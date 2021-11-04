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"Зеленський не піде на другий термін. Сильним кандидатом у президенти може бути Єрмак", - Гордон. ВIДЕО

Журналіст Дмитро Гордон захопився організаційними здібностями голови ОП Андрія Єрмака і назвав його одним із претендентів у кандидати на пост президента України на наступних виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гордон сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не випадково сказав, що я маю відчуття, що сьогодні саме Андрій Єрмак керує Україною. Я можу помилятися. Це моя думка, але я ще раз підкреслю: придивіться до нього - це видатна постать у сучасному українському політикумі. І, до речі, коли мене питають про майбутніх кандидатів у президенти, я думаю, що серед кандидатів може опинитися Андрій Борисович Єрмак, який за цей час настільки підучився у державному управлінні, він настільки освоїв усю цю науку... І в мене, до речі, є відчуття, що Володимир Олександрович не піде на другий термін...", - сказав Гордон.

Також читайте: Гордона депортують із Грузії: "Міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади"

Автор: 

вибори (6724) Зеленський Володимир (24558) Єрмак Андрій (1390)


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Топ коментарі
+97
Лысый слизняк уже лижет на опережение.
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04.11.2021 11:15 Відповісти
+80
Гондон-крот уже не стесняясь, рекламирует гебнявого бандита мегаворюгу
д'Ерьмака ? Мрази Разорвать в клочья врагов Украины !
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04.11.2021 11:19 Відповісти
+75
Все новое дно. Когда новые пирамидки толкать будете?
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04.11.2021 11:14 Відповісти
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Справедливости ради - организационные качества ермака реально выдающиеся. Он ведь ничего не говорил про то, что ермак - откровенный враг Украины и разрушает госс аппарат.
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04.11.2021 14:25 Відповісти
Жґі єсчьо, гондон!!!
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04.11.2021 14:28 Відповісти
І чого тільки за гроші гордон не скаже.
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04.11.2021 14:33 Відповісти
Цей лисий хер завжди тягне на світ божий всяке лайно-за гроші звісно ж! Смешка вже зробив президентом-тепе дЄрьмак!
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05.11.2021 08:52 Відповісти
А как же выдвиженец от Гардона - Смешко.... Теперь его место занял Ермак, или как...
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04.11.2021 14:34 Відповісти
Гордон ще скаже що Гордон це єдиний сильний президент
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04.11.2021 14:42 Відповісти
Если серьезно. То Зеленскому конечно нужно тихим сапом, лавируя и изощряясь досидеть свой срок и не выставляя свою кандидатуру на второй срок, по тихому выехать с семьей за границу ( Израиль или США), Хотя как это сделать , ведь придется ждать передачи полномочий.. А когда цунами закончится.., в зависимости как закончатся выборы , возможно ( если к этому будет желание.. хотя сомневаюсь) можно побывать (наездом) и в Киеве. В общем ситуация у Вована не простая.. Поэтому то он и задумывается о втором сроке, боясь будущего и пытаясь оттянуть непредсказуемые и опасные времена потери власти лично за себя и близких.. Да пошел по приколу в гетманы.. а жил бы себе и не тужил.. с любимой профессией, творчестве, вилле в Италии и счетах и офшорах,,,. до самой глубокой старости.
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04.11.2021 14:47 Відповісти
Гордон быть то презо он может конечно, вопрос только в том кто ж за него голосовать будет? Разве шо хасиды которые в Умань приезжают? Или кацапы из Подмацковья???
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04.11.2021 14:50 Відповісти
очередной высер бальшого друга кабздона --- лысого гандона --- перекочевало ничтожество из 112го до васьки галованова --- нам надо пагаварить с ********** васька призывал . не получилось . теперь вместе с лысым гандоном и спиваком мозги промывают через день . лучше бы пояркова пригласил или чекалкина . может рейтинг каналу подняли бы . а то гандон и гадя савченко через день --- пожалейте зрителей
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04.11.2021 15:03 Відповісти
Татарин с жидами и с русской агентурой и русской мафией - устраивают геноцид Украинского населения! Они уничтожают Украинскую нацию! Изничтожают Украинцев! Они уничтожают Украинский народ! Украинский народ должен восстать и дать отпор или геноцид Украинского населения будет доведен до конца и нас всех уничтожат. Украинцы вымирающая нация! И мы будем терпеть дальше этих гнид, которые этнически не Украинцы и цели у них уничтожить Украинцев и сдать России Украину павшую. Янукович был под Ахметовым, бойки и вся гниль, которую перечислять даже отвращает. Уже давно пора положить конец страху, ибо приспали и в цепи заковали Украинский народ, гнев и злость должны взять верх!!! Украинский народ должен стать жоще и злее к врагам государства, которые истребляют Украинцев и злой Украинский народ - должен убить их всех и спасти страну от грабежа и уничтожения народа!!! Бездействие и гнет уже привел в прошлом к геноциду, сейчас будет тоже самое, если Украинский народ у себя в штанах яйца не найдет.
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04.11.2021 15:05 Відповісти
Кацапська задумка зрозуміла для українців. Викликати Майдан-3 та атакувати знову. Тому тролі так і активізувались, призиваючи до анархії та безвладдя. Гардон - гандон, а Зеленський - ніякий, але зрозумів, що в Україні здавати інтереси укрїанців кацапії не можна, тим паче йому не дадуть це зробити американці, що тримають його та його друзів за яйца. Тому, кацапи, нах за порєбрік !
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04.11.2021 16:08 Відповісти
и зеля гондон
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04.11.2021 20:59 Відповісти
штопаний.
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04.11.2021 22:18 Відповісти
Більшого ворога України, ніж сам ,,мудрий український народ" у світі не існує. 73% тому підтвердження.
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04.11.2021 18:19 Відповісти
По ермаку давно уже нары ждут, а ты чмо, его в *********** выдвигаешь, ты что, совсем о#уел???
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04.11.2021 15:06 Відповісти
Агент кремля предлагает голосовать за агента кремля. А народ еще терпит этих гнид и дает им управлять страной. Они и управляют - грабят, врут, уменьшают численность Украинской популяции и завозят своих евреев. Украинцев уничтожат, евреев заселят в страну в центре континента межу Европой и Азией.
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04.11.2021 15:10 Відповісти
кацап ? нах за поребрік. Вже краще жиди ніж кацапи
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04.11.2021 17:48 Відповісти
Хрін від редьки...
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04.11.2021 18:15 Відповісти
"Татарин с жидами и с русской агентурой и русской мафией...Увага! Вброс фсб балалайни. Призыв в хаоса в Украине. Мечта окурка
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04.11.2021 18:32 Відповісти
А почему не лошадь, как при Нероне?! Пипл проголосует!
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04.11.2021 15:32 Відповісти
Чого така мєлочовка ?! Давайте вже по дорослому! Там, Пєскова або Жиріновського, та Рамзан буде не проти, Шойгу ще є (мрія хламідії збудеться китай організує) !
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04.11.2021 15:34 Відповісти
ЛЕРОС сегодня Герой показал средний Палец Зеленскому. ЛЕРОСА В Президенты.
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04.11.2021 15:41 Відповісти
У Ермака нет шансов стать президентом Украины, у него как и у Порошенко слишком большой антирейтинг.... По моему личному мнению слеующим президентом после Зесопли будет Дмитрий Разумков, при грамотно построенной агитационной кампании у него неплохие шансы победить Зеленского на следующих президентских выборах, у других кандидатов на данный момент шансов нет, ну разве что кому нибудь из них удасться как Пороху провернуть Майдан, выгнать Зесоплю и на этой волне получить власть..........
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04.11.2021 15:42 Відповісти
По сути, по здравому смыслу, в Украине только один достойный кандидат в президенты П. Порошенко. Остальные, при всем уважении к ним, ну никак не тянут на эту должность, они не смогут обеспечить развитие страны, а приведут только к новому кризису и беспределу.
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04.11.2021 17:30 Відповісти
Якщо Порошенко ,,старого випуску", то краще не потрібно.
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04.11.2021 18:14 Відповісти
у сраку твоего кандидата, будет порошенко или сеня
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04.11.2021 15:48 Відповісти
100%! Только тогда у Украины действительно будет надежда, а остальные только угробят страну.
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04.11.2021 18:20 Відповісти
Опять пояс хотите затянуть, чтоб еда не прошла?
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05.11.2021 05:08 Відповісти
Как то незаслуженно обошли вниманием братишку дерьмака, или еще не достаточно поднаторел?
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04.11.2021 15:55 Відповісти
Давайте відразу ***** з *****стану! Тільки ***** приведе своїх го-йпрст-донов.
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04.11.2021 16:11 Відповісти
Імператор Вова Коммод, і його фаворит Андрій Клеандр. Римська історія для зекоманди.

https://www.youtube.com/watch?v=xGv6GvFG94w

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04.11.2021 16:15 Відповісти
Гордон: С Зе президентом я обосрался, несите нового.
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04.11.2021 16:17 Відповісти
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04.11.2021 16:23 Відповісти
Конечно на фоне наркомана и Дерьмак монеТка)).. Выдающийся Комбинатор-проходимец!!
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04.11.2021 16:38 Відповісти
Як в серіалі СН.
наступним президентом стає перший помічник Голобородько. А сам Голоробородько сідає до в'язниці.
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04.11.2021 17:06 Відповісти
А потім виходить і керує до глибокої старості?))
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04.11.2021 20:19 Відповісти
он не пойдет - здесь улыбнуло...
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04.11.2021 17:10 Відповісти
Я стараюсь всегда быть корректным, но ей-богу, большего дурака, чем Дмитрий Гордон, найти невозможно. Агента российского ФСБ Ермака он предлагает в будущие президенты Украины!
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04.11.2021 17:10 Відповісти
Смотря с какой стороны смотреть
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04.11.2021 18:32 Відповісти
Гордон смотрит со стороны сраки конечно
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04.11.2021 23:32 Відповісти
Так Гордон такой же агент ФСБ.
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04.11.2021 20:11 Відповісти
шота обнаглели гои харчем перебирают таки хотят сами президентов выбирать да ещё и проукраинских а не от каганата и не от кагабэ
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04.11.2021 17:19 Відповісти
АПосилене тренувуання в поті чола.
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04.11.2021 18:10 Відповісти
вот это лысый лизнул так лизнул
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04.11.2021 17:21 Відповісти
Конечно Дмитрий Гордон ошибаеться . Владимир Зеленский пойдёт на второй срок и опять остаавит позади всех опонентов
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04.11.2021 17:23 Відповісти
Тобі в кварталі працювати
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04.11.2021 22:27 Відповісти
Удивительная закономерность - все зебилоиды малограмотны! Вы, Олег Петрович, яркий тому пример!
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04.11.2021 22:39 Відповісти
Если я не знаю что такое зебилоиды , а вы знаете, то это совсем не значит что я малограмотный а вы многограмотный. Скорее вы узконаправленый специалист,а у меня более широкий спектр направления
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04.11.2021 22:52 Відповісти
В вашем комментарии много грамматических ошибок. Теперь понятно о чём я?!
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05.11.2021 01:27 Відповісти
Гондон - это "кукла-неваляшка" в руках олигархов, возомнивший о себе, что это он в Украине выдвигает в президенты и почему -то в основном всяких уродов, по которым тюрьма плачет.
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04.11.2021 17:24 Відповісти
вЛадімір оЛександрович і єРмак підуть на пожиттєвий термін на шконки.
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04.11.2021 17:31 Відповісти
Настало время о)(уительных историй....
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04.11.2021 17:42 Відповісти
Ежопов язык, он, *****, такой. Я всегда гордона считал андоном, но ошибался. Он - андонище.
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04.11.2021 17:47 Відповісти
Зеркаль або Клімкін. Зеркаль мабуть навіть більш енергійна.
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04.11.2021 17:53 Відповісти
В ліжку енергійна чи де?))
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04.11.2021 20:20 Відповісти
С нетерпением жду когда проросийские кАНАЛЫ начнут раскручивать дерьмо( по аналогу рф - ввз-медвепут). А ведь мудрый зеукрнарид проголосует - хуже не будет, скажет канал бени и будет вам, нариду, божья благодать.
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04.11.2021 17:53 Відповісти
Дерьмачине надоело постоянно держать свою руку глубоко в клоунской заднице.
и таким образом он надеется от него избавится.
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04.11.2021 17:54 Відповісти
агент кремлядi козирь у президенти?! от лисий кондом лизнув...

досить. хватило вже одного агента Овоча!
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04.11.2021 17:54 Відповісти
А Овоч не був агентом, його використовували як не дуже засвіденного.
Приклад. Під час Харьківських угод, коли Овоч фактично здав півостров Крим, він пообіцяв Путіну продати Харьківський турбоатомний, але так і не продав!!!
Ні, чекисти використовували його жадібність, як використовували жадібність Ющенка, та використовують жадібність та тупость Зеленського. А ось з Порошенко може бути...
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05.11.2021 18:53 Відповісти
Кстати, о Ермаке... Дима ! Может не все бабки надо брать ?! Ато у тебя как не Смешко , так Ермак.... Или деньги не пахнут, Дима ?
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04.11.2021 18:06 Відповісти
Йому з одної КГБшної кантори платять.
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04.11.2021 22:24 Відповісти
Керувать то керує, але як керує!
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04.11.2021 18:06 Відповісти
Схоже -пірамідка таки діє . .
.
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04.11.2021 18:22 Відповісти
Зачет. С заглотом. Но Ермаку сперва нужно пройти стажировку в "95 квартале". "Камеди-клаб тоже подходит.
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04.11.2021 18:23 Відповісти
Ким і яким не був цей "виріб", але він близький до істини відносно особи, керуючої державою.
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04.11.2021 18:33 Відповісти
Богоизбранный, восхваляет богоизбранного.
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04.11.2021 18:37 Відповісти
Ну это они себя так сами называют...
А они иудеи, то есть поклонники Иуды, предавшего Иисуса. А Иуда последовал примеру того, кто предал Создателя! Так что, кому они там молятся, это вопрос...
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05.11.2021 18:56 Відповісти
Да, ещё.
Лишь бы не украинец патриот.
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04.11.2021 18:38 Відповісти
А как там королева Англии жива еще после приезда найвиличнишого в Шотландию?
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04.11.2021 18:55 Відповісти
Этот Г. такой клоун, за копейку и очко продаст.
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04.11.2021 19:04 Відповісти
Лиса Пірамідка на випередження вже вилизує зад Єрмаку...
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04.11.2021 19:26 Відповісти
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04.11.2021 19:28 Відповісти
То что дерьмак руководит страной все знают
Но скорее он станет главой одного из Ростовских районов
чем вообще останется в Украине после 2024г
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04.11.2021 20:10 Відповісти
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04.11.2021 20:40 Відповісти
Все що "несе" аферист Гордон є завжди повною туфтою (хуцпа голімая).
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04.11.2021 20:45 Відповісти
Все хорошо. Кого Гордон пиарит, тот пролетает.
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04.11.2021 20:47 Відповісти
дерьмак пойдет накуй а вместе с ним и зефак
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04.11.2021 20:55 Відповісти
Наверное, мы этого заслужили, иначе как объяснить?
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04.11.2021 21:03 Відповісти
ХЗ как объяснить что вас тянет избирать совков у президенты и депутаты... Дороги с постоянными колдобинами, тундра и тайга с многочисленными лагерями для неугодных политической системе инакомыслящих (без принудительного труда которых небыло бы грандиозных построек в СССР), абсолютный полицейский и судебный беспредел, статуи из дерьма, сталактиты из фекалий, в законодательстве полное игнорирование прав личности...
Чем жизнь в Норвегии, Швеции, Финляндии, Канаде, США, Нидерландах, Дании и т.п. плоха что постоянно обираете отпетых совков?
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04.11.2021 23:45 Відповісти
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04.11.2021 21:12 Відповісти
А ермак умеет ездить на велосипеде? Гордон далеко не дурак. Это явно провокационные слова для мониторинга имунного ответа общественности
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04.11.2021 21:38 Відповісти
КГБшники лижуть зад одне одному.
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04.11.2021 22:22 Відповісти
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04.11.2021 23:05 Відповісти
Га.дон с дуба рухнул. Что оно несет?))
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04.11.2021 23:08 Відповісти
потом перекрасятся и снова и выберут сера Дьерьмака. Судьба у баранов такая)
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05.11.2021 00:51 Відповісти
Только упоротый долбо.....б пирамидка може сделать такие выводы.Дерьмаку пора нору искать,а не в *********** идти.Или бронировать улучшеные камеры от министра юстиции.
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05.11.2021 06:50 Відповісти
Пойдёт он на второй срок - это уже давно понятно.

Очередной недоинсайд от лысого дятла...
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05.11.2021 07:02 Відповісти
Многое говорит о том, что Кондом - агент ФСБ.
Неудивительно, шо он предлагает коллегу по службе.
И еще - соплеменника.
Ведь лохам - низзя...
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05.11.2021 07:30 Відповісти
Єрмак,якого ненавидить вся Україна?Може бєня,арахамія,зе,бянядіктова і іже з ними?гордон,ти зовсім тєєєє?
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05.11.2021 07:55 Відповісти
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