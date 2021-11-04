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Поліцейський кинув на землю та вдарив ногою учасника акції "антивакцинаторів" у Запоріжжі. ВIДЕО
Під час затримання учасників акції протесту "антивакцинаторів" у Запоріжжі поліцейський кинув одного з активістів на землю та вдарив ногою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано у соцмережах.
Топ коментарі
+37 Nelya Botova
показати весь коментар04.11.2021 17:18 Відповісти Посилання
+33 Ан Мур
показати весь коментар04.11.2021 17:18 Відповісти Посилання
+29 Александр Иванов #442761
показати весь коментар04.11.2021 17:17 Відповісти Посилання
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тупую башку.
Завоюем, отожмём, референдум проведём.
тот хотя бы воевал, а Пудин - свет моргнул так штаны сразу пришли в негодность.
Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это
говорить (с).
1. перед проведением вакцинацинации медицинское обследование не проводится
2.переболевших людей без справки вынуждают вливать себя медицинский преппарат который им абсолютно не нужен... Но им прийдется вакцинироваться ибо поражение в гражданских правах.
3. В отличии от прививки тест чтобы определить болел человек или нет платный
4.Прививаться вынуждены даже те кто болен в данный момент тем самым усугубляя течение болезни ибо опять же поражение в гражданских правах..
5.Вакцина отрабатывается на живом материале ...последсвия применения неизучены и неизвестны
6. вирус постоянно обновляет версию и следовательно каждый раз надо колоть непроверенный биоматериал вступающий во взаимодействие с имунной системой...
Тупе стадо щось там про гідність патякає...
правда - как мона выбирать когда подохнуть если может например сбить трактор, или убить хулиган и т.д.? может привитым шансов больше пожить дольше. да и то х.з., ибо может побочка от укола быть через 5 лет допустим
Повадки запорожского "беркута" под любой маской и балаклавой узнать можно.
Эти дуболомы ничего другого кроме выполнения команды "фас" делать не умеют!
Оцените как это мордатое чмо бросив человека на асфальт тут же переключился на другое "тело".
Ему абсолютно все равно какие последствия имеют его действия, круговая порука "ментов-прокуроров-судей" отмажет его от любых "неправомерных" действий.
https://akzent.zp.ua/potasovka-na-mitinge-antivaksov-v-zaporozhe-ot-raboty-otstranili-politsejskogo/ в Запорожье от работы отстранили полицейского
https://akzent.zp.ua/potasovka-na-mitinge-antivaksov-v-zaporozhe-ot-raboty-otstranili-politsejskogo/