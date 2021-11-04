Мама Саакашвілі звернулася до Зеленського: "Ми у розпачі. Потрібно організувати переправлення Міхеіла в Україну". ВIДЕО
Мама експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіюлі Аласанія звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про допомогу у переправленні її сина в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у зверненні, опублікованому на сторінці Саакашвілі у Facebook.
"Вітаю! Я – мама Міхеіла Саакашвілі. Ми у безвихідному становищі. Мого сина в мене на очах вбивають. Я хочу звернутися до Президента Зеленського, котрий не раз і раніше нам допомагав. Але зараз нам особливо потрібна його підтримка і його допомога. Потрібно якимось чином організувати переправлення Міхеіла сюди, в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, турботу, і зміг якось вижити. У нього вже 35-й день голодування. Можете уявити собі?" - зазначила вона.
За словами Аласанії, з її сином будь-якої миті може статися все, що завгодно.
"Але це нікого не турбує. Єдине, що йому пропонується, – тюремна лікарня. Де немає відповідних спеціалістів, де немає жодних умов для лікування таких хворих. Я дуже на вас сподіваюся. На всіх вас - людей в Україні. На депутатів, і я звертаюся до влади України. І, ясна річ, передусім - до Президента Зеленського", - додала вона.
Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про висунення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.
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І шапку мабіть не вдіває Міша, а вже холодно
Насчёт здоровья инфу скорее всего нужно делить на два. В тюрьме многие знаменитости сразу заболевают. Но умирают крайне редко.
Що не лікують в тюремній лікарні? Голодування?
Вона вважає людей ідіотами.
Какой он реформатор и как за него вышли люди на улицу!
Пусть сидит падло!
пассия...
Это падло нарушил законы Украины, когда его выслали из страны, благодаря этому чему привели к власти янелоха оманского, сколько он грязи выливал на проевропейские силы в Украине! Пусть сидит!
Прости, Господи, что я такое желаю человеку, ну Саака это подлец!
Его туда никто не отправлял, оно само туда поехало.
На одно дерьмо хоть в Украине меньше станет.
Нехай щастить сааки в Грузии .
Саак ?
Як у Грузію добровільно потрапив, от так нехай і повертається. У чому він там ховався, у трейлері? Зараз може ховатися у кондиціонері, бо схуд.