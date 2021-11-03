Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн. ВIДЕО

Поліція Київської області затримала озброєну групу грабіжників із Російської Федерації. Жертвами угруповання стали 4 мешканці Київської області. Грабіжники проникали до будинків, зв'язували господарів та очищали будинки. Загалом вони викрали 420 тис. доларів США, 250 тис. євро, 300 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області.

Так, 15 серпня група осіб проникла до будинку мешканки села Гнідин, зв’язали жінку пластиковими хомутами та викрали у потерпілої гроші та ювелірні вироби.

Згодом лиходії намагалися пограбувати будинок у Ворзелі, але їх зупинили охоронці. У селі Княжичі зловмисники вчинили напад на будинок подружжя, де викрали гроші та особисті речі.

В поле зору правоохоронців грабіжники потрапили у селі Козин. На території одного з домоволодінь чоловіки викрали сейф, однак їхні протиправні дії зафільмували камери відеонагляду

Працівники управління карного розшуку поліції Київщини та Бориспільського районного управління поліції із залученням працівників спеціального підрозділу "КОРД" ГУНП в Київській області провели низку оперативно-розшукових заходів, відпрацювали більше 400 камер відеонагляду та встановили особи зловмисників і їхнє місцезнаходження.

Ними виявилися 43- та 45-річний раніше судимі громадяни Російської Федерації, які нелегально перетнули український кордон.

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За місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.





Фото: сайт поліції