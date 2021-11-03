"Без цензури" у прямому ефірі: електоральне падіння Зеленського, свіжа порція ватного телетрешу. ВIДЕО
Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва - про кадрові перестановки в уряді, рейтинги Зеленського та інших політичних гравців і справу Медведчука. А на десерт – трохи ватного теле-трешу!
Все це – о 20:45 у стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
✅ Електоральне падіння Зеленського
"Слуги" та Зеленський втрачають підтримку. Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку здобула б "Слуга народу" – 20,4%. Але нещодавно, ще у вересні цей показник становив 25,8%. Що означають ці новини для влади?
✅ Медведчук рветься на волю
Як там живе справа Медведчука? За рішенням Печерського райсуду Києва він перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня 2021 року. Кому слід боятися помсти кума Путіна?
✅ Радикальна Верещук
Фракція "Слуга народу" пропонує нардепку Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Чого від неї можна чекати та чим реально зможе зайнятися Верещук?
✅ Свіжа порція ватного теле-трешу
Ну, і на десерт – наша улюблена рубрика, заради якої Марина та Богдан не шкодують нервів, підбираючи найсмачніше.
Буде гаряче, вмикайтеся!
Будь ласка, зачекайте...
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Правда виявилася набагато ганебнішою. Виступу не було взагалі. Виступили всі учасники конференції, крім одного-єдиного - Зеленського. Та словесна жжуйка не увійшла ні в які записи й протоколи. Зеленського спеціально для внутрішнього вжитку записали окремо в якихось незрозумілих декораціях та, найімовірніше, зусиллям спеціально прихопленою групою кишенькового сепарського телеканалу Банкової "Дом". Цей запис і показали потім українцям. Я вже навіть не знаю, як цей маразм та ганьбисько називати? Ніколи ще країна не зазнавала такого дикого приниження.
Тарас Чорновіл.
с кем ладить нелегко,
борзел он ни по дням, а по часам.
один лишь человек признал
величие его и это, как ни странно,
был он сам...
в том царстве глупость обрела
невиданный масштаб,
всё потому, что хуже нет царя,
чем бывший раб...
Бронирую каждую среду, чтоб послушать и душевно оздоровиться от меткого, красивого в тему слова!
Вы реально таланты, смакуем каждое слово.
Спасибо!
Мочите эту коррупционную мразоту!