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Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн. ВIДЕО

Поліція Київської області затримала озброєну групу грабіжників із Російської Федерації. Жертвами угруповання стали 4 мешканці Київської області. Грабіжники проникали до будинків, зв'язували господарів та очищали будинки. Загалом вони викрали 420 тис. доларів США, 250 тис. євро, 300 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області.

Так, 15 серпня група осіб проникла до будинку мешканки села Гнідин, зв’язали жінку пластиковими хомутами та викрали у потерпілої гроші та ювелірні вироби.

Згодом лиходії намагалися пограбувати будинок у Ворзелі, але їх зупинили охоронці. У селі Княжичі зловмисники вчинили напад на будинок подружжя, де викрали гроші та особисті речі.

В поле зору правоохоронців грабіжники потрапили у селі Козин. На території одного з домоволодінь чоловіки викрали сейф, однак їхні протиправні дії зафільмували камери відеонагляду

Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн 01

Працівники управління карного розшуку поліції Київщини та Бориспільського районного управління поліції із залученням працівників спеціального підрозділу "КОРД" ГУНП в Київській області провели низку оперативно-розшукових заходів, відпрацювали більше 400 камер відеонагляду та встановили особи зловмисників і їхнє місцезнаходження.

Ними виявилися 43- та 45-річний раніше судимі громадяни Російської Федерації, які нелегально перетнули український кордон.

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Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн 02

За місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн 03

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн 04
Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київська область (4132) пограбування (577) Нацполіція (15320) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515)


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Топ коментарі
+34
Корду-респект.Есть вопрос-а кто впустил этих лапотных ублюдков в Украину?...
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03.11.2021 14:21 Відповісти
+33
якого куя вони тут так вільно шастають, ці довбані кацапські "братья"?
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03.11.2021 14:22 Відповісти
+24
Закривайте ці кляті КПП, через які шастають такі гастролери! КПП - це розсадники ковіду, СНІДу, туберкульозу та таких банд!
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03.11.2021 14:45 Відповісти
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Корду-респект.Есть вопрос-а кто впустил этих лапотных ублюдков в Украину?...
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03.11.2021 14:21 Відповісти
Тут один в офшоры 40 лямов вывел ограбив государство, КОРД даже не пошевелился. И главное знают грабителя в лицо и искать не нужно
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03.11.2021 14:35 Відповісти
Закривайте ці кляті КПП, через які шастають такі гастролери! КПП - це розсадники ковіду, СНІДу, туберкульозу та таких банд!
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03.11.2021 14:45 Відповісти
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03.11.2021 14:46 Відповісти
Свинособаки? Сразу к стенке!
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03.11.2021 14:48 Відповісти
а при чём здесь корд? это работа розыска. ты думаешь корд занимался их установлением и розыском? благодари розыск.

пс. предлагаю девушке, которая писала эту статью обновить словарный запас, изменив слова "злодеи" и "мужчины" на слово "подозреваемые".
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03.11.2021 15:30 Відповісти
пишуть, що незаконно проникли
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03.11.2021 19:37 Відповісти
якого куя вони тут так вільно шастають, ці довбані кацапські "братья"?
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03.11.2021 14:22 Відповісти
Ну клоун не может им запретить, а то вдруг путин обидеться...
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03.11.2021 16:41 Відповісти
обменный фонд...
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03.11.2021 14:22 Відповісти
Нашим службам не до "российских туристов на Шпили посмотреть".... Они все Пороха ловят 😠
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03.11.2021 14:23 Відповісти
на бутылку

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03.11.2021 14:25 Відповісти
А почему так дерзко написано: "группу грабителей из Российской Федерации", а не толерастно - "иностранцев"?
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03.11.2021 14:25 Відповісти
затевают вот эту ,кто ее и затевает
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03.11.2021 14:27 Відповісти
а потому что нужно писать даги чечены или кавказци а это у нас не принято. уж больно мы толерантны. власть боиться погромов. гарантирую что у них сдесь есть родственники.
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03.11.2021 14:35 Відповісти
а, как же - один народ?
но, вероятнее, чтобы не сеять всякие ксенофобии, не уточняют, что это опять выходцы с кавказа...
ну, северного, быть может
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03.11.2021 14:47 Відповісти
странное фото : патроны 5.45 есть , а оружия нет ..
Тобиш если они и оружие спрятали то почему и патроны не спрчтать ,Карл ..
Так как три боевых патрона это КуаП ,а больше это УК ... Потому что 9 мм табельные и их палевно подбрасывать ..
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03.11.2021 14:26 Відповісти
Да и "оружие" - один пневмат и один травмат - в общем, цирк.
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03.11.2021 15:13 Відповісти
Их никто не впускал. Они перешли границу в лесу. Там визы и паспорта не спрашивают. А вот почему пришли в Украину, вот это вопрос. У нас легче грабить?
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03.11.2021 14:28 Відповісти
Здесь у нарида больше бабла.
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03.11.2021 14:47 Відповісти
Но денег пострадавшие не увидят......
По крайней мере бОльшую часть.....
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03.11.2021 14:28 Відповісти
Кордон - проходной двор.
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03.11.2021 14:29 Відповісти
"Ими оказались 43 и 45-летний ранее судимые граждане Российской Федерации, которые нелегально пересекли украинскую границу."

Источник:

Класно. Насправді, ні.
Якщо звичайні бандюки так легко зайшли в ЗЕкраїну, то диверсанти і подавно зайдуть.
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03.11.2021 14:34 Відповісти
Диверсантів тут ,як грязі!
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03.11.2021 23:14 Відповісти
От цікаво, нафіга їм набої від АК, якщо зі "зброї" мали лише травмат та пневматику? ))
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03.11.2021 14:35 Відповісти
Це лише виконавці, без спільників із числа місцевих не обійшлося.
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03.11.2021 14:44 Відповісти
Таких надо расстреливать на месте. Их может специально забросили для дестабилизации обстановки. По сути они диверсанты.
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03.11.2021 14:38 Відповісти
дельное предложение...тем более их же "тут нет" раз неофициально заехали...вот кто бы занялся этим...?
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03.11.2021 19:25 Відповісти
Не хочу злословити, але потерпілі видно пережили таки "епоху бідності".
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03.11.2021 14:40 Відповісти
Негайно треба підняти жалованіє прикордонникам бо вони так всю ********* запустять а відповідати нікому.
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03.11.2021 14:46 Відповісти
Похоже ,что хозяин арендованного гаража сам не промах...... Арсенал там не для домушников.
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03.11.2021 14:54 Відповісти
На опыты их.
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03.11.2021 15:01 Відповісти
Проходной двор, откуда тут вооруженные кацапы?
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03.11.2021 15:15 Відповісти
Из ********** вестимо! Вопрос- КАК???
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03.11.2021 15:34 Відповісти
Погранвойска, МВД - 600000 чел, сколько их еще нужно для порядка?
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03.11.2021 15:35 Відповісти
Дотатньо буде й половини, плюс рота кулеметників! Щоб ідентифікувавши кацапа,зразу до стінки й свинцю в потилицю!!
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03.11.2021 15:45 Відповісти
Это в теории, а на деле мы кормим из бюджета тучу трутней, а кацапы лазят по Украине и делают что хотят.
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03.11.2021 16:43 Відповісти
Нажаль. так!
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03.11.2021 17:03 Відповісти
Кацапи мразі,всі!
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03.11.2021 15:35 Відповісти
Шел 8 год войны, враги так внедрились на нашу территорию, что чувствовали себя как дома.
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03.11.2021 15:41 Відповісти
А як ці озброєнні російські терористи потрапили в Україну? СБУ ау-ау!
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03.11.2021 16:14 Відповісти
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03.11.2021 16:17 Відповісти
Особенно круто патроны АК к пистолетам.
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03.11.2021 18:03 Відповісти
100 % москальські чуркі, івани заслабенькі для таких тем.
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03.11.2021 18:33 Відповісти
Та ні. Судячи з татуювання - православний.
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03.11.2021 18:44 Відповісти
По-скріпному: татуювання у рецидивиста Московського сатанату - "На фсьо воля божья".
Передайте йому вітання від "мишобрата" Усика.

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03.11.2021 18:43 Відповісти
У мене подібні вислови і написи сміх викликають: крадуть і убивають самі , а відповідальність за скоєне Бог повинен!
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03.11.2021 18:50 Відповісти
ні, типа він простить, тому можна.
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03.11.2021 19:42 Відповісти
Вот если бы они Бенечку хлопнули а так лаптей повязали и шумихи на три села...
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03.11.2021 19:04 Відповісти
Техас грабувати мають техасці.
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03.11.2021 20:28 Відповісти
Свинособак розстріляти.
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03.11.2021 20:29 Відповісти
а как они нелегально пересекли границу ? там же сенин забор !
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03.11.2021 21:58 Відповісти
.. можно было и легально через КПП, по видом"там же наши люди"..мы же толерантные..Хотя"железный занавес"аля СССР, с рашей и мятежной донбассней , не помешал бы...
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04.11.2021 13:14 Відповісти
Може нехай руцькі свині повісяться в сізо? Менше скота буде на землі. Це не люди, це руцькі свині
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04.11.2021 07:45 Відповісти
 
 