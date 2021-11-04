Мама Саакашвілі звернулася до Зеленського: "Ми у розпачі. Потрібно організувати переправлення Міхеіла в Україну". ВIДЕО

Мама експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіюлі Аласанія звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про допомогу у переправленні її сина в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у зверненні, опублікованому на сторінці Саакашвілі у Facebook.

"Вітаю! Я – мама Міхеіла Саакашвілі. Ми у безвихідному становищі. Мого сина в мене на очах вбивають. Я хочу звернутися до Президента Зеленського, котрий не раз і раніше нам допомагав. Але зараз нам особливо потрібна його підтримка і його допомога. Потрібно якимось чином організувати переправлення Міхеіла сюди, в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, турботу, і зміг якось вижити. У нього вже 35-й день голодування. Можете уявити собі?" - зазначила вона.

За словами Аласанії, з її сином будь-якої миті може статися все, що завгодно.

"Але це нікого не турбує. Єдине, що йому пропонується, – тюремна лікарня. Де немає відповідних спеціалістів, де немає жодних умов для лікування таких хворих. Я дуже на вас сподіваюся. На всіх вас - людей в Україні. На депутатів, і я звертаюся до влади України. І, ясна річ, передусім - до Президента Зеленського", - додала вона.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про висунення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

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