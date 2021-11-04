Поліцейський кинув на землю та вдарив ногою учасника акції "антивакцинаторів" у Запоріжжі. ВIДЕО

Під час затримання учасників акції протесту "антивакцинаторів" у Запоріжжі поліцейський кинув одного з активістів на землю та вдарив ногою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано у соцмережах.

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