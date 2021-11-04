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У Кам'янському на Дніпропетровщині спалах COVID-19, біля лікарень черги зі швидких. ВIДЕО
У місті Кам'янське на Дніпропетровщині вже третій день госпіталізують до 60 пацієнтів із коронавірусом. До приймальних відділень міських лікарень постійно прибувають швидкі з новими пацієнтами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відкритий.
Зазначається, що зараз медична система в Кам'янському зазнає колосального навантаження через поширення COVID-19. Сьогодні біля лікарень №№ 7 та 9 можна було спостерігати низку швидких, які доставляють нових пацієнтів у критичному стані.
За словами фахівців, як правило, доставляють мешканців з ураженням легень та пневмонією. За статистикою, переважна більшість із госпіталізованих не щеплені від коронавірусу.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар04.11.2021 18:50 Відповісти Посилання
+10 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар04.11.2021 18:52 Відповісти Посилання
+9 ALEX BLACK #401369
показати весь коментар04.11.2021 18:52 Відповісти Посилання
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Но времени было более чем достаточно.
1 - анафилаксия в течение 30 минут после укола. По этой причине вакцинированных просят сидеть полчаса и никуда не ходить. Если шо - им колят адреналин, все бригады его имеют. И госпитализируют сразу.
2 - вечером дня укола и на следующий день может быть небольшое повышение температуры. Выпить парацетамол если выше 38.
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини