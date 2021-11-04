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Поліцейський кинув на землю та вдарив ногою учасника акції "антивакцинаторів" у Запоріжжі. ВIДЕО

Під час затримання учасників акції протесту "антивакцинаторів" у Запоріжжі поліцейський кинув одного з активістів на землю та вдарив ногою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано у соцмережах.

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Автор: 

вакцина (4419) затримання (4357) Запоріжжя (2317) карантин (18172) МВС (3519) протест (2411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+37
Это рашистская сволочь- их можно
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04.11.2021 17:18 Відповісти
+33
мало
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04.11.2021 17:18 Відповісти
+29
Какой артист пропадает. Не верю.
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04.11.2021 17:17 Відповісти
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паРаша начинается с малого. еще 10 лет назад оголтелые скрепоносцы с пеной у рта доказывали, как правильно мусора прессуют этих убогих нелюдей, в упор не видящих вяличия. а сейчас эти же скрепоносцы удивляются, почему прессуют уже их...
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04.11.2021 20:32 Відповісти
Быдлота в мусоре инстинктивно сработала... наверно - лежачего не бьют, это не для него, я уже не говорю при исполнении и т.д... Уволить нах, форму оставить и пусть в ней фестивальную площадь подметает, там где он мужика и завалил.
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04.11.2021 20:34 Відповісти
Может до него дойдёт для чего прививку делать ))) На читаются херни в интернете и митинги устраивают !
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04.11.2021 20:34 Відповісти
Терпеть не могу две вещи: ментов и антивакцинаторов!
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04.11.2021 20:37 Відповісти
дурень. люди выступают не против вакцинации, а против дискриминации.
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05.11.2021 08:15 Відповісти
Не корона, так митинг на тот свет отправит
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04.11.2021 20:52 Відповісти
этому менту придет время и ему проломят дурную
тупую башку.
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04.11.2021 21:09 Відповісти
Это, детка, рашизм, православный фашизм.
Завоюем, отожмём, референдум проведём.
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04.11.2021 21:35 Відповісти
с россиян такие же фашисты как с Пудина - Муссолини.
тот хотя бы воевал, а Пудин - свет моргнул так штаны сразу пришли в негодность.
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05.11.2021 10:26 Відповісти
ок, но тогда зубы тебе будет лечить сантехник
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04.11.2021 21:32 Відповісти
дэбил, это как раз им должен сантехник лечить, если они о медицине узнают из инета))) кацапская крыса)))
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04.11.2021 21:34 Відповісти
Антиваксеров не поддерживаю. Но мусоров за такое обращение с людьми - под суд, а если этого зеленая власть не понимает, то выходить уже в большем количестве, причем сразу с покрышками и коктейлями Молотова.

Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это
говорить (с).
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04.11.2021 21:35 Відповісти
антиваксеры - психбольные люди, несущие угрозу обществу. Соответственное должно быть к антиваксерам и отношение.
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04.11.2021 22:21 Відповісти
Чим вони тобі загрожують? На відміну від "ваксерів". Конкретно.
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05.11.2021 01:31 Відповісти
Декабрь 2013?
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04.11.2021 22:24 Відповісти
Ну а шо, нафіг та демократія, нафі той вибір, мєнти у своєму репертуарі
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04.11.2021 22:31 Відповісти
Итого имеем
1. перед проведением вакцинацинации медицинское обследование не проводится
2.переболевших людей без справки вынуждают вливать себя медицинский преппарат который им абсолютно не нужен... Но им прийдется вакцинироваться ибо поражение в гражданских правах.
3. В отличии от прививки тест чтобы определить болел человек или нет платный
4.Прививаться вынуждены даже те кто болен в данный момент тем самым усугубляя течение болезни ибо опять же поражение в гражданских правах..
5.Вакцина отрабатывается на живом материале ...последсвия применения неизучены и неизвестны
6. вирус постоянно обновляет версию и следовательно каждый раз надо колоть непроверенный биоматериал вступающий во взаимодействие с имунной системой...
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04.11.2021 22:53 Відповісти
плюс ко всему - пандемии-то нет. Пандемия это когда одномоментно болеют 5 и более% населения. Для Украины это порог в 1450000 человек. Обман и дискриминация ни к чему хорошему не приведёт.
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04.11.2021 23:43 Відповісти
Зате приведе до того, заради чого і затівалась.
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05.11.2021 01:33 Відповісти
но по сути может и болеют столько нарида - просто мало какая собака при простуде бежит к докторам - где есть шанс наоборот заразиться, если у поциента не вирус а грипп или шо то такое
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05.11.2021 10:29 Відповісти
Мене ще насмішила та анкета перед вакцинуванням, де був пункт, чи немає в мене алергії на компоненти вакцини, начебто хтось знає, що там за компоненти, та чи здоровий я, начебто я мав пройти медобстеження перед вакциною чи я лікар а би таке стверджувати.
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05.11.2021 12:00 Відповісти
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и украинский полицейский бьет московскую подстилку ногами.
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04.11.2021 23:49 Відповісти
Ти ідіот? Він б"є такого ж українця, який ще зберіг у собі людську гіднісь і не хоче бути тупим стадом, яке мовчки ширяє собі незрозумілий шмурдяк, та бути піддослідним кроликом.
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05.11.2021 01:36 Відповісти
"Привілейовані" так несамовито бажають "якнайшвидше здохнути" (с) своїм співвітчизникам ще з минулого року, що розумієш: шансів на розвиток нема.
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05.11.2021 02:55 Відповісти
Гідність? В психічно хворого бидла гідність?! Не хочеш, ****, вакцинуватись, бо то для тебе шмурдяк - не вакцинуйся. Не допускають до роботи - міняй роботу. Ви б ще, суки, почали мітингувати, щоб для керування автомобілем допускали без прав. А що, гідність вашу бидлячу принижують, якийсь папірець вимагають, та ще й якісь ПДР знати треба. А що, давай, мітингуй.
Тупе стадо щось там про гідність патякає...
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05.11.2021 10:10 Відповісти
Хороший вопрос кста
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05.11.2021 08:58 Відповісти
Г-нДона полицейского посадить. Иначе они начнут действовать как в сРашке. Нельзя такое спускать.
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05.11.2021 04:43 Відповісти
понять и простить
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05.11.2021 09:09 Відповісти
Ого, антиваксеров маскальских понабегало. Все собрать и в ковидарий в реанимацию на экскурсию.
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05.11.2021 09:47 Відповісти
Не надо заставлять людей вакцинироваться. Не хочет, не надо. Письменный отказ от вакцинации и осознании возможных последствий, соответственно от дальнейшего лечения внести в базу данных и все, пускай себе спокойно живут. Но если заболел ковидом врачи заглянув в базу данных могут спокойно послать на ... или в .... . Каждый пускай выбирает как ему сдохнуть, молодым и красивым или в глубокой старости.
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05.11.2021 10:22 Відповісти
в принципе правильно.
правда - как мона выбирать когда подохнуть если может например сбить трактор, или убить хулиган и т.д.? может привитым шансов больше пожить дольше. да и то х.з., ибо может побочка от укола быть через 5 лет допустим
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05.11.2021 10:32 Відповісти
Ось вона реХВорма мусрні від жидоарАмяна собакяна, набрав виродок туди "луТших из лкЯТших"!
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05.11.2021 10:40 Відповісти
всі хто захищають таке мусорське лайно такі самі як те лайно
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05.11.2021 11:01 Відповісти
Ба, знакомые все лица!
Повадки запорожского "беркута" под любой маской и балаклавой узнать можно.
Эти дуболомы ничего другого кроме выполнения команды "фас" делать не умеют!
Оцените как это мордатое чмо бросив человека на асфальт тут же переключился на другое "тело".
Ему абсолютно все равно какие последствия имеют его действия, круговая порука "ментов-прокуроров-судей" отмажет его от любых "неправомерных" действий.
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05.11.2021 11:33 Відповісти
Вот как я и говорил... нах гопарей из копни.
https://akzent.zp.ua/potasovka-na-mitinge-antivaksov-v-zaporozhe-ot-raboty-otstranili-politsejskogo/ в Запорожье от работы отстранили полицейского

https://akzent.zp.ua/potasovka-na-mitinge-antivaksov-v-zaporozhe-ot-raboty-otstranili-politsejskogo/
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05.11.2021 12:05 Відповісти
Пока мать не похоронит, будет на митинги ходить. Конечно, полицейского нужно наказать выговором, но и этого клоуна привлечь. Актер из него так себе
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05.11.2021 13:03 Відповісти
Если у полицейского были претензии,то в наручники и в машину,как делается во всём мире.
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06.11.2021 08:35 Відповісти
мусор - п*дор * баный.
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06.11.2021 09:13 Відповісти
Я б ще добавив .
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08.11.2021 06:45 Відповісти
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