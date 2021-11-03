"Відмінна робота юного хакера": кіберполіція викрила 17-річного харків'янина, який розробив ще одну фейкову "Дію". ВIДЕО
Фейкову версію програми "Дія", за допомогою якої можна було створювати підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу та посвідчення водія, розробив 17-річний житель Харкова.
Про це 3 листопада повідомив у Facebook голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Багаті на таланти українці. Шкода, що свої здібності використовують у злочинних цілях.
Минулого тижня ми обговорювали юного умільця, який створив фейкову "Дію". Як виявилося, він такий не один. Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив "Дію", а й створив найбільший канал розповсюдження підробки. На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб.
Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової Дії, а 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія", - написав він.
Клименко зазначив, що система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.
Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.
"Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання", - резюмував голова Нацполіції.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії".
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А во сколько она обошлась налогоплательщикам?
Блин, зеленая пошесть в стране - волшебники недоучки! Шо ни делают - все коза!
А тепер подумаємо логічно: якщо простий 17 річний хакер таке зробив, то що можуть зробити москалі, як країна, якщо підключать всі свої ресурси?
Але потім -- це ж адська праця . Хто мав колись справу з бінарним кодом й аналізом цього коду , той знає , що 2 кіло цього коду легше "прочитати" ніж 10 мега згенерованного тайп-скріпта в JS , або навіть ReactJS .
Не забувайте , що підлітки вони збоченці , вони не розуміють в інженерії а нічого .
Бо інженер спочатку ставить ціль й завдання , а вже потім починає щось набирати на клаві .
А сцикун спочатку каже собі мовляв , я самий крутий , крутійший за яйця Фабірже , я таке напишу , що світ впаде на голову . А коли на голову впадають кібер поліціянти вже в в в слідчьому ізоляторі до його приходить думка , а мовляв нахера я це робив , нахера був цей геморой , приходить розуміння , що не було жодного шансу в цьому , що не зпіймали ...
Саме погане для цього хлопця , що світ розробок софта він такий , що зараз кричуща мода на веб-розробників (при тому , що десктоп нікуди не зникає) , але ж поки він відсидить може пройти мода , а він марнив час на зоні .
Мені важко уявити мотивацію того , що б на скрипті джави , чи на тайп-скрипті набрати сотні тисяч строк коду , роблячи клон того , що вже й так існує ... коли в деяких не вистачає а ні власних сил, а ні часу , що б реалізувати певні ідеї того, що поки не існує .
Тим більш в Україні , де чекає деджиталізації 90% промисловості , 80% офісної документації й 99.9999% державних паперів й архівної макулатури . Ті ж самі війскомати . Там усе йще в папірцях . Склади , логістика ...
Й так працюють усі клаєнт-сервер системи на десктопах й на фрейворках великих й середніх . Просто те , що він рахує як звичайна , ось це відносно новий концепт . Коли пійшла мода переводити усе з деск-топа на веб . Й серверну частину почали називати бекендом . Коли з"явився еластиксьорч , момо-ДВ або no-sql ... Коли продається під ключ вже не бази данних , а готові АPI й розробник навіть бекенду не має жодного уявлення про якись там stored procedures ... й вгагалом йому не важливо чи то база оракла , чито майкрософта кінцево зберігає його данні . Бо це тільки останні 10-15 років , зникла потреба оптимізувати по швидкості запис чи читання даних ... Й зараз головна оптимізація , це не залізо, а мен-пауер дорогущий . Зараз файлова система спеціалізованних кластерних серверів працює з швідкістю RAM memory .
Але ж десктоп й зараз працює з Entity Framework й напряму може використовувати SP . WPF й WCF вимагають , що б сервера не тормозили й тому потреба й зараз є значна на знання SQL ...
Чому голова кіберполіції про це не має уявлення - дивно .
Я теж колись й для обмежанної кількості користувачів алтернативну веб сторінку обслуговував як клієнта десктопного сервера , бо нахрена замовляти для 100 -- 200 тисяч користувачів максимум , окремий стандартний API , якщо можно туж базу данних , що й десктопа мати й код server side тий же . Тим більш , що будь яка процедура , написанна своїми ручками й не через дупу вона швидче працює ніж будь який самий "еластичний пошук" ...
А те , що розповсюджує чито Голівуд , чито Мосфільм про хакерів , це карикатиура й профанація .
Це не якісь там нереально круті фріки , які знають Айті так , що за 3 хвилини зломають телефонну мережу ЦРУ , й що вони такі фани своєї галузі , й що є якись таємний орден хакерів , якесь зманання між ними . Усе херня й навіть той хлоп , що каже що 2 місяця працює він то каже , що йому здається зменшить його термін покарання . Там роботи не меньше , ніж на 3-4 місяця без перерви . Й на його моніторі ви ніколи не побачите якусь там блимкаючу консоль й якісь там дивні (для dummy) ASCII символи , які в реалі виключно зменшують швидкість роботи процессору без жодного функціоналу .
Ось це 99.9999% хакерів такі як цей хлопець . Нічого для галузі нового не зробив , заробив копійки й теперь буде слідство й суд . Інтелекту вистачило вивчити JS й CSS з Html(s) , але навіть дрібний злочинець гопник з IQ < 90 ніколи б так не ризикнув би свободою заради фарту й дешевих понтів для демонстрації своєї крутізни ...
А в США , ЕС й Ізраїлі таким ідіотам йще забороняють на 5 років наближатися до компів ...
Тобто , заради нічого молодий хлопець перекреслює свою долю так на років 6-10 .