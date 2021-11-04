У Кам'янському на Дніпропетровщині спалах COVID-19, біля лікарень черги зі швидких. ВIДЕО

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині вже третій день госпіталізують до 60 пацієнтів із коронавірусом. До приймальних відділень міських лікарень постійно прибувають швидкі з новими пацієнтами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відкритий.

Зазначається, що зараз медична система в Кам'янському зазнає колосального навантаження через поширення COVID-19. Сьогодні біля лікарень №№ 7 та 9 можна було спостерігати низку швидких, які доставляють нових пацієнтів у критичному стані.

За словами фахівців, як правило, доставляють мешканців з ураженням легень та пневмонією. За статистикою, переважна більшість із госпіталізованих не щеплені від коронавірусу.

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