Ляшко щодо протестів "антивакцинаторів": У реанімації цей дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють. ВIДЕО

Українцям не варто прислухатися до порад антивакцинаторів, а користуватися перевіреною інформацією від МОЗ та ЦГЗ щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливо зупинюся на зібраннях людей, які ми сьогодні бачимо, із закликами не вакцинуватися. Це, на мою думку, глузування з наших медиків і сімей тих, хто втратив рідних через COVID-19. Повірте, в реанімаціях такий антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. Не вірте фейкам, не слухайте порад у соцмережах, користуйтеся виключно перевіреною інформацією", - зазначив Ляшко.

"Нехай критичне мислення завжди буде з вами. Вакцинуйтеся та не хворійте", - резюмував міністр охорони здоров'я.

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