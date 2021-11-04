"Зеленський не піде на другий термін. Сильним кандидатом у президенти може бути Єрмак", - Гордон. ВIДЕО

Журналіст Дмитро Гордон захопився організаційними здібностями голови ОП Андрія Єрмака і назвав його одним із претендентів у кандидати на пост президента України на наступних виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гордон сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не випадково сказав, що я маю відчуття, що сьогодні саме Андрій Єрмак керує Україною. Я можу помилятися. Це моя думка, але я ще раз підкреслю: придивіться до нього - це видатна постать у сучасному українському політикумі. І, до речі, коли мене питають про майбутніх кандидатів у президенти, я думаю, що серед кандидатів може опинитися Андрій Борисович Єрмак, який за цей час настільки підучився у державному управлінні, він настільки освоїв усю цю науку... І в мене, до речі, є відчуття, що Володимир Олександрович не піде на другий термін...", - сказав Гордон.

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