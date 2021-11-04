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Стефанчук виключив мікрофон Леросу після його слів, що Зеленський - головний зрадник країни. ВIДЕО

Позафракційний народний депутат Гео Лерос, виступаючи сьогодні в парламенті, назвав президента Володимира Зеленського, який також присутній у сесійній залі, зрадником.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Лерос вийшов на парламентську трибуну і, звертаючись до Зеленського, сказав: "Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно нацьковувати на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але не боюся говорити правду. Ви – головний зрадник у країні".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зеофшор. Верни 40 млн долларов": Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту. ФОТОрепортаж

Спікер Руслан Стефанчук сказав вимкнути мікрофон Леросу, що і було зроблено.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Стефанчук Руслан (763) Єрмак Андрій (1390) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+112
Все он правильно делает, с главзебилом и его Елдаком только так и нужно!!!
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04.11.2021 11:14 Відповісти
+89
Респект Леросу. Правий на 100%.
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04.11.2021 11:18 Відповісти
+72
Не пристойно спочатку грати хреном на піаніно ,а потім пертися в президенти
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04.11.2021 11:18 Відповісти
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прислуга уродів зеленого клоуна наркомана з головкою ЄрЗе!
Це не стільки ЄрЗе фак показали, як показали вам всім!
Нах@р вас всіх!
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04.11.2021 11:37 Відповісти
Дело не фамилии. Президент, должность в стране которую Лерос унизил на радость россии Козел, этот ваш Лерос
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04.11.2021 11:37 Відповісти
Кацапська ідіотка. Або ідіот. Хєр вас там розбереш, ботів, ви ж трансгендери.
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04.11.2021 11:43 Відповісти
Лерос исполнил мечту людей,у которых нет возможности прям в морду послать зекрысу на х...Поэтому это супер)
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04.11.2021 11:45 Відповісти
А когда в других странах на президента заводят уголовные дела, то не унижают эту должность? Моника Левински тоже унизила должность президента, или может сам Билл Клинтон?
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04.11.2021 11:50 Відповісти
Дядя, ты из Заполярья? Как-то заковыристо пишешь. Приходится расшифровывать твои старческие маразматические высеры.... Лечи голову - пей ноотропы, чтобы извилины не распрямлялись и изъясняться чтобы мог вразумительно и внятно.... Что хотел сказать? Собери мозг в кучу и пердани ещё раз....Жду...
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04.11.2021 12:01 Відповісти
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05.11.2021 02:01 Відповісти
Правда глаза колет. Особенно для божка и его подпевал.
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04.11.2021 11:38 Відповісти
Ха-ха, смелый парень, нелох что же теперь делать будет интересно, опять мельдония нальют или авто катастрофа будет
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04.11.2021 11:38 Відповісти
Лерос хворий бидлан. Хай пояснить нормально за що гроші брав у Микитася
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04.11.2021 11:48 Відповісти
по його поведінці видно шо нормальний і патріот побільше ніж зепід.ар, а от ті 73 відсотка біосміття що голосувало за зелупу та за його презекоМанду 100 відсотково є.бонуті на голову імбецили!
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04.11.2021 11:59 Відповісти
безграмотний? Не читав тут, на форумі?
Брав на мурали на тих самих будинках, які Микитась будував.
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04.11.2021 12:03 Відповісти
Після сьогоднішнього дня Найвеличніший нескоро прийде в Раду.
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04.11.2021 11:50 Відповісти
Да у него других дел полно: курнуть айкос, нюхнуть кокс.
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05.11.2021 08:42 Відповісти
Красавчик. Респект і уважуга. Зелену гниду виволокли з теплої ванни ))
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04.11.2021 11:53 Відповісти
ЛЕРОС ЭТО МУДАК И ЖОПОЛИЗ ПОРОШЕНКА . ТАКИХ КОНЧЕННЫХ КАК В ПАРТИИ * ЕС * ТАК И В * ОПЗЖ * ХВАТАЕТ.
ОНИ ВОРЫ , И КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ ДА ДАЕТ ИМ ВОРОВАТЬ И НА ШАРУ КОРМИТСЯ С ДЕНЕЖОК НАРОДА . ОНИ СХОДЯТ С УМА . И НАХОДЯТ ПРИДАТЕЛЕЙ НАРОДА КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА МАЙДАН . ИМ РОДИТЕЛИ ВЫДЕЛИЛИ ПО ОДНОЙ ИЗВИЛИНЕ , БОЛЬШЕ НЕБЫЛО ОНИ ПРОПИЛИ И ТЕПЕРЬ ИХ ДЕТИ ПРОПИВАЮТ МОЗГИ.
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04.11.2021 11:56 Відповісти
только зеленые недоумки-имбицилы пишут капслоком, чтобы их дурь была издали видна
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04.11.2021 12:03 Відповісти
Самому то не смешно?
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04.11.2021 12:06 Відповісти
які "предателі" нвиходять на майдан, на майдан у донецьку горлівці та луганську в 2014 виходили в підтримку піда.росососії зрадники сеператисти та інше біосміття
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04.11.2021 12:19 Відповісти
Капслок действительно моветон, да и читается хуже…

А Лерос это штатный тролль незаслуженно забытого деятеля- Андрюхи Богдана. Именно по «квоте» первого главы ОП этот шибздик попал в партийный список. История старая, как мир. Кто знаком с сутью вопроса, тот прекрасно понимает от кого этот «фак» и по какому поводу. Только упоротый порохобот может думать, что Гео второй год серет кирпичами за Украину и за бесплатно.))
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04.11.2021 12:26 Відповісти
"Кто знаком с сутью вопроса"
По методичке Подоляка.
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04.11.2021 14:34 Відповісти
Лерос ведет себя как баба, как и Лещенко, гибриды какие-то
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04.11.2021 14:54 Відповісти
ты чучело даже писать без ошибок не можешь))))
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04.11.2021 21:05 Відповісти
Так и представляю..Сидит Кловун с Ермаком...Господин Ермак, как Нам отреагировать на странный жест Гео? - Я, как, рыцарь ордена подвязки чулка первой Ляди, считаю что нам не пристало, как людям благородного сословия, обращать на это внимания, и орать -Баканов роберись з розбійником, він хоче мене вдуть в прямом ефире!
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04.11.2021 11:56 Відповісти
гордон -жополиз!
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04.11.2021 11:57 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/beec9947f88290b5460ab.jpg ​​ Показав неприличный жест в сторону Зеленского депутат Лерос поставил ему, как говорят шахматисты, вилку. Зеленский теперь должен отреагировать. Прилюдное унижение без ответа остаться не может.
Но, любая реакция в обществе будет воспринята в ключе: "Зеленский мстит Леросу за "средний палец". Т е, каждый скандал будет работать в плюс Леросу и вредить Зеленскому. Примерно как было с историей Зверобой-Федына, из-за которой о Зеленском уже анекдоты травят.
Разумно было бы сейчас взять паузу, посетовать в интервью на то что Лероса очень плохо воспитали родители. А ударить через пару месяцев, когда о выходке Лероса забудут.
Но проблема в том, и мы об этом уже писали, что Зеленский просто болезненно самолюбив. Он не будет ждать, он потребует реакции прямо сейчас.
Очевидно, Лерос добивается именно этого.

ЗІ: Лерос хоче спонтаної емоційної реакції клоуна, якою він обов'язково допустить чергову помилку, черговий ляп, великий чи незначний, але який обов'язково буде.
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04.11.2021 11:59 Відповісти
Аплодую стоячиЗвісно, Лерос наривається, але чи вистачить яєць у цих поців, щоб його заткнути?
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04.11.2021 12:00 Відповісти
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04.11.2021 12:00 Відповісти
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04.11.2021 12:05 Відповісти
Ну наконец-то перемога! Вот теперь уж точно Порошенко в один тур.))
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04.11.2021 12:05 Відповісти
Афоня, штанці витруси, схоже Порошенко тобі вже наклав.
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04.11.2021 12:13 Відповісти
Да что ж он такой серун, этот порошенко? Ложит и ложит.
Не подставляйте своего кумира порошенко. Не позорьте его. Не говорите постоянно про этот его недостаток.
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04.11.2021 12:24 Відповісти
І тобі теж вже встиг.
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04.11.2021 12:26 Відповісти
Тебе он прямо в черепную коробку наклав. Оттуда не вытрусишь.
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04.11.2021 12:35 Відповісти
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04.11.2021 12:37 Відповісти
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04.11.2021 12:50 Відповісти
Это сайт Порошенко, тут у него целый батальон, скоро тебя в спам отправят или админ за банит.
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05.11.2021 11:20 Відповісти
Именно пожтому здесь околачиваюсь.)) Изучаю порохоботство, как явление. Интересны причины уязвимости человеческой психики перед разного рода внушениями и программными установками.
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05.11.2021 11:34 Відповісти
я тоже с удовольствием за ними наблюдаю...попадаются просто уникальные кадры))
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05.11.2021 11:38 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/07/6/7299537/
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05.11.2021 12:02 Відповісти
Спасибо, ознакомился.
На мой взгляд всё же основной общей чертой всех порохоботов является непонимание того, что между медиа-образом и реальной личностью может существовать огромная пропасть. Имея ресурсы, доступ к СМИ и ведя грамотную пиар-кампанию, можно последнему отморозку создать образ милейшего человека в который поверит какая-то часть общества. Порошенко в окружении порохоботов перед телекамерой и Порошенко один в своём кабинете это совершенно разные субстанции. Непонимание этого факта- главный признак порохобота.
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05.11.2021 12:41 Відповісти
Поршенко - великий актер, Зе ему и в подмётки не годится...
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05.11.2021 12:50 Відповісти
Этот баннер нужно разместить у входа в ВР для всех слуг.
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04.11.2021 12:09 Відповісти
Особенно за инфляцию в этом году!
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04.11.2021 12:21 Відповісти
Сидить зелене, обісцяне.
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04.11.2021 12:10 Відповісти
Таки ДА.
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04.11.2021 12:12 Відповісти
Сначала один гей коров водил и вилами махал в Раде , теперь еще один нарисовался , Гео
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04.11.2021 12:13 Відповісти
Геи то ещё хорошие люди по сравнению с тем о ком вы пишите...
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04.11.2021 12:22 Відповісти
А что уже 37 года ни слова критики
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04.11.2021 12:16 Відповісти
Таки Лерос правий. Що тут скажеш. Особливо завершення виступу.
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04.11.2021 12:18 Відповісти
А Ви помітили як в Україні з'явився свій власний *****?
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04.11.2021 12:18 Відповісти
маладец! возьми косточку
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04.11.2021 14:57 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал етому Лєросу трьошечку впаять!
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04.11.2021 12:18 Відповісти
Стефанчук Путина не правильно понял и отлучил Лероса от 5-ти сессий.
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04.11.2021 19:42 Відповісти
Как поступок так себе, а как форма приветствия правящей партии по всей стране очень даже зачетно.
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04.11.2021 12:21 Відповісти
Этот гео явно неадекВАТНЫЙ.
Или работает за деньги того же Богдана - коломойского. Потому что начал гнать на Ермака после того, как сняли Богдана с должности.
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04.11.2021 12:28 Відповісти
Именно. Выше об этом писал. Ручная обезьянка Богдана. Там не только обида за отставку, там ещё и ущемлённые бизнес-интересы пресловутой «строительной мафии». Короче давняя история с продолжением.
Только полоумные свидетели Петра всерьёз думают, что у чудика за державу болит.))
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04.11.2021 12:46 Відповісти
а ви чиї гроші тут відробляєте постійно обгажуючи Порошенко?!
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04.11.2021 14:22 Відповісти
Я бесплатно. Хотите верьте, хотите нет. На волонтёрских началах.))
Да и не обгаживаю я Порошенко совершенно! Из худшего, могу фамильярно назвать его- Петро. Даже заезженное «барыга» не употребляю. В сравнении с жаргоном порохоботов, мой- чистая поэзия.))
Я вполне цензурно, с помощью фактов, пытаюсь приоткрыть истинную суть личности, которую определённая часть нашего общества видит в искаженном свете. Это не самая плохая часть общества, а искажение преднамеренное. Поэтому ситуация не оставляет меня равнодушным.
Но большей частью я здесь отдыхаю.
А вы голосовали за Петра с 14-го или позже прониклись?
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04.11.2021 14:35 Відповісти
слушай, ну зеля обезьянка бенина, беня ворюга конченный. к чему ты подводишь своими фактами?))))) смотри сам на себя не выйди )))
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04.11.2021 21:10 Відповісти
Надо организовать международную следственную комиссию
и таки разобраться кем является и кем не является Зеленский.
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04.11.2021 12:48 Відповісти
складывается такое впечатление что шапито 95 до нового года не дотянет и поедет на вторую родину, велюр так и сказал, пора возвращаться в мастершеф
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04.11.2021 12:51 Відповісти
И кто же у нас этот шапито?
В последнее время в шапито входят все, кого отстранили от власти: ОПЗЖ, "ЕС", радикальная партия и тд.
А также Батькивщина и всякие богданы-коломойские- леросы.
Очень хочется им ещё пограбить страну, как они это делали все годы независимости.
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04.11.2021 13:04 Відповісти
Поддерживаю новый флешмоб: покажи зеле пальчик
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04.11.2021 13:03 Відповісти
Лерос показав презу середній палець,Стефанчук сказав "дякую"...Як цікаво...
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04.11.2021 13:08 Відповісти
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04.11.2021 14:22 Відповісти
Посадили ручную шавку вместо нормального спикера,теперь сидите молча без приказа. Все правильно сказал,только теперь вряд-ли скажет ещё.
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04.11.2021 13:24 Відповісти
Готують новачок?
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04.11.2021 13:34 Відповісти
пиражковый злодий сахарная дупа
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04.11.2021 16:02 Відповісти
Молодец!
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04.11.2021 17:15 Відповісти
а вот интересно по каким тв каналам это будут крутить????
1+1????
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04.11.2021 17:54 Відповісти
Стефанчук выключил микрофон Леросу... чем спровоцировал fuck. Завтра ему вручат подозру о соучастии...
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04.11.2021 18:04 Відповісти
Ну что же зелень пузатая, правда глаза колит, не любите правду слушать, вот и выключаете микрофон.
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04.11.2021 18:31 Відповісти
Вот вам и свобода слова. Даже нардепу рот заткнули...
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04.11.2021 19:43 Відповісти
Лерос молодец! Успел сказать всё что он о клоуне думает несмотря на выключенный микрофон.
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04.11.2021 19:47 Відповісти
А Шрек второй предатель и так по списку
всех этих недоносков к стенке.
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04.11.2021 20:59 Відповісти
Лорес , ты умничка !!!!!!!!
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04.11.2021 21:31 Відповісти
Стефанчук выключил микрофон Леросу после его слов, что Зеленский - главный предатель в стране. Источник:

НІДЕ ПРАВДИ ДІТИ
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04.11.2021 22:44 Відповісти
Браво, Гео!
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05.11.2021 01:53 Відповісти
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