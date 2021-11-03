"Люди скучили за мною. Хочуть бачити нормальних", - "слуга народу" Тищенко про можливу участь у кулінарному шоу на телеканалі "ДОМ". ВIДЕО
"Слуга народу" Микола Тищенко не підтвердив інформацію про свою участь у кількох шоу на телеканалі "Дом" і, зокрема, у кулінарному шоу.
У відповідь на це запитання кореспондента Цензор.НЕТ у кулуарах парламенту Тищенко заявив, що не чув про такий проєкт, але заявив, що його можлива участь у такому шоу залежатиме від завантаженості його графіка як політичного діяча.
"Люди скучили за мною. Вони, напевно, сумують. Я зараз не займаюся телебаченням. Востаннє, коли я отримав "Телетріумф" за "Ревізора"... - людина робила програму, картинку з нічого. Просто вигадувала. Йшов своїми професійними знаннями, досвідом. Людям це було цікаво. Вони це дивилися. Люди скучили за мною. Вони хочуть бачити нормальних людей у кадрі. Люди не хочуть агресії, не хочуть, щоб їх ображали", - прокоментував Тищенко інформацію про шоу.
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хотя, на капуцына больше похож Абрахамка - вылитый капуцин !
(фотокарточка прилагается в гугле)
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На телеканалі "ДОМ" замість створення позитивного іміджу України, ми маємо в результаті пропаганду культу Сталіна і Леніна у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів.
Закон? Декомунізація? Українська позиція? Ні, відсутні!
Саме на телеканалі "ДОМ" ми маємо показ України, де Крим на карті показано як московську територію, то чим займалося Міністерство реінтеграції, покриваючи саме таку ситуацію?!
З якого дива замість мовлення винятково на окупованих територіях, реклама телеканалу "ДОМ" з'явилася по всій Україні, на що було витрачено з бюджету 31 млн.грн.?
І тепер московською мовою по всій Україні ретранслюються московські наративи і московська пропаганда. ..
а ведь раньше был приличным мальчиком "Колей-котлетой"
Вопрос. Шо ждать от Кловуна при власти?