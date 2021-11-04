"Зеленський не піде на другий термін. Сильним кандидатом у президенти може бути Єрмак", - Гордон. ВIДЕО
Журналіст Дмитро Гордон захопився організаційними здібностями голови ОП Андрія Єрмака і назвав його одним із претендентів у кандидати на пост президента України на наступних виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гордон сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я не випадково сказав, що я маю відчуття, що сьогодні саме Андрій Єрмак керує Україною. Я можу помилятися. Це моя думка, але я ще раз підкреслю: придивіться до нього - це видатна постать у сучасному українському політикумі. І, до речі, коли мене питають про майбутніх кандидатів у президенти, я думаю, що серед кандидатів може опинитися Андрій Борисович Єрмак, який за цей час настільки підучився у державному управлінні, він настільки освоїв усю цю науку... І в мене, до речі, є відчуття, що Володимир Олександрович не піде на другий термін...", - сказав Гордон.
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наступним президентом стає перший помічник Голобородько. А сам Голоробородько сідає до в'язниці.
и таким образом он надеется от него избавится.
досить. хватило вже одного агента Овоча!
Приклад. Під час Харьківських угод, коли Овоч фактично здав півостров Крим, він пообіцяв Путіну продати Харьківський турбоатомний, але так і не продав!!!
Ні, чекисти використовували його жадібність, як використовували жадібність Ющенка, та використовують жадібність та тупость Зеленського. А ось з Порошенко може бути...
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А они иудеи, то есть поклонники Иуды, предавшего Иисуса. А Иуда последовал примеру того, кто предал Создателя! Так что, кому они там молятся, это вопрос...
Лишь бы не украинец патриот.
Но скорее он станет главой одного из Ростовских районов
чем вообще останется в Украине после 2024г
Чем жизнь в Норвегии, Швеции, Финляндии, Канаде, США, Нидерландах, Дании и т.п. плоха что постоянно обираете отпетых совков?
Очередной недоинсайд от лысого дятла...
Неудивительно, шо он предлагает коллегу по службе.
И еще - соплеменника.
Ведь лохам - низзя...