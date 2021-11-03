"Відмінна робота юного хакера": кіберполіція викрила 17-річного харків'янина, який розробив ще одну фейкову "Дію". ВIДЕО

Фейкову версію програми "Дія", за допомогою якої можна було створювати підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу та посвідчення водія, розробив 17-річний житель Харкова.

Про це 3 листопада повідомив у Facebook голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Багаті на таланти українці. Шкода, що свої здібності використовують у злочинних цілях.

Минулого тижня ми обговорювали юного умільця, який створив фейкову "Дію". Як виявилося, він такий не один. Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив "Дію", а й створив найбільший канал розповсюдження підробки. На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб.

Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової Дії, а 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія", - написав він.

Клименко зазначив, що система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.

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Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

"Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання", - резюмував голова Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії".