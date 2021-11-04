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Нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем. ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос під час виступу на трибуні парламенту показав у бік президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, непристойний жест Лерос продемонстрував після того, як спікер парламенту Руслан Стефанчук відключив йому мікрофон після слів про те, що Зеленський - головний зрадник у країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеофшор. Поверни 40 млн доларів": Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Єрмак Андрій (1390) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+94
аплодирую!!
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04.11.2021 12:30 Відповісти
+81
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04.11.2021 12:38 Відповісти
+68
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04.11.2021 12:35 Відповісти
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...а почему на мове перестал писать?....не хорошо это.))
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05.11.2021 12:27 Відповісти
Аргументы закончились,я так понимаю? Не густо у кацапских ботов с приемами ведения дискуссии.
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05.11.2021 13:26 Відповісти
В черговий раз потішити Ху*ло
Й отримати шматочок чоколяди,
Ганьбити Україну -
Вже було.
І де вони?
Внизу й позаду.
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Було б непогано зробити цей жест офіційним привітанням преЗЕдента зеленського. Заробив на свій персональний. Яка робота такі і привітання
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05.11.2021 11:30 Відповісти
Міккі Маус теж у темі:

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05.11.2021 12:02 Відповісти
А наш вовочка таке ж гидотне створіння, що Леросу не пробачить і буде мститися за допомогою свого підсирайло баканова.
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05.11.2021 14:01 Відповісти
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