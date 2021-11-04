"Знімаю на свій страх і ризик!" - бійці ЗСУ зафіксували приліт міни 120-го калібру на свої позиції біля Катеринівки. ВIДЕО

Бійці ЗСУ змогли зафіксувати приліт міни 120 калібру на свої позиції під час обстрілу поблизу Катеринівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, зроблений на передовій, опублікований у соцмережах.

"Знімаю на свій страх і ризик!" - каже автор запису і за кілька миттєвостей чути свист міни та вибух. Боєць вибігає з бліндажу в окоп і встигає зафіксувати стовп пилу та диму від вибуху боєприпасу, який вибухнув на відстані 10-20 метрів.

Також читайте: За даними розвідки, РФ планує взимку збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною, - заступниця глави Міноборони Маляр