"Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - учасниця мітингу антивакцинаторів біля ВР подякувала Росії за гроші. ВIДЕО

Одна з учасниць акції протесту антивакцинаторів біля Верховної Ради заявила про фінансову підтримку з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому в соцмережах, молода жінка дякує за цю допомогу і каже наративи кремлівських пропагандистів - "єдиний народ", "Росія не воює з Україною".

"Москва, Питер... Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили... Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искуственную войну, которой на самом деле нет...", - заявила жінка.

Також дивіться: Ляшко щодо протестів "антивакцинаторів": У реанімації цей дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють. ВIДЕО

Також читайте: Політика Путіна завела Росію в глухий кут, - Bloomberg про ситуацію з поширенням коронавірусу в РФ

Крім того, в соцмережах опубліковано дані жінки на ім'я Олена Фаіст, яка дуже схожа на жінку-учасницю мітингу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві під Радою та Кабміном протестують "антивакцинатори": рух на вул. Грушевського перекрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж