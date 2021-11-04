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СБУ викрила хакерське угруповання ФСБ Armagedon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на держоргани України. ВИДЕО

Кіберфахівці СБУ встановили хакерів всесвітньо відомого угруповання Armagedon, що здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. Ними виявились офіцери "кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба СБУ.

Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та "прикриття" у мережі Інтернет.

Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, хакерське угруповання "ARMAGEDON" - це спеціальний проект ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Цей "напрям роботи" координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

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З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тис. кібератак і намагався "заразити" понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:

  • контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);
  • викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);
  • проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;
  • блокування інформаційних систем.

Наразі проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 114 (шпигунство);
  • ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);
  • ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Вживаються заходи з локалізації та нейтралізації кіберагресії РФ проти України.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки та слідчі СБУ у взаємодії з Головним Управлінням розвідки Міністерства оборони України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Автор: 

Правоохоронні органи (2709) СБУ (13056) силовики (2515) ФСБ (1460) хакер (1364)


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Топ коментарі
+7
Фотка еще из украинского досье офицера СБУ. 99 процентов крымских сбушников перешли в ФСБ даже не потеряв ни одного дня с зарплаты. Вчера еще с украинской кокардой, а завтра утром в том же кабинете но с ликом святэго путена над рабочим столом. Даже крымских полицейских в процентах чуть меньше предателей чем этих, курва, трижды проверенных и допущенных к тайнам рыцарей плаща и кинжала.
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04.11.2021 14:05 Відповісти
+3
Фу *** быть крысой ФСБЭШНОЙ это ДЕРЬМИНА!!!!!
ЗАДРОТЫ!!!!
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04.11.2021 13:35 Відповісти
+1
Парад на день Независимости 24 августа 2014 -прекрасная иллюстрация патриотизма и неподкупности тогдашней президентской власти и Красного Пастора лично.Сильные люди поддержали Шайтанова в трудную минуту.
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04.11.2021 13:08 Відповісти
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Парад на день Независимости 24 августа 2014 -прекрасная иллюстрация патриотизма и неподкупности тогдашней президентской власти и Красного Пастора лично.Сильные люди поддержали Шайтанова в трудную минуту.
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04.11.2021 13:08 Відповісти
Треба перевірити їхні зв'язки з "церквою" Гуні Московського в Україні . Цей гадюшник часто допомагає російським терористам.
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04.11.2021 13:22 Відповісти
Хорошая работа СБУ.
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04.11.2021 13:28 Відповісти
Из разговора: Они флешки втыкали в компы-жертвы и с них ставили VNC? Хакали по-серьезному))
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04.11.2021 13:32 Відповісти
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04.11.2021 21:02 Відповісти
Фу *** быть крысой ФСБЭШНОЙ это ДЕРЬМИНА!!!!!
ЗАДРОТЫ!!!!
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04.11.2021 13:35 Відповісти
Pochemu oni pushut Aleksandr Nikolaevich, a v inicialah stoit A.M. i tam snachala bylo Oleksandr Mikalaevich. Kakaya-to lazha ocherednaya.
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04.11.2021 13:55 Відповісти
Фотка еще из украинского досье офицера СБУ. 99 процентов крымских сбушников перешли в ФСБ даже не потеряв ни одного дня с зарплаты. Вчера еще с украинской кокардой, а завтра утром в том же кабинете но с ликом святэго путена над рабочим столом. Даже крымских полицейских в процентах чуть меньше предателей чем этих, курва, трижды проверенных и допущенных к тайнам рыцарей плаща и кинжала.
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04.11.2021 14:05 Відповісти
Kakoe eto otnoshenie imeet k pereputanomu otchestvu?
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04.11.2021 14:28 Відповісти
дуня, домой, полоскалка простаивает
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04.11.2021 16:16 Відповісти
Кто вам сказал, что отчество перепутанное?))) Для любого украинца там все понятно)))
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12.11.2021 00:49 Відповісти
лажа, это ты, дунька. ошибка, всего-лишь
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04.11.2021 16:16 Відповісти
В чем ошибка?) Все там норм)
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12.11.2021 00:48 Відповісти
 
 