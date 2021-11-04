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Єрмак презентував новий інформаційний бюлетень OPEN Digest: Світ має почути голос України. ВIДЕО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак презентував новий інформаційний проєкт України "OPEN Digest".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Єрмака, реформи, які проводять сьогодні в Україні, відбуваються у непростий час.

"Коли восьмий рік триває війна на Донбасі, коли частину наших територій окуповано. Коли у світі триває пандемія, але Україна б'є всі рекорди щодо проведення реформ", - наголосив голова ВП.

Єрмак зазначив, що платформа OPEN Digest – відкрита і прозора.

Читайте також: Сьогодні Єрмак презентує новий інформаційний бюлетень Офісу Президента про діяльність президента та перебіг реформ в Україні

"Всі новини, всі коментарі, всі важливі події, що відбуваються в Україні, про Україну. Це стосується діяльності і президента України, і Офісу президента, уряду, парламенту", - додав голова ОП.

В Офісі президента хочуть "розставити всі крапки", щоб в Україні та за кордоном чули правду.

"Ми спостерігаємо масштабні атаки дезінформації, які звучать і з боку РФ, і з боку деяких політиків з України. Сьогодні ми зацікавлені, щоб світ чув чесний та відкритий голос України. ... Ми сподіваємось, що завдяки цьому дайджесту ви як і ми будете відчувати, яка увага сьогодні до нашої країни", - наголосив Єрмак.

До структури інформаційно-комунікаційного проєкту буде включено кілька розділів: фотографії з найважливіших подій, етапи реалізації реформ, перспективи, експертна думка, цитати та висловлювання українських політиків. Також у дайджесті розповідатимуть про реформи, що проводяться в Україні.

Перші підсумки роботи проєкту будуть підбиті до кінця 2021 року.

Автор: 

інформація (299) реформи (3214) Єрмак Андрій (1391) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+16
Open your mind???

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04.11.2021 17:50 Відповісти
+15
Цей ворожий агент повинен сидіти в в'язниці, а не проводити презентації.
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04.11.2021 17:40 Відповісти
+11
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04.11.2021 17:46 Відповісти
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Імператор Вова Коммод, і його фаворит Андрій Клеандр. Римська історія для зекоманди.

https://www.youtube.com/watch?v=xGv6GvFG94w
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04.11.2021 17:39 Відповісти
Хто такий Дерьмак і які такі реформи?
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04.11.2021 17:54 Відповісти
Найкраща реклама Зеленського та успіхів його команди це заява євродепутатів про те що путін збирається напасти на Україну бо в Україні є реальні позитивні зрушення, зросла зарплата, зростає курс національною валюти, піднімається економіка, спрощується ведення бізнесу та комунікація громадян з державою, проводяться реальні реформи. Ось справжня оцінка досягнень Зеленського - концентрація військ на кордоні з Україною для продовження агресії, щоб знову відкинути Україну на десятиліття назад в економічному плані!
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04.11.2021 18:21 Відповісти
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04.11.2021 21:41 Відповісти
Чергове безмістовне бла бла шоу! Мільярд дерев вже посадили ? Та ви ОДНОГО Порошенка посадити не можете імпотенти диджітальні!
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04.11.2021 19:55 Відповісти
презентуй не презентуй, все равно получишь ....
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04.11.2021 18:00 Відповісти
Після перегляду цього"шедеврального" ролика спало на думку:" А чому у Зе завждт така скривлена пика під час виступів? Таке враження що у "мальчіка " хронічна діарея або жорсткий запор!
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04.11.2021 20:00 Відповісти
Цей ворожий агент повинен сидіти в в'язниці, а не проводити презентації.
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04.11.2021 17:40 Відповісти
А как может клоун его посадить, это же его самый лучший дружбан, зе сам об этом говорил.
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04.11.2021 20:48 Відповісти
Видосики поносики.......
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04.11.2021 17:41 Відповісти
Тобто сорому в Глазґо нам було замало?
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04.11.2021 17:42 Відповісти
Обдолбані креативщики в країні криза на кризі а їм би тільки попіаритись
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04.11.2021 17:43 Відповісти
что-то дерьмак раскабанел на вредной работе
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04.11.2021 17:44 Відповісти
Да и рожа ещё больше стала криворотой...
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04.11.2021 20:50 Відповісти


Тому таку дав пораду українській молоді, коли та попросила у навчателя Михайла Драгоманова висловитися щодо того, як їй вирішити українські проблеми у вільному світі:

- Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині власної землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других тільки тому, що їх б'ють. Хіба мало кого б'ють на земній кулі?! Люди цікавляться лише тими, хто одбивається, і таким лишень, звичайно, допомагають. Виходить, що лікування, хоч не скоре і важке, на українські лиха лежить у руках самих українців.
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04.11.2021 17:45 Відповісти
І починається відео з хрипатого голосу клована. Тьху.
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04.11.2021 17:46 Відповісти
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04.11.2021 17:46 Відповісти
Наивные! Врут по пять раз в день вместе с Президентом, но хотять, чтобы им верили.Такого брехливого Президента, Урядуи ВР не было за все годы независимости Украины.
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04.11.2021 17:47 Відповісти
На шо намекает Ермак, когда в самом начале ролика преЗедент выступает на фоне двух мохнатых яиц !?
Может, шо он типа страус - голову в песок, а его жарят сзади !?
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04.11.2021 17:47 Відповісти
Наивные! Врут по пять раз в день вместе с Президентом, но хотять, чтобы им верили.Такого брехливого Президента, Урядуи ВР не было за все годы независимости Украины.
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04.11.2021 17:48 Відповісти
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04.11.2021 17:48 Відповісти
Мир видит и слышит, как Офис Президента Украины срывает конкурс на главу антикоррупционной прокуратуры, а правительство Украины в нарушение законов саботирует избрание членов НКРЕ по заказу олигарха Ахметова, тк кандидаты не из ДТЭКа.
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04.11.2021 17:49 Відповісти
Наивные! Врут по пять раз в день вместе с Президентом, но хотять, чтобы им верили.Такого брехливого Президента, Урядуи ВР не было за все годы независимости Украины.
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04.11.2021 17:50 Відповісти
Open your mind???

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04.11.2021 17:50 Відповісти
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04.11.2021 20:42 Відповісти
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04.11.2021 20:45 Відповісти
Наивные! Врут по пять раз в день вместе с Президентом, но хотять, чтобы им верили.Такого брехливого Президента, Урядуи ВР не было за все годы независимости Украины.
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04.11.2021 17:51 Відповісти
Это типа темник такой по зебильному написанный
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04.11.2021 17:53 Відповісти
Хоть кто-то работает в Украине!
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04.11.2021 17:53 Відповісти
Петр Петров
@Rooftop564
·
https://twitter.com/Rooftop564/status/1456150746181906434 9 год

Це найдичайший капець за сьогодні. Зе-міністр енергетики Галущенко краде газ, відмовляється платити за нього, потім зриває пломбу та незаконно підключається після того, як його відключили і продовжує красти. Це при тому, що він доларовий мільйонер і бувший працівник прокуратури
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04.11.2021 17:56 Відповісти
Ваши фантазии "от имени" разных аФторитетов оставьте себе!
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04.11.2021 17:58 Відповісти
славься в веках !!! о великий луноподобный ЗЕ !!! и не менее великий Е !!!! только вы работаете в Украине . остальные ху... пинают
я все правильно написал ?
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04.11.2021 17:57 Відповісти
шо опять не так ? я что то преувеличил или преуменьшил ? вообще то я старался
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04.11.2021 18:02 Відповісти
видосики выходят на новый уровень
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04.11.2021 17:55 Відповісти
голос України - https://www.youtube.com/watch?v=tfxKmrKqeXg&list=LL&index=4
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04.11.2021 17:58 Відповісти
Ну и к чему здесь этот чмошник полоумный?
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04.11.2021 18:00 Відповісти
А мир услышит и увидит новый знак/булаву нынешнего преЗедента от Лероса !?
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04.11.2021 18:00 Відповісти
Опять спам не открывается😭😭😭
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04.11.2021 18:01 Відповісти
Реформы говоришь? А какие? У матери пенсия как была 2 тыс так и осталась. Может коммуналка подешевела или бензин? Может цены на продукты стабилизировались? А а а понял, все деньги из офшоров в держказну перевели а олигархов лишили влияния и посадили? Почему то сразу вспоминаются слова Л.Подеревянського - «Мля! Где чистота где икебана? Кругом куйня! Кругом одни п. до расы!».
Так де реформы ? а ермак?
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04.11.2021 18:02 Відповісти
а кто то может обьяснить мне, кто такой ермак в нашем государстве? должность, полномочия, обязанности. ну нихрена не понимаю. для меня, он секретарша, а реально, человек рулит всем и вся. как это?
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04.11.2021 18:08 Відповісти
Полудурок горндон заявил что это будущий президент. Знакомьтесь.
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04.11.2021 18:21 Відповісти
Почему завхоз презентует что-то кроме ведра и тряпки?
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04.11.2021 18:19 Відповісти
Молодцы! Украина преображается .Так держать и не сдаваться .Нужно вести Украину вперёд невзирая на истерику опонентов
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04.11.2021 18:20 Відповісти
Срочно на Кириловскую 103.
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04.11.2021 18:23 Відповісти
Еьанутые подоляковцы не изменяют себе.
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04.11.2021 21:14 Відповісти
Очень вовремя и то , что нужно. Как говорил один американский президент :" Без паблисити нет просперити". Удачи !
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04.11.2021 18:26 Відповісти
Переведи...

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04.11.2021 18:46 Відповісти
В мире нет стабильности , а без рекламьі нет процветания .
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04.11.2021 19:01 Відповісти
Модернізована лапшерізка,експортний варіант, "Божа роса" від "Зебіл енд Єрмак"
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04.11.2021 18:33 Відповісти
шо и "вагнергейт офшорный " преза включил в бюлетень "рашистский крот "?
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04.11.2021 18:36 Відповісти
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04.11.2021 18:41 Відповісти
Анал - табу ?
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04.11.2021 19:03 Відповісти
ЗЕ оно просто судьбой прописано.
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04.11.2021 21:16 Відповісти
самий точний дайжест це наші працевлаштування за кордоном
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04.11.2021 19:34 Відповісти
Ермак, иди в дупу!!!
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04.11.2021 19:45 Відповісти
А ещё лучше, на йух...
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04.11.2021 21:01 Відповісти
Зебилы это вам показал на....уй от имени всего
НАРОДА УКРАИНЫ!
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04.11.2021 21:07 Відповісти
реХВорматор х...в
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06.11.2021 05:51 Відповісти
 
 