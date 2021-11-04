Нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем. ВIДЕО
Нардеп Гео Лерос під час виступу на трибуні парламенту показав у бік президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, непристойний жест Лерос продемонстрував після того, як спікер парламенту Руслан Стефанчук відключив йому мікрофон після слів про те, що Зеленський - головний зрадник у країні.
Топ коментарі
+94 Александр Романов #466099
показати весь коментар04.11.2021 12:30 Відповісти Посилання
+81 Роман с камнем
показати весь коментар04.11.2021 12:38 Відповісти Посилання
+68 Роман с камнем
показати весь коментар04.11.2021 12:35 Відповісти Посилання
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Ганьбити Україну -
Вже було.
І де вони?
Внизу й позаду.