Стефанчук виключив мікрофон Леросу після його слів, що Зеленський - головний зрадник країни. ВIДЕО

Позафракційний народний депутат Гео Лерос, виступаючи сьогодні в парламенті, назвав президента Володимира Зеленського, який також присутній у сесійній залі, зрадником.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Лерос вийшов на парламентську трибуну і, звертаючись до Зеленського, сказав: "Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно нацьковувати на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але не боюся говорити правду. Ви – головний зрадник у країні".

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Спікер Руслан Стефанчук сказав вимкнути мікрофон Леросу, що і було зроблено.