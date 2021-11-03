"Без цензури" у прямому ефірі: електоральне падіння Зеленського, свіжа порція ватного телетрешу. ВIДЕО

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва - про кадрові перестановки в уряді, рейтинги Зеленського та інших політичних гравців і справу Медведчука. А на десерт – трохи ватного теле-трешу!

Все це – о 20:45 у стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

✅ Електоральне падіння Зеленського

"Слуги" та Зеленський втрачають підтримку. Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку здобула б "Слуга народу" – 20,4%. Але нещодавно, ще у вересні цей показник становив 25,8%. Що означають ці новини для влади?

✅ Медведчук рветься на волю

Як там живе справа Медведчука? За рішенням Печерського райсуду Києва він перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня 2021 року. Кому слід боятися помсти кума Путіна?

✅ Радикальна Верещук

Фракція "Слуга народу" пропонує нардепку Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Чого від неї можна чекати та чим реально зможе зайнятися Верещук?

✅ Свіжа порція ватного теле-трешу

Ну, і на десерт – наша улюблена рубрика, заради якої Марина та Богдан не шкодують нервів, підбираючи найсмачніше.

Буде гаряче, вмикайтеся!