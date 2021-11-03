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"Без цензури" у прямому ефірі: електоральне падіння Зеленського, свіжа порція ватного телетрешу. ВIДЕО

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва - про кадрові перестановки в уряді, рейтинги Зеленського та інших політичних гравців і справу Медведчука. А на десерт – трохи ватного теле-трешу!

Все це – о 20:45 у стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

✅ Електоральне падіння Зеленського

"Слуги" та Зеленський втрачають підтримку. Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку здобула б "Слуга народу" – 20,4%. Але нещодавно, ще у вересні цей показник становив 25,8%. Що означають ці новини для влади?

✅ Медведчук рветься на волю

Як там живе справа Медведчука? За рішенням Печерського райсуду Києва він перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня 2021 року. Кому слід боятися помсти кума Путіна?

✅ Радикальна Верещук

Фракція "Слуга народу" пропонує нардепку Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Чого від неї можна чекати та чим реально зможе зайнятися Верещук?

✅ Свіжа порція ватного теле-трешу

Ну, і на десерт – наша улюблена рубрика, заради якої Марина та Богдан не шкодують нервів, підбираючи найсмачніше.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+9
Ну, что тут комментировать? Госпожа Верещук - абсолютно юридически безграмотна, невероятно глупа, исключительно мало культурна, невежественна - ей самое место в министрах при Зеленском.
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03.11.2021 20:57 Відповісти
+5
у нас своего треша хватает за гланды

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03.11.2021 20:51 Відповісти
+5
Щойно https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUvReVzJK1xFTrUeq_8h69toiKISAmsC4FALnVfiz8fHwkolKRYN4je_ljyfMTdwhcs1RmzWRNHWrG6D8E_RBE4LnTi-gEJeHF3sM6kweAahYn888NY-vgHFgXwwhnE4j-u7djb3aVbgpoHv4Dd8orF_xeqsjELttX2slpjEk2ebMuh3ZXxz1BGSWEIdYlbejE&__tn__=-]K-y-R Helgi Sharp (Sharp`s) детальніше проаналізував обставини з так званим "виступом" Зеленського на конференції в Глазго. І це вже дійсно дикий треш. Я недавно опублікував інформацію про те, як Зеленський не з'явився на свій виступ на відповідній панелі, й дав власні пояснення цього дикого й ганебного інфантилізму. Але мене десь трохи збивало з пантелику те, що це чудо в пір'ях таки наче б то виступало. Нам же показали це позорисько з плутаними фразами. Я припустив, що дикими надзусиллями нашої приниженої дипломатії його зуміли всунути в якусь чужу панель.

Правда виявилася набагато ганебнішою. Виступу не було взагалі. Виступили всі учасники конференції, крім одного-єдиного - Зеленського. Та словесна жжуйка не увійшла ні в які записи й протоколи. Зеленського спеціально для внутрішнього вжитку записали окремо в якихось незрозумілих декораціях та, найімовірніше, зусиллям спеціально прихопленою групою кишенькового сепарського телеканалу Банкової "Дом". Цей запис і показали потім українцям. Я вже навіть не знаю, як цей маразм та ганьбисько називати? Ніколи ще країна не зазнавала такого дикого приниження.
Тарас Чорновіл.
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03.11.2021 21:16 Відповісти
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у нас своего треша хватает за гланды

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03.11.2021 20:51 Відповісти
Ну, что тут комментировать? Госпожа Верещук - абсолютно юридически безграмотна, невероятно глупа, исключительно мало культурна, невежественна - ей самое место в министрах при Зеленском.
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03.11.2021 20:57 Відповісти
на, про совок почитайhttps://defence-line.org/2021/11/chto-to-xoroshee-chast-1/
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03.11.2021 21:02 Відповісти
Порохоботы поддерживают прежде всего все, что необходимо Украине и ее народу. Сейчас стране и людям необходима всеобщая вакцинация, которая спасет тысячи людей, возможно десятки тысяч людей от смерти. Те, кто против нее, по сути хотят гибели украинцев, им плевать на Украину и ее будущее!
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03.11.2021 21:20 Відповісти
Всі ці призначення: Рєзніков, Верешук очікувані. Тепер у Зе в руках і оборона і деінтеграція, а Єрмак розкаже шо і як робити.
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03.11.2021 21:15 Відповісти
Щойно https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUvReVzJK1xFTrUeq_8h69toiKISAmsC4FALnVfiz8fHwkolKRYN4je_ljyfMTdwhcs1RmzWRNHWrG6D8E_RBE4LnTi-gEJeHF3sM6kweAahYn888NY-vgHFgXwwhnE4j-u7djb3aVbgpoHv4Dd8orF_xeqsjELttX2slpjEk2ebMuh3ZXxz1BGSWEIdYlbejE&__tn__=-]K-y-R Helgi Sharp (Sharp`s) детальніше проаналізував обставини з так званим "виступом" Зеленського на конференції в Глазго. І це вже дійсно дикий треш. Я недавно опублікував інформацію про те, як Зеленський не з'явився на свій виступ на відповідній панелі, й дав власні пояснення цього дикого й ганебного інфантилізму. Але мене десь трохи збивало з пантелику те, що це чудо в пір'ях таки наче б то виступало. Нам же показали це позорисько з плутаними фразами. Я припустив, що дикими надзусиллями нашої приниженої дипломатії його зуміли всунути в якусь чужу панель.

Правда виявилася набагато ганебнішою. Виступу не було взагалі. Виступили всі учасники конференції, крім одного-єдиного - Зеленського. Та словесна жжуйка не увійшла ні в які записи й протоколи. Зеленського спеціально для внутрішнього вжитку записали окремо в якихось незрозумілих декораціях та, найімовірніше, зусиллям спеціально прихопленою групою кишенькового сепарського телеканалу Банкової "Дом". Цей запис і показали потім українцям. Я вже навіть не знаю, як цей маразм та ганьбисько називати? Ніколи ще країна не зазнавала такого дикого приниження.
Тарас Чорновіл.
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03.11.2021 21:16 Відповісти
всех неугодных он изгнал,
с кем ладить нелегко,
борзел он ни по дням, а по часам.
один лишь человек признал
величие его и это, как ни странно,
был он сам...
в том царстве глупость обрела
невиданный масштаб,
всё потому, что хуже нет царя,
чем бывший раб...
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03.11.2021 21:33 Відповісти
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03.11.2021 21:45 Відповісти
Мне любопытно, а почему прошла практически незамеченной на Цензоре волна митингов против сегрегации невакцинированных. Показали несколько калек в Черкассах и Суммах, но почему-то абсолютно прошел мимо многотысячный митинг под ОП в Киеве, столкновения митингующих с полицией в Запорожье, где одного человека увезла скорая. Что, невдобные новости? Политика партии не позволяет освещать?
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03.11.2021 21:59 Відповісти
Как всегда, МОЛОДЦЫ!
Бронирую каждую среду, чтоб послушать и душевно оздоровиться от меткого, красивого в тему слова!
Вы реально таланты, смакуем каждое слово.
Спасибо!
Мочите эту коррупционную мразоту!
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03.11.2021 22:14 Відповісти
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03.11.2021 22:54 Відповісти
 
 