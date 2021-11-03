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"Люди скучили за мною. Хочуть бачити нормальних", - "слуга народу" Тищенко про можливу участь у кулінарному шоу на телеканалі "ДОМ". ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко не підтвердив інформацію про свою участь у кількох шоу на телеканалі "Дом" і, зокрема, у кулінарному шоу.

У відповідь на це запитання кореспондента Цензор.НЕТ у кулуарах парламенту Тищенко заявив, що не чув про такий проєкт, але заявив, що його можлива участь у такому шоу залежатиме від завантаженості його графіка як політичного діяча.

"Люди скучили за мною. Вони, напевно, сумують. Я зараз не займаюся телебаченням. Востаннє, коли я отримав "Телетріумф" за "Ревізора"... - людина робила програму, картинку з нічого. Просто вигадувала. Йшов своїми професійними знаннями, досвідом. Людям це було цікаво. Вони це дивилися. Люди скучили за мною. Вони хочуть бачити нормальних людей у ​​кадрі. Люди не хочуть агресії, не хочуть, щоб їх ображали", - прокоментував Тищенко інформацію про шоу.

Також дивіться: Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

Читайте також: "Коля шо, дурень? Знає він ціни, торгується у нас до останнього", - продавці Бессарабського ринку про дешеве сало "слуги народу" Тищенка

Автор: 

шоу (56) Слуга народу (2822) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+33
дурак всегда считает себя и умным и нормальным...
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03.11.2021 14:53 Відповісти
+32
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03.11.2021 15:02 Відповісти
+27
Видеть нормальных ? Это в точку . Угадал .
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03.11.2021 14:53 Відповісти
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Видеть нормальных ? Это в точку . Угадал .
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03.11.2021 14:53 Відповісти
будет круче Алана Чумака - гречку с в ОРДЛУ по 12 гривен с экранов сыпать
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03.11.2021 14:59 Відповісти
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03.11.2021 15:02 Відповісти
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03.11.2021 15:04 Відповісти
и "говядину" по пятьдесят
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03.11.2021 15:05 Відповісти
та це йому на MTV, там таке лайно давно котирується...
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03.11.2021 19:31 Відповісти
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03.11.2021 17:18 Відповісти
дурак всегда считает себя и умным и нормальным...
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03.11.2021 14:53 Відповісти
в отношении себя разумеется...
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03.11.2021 14:58 Відповісти
А все остальные как бы не нормальные?
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03.11.2021 14:53 Відповісти
Колян-Котлета, люди действительно соскучились за тобой, поэтому вали уже из Парламента, не позорь остатки нашего парламентаризма и занимайся шоу, общепитом, спортом
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03.11.2021 14:54 Відповісти
Зоопарк за ним плачет
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03.11.2021 14:55 Відповісти
Еще один капуцин с бульвара капуцинов.
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03.11.2021 14:55 Відповісти
я надеюсь вы имели ввиду макак-капуцинов, а не служителей культа.

хотя, на капуцына больше похож Абрахамка - вылитый капуцин !
(фотокарточка прилагается в гугле)
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03.11.2021 15:03 Відповісти
Ну да, о приматах и речь. До орангутангов они пока не дотягивают, остановились где-то на уровне капуцина. И внешний вид здесь ни при чем
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03.11.2021 15:08 Відповісти
https://www.facebook.com/FedynaSofiya/?__cft__[0]=AZVbBpR4DNgQ7rGjDa76kXwAdeB5yN1TX98QRA9WNHx2Wvsm2W6UUnQLYABTcX2NrloUBYyUCpdrtZElyjA-hY-FIAWOFkXBXgGmCaUfnx0KtNO9RukSfOgmXtf5etEiCczfY2BN3YbbMQsiGz5vHTAVeFMOygOsTL07TYlt4sC2lA&__tn__=-UC%2CP-R Софія Федина/ Sofiya Fedyna

https://www.facebook.com/FedynaSofiya/posts/3057532511126588?__cft__[0]=AZVbBpR4DNgQ7rGjDa76kXwAdeB5yN1TX98QRA9WNHx2Wvsm2W6UUnQLYABTcX2NrloUBYyUCpdrtZElyjA-hY-FIAWOFkXBXgGmCaUfnx0KtNO9RukSfOgmXtf5etEiCczfY2BN3YbbMQsiGz5vHTAVeFMOygOsTL07TYlt4sC2lA&__tn__=%2CO%2CP-R 19 хв ·

На телеканалі "ДОМ" замість створення позитивного іміджу України, ми маємо в результаті пропаганду культу Сталіна і Леніна у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів.

Закон? Декомунізація? Українська позиція? Ні, відсутні!

Саме на телеканалі "ДОМ" ми маємо показ України, де Крим на карті показано як московську територію, то чим займалося Міністерство реінтеграції, покриваючи саме таку ситуацію?!

З якого дива замість мовлення винятково на окупованих територіях, реклама телеканалу "ДОМ" з'явилася по всій Україні, на що було витрачено з бюджету 31 млн.грн.?

І тепер московською мовою по всій Україні ретранслюються московські наративи і московська пропаганда. ..
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03.11.2021 14:56 Відповісти
Охота подивиться на приготування ростбіфа з яловичини по 50 грн за кілограм! Коля - ДАВАЙ! Починай!!!
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03.11.2021 14:59 Відповісти
Коля Котлєта за два роки, в можливо - і швидше буде битий і обпльований всюди, де його побачать ОЦЕ і буде шоу. Про свю популярність, як позитивного героя він може забути. Вже.
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03.11.2021 15:00 Відповісти
Інструктор гумової баби на сєпаратному каналі .
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03.11.2021 15:01 Відповісти
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03.11.2021 15:06 Відповісти
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03.11.2021 15:02 Відповісти
Пусть в кулинарной программе приготовит что нибудь из продуктов по его ценам для своих избирателей
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03.11.2021 15:03 Відповісти
А где же пропадал Корля? А Коля был на отдыхе....
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03.11.2021 15:03 Відповісти
Сделать из Коли-сраки бефстроганов-и шоу удалось.
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03.11.2021 15:04 Відповісти
"Коля-срака по пятьдесят"

а ведь раньше был приличным мальчиком "Колей-котлетой"
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03.11.2021 15:07 Відповісти
ОсобЄнно я. Я так сАскучілся, так ******* сАскучілся....
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03.11.2021 15:08 Відповісти
Так в чому справа? Вперед на ринок, там продавці вже "соскучилися" і таке "шоу" влаштують, яке ніякому телеканалу не снилось.
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03.11.2021 15:10 Відповісти
Услишалі про намєрєнія своєго кулінара
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03.11.2021 15:12 Відповісти
дебил конченый
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03.11.2021 15:13 Відповісти
Люди соскучились за мной. Они хотят видеть нормальных людей в кадре.

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03.11.2021 15:22 Відповісти
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03.11.2021 17:16 Відповісти
Все хотят посмотреть шоу, где эта гнида покупает говядину по 50 и гречку по 12
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03.11.2021 15:42 Відповісти
Вот кого нам выбрали зетипиллы. Алкашню и просто товпо**пов с помоек. Разве думал Саша Корниенко. Агрохимия и этот кусок гамна Коля Катлета шо через два года они будут в Раде принимать законы для всей страны? https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Хор помойных отбросов.
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03.11.2021 15:48 Відповісти
мені буде цікавий той український журналіст, який на перші ж слова міністра, чиновника, нардепа, президента, вимовлені іншою мовою ніж українська, відвернеться від нього й піде геть.
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03.11.2021 15:49 Відповісти
Люди хочуть нормальних цін, нормальних міністрів, нормальних медичних послуг, нормальних пенсій . Про це треба думати, а не про шоу.
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03.11.2021 15:53 Відповісти
Мечтали а выбрали кловунов с квартала95. Думали они нормальные цены пенсии медицина газ по рублю и колбасу по 2.20 сделают.
Вопрос. Шо ждать от Кловуна при власти?
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03.11.2021 16:02 Відповісти
А ты чего ждешь от олигарха?
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03.11.2021 16:44 Відповісти
Більшого шоу, в якому приймають участь "зелені" особі вже ніколи не буде. Нарід запам'ятав вас назавжди.
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03.11.2021 16:12 Відповісти
Люди, не ждите ничего хорошего от этой нынешней власти, наоборот, всё будет ещё намного хуже, до тех пор, пока эта банда не исчезнет вообще с Украины. И не придут настоящие патриоты Украины, а не евреи, которые оккупировали нашу страну и безбожно её грабят.
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03.11.2021 16:26 Відповісти
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03.11.2021 16:44 Відповісти
Прям неуловимый Джо! А почему неуловимый? - Потому что на Х у й никому не нужен. Т
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03.11.2021 16:46 Відповісти
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03.11.2021 16:50 Відповісти
Люди соскучились за гречкой по 12 грн.
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03.11.2021 16:52 Відповісти
Столько обязанностей, стоглько работы.... так вот как выглядит восмирукий восьмихуй!!!!самодовольный, напыщенный нарцис , вернее петух пифдабольный !
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03.11.2021 16:53 Відповісти
ну якщо побачити в якості вирізки, то нехай
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03.11.2021 17:02 Відповісти
А я б можливо подивився цю передачу...де він в камері, щось готує з пацюків.
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03.11.2021 17:17 Відповісти
Заднеприводной дебилоид, краса зебилов.
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03.11.2021 17:27 Відповісти
вже й Коляна на кокс присадили.....))
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03.11.2021 17:43 Відповісти
Судячи по кількості коментарів, колю-катлету, разом з телеаналом "дно", послали на йух.
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03.11.2021 18:12 Відповісти
на х.й ты нужен протухшая котлета
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03.11.2021 18:33 Відповісти
Мандель, Тищенко,.. ну вполне "нормальный" дурДом..
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03.11.2021 18:37 Відповісти
Этому дебилу, место в шоу "деревня дураков".
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03.11.2021 18:59 Відповісти
За тобой, Коля, уже на зоне соскучились. Давно и очень. Хотят видеть.
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03.11.2021 19:17 Відповісти
у него в лице столько нормальности,примерно как у кивы-рукоблуда
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03.11.2021 19:20 Відповісти
Тут і додати вже немає що. Саме все сказало.
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03.11.2021 20:53 Відповісти
...все правильно,Коля_займись лучше кулинарным делом,делать котлеты у тебя лучше получается,чем заниматься государственными делами,конечно это не так прибыльно,как быть депутатом,но голодным точно не будешь,хотя бы на котлеты и говядину хватит)))....и еще забери пожалуйста с собой Марьяночку и не только)
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10.02.2022 14:42 Відповісти
 
 