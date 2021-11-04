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"Знімаю на свій страх і ризик!" - бійці ЗСУ зафіксували приліт міни 120-го калібру на свої позиції біля Катеринівки. ВIДЕО

Бійці ЗСУ змогли зафіксувати приліт міни 120 калібру на свої позиції під час обстрілу поблизу Катеринівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, зроблений на передовій, опублікований у соцмережах.

"Знімаю на свій страх і ризик!" - каже автор запису і за кілька миттєвостей чути свист міни та вибух. Боєць вибігає з бліндажу в окоп і встигає зафіксувати стовп пилу та диму від вибуху боєприпасу, який вибухнув на відстані 10-20 метрів.

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Автор: 

обстріл (29527) росія (66431) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+24
От би Зелю у ті укриття. Хай би посиділо там з тиджень, то швидко б розуму навчилось.
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04.11.2021 09:56 Відповісти
+21
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04.11.2021 09:56 Відповісти
+18
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04.11.2021 10:02 Відповісти
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От би Зелю у ті укриття. Хай би посиділо там з тиджень, то швидко б розуму навчилось.
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04.11.2021 09:56 Відповісти
Не мішайте йому - він заглядує ...
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04.11.2021 09:57 Відповісти
Не-е-е... стоп-стоп-стоп... Мало образованный, в базаре - а-ля Залдостанов, недопалок, мстительный... шматок лайна случайно зацепи - три дня и три ночи будет вонять... не-е-е-е... Какая там учеба?
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04.11.2021 10:02 Відповісти
Та якби і зачепило - ми б не надто сумували
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04.11.2021 10:06 Відповісти
Як компромic. заодно и пыню .
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04.11.2021 10:08 Відповісти
Це, що до трясця з пранцями.
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04.11.2021 10:10 Відповісти
З чорноротою мосійчучкою разом.
Як же ця гнида перед виборами стогнала, як стогнала, з Г+Г, про відсутність ******** мобільних бліндажів з санвузлами та погане харування.
З 2019-го, анічичирк. Юда.
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04.11.2021 10:24 Відповісти
тиждень??? та він за 5 хвилин усреться.
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04.11.2021 11:29 Відповісти
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04.11.2021 09:56 Відповісти
Це майбутній президент України.
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04.11.2021 10:03 Відповісти
у якому сенсі майбутній? а зараз тоді що!?
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04.11.2021 11:04 Відповісти
цз зе-чмо готово на разные позы
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04.11.2021 11:36 Відповісти
Подождите. Следом прилетят озабоченности Германии и Франции...Наверное.
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04.11.2021 09:56 Відповісти
С каких херов? Они только нашими Байрактарами озабочены...
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04.11.2021 10:03 Відповісти
уже наверно нет - байрактары кончились
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04.11.2021 10:32 Відповісти
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04.11.2021 09:59 Відповісти
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04.11.2021 10:02 Відповісти
щаз, фріци працюють разом з кацапами - мерзенні люди.
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04.11.2021 12:27 Відповісти
Бардак со смартфонами на передовой продолжается.
Война ничему не учит.
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04.11.2021 10:04 Відповісти
Ты в курсе что команды и распоряги доводят по Вайберам, Ватцапам и Сигналам? 😎
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04.11.2021 10:41 Відповісти
Я в курсе, что анализ этого видео позволит следующим снарядом накрыть блиндаж к такой матери.
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04.11.2021 10:45 Відповісти
Не смеши, там квадрик висит сверху и корректирует, анализ русаками этого видео вообще не к чему. Снимаем с января 2015, без таких видео некоторые до сих пор думают что тут тихо.
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04.11.2021 10:57 Відповісти
Ото правильно один командир расстрелял такого фотографа без суда и следствия.
Но, дураки учатся только на собственных ошибках.
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04.11.2021 11:01 Відповісти
Конечно правильно, поедет лет на 8-10 на пердуху. Напомни мне где ты воевал, пытаюсь понять твой уровень анализа для последующего попадания в блиндаж.😎
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04.11.2021 11:11 Відповісти
Не напрягайся, у тебя твердая тройка по арифметике, геометрию не учил вообще.
Тебе это тяжело.
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04.11.2021 11:14 Відповісти
Ты в армии хоть служило?😂
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04.11.2021 11:53 Відповісти
это все не правда . все знают что у нас там перемирие . спросите любого зебобика и он ответит что Зеля остановил войну
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04.11.2021 10:06 Відповісти
Чому російська артилерія не була знищена за допомогою безпілотників?
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04.11.2021 10:21 Відповісти
Продай квартиру и пожертвуй хоть на один выстрел.
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04.11.2021 10:24 Відповісти
Краще зберегти "вистріли", чи життя?
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04.11.2021 10:28 Відповісти
Береги життя, продай квартиру и оплати.
Или ты только на поцреоцические лозунги силен?
На ракете пусть напишут, что оплачено тобой, привет гитлеру.
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04.11.2021 10:31 Відповісти
Бережи вас Господь, наші захисники.
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04.11.2021 10:31 Відповісти
Для каких целей такая храбрость,граничащая с тупостью? В армиях мира есть система штрафов для таких героических людей.
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04.11.2021 10:51 Відповісти
Хороша ціль для "байрактара", ці міномети орків
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04.11.2021 11:30 Відповісти
Бл... лучше бы командование больше давало добро на снятие уничтожение вражеских объектов с Байрактаров, а не 8 год просто прилеты мин считать и на мобилку их снимать....
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04.11.2021 19:21 Відповісти
 
 