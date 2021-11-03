Нова авіакатастрофа в Росії, 32-га за рахунком у 2021-му: зник літак Ан-12. ВIДЕО

Транспортний літак Ан-12, за попередніми даними, зник з радарів в Іркутській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє РЕН ТВ.

За однією з версій, повітряне судно прямувало з Іркутська до Якутська.

Ще немає точних даних, скільки людей було на борту літака, який припинив виходити на зв'язок.

Інформація, пов'язана зі зникненням літака та кількістю пасажирів і пілотів, з'ясовується.

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Як пізніше повідомив "Интерфакс", рятувальники МНС виявили літак Ан-12, який зник з радарів в Іркутській області, проводиться його гасіння і пошуково-рятувальна операція.

Джерело в авіадиспетчерських службах повідомляє, що два пілоти загинули під час аварії. Ще п'ять людей вижили і їм надають медичну допомогу. За попередніми даними, катастрофа сталася через помилку пілотування або технічну несправність.

Як повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме із ситуацією, літак належить авіакомпанії "Гродно" (Білорусь).

Телеграм-канал Nexta повідомив, що на місці аварії виявили тіла п'яти загиблих.

Відомо, що на борту перебували громадяни Білорусі, Росії та України:

- Єгоров Олександр Миколайович 1958 року народження - командир;

- Щучко Олег Валерійович 1971 року народження, громадянин України, – другий пілот;

- Чуприненко Олександр Борисович 1961 року народження, громадянин України;

- Сергєєв Андрій Євгенович, громадянин Республіки Білорусь;

- Крополев Юрій Миколайович, громадянин РФ;

- Гармоненко Дмитро Іванович, громадянин Республіки Білорусь;

– Карпов Максим Михайлович 1995 року народження, громадянин Республіки Білорусь.

"Повідомляється, що літак віз товари народного споживання в чукотський аеропорт Кепервеєм. Стартував Ан-12 у Білорусі і туди ж повинен був повернутися", - сказано в публікації Nexta.

Раніше МНС підтвердило факт аварії літака з парашутистами в Татарстані. На борту перебували 20 парашутистів та 2 члени екіпажу.

Також на початку жовтня стали відомі нові подробиці падіння Ан-26 під Хабаровськом.