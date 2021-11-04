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Новини Відео Затримання Саакашвілі в Грузії
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Мама Саакашвілі звернулася до Зеленського: "Ми у розпачі. Потрібно організувати переправлення Міхеіла в Україну". ВIДЕО

Мама експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіюлі Аласанія звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про допомогу у переправленні її сина в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у зверненні, опублікованому на сторінці Саакашвілі у Facebook.

"Вітаю! Я – мама Міхеіла Саакашвілі. Ми у безвихідному становищі. Мого сина в мене на очах вбивають. Я хочу звернутися до Президента Зеленського, котрий не раз і раніше нам допомагав. Але зараз нам особливо потрібна його підтримка і його допомога. Потрібно якимось чином організувати переправлення Міхеіла сюди, в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, турботу, і зміг якось вижити. У нього вже 35-й день голодування. Можете уявити собі?" - зазначила вона.

За словами Аласанії, з її сином будь-якої миті може статися все, що завгодно.

"Але це нікого не турбує. Єдине, що йому пропонується, – тюремна лікарня. Де немає відповідних спеціалістів, де немає жодних умов для лікування таких хворих. Я дуже на вас сподіваюся. На всіх вас - людей в Україні. На депутатів, і я звертаюся до влади України. І, ясна річ, передусім - до Президента Зеленського", - додала вона.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про висунення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

Читайте також: Президентка Грузії Зурабішвілі про помилування Саакашвілі: "Ні й ніколи"

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+48
Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили

Что за детский сад? Миша жену бросил и трахает молодуху на 20 лет моложе
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04.11.2021 14:05 Відповісти
+35
Скільки українських матерів чекають на своїх синів з полону...
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04.11.2021 14:08 Відповісти
+34
Повернув йому громадянство назло Пороху, ось тепер і мороч з ним голову.
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04.11.2021 14:07 Відповісти
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да отвалите вы от Украины со своим Сракашвили,нафиг воще ЗЕленский ему гражданство возвращал? Гетьман все сделал правильно,выдворил что бы воду не мутил
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04.11.2021 14:47 Відповісти
ніби у нас в тюрмі є відповідні спеціалісти ))))))
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04.11.2021 14:49 Відповісти
Замахалися годувати Карлсона з Грузії. Нехай сидить там, а мама йому передачки носить.
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04.11.2021 14:51 Відповісти
Поцьому питанню вже є чітка, однозначна позиція президента Грузії - ніякого помилування. І нічого найсвітлішому втручатися в справи іншої держави, бо потемніє.
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04.11.2021 14:55 Відповісти
Еще бы его бабушка обратилась, которая укрывала Йосю Сралина от царской охранки, а он потом геноцид украинского народа устраивал!
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04.11.2021 14:58 Відповісти
так Миха и Сталина восхвалял и с восторгом отзывался о фильме про Сталина. советовал всем его посмотреть
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04.11.2021 17:26 Відповісти
Можна взнати джерело вашої інформації, будь ласка.
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04.11.2021 23:18 Відповісти
Можна взнати джерело вашої інформації, будь ласка.
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04.11.2021 23:20 Відповісти
"Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Источник:

І шапку мабіть не вдіває Міша, а вже холодно
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04.11.2021 15:01 Відповісти
Оголосити війну Грузії ?
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04.11.2021 15:02 Відповісти
Ставка была большая. Не сыграла. Учитывая однозначно агрессивную риторику нынешнего руководства Грузии, трудно себе представить механизмы, с помощью которых можно вытащить Мишу. У Украины таких механизмов скорее всего нет. А Запад захочет ли сильно заморачиваться. Так что проблемы у Миши.
Насчёт здоровья инфу скорее всего нужно делить на два. В тюрьме многие знаменитости сразу заболевают. Но умирают крайне редко.
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04.11.2021 15:04 Відповісти
міхуілові міхуілове
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04.11.2021 16:37 Відповісти
А чего он туда вообще поехал?Прямо как Владимир Ильич,в пломбированном вагоне Тогда надо было изучать классика марксизма-ленинизма-Конспирация,батенька,еще раз конспирация!
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04.11.2021 15:18 Відповісти
А чого твій Міша таємно проник у Грузію та ще у час виборів ?
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04.11.2021 15:19 Відповісти
Хотів знищити проросійський режим.
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04.11.2021 23:17 Відповісти
бугага
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05.11.2021 13:21 Відповісти
"Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных"
Що не лікують в тюремній лікарні? Голодування?
Вона вважає людей ідіотами.
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04.11.2021 15:20 Відповісти
Злые языки правда утверждают,что Миша выбрал тюрьму,лишь бы не женится на Ясько.
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04.11.2021 15:22 Відповісти
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04.11.2021 16:15 Відповісти
Саакашвили - личньій враг Путина , в тюрьму его упекли по сфабрикованному делу , как у нас Тимошенко при Януковиче. Нужно спасать Михеила , пока не поздно .
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04.11.2021 15:23 Відповісти
Так і киздуй спасітель😂😂😂
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04.11.2021 15:26 Відповісти
нафіга ? якщо Міхеіл не потрібний своєму народу,то навіщо він нам ? Тут і зеленому віслюку б призадуматись ,яка буває "доля" у преза ...Видно,Чаушеску,Каддафі,його нічого не научили...
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04.11.2021 15:34 Відповісти
Выборы все показали! Как его любит грузинский народ!
Какой он реформатор и как за него вышли люди на улицу!
Пусть сидит падло!
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04.11.2021 17:03 Відповісти
Десятки тьісяч людей вьіходили в Тбилиси с требованием освободить Саакашвили. Говорите , "не потрібний" , а сколько вьіходило в Киеве за Тимошенко , Майдан стоял в т.ч. и за нее. Задумайтесь , сколько украинцев вьійдет в аналогичной ситуации за вашего кумира (работодателя?) , которого пока не тронули , хотя , есть , за что. Вот , тото же...
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04.11.2021 17:09 Відповісти
Ты о чем. Народ Грузии выбрал дешевую комуналку и + 20 $ к пенсии от Газпрома. Там сейчас при власти что то вроде нашей партии рыгов
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05.11.2021 00:08 Відповісти
а на хрена это недоробло в Украине нам нужно?
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04.11.2021 15:36 Відповісти
Как маму ее можно понять...ну этого сыночка которому 54 года и имея такой большой жизненный опыт невозможно понять, чего туда поперся. Ради пиара? Так тюрьма также пиар...
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04.11.2021 15:41 Відповісти
великовозрастного сыночка защищать кинулась мама, а как там его семья, жена? молчит...
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04.11.2021 17:23 Відповісти

пассия...
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04.11.2021 17:40 Відповісти
СаснА!?
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04.11.2021 23:23 Відповісти
ат сасна
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05.11.2021 03:39 Відповісти
На вигляд , ****** дорослий дядя , а мізків нуль !
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05.11.2021 08:54 Відповісти
Грузия - это не Россия, и мы как цивилизованное европейское государство должны уважать их местное уголовное законодательство, а то что Саакашвили его нарушил, пересек границу нелегально, и как в свое время Янукович бежал со своей страны - неоспоримый факт.... Он далеко не невинный "узник совести" Надо уважать грузин, пусть судят Саакашвили по своим законам, формальное украинское гражданство Михо не причина отмены уголовной ответственности.
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04.11.2021 15:49 Відповісти
зачем он туда паехал? нада была галавой думать. зато теперь макароны на халяву будет хавать в турме
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04.11.2021 15:50 Відповісти
Не по адресу она обращается. Ничего ни Зеленский ни Украина не сделает. Этот чудак сам виноват в том, что сидит сейчас в тюрьме. И будет сидеть весь срок. Вот увидите. Да на кой хер Украине сраться с Грузией из-за него??? В чем прелесть??? Сиди спокойно, дорогой товарищ. Подумаешь потерял 10% веса. Весил 100 кг стал весить 90 кг. Тебе же на пользу! Мамаша! Не сгущайте краски! Не дадут ему умереть. Трубочку в жопу вставят и принудительно накормят.
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04.11.2021 15:54 Відповісти
Организовать переправку как Чаусу, а перед этим устроить налёт на тюрьму в Рустави?
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04.11.2021 16:00 Відповісти
Чего там переживать, отсидит и выйдет с чистой совестью 😂😂😂
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04.11.2021 16:14 Відповісти
А чого мама не поїде у Грузію спасати сина...? В Україні по бізнесу у сина усе було "клас" ?! Хай народ Грузії покаже який він був популярний і любимий... Заховалися від свого народу ?! Їдь спасати свого "рехворматора" додому !
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04.11.2021 16:21 Відповісти
Вот отсидит срок в Грузии, приедет в Украину и будет у Савика рассказывать, какой он популярный был в тюрьме. Михо любит поговорить..
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04.11.2021 16:45 Відповісти
Ви дебіл.
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04.11.2021 23:15 Відповісти
Судячи з вашої Хвамілії...ви є повний ДЕБІЛ !
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04.11.2021 23:36 Відповісти
Якщо і переправлять в Україну, то тільки тушкою або чучелом.
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04.11.2021 16:27 Відповісти
мамі сракащвілі варто було б звернутися жо психіатрів
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04.11.2021 16:36 Відповісти
Краще вам це зробити.
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04.11.2021 23:14 Відповісти
обов'язково! після мамці сракашвілі)))
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05.11.2021 01:31 Відповісти
На хрен МИХО в украине нужен?? Больешго политического вреда Украине , чем сам Саакашвили ни один чиновник не принёс!!.... А то , что тимошенко посадили не законно-так это самое большое враньё!! Быстро все забыли воровство=Лазаренко-тимошенко=400млн долларов, а за подпись за газоавый контракт с россией ей бы сидеть и сидеть!........Ёщё лет восемь! Какк минимум!!! ........Добрые блин все. стали .. . за государственный счёт!!
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04.11.2021 16:40 Відповісти
При чому тут Тимошенко? Можна конкретно, будь ласка, що вкрав Саакашвілі? Що вкрав Порошенко, наприклад, всім відомо.
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04.11.2021 23:13 Відповісти
І що ж вкрав Порошенко , конкретно , так як мені і мілліонам украінців не відомо ?😡
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05.11.2021 08:58 Відповісти
здоровий глузд у телепузиків та Зе!білів, ви ще не знали?
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05.11.2021 09:56 Відповісти
театр одного недоактера!
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04.11.2021 16:44 Відповісти
Наверное нужно написать письмо от украинского народа, министрам Грузии и президенту, что бы они НЕОТПУСКАЛИ СААКУ С ТЮРЬМЫ! Пусть сидит падло от звонка до звонка в тюряге в Грузии!
Это падло нарушил законы Украины, когда его выслали из страны, благодаря этому чему привели к власти янелоха оманского, сколько он грязи выливал на проевропейские силы в Украине! Пусть сидит!
Прости, Господи, что я такое желаю человеку, ну Саака это подлец!
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04.11.2021 16:56 Відповісти
Вибачте, але ви дурень.
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04.11.2021 23:10 Відповісти
ОРГАНІЗУВАТЬ ВИВОЗ, ЯК ЧАУСА!ОПИТ ВЖЕ ИМЕЄТСЯ!
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04.11.2021 16:57 Відповісти
Мордовские титушки и грузинские Медведчуки ,которых Михо щемил на посту Президента,хотят сатисфакции и наказания Михо.Суд над Михо-это перечёркивание всех достижений Революции Роз.Грузия сегодня вышла на перекрёсток и выбирает свой путь.Остаться на пути Евроинтеграции или сделать шаг в направлении Рашки
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04.11.2021 16:58 Відповісти
Двойные стандарты? А как же судейские реформы? Которыми так хвалился Саака)
Его туда никто не отправлял, оно само туда поехало.
На одно дерьмо хоть в Украине меньше станет.
Нехай щастить сааки в Грузии .
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04.11.2021 17:07 Відповісти
Если поехал,то его как незаконного мигранта и гражданина Украины, должны передать Украине.Насчёт судов,такое себе...У Гитлера и Сталина тоже ГУЛАГ и Освенцим, были и работали по Закону.Шо конкретно он нарушил?Щемил промордовских титушек,воров и политических грузинских Кив с Рабиновичами и Медведчуками?Но тогда это по Закону будет,если к власти в Украине придёт Медведчук,вернётся из Мордора сбежавший беркут и Поклонская по Закону посадит Турчинова с Петей за Майдан и разгон Марьинского парка.Топаз даст на это добро
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04.11.2021 17:31 Відповісти
Ты хоть поняло, шо само написало? Т.е. ты хочешь сказать ,что твой любимый саака создало гестапо и гулаг в Грузии ?))) Тогда тем более эта мразь должна сидеть! Шо нареформировало, то и получило! Чего этот брехло сбежало с Грузии в 2013 году, если его там так все любили?
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05.11.2021 08:53 Відповісти
Михо в демократический способ передал власть в Грузии.Построй он в Грузии Гестапо,Михо был бы и сегодня Президентом Грузии,как Лукашенко в Сябровке.Но он не узурпировал власть,а передал её следующему Президенту,тем самым сняв с себя обвинение в узурпаторстве и установлении диктатуры в Грузии
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05.11.2021 19:08 Відповісти
местная ботва кукарекает с кацапами в унисон.
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04.11.2021 18:29 Відповісти
А ви, Ольгинська бригада, разом з подоляковими ботами взагалі наче сиамські близнюки.
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04.11.2021 23:33 Відповісти
А ты чья ботва ? Рыжего ************ , зеленого или кремлевского?
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05.11.2021 08:57 Відповісти
Саакашвілі двічі був президентом Грузії! Не замішаний в жодній корупційній схемі!
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04.11.2021 23:09 Відповісти
А гроші Курченка і комуняки Олійника із кацапстану не брав , ваш святий
Саак ?
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05.11.2021 09:04 Відповісти
Не знала баба клопоту - купила порося! Карлсон разбушевался. Шоумен - шоумену брат по разуму-маразуму. Свой - своего поймет. Зеленя и Михо одного поля ягоды, им нужен Треш! Канэшн помогит.
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04.11.2021 23:19 Відповісти
Саакашвілі хотіли засудити бандити Порошенка і в Україні за сприяння організації держперевороту Януковича! Але видворили з мішком на голові! За фальсифікацію ніхто до відповідальності не притягнутий. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2762955-ekspertiza-pidtverdila-so-rozmova-kurcenka-i-saakasvili-ne-zmontovana-lucenko.html
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04.11.2021 23:24 Відповісти
Сидітиме твій кумир саак , так як є за що 😡
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05.11.2021 09:05 Відповісти
Не догледіла єврейська мама свого синоню шалуна.

Як у Грузію добровільно потрапив, от так нехай і повертається. У чому він там ховався, у трейлері? Зараз може ховатися у кондиціонері, бо схуд.
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04.11.2021 23:29 Відповісти
михо как обдолбается кокосами ,так его хлебом не корми, дай границы незаконно попереходить, то границы дозволенного, с беготней по крышам , то государственные, украины потом грузии..... Его бы в СССр, и там границу бы перешел, любую... Стрельнул бы солдатик, жадущий отпуска недельного ,за здорово живешь, зеля хоть и писюанист недалекий ,но надеюсь не абсолютный идиот , который послушав риторику грузинских властей, полезет вытаскивать это горюшко из тюряги, михо приговоры против себя видел, чего не оспаривал хотябы в ЕСПЧ если все сфабриковано? Баба евойная там в шишках ходит, подсобила бы.... Нельзя было наверное, грузинская прокуратура вывернула бы бельишко мишино с характерным запахом и цветом, а быковал бы, еще бы и экспертизу провели бы, на предмет собержания в говнишке мишиного ДНК
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05.11.2021 00:30 Відповісти
срочно высадить десант на крышу колонии !! Саакашвили уже будет ждать на верху !!!
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05.11.2021 03:40 Відповісти
А как же насчёт "Дома и стены помогают"©? В буцыгарне-то стены мощные, стало быть и помощи полагается быть мощной стенам подстать. Саакашвили в Сакартвело самое место - даже звучит гармонично.. А то, шо "умный, красивый, в меру упитанный мужчина ну в полном расцвете сил"© отказывается чурчхелой заправляться, так у него ж кобыла на 23 годочка посвежее будет - это ко многому обязывает.
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05.11.2021 05:04 Відповісти
Раздавали украинское гражданство всяким прохиндеям,вот теперь разгребайте,что посеяли то и взошло.
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05.11.2021 06:53 Відповісти
І що тепер? Воювати з Грузією за грузина? Пішла ти в сраку, ********* мамця!
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05.11.2021 10:17 Відповісти
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