"Люди скучили за мною. Хочуть бачити нормальних", - "слуга народу" Тищенко про можливу участь у кулінарному шоу на телеканалі "ДОМ". ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко не підтвердив інформацію про свою участь у кількох шоу на телеканалі "Дом" і, зокрема, у кулінарному шоу.

У відповідь на це запитання кореспондента Цензор.НЕТ у кулуарах парламенту Тищенко заявив, що не чув про такий проєкт, але заявив, що його можлива участь у такому шоу залежатиме від завантаженості його графіка як політичного діяча.

"Люди скучили за мною. Вони, напевно, сумують. Я зараз не займаюся телебаченням. Востаннє, коли я отримав "Телетріумф" за "Ревізора"... - людина робила програму, картинку з нічого. Просто вигадувала. Йшов своїми професійними знаннями, досвідом. Людям це було цікаво. Вони це дивилися. Люди скучили за мною. Вони хочуть бачити нормальних людей у ​​кадрі. Люди не хочуть агресії, не хочуть, щоб їх ображали", - прокоментував Тищенко інформацію про шоу.

Також дивіться: Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

Читайте також: "Коля шо, дурень? Знає він ціни, торгується у нас до останнього", - продавці Бессарабського ринку про дешеве сало "слуги народу" Тищенка