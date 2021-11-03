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Нова авіакатастрофа в Росії, 32-га за рахунком у 2021-му: зник літак Ан-12. ВIДЕО

Транспортний літак Ан-12, за попередніми даними, зник з радарів в Іркутській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє РЕН ТВ.

За однією з версій, повітряне судно прямувало з Іркутська до Якутська.

Ще немає точних даних, скільки людей було на борту літака, який припинив виходити на зв'язок.

Інформація, пов'язана зі зникненням літака та кількістю пасажирів і пілотів, з'ясовується.

Також дивіться: У Росії розбився літак. ВІДЕО авіакатастрофи

Як пізніше повідомив "Интерфакс", рятувальники МНС виявили літак Ан-12, який зник з радарів в Іркутській області, проводиться його гасіння і пошуково-рятувальна операція.

Джерело в авіадиспетчерських службах повідомляє, що два пілоти загинули під час аварії. Ще п'ять людей вижили і їм надають медичну допомогу. За попередніми даними, катастрофа сталася через помилку пілотування або технічну несправність.

Як повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме із ситуацією, літак належить авіакомпанії "Гродно" (Білорусь).

Телеграм-канал Nexta повідомив, що на місці аварії виявили тіла п'яти загиблих.

Відомо, що на борту перебували громадяни Білорусі, Росії та України:

- Єгоров Олександр Миколайович 1958 року народження - командир;
- Щучко Олег Валерійович 1971 року народження, громадянин України, – другий пілот;
- Чуприненко Олександр Борисович 1961 року народження, громадянин України;
- Сергєєв Андрій Євгенович, громадянин Республіки Білорусь;
- Крополев Юрій Миколайович, громадянин РФ;
- Гармоненко Дмитро Іванович, громадянин Республіки Білорусь;
– Карпов Максим Михайлович 1995 року народження, громадянин Республіки Білорусь.

"Повідомляється, що літак віз товари народного споживання в чукотський аеропорт Кепервеєм. Стартував Ан-12 у Білорусі і туди ж повинен був повернутися", - сказано в публікації Nexta.

Раніше МНС підтвердило факт аварії літака з парашутистами в Татарстані. На борту перебували 20 парашутистів та 2 члени екіпажу.

Також на початку жовтня стали відомі нові подробиці падіння Ан-26 під Хабаровськом.

Автор: 

авіакатастрофа (1103) росія (66431)


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Топ коментарі
+33
не хрен распылят вакцину с чипами по воздуху !
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03.11.2021 14:42 Відповісти
+31
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03.11.2021 14:41 Відповісти
+31
32-33, какая разница, мы не считаем, мы записываем, даешь 50 к январю.
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03.11.2021 14:41 Відповісти
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"АН" с лаптестана в воздух залез,
Зорян и Шкиряк достали обрез.
Выстрел раздался. И радостный крик.
«Тридцать второй!» - улыбнулся Шкиряк.
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03.11.2021 16:23 Відповісти
Самолет Ан-12 уже старенький, без современного бортового оборудования, летают по всяким росиянским помойкам, где нет нормальных систем навигации, обеспечения взлета/посадки, на земле их обслуживают полутрезвые авиатехники, а воздушным движением руководят совковые специалисты катафалочного возраста.
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03.11.2021 16:31 Відповісти
Все украинские Ан-12 модернизированы согласно требований EASA и CAA USA и имеют международную сертификацию, позволяющую выполнять полёты в Европе США и по всему миру. Чем украинские Ан-12 сейчас и занимаются. Бывает лучше жевать..чем писать то... в чём и близко не разбираетесь!
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03.11.2021 16:59 Відповісти
Совсем новый самолет почти. Еще 70 лет нет.
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03.11.2021 16:46 Відповісти
Для смехдержавы это вообще ноу-хау, учитывая их отставание от развитых стран.
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03.11.2021 17:13 Відповісти
це не про нього мова 60 років в лавах ввс бульбашів які нас в асвальт збираються закатати ,---Одним из наиболее долго эксплуатируемых самолётов Ан-12 стал Ан-12А, борт EW-338TI, белорусской авиагрузовой компании RubyStar. Он был построен на Ташкентском авиационном заводе 30 сентября 1961 года
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03.11.2021 17:24 Відповісти
Этот самолёт не летаем с 2016 года. Стоит в Минске с развороченным бортом. В ВВС БЕларуси НЕТ самолётов Ан-12. Это чисто гражданский самолёт. На сегодняшний день самым старым из эксплуатируемых Ан-12 считается самолёт украинской авиакомпании ЗетАвиа UR-CCP выпущенный на Воронежском авиазаводе 30 июня 1962 года. Самолёт в отличном состоянии и будет летать и далее. Согласно решения КБ Антонова самолётам Ан-12 продлена эксплуатация по состоянию до 65 лет!!!
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03.11.2021 18:47 Відповісти
Фашисти несуть втрати в живій силі і техніці . Україна аплодує .
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03.11.2021 21:54 Відповісти
Тихо делает свою работу ПВО Вейшнории...
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03.11.2021 21:57 Відповісти
Разработан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91-153 АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах...

Все что надо знать о сверхдержаве
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03.11.2021 21:59 Відповісти
«Ми шукаємо більше 100 пілотів в Україні»
Інтерв'ю з президентом Wizz Air Робертом

https://zaxid.net/statti_tag50974/ А манкурти розвозять харчі окупантам, щоб ви повиздихали!
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04.11.2021 10:31 Відповісти
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