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"Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - учасниця мітингу антивакцинаторів біля ВР подякувала Росії за гроші. ВIДЕО

Одна з учасниць акції протесту антивакцинаторів біля Верховної Ради заявила про фінансову підтримку з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому в соцмережах, молода жінка дякує за цю допомогу і каже наративи кремлівських пропагандистів - "єдиний народ", "Росія не воює з Україною".

"Москва, Питер... Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили... Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искуственную войну, которой на самом деле нет...", - заявила жінка.

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Крім того, в соцмережах опубліковано дані жінки на ім'я Олена Фаіст, яка дуже схожа на жінку-учасницю мітингу.

Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ, - учасниця мітингу антивакцинаторів біля ВР подякувала Росії за гроші 01

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Автор: 

вакцина (4419) протест (2410) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+192
Пофиг на каранавирис, но когда кацапов называют братьями - за это нужно *******, причом ногами и причом по лицу!!!
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03.11.2021 12:00 Відповісти
+88
Куди дивиться Баканов із СБУ-95?
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03.11.2021 12:00 Відповісти
+83
Ну а кому ще незрозуміло, що саме кацапи з самого початку проводили наймасованішу дезинформацію спочатку щодо самого ковіду, а тепер щодо вакцинації? І їм це вдалося. Чим більше хаосу, тим кацапам простіше провертати свої брудні справи.
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03.11.2021 12:01 Відповісти
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предлагаю таких антивакцинаторов при заболевании не лечить за наш, бюджетный, счет. и вообще, уже пора ВСЕХ отказавшихся от вакцинации без уважительной причины лечить за их счет.
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05.11.2021 12:56 Відповісти
что эта соплячка может знать об СССР..."дружбу народов"...кто ей это в голову вложил..
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05.11.2021 13:19 Відповісти
Треба таких антивакцинаторів притягати до багатьох кримінальних статей-багато роботи для Баканова та МВС
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05.11.2021 13:33 Відповісти
если есть стерилизация за детское порно считаю верным ввести стерилизацию гандонов за один народ и подобную чушь.
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06.11.2021 12:30 Відповісти
"Мацква и *****, привет! Славянам привет!" Я щось прогавив? Коли мордвини і угри, мєрь,вєсь і т.д. поставали слов"янами?
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07.11.2021 17:02 Відповісти
таких в країні хоч греблю гати ,саме тому на третій рік боротьби з ковідом буде менше половини щеплених..
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07.11.2021 19:56 Відповісти
"Фаіст" це прізвище якого народу? До слов'ян точно ніякого відношення не має.
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08.11.2021 15:53 Відповісти
Війна в Україні закінчиться коли люди перестануть створювати думкою, словами та діями той егрегор розбрату, що зараз є.
Я не відкрию таємниці - ви всі це знаєте, але підсвідомо, в душі: ТАМ ми всі однакові - брати і сестри - ми ангельскі безсмертні душі!
Посилаю ВСІМ ВАМ СВІТЛО ЛЮБОВІ!
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09.11.2021 09:12 Відповісти
-"всє еті гада" - далі мможна не продовжувати))
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09.11.2021 19:34 Відповісти
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