Єрмак презентував новий інформаційний бюлетень OPEN Digest: Світ має почути голос України. ВIДЕО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак презентував новий інформаційний проєкт України "OPEN Digest".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Єрмака, реформи, які проводять сьогодні в Україні, відбуваються у непростий час.

"Коли восьмий рік триває війна на Донбасі, коли частину наших територій окуповано. Коли у світі триває пандемія, але Україна б'є всі рекорди щодо проведення реформ", - наголосив голова ВП.

Єрмак зазначив, що платформа OPEN Digest – відкрита і прозора.

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"Всі новини, всі коментарі, всі важливі події, що відбуваються в Україні, про Україну. Це стосується діяльності і президента України, і Офісу президента, уряду, парламенту", - додав голова ОП.

В Офісі президента хочуть "розставити всі крапки", щоб в Україні та за кордоном чули правду.

"Ми спостерігаємо масштабні атаки дезінформації, які звучать і з боку РФ, і з боку деяких політиків з України. Сьогодні ми зацікавлені, щоб світ чув чесний та відкритий голос України. ... Ми сподіваємось, що завдяки цьому дайджесту ви як і ми будете відчувати, яка увага сьогодні до нашої країни", - наголосив Єрмак.

До структури інформаційно-комунікаційного проєкту буде включено кілька розділів: фотографії з найважливіших подій, етапи реалізації реформ, перспективи, експертна думка, цитати та висловлювання українських політиків. Також у дайджесті розповідатимуть про реформи, що проводяться в Україні.

Перші підсумки роботи проєкту будуть підбиті до кінця 2021 року.