"Знімаю на свій страх і ризик!" - бійці ЗСУ зафіксували приліт міни 120-го калібру на свої позиції біля Катеринівки. ВIДЕО
Бійці ЗСУ змогли зафіксувати приліт міни 120 калібру на свої позиції під час обстрілу поблизу Катеринівки на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, зроблений на передовій, опублікований у соцмережах.
"Знімаю на свій страх і ризик!" - каже автор запису і за кілька миттєвостей чути свист міни та вибух. Боєць вибігає з бліндажу в окоп і встигає зафіксувати стовп пилу та диму від вибуху боєприпасу, який вибухнув на відстані 10-20 метрів.
Топ коментарі
+24 Ksenia VB
показати весь коментар04.11.2021 09:56 Відповісти Посилання
+21 Роман с камнем
показати весь коментар04.11.2021 09:56 Відповісти Посилання
+18 Роман с камнем
показати весь коментар04.11.2021 10:02 Відповісти Посилання
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Як же ця гнида перед виборами стогнала, як стогнала, з Г+Г, про відсутність ******** мобільних бліндажів з санвузлами та погане харування.
З 2019-го, анічичирк. Юда.
Война ничему не учит.
Но, дураки учатся только на собственных ошибках.
Тебе это тяжело.
Или ты только на поцреоцические лозунги силен?
На ракете пусть напишут, что оплачено тобой, привет гитлеру.