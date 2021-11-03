"Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - учасниця мітингу антивакцинаторів біля ВР подякувала Росії за гроші. ВIДЕО
Одна з учасниць акції протесту антивакцинаторів біля Верховної Ради заявила про фінансову підтримку з Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому в соцмережах, молода жінка дякує за цю допомогу і каже наративи кремлівських пропагандистів - "єдиний народ", "Росія не воює з Україною".
"Москва, Питер... Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили... Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искуственную войну, которой на самом деле нет...", - заявила жінка.
Крім того, в соцмережах опубліковано дані жінки на ім'я Олена Фаіст, яка дуже схожа на жінку-учасницю мітингу.
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