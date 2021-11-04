Нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем. ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос під час виступу на трибуні парламенту показав у бік президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, непристойний жест Лерос продемонстрував після того, як спікер парламенту Руслан Стефанчук відключив йому мікрофон після слів про те, що Зеленський - головний зрадник у країні.

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