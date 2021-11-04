Зеленський у Раді представив Резнікова кандидатом у міністри оборони: "Найважливіше - бути у Залі Слави українських бійців". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у сесійній залі Верховної Ради оголосив, що вніс кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Президент попросив депутатів підтримати призначення нового керівника Міноборони.

Зеленський подякував колишньому міністру оборони Андрію Тарану за роботу.

"Небагато українців є в Залі Слави Національного університету оборони США, а точніше один такий - Таран. Упевнений, що його наступник має високий потенціал, щоб стати другим видатним українцем. Але сьогодні це точно не пріоритет для міністра оборони України. Найважливіше - бути в Залі Слави українських бійців", - наголосив він.

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