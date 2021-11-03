Нова авіакатастрофа в Росії, 32-га за рахунком у 2021-му: зник літак Ан-12. ВIДЕО
Транспортний літак Ан-12, за попередніми даними, зник з радарів в Іркутській області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє РЕН ТВ.
За однією з версій, повітряне судно прямувало з Іркутська до Якутська.
Ще немає точних даних, скільки людей було на борту літака, який припинив виходити на зв'язок.
Інформація, пов'язана зі зникненням літака та кількістю пасажирів і пілотів, з'ясовується.
Як пізніше повідомив "Интерфакс", рятувальники МНС виявили літак Ан-12, який зник з радарів в Іркутській області, проводиться його гасіння і пошуково-рятувальна операція.
Джерело в авіадиспетчерських службах повідомляє, що два пілоти загинули під час аварії. Ще п'ять людей вижили і їм надають медичну допомогу. За попередніми даними, катастрофа сталася через помилку пілотування або технічну несправність.
Як повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме із ситуацією, літак належить авіакомпанії "Гродно" (Білорусь).
Телеграм-канал Nexta повідомив, що на місці аварії виявили тіла п'яти загиблих.
Відомо, що на борту перебували громадяни Білорусі, Росії та України:
"Повідомляється, що літак віз товари народного споживання в чукотський аеропорт Кепервеєм. Стартував Ан-12 у Білорусі і туди ж повинен був повернутися", - сказано в публікації Nexta.
Раніше МНС підтвердило факт аварії літака з парашутистами в Татарстані. На борту перебували 20 парашутистів та 2 члени екіпажу.
Також на початку жовтня стали відомі нові подробиці падіння Ан-26 під Хабаровськом.
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