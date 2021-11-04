Єрмак презентував новий інформаційний бюлетень OPEN Digest: Світ має почути голос України. ВIДЕО
Голова Офісу президента Андрій Єрмак презентував новий інформаційний проєкт України "OPEN Digest".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Єрмака, реформи, які проводять сьогодні в Україні, відбуваються у непростий час.
"Коли восьмий рік триває війна на Донбасі, коли частину наших територій окуповано. Коли у світі триває пандемія, але Україна б'є всі рекорди щодо проведення реформ", - наголосив голова ВП.
Єрмак зазначив, що платформа OPEN Digest – відкрита і прозора.
"Всі новини, всі коментарі, всі важливі події, що відбуваються в Україні, про Україну. Це стосується діяльності і президента України, і Офісу президента, уряду, парламенту", - додав голова ОП.
В Офісі президента хочуть "розставити всі крапки", щоб в Україні та за кордоном чули правду.
"Ми спостерігаємо масштабні атаки дезінформації, які звучать і з боку РФ, і з боку деяких політиків з України. Сьогодні ми зацікавлені, щоб світ чув чесний та відкритий голос України. ... Ми сподіваємось, що завдяки цьому дайджесту ви як і ми будете відчувати, яка увага сьогодні до нашої країни", - наголосив Єрмак.
До структури інформаційно-комунікаційного проєкту буде включено кілька розділів: фотографії з найважливіших подій, етапи реалізації реформ, перспективи, експертна думка, цитати та висловлювання українських політиків. Також у дайджесті розповідатимуть про реформи, що проводяться в Україні.
Перші підсумки роботи проєкту будуть підбиті до кінця 2021 року.
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Тому таку дав пораду українській молоді, коли та попросила у навчателя Михайла Драгоманова висловитися щодо того, як їй вирішити українські проблеми у вільному світі:
- Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині власної землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других тільки тому, що їх б'ють. Хіба мало кого б'ють на земній кулі?! Люди цікавляться лише тими, хто одбивається, і таким лишень, звичайно, допомагають. Виходить, що лікування, хоч не скоре і важке, на українські лиха лежить у руках самих українців.
Может, шо он типа страус - голову в песок, а его жарят сзади !?
@Rooftop564
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https://twitter.com/Rooftop564/status/1456150746181906434 9 год
Це найдичайший капець за сьогодні. Зе-міністр енергетики Галущенко краде газ, відмовляється платити за нього, потім зриває пломбу та незаконно підключається після того, як його відключили і продовжує красти. Це при тому, що він доларовий мільйонер і бувший працівник прокуратури
я все правильно написал ?
Так де реформы ? а ермак?
НАРОДА УКРАИНЫ!