохе и попытка Зе его посадить, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Давай мухи отдельно, котлеты отдельно.
2. Давай возьмем любую статью Шабунина о Порохе и разберем ее. Выбирай любую.
А словом "подтвердилось" манипулировать не стоит. Мы же с тобой не та ток-шоу.
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03.11.2021 16:24 Відповісти
ТОбі хочеться? То бери і "розбирай" Я свою оцінку Шабуніну як "фахівцю" висловив Люди з нею погодилися А от тебе ніхто підтримувать не хоче Як думаєш - ЧОМУ?
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03.11.2021 16:28 Відповісти
ти знаєш як я тебе поважаю, але перед тим як щось писати- загляни хоча б у Вікіпедію. Шабунін не був ніколи журналістом, він завжди боровся з корупцією, як кажуть наші вороги - Соросьонок. Його діяльність корисна для України
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03.11.2021 21:38 Відповісти
Я одного "знавця" уже питався - "назви мені , яке з "разоблачений" Шабуніна проти Порошенка справдилося!" Так - Шабунін ніякий не "журналіст"! Але він себе ним позиціонує! Хоче показать себе "голосом народу", "несамовитим викривачем корупції"! А виходить продажна шлюха!
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04.11.2021 03:38 Відповісти
Та все вы там черти! Когда уже друг друга на роги насадите??? Задрали Украинцев решалы маланские..
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03.11.2021 10:06 Відповісти
Надеешься что они самоуничтожатся?
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03.11.2021 10:33 Відповісти
Шабуня - таке ж саме зашкварене чмо, але з числа 73/43%зебілів.
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03.11.2021 10:07 Відповісти
Татаров свою місію виконав. Його взяли до ОП, щоб сковирнути Авакова (колись про це проговорився Арестович).
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03.11.2021 10:07 Відповісти
Нічого дивного. Мудрий нарід обрав маладих риганалів.
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03.11.2021 10:11 Відповісти
Это перемога или еще нет? На самом деле это не ОП, это ты и такие как ты, когда привели к власти эту стаю зеленых гиен. Вся текущая ситуация - твоих рук дело, Шабунин.
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03.11.2021 10:18 Відповісти
Розстріляти Суку
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03.11.2021 10:29 Відповісти
Такі люди не мають права жити в цій країні
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03.11.2021 10:30 Відповісти
Шабунін-, я готовий тобі допомагати, бо вважаю що треба інколи жертвувати собою заради ідеї,заради майбутнього своїх дітей
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03.11.2021 10:35 Відповісти
Це для друзів,подельніків татарова
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03.11.2021 10:41 Відповісти
Чекають коли закінчить строк давності) і раааааз, справа закрита, ніхто нєувіноватий. Простий рецепт як відмазати від тюрми коли "свій"
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03.11.2021 11:32 Відповісти
Татаров - це та наволоч, що розповідала, буцім то майданівці самі в своїх стріляли. Коротше, достойний зебуїн
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03.11.2021 12:01 Відповісти
Спасибо, Кэп. Давно было понятно что "новые лица" кухарок, продюссеров и массажисток сами даже видимость порядка создать не смогут. Поэтому они вернули почти всех бандитов и коррупционеров кучмы-яныковоща.

Спешите на экскурсию в Межигорье, а то вернут овоща и будет вам нато и эс и все остальное
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03.11.2021 14:05 Відповісти
Єрмак, Татаров-зрадники.
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03.11.2021 15:47 Відповісти
 
 