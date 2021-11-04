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У Кам'янському на Дніпропетровщині спалах COVID-19, біля лікарень черги зі швидких. ВIДЕО

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині вже третій день госпіталізують до 60 пацієнтів із коронавірусом. До приймальних відділень міських лікарень постійно прибувають швидкі з новими пацієнтами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відкритий.

Зазначається, що зараз медична система в Кам'янському зазнає колосального навантаження через поширення COVID-19. Сьогодні біля лікарень №№ 7 та 9 можна було спостерігати низку швидких, які доставляють нових пацієнтів у критичному стані.

За словами фахівців, як правило, доставляють мешканців з ураженням легень та пневмонією. За статистикою, переважна більшість із госпіталізованих не щеплені від коронавірусу.

Читайте також: COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження

Автор: 

Дніпродзержинськ Кам’янське (61) карантин (18172) Ян Осока (1495) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3941)


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Топ коментарі
+17
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04.11.2021 18:50 Відповісти
+10
а противников вакцинации или по....уистов не привитых нахрена в больницу везете. под храмы московского патриархата пусть п....здуют. еще в местах митингов противников вакцинации выгружайте. так будет справедливо.
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04.11.2021 18:52 Відповісти
+9
чем ватнее город,тем больше трупиков!антиваксы-пример естественного отбора в природе
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04.11.2021 18:52 Відповісти
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04.11.2021 18:50 Відповісти
сейчас сектанты набегут с адептами "чипирования" и возопят : - " ВЫВСЕВРЕТИ"
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04.11.2021 18:52 Відповісти
С такими лозунгами тут выступают только рашотролли.
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04.11.2021 18:55 Відповісти
Народ -впертый антиваксер.Пряма дорога на цвинтар за супер.большие деньги..Заслуга оппозиционных медиатузов.Которые по инерции продолжают хулить вакцины и вакцинаторов.
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04.11.2021 18:51 Відповісти
чем ватнее город,тем больше трупиков!антиваксы-пример естественного отбора в природе
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04.11.2021 18:52 Відповісти
Посмотрите статистику уровня вакцинации по Украине, будет интересно...
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04.11.2021 19:12 Відповісти
не мычи,клоун!я из кривого рога и в курсе что и по чем в подобных городах!
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04.11.2021 22:23 Відповісти
а противников вакцинации или по....уистов не привитых нахрена в больницу везете. под храмы московского патриархата пусть п....здуют. еще в местах митингов противников вакцинации выгружайте. так будет справедливо.
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04.11.2021 18:52 Відповісти
Я смотрю прививка имеет побочку,по мозгам бьет и вызывает эффект стада.Вот скажи дятел,зачем мне вакцина,если я переболел короной без всяких таблеток и осложнений.Ты с прививкой будешь чихать пердеть и жрать пачками таблетки).А разносят вирус все одинаково
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05.11.2021 00:18 Відповісти
Короновирусов Дельта 25 видов,Короновирусов Гамма 27,а короноворирусов Альфа немного меньше 18,а вот короновирусов Бета-вариантов прилетевших из далекой Бразилии 16 модификаций,каже иммунолог из Харькова Андрей Волянский....,от какого именно придумали вакцину вы хоть в курсе?
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04.11.2021 18:56 Відповісти
Посилання будь ласка на джерело інформації
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04.11.2021 19:22 Відповісти
Цікаво от що. Дніпропетровщина - вже тривалий час в лідерах по кількості вакцинованих за день. І разом з цим - в лідерах за кількістю заражень. Дисонанс, однако.
Це саме стосується Харківщини, Києва, Одещини, Львівщини...
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04.11.2021 19:08 Відповісти
Сколько народа вакцинировано у лидеров? 20% - это капля в море! Когда будет 75-80%, тогда и будет виден эффект
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04.11.2021 19:13 Відповісти
більше ніж 20% вже, значно більше. До 50 % доходить цифра (мова про доросле соціально активне населення)
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04.11.2021 19:50 Відповісти
Эффект чего?
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05.11.2021 00:20 Відповісти
Вот именно, это насчёт поста одного очень грамотного допысувача выше об взаимосвязи уровня "ватности" и вакцинации😁
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04.11.2021 19:14 Відповісти
Купа людей ТУПО ПОКУПЛЯЛИ сертифікати!!!! Я з Дніпропетровщини, і знаю таких тьму!!!
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04.11.2021 20:45 Відповісти
Ще раз кажу - покупляли сертифікати дуже багато людей!!! У мене в місті купа людей передає один одному інфу, що медики самі не вакцинуються та іншим не радять! Інші, ну ті, що дєбілкуваті, слухають, розносять це лайно, і купують собі сертифікати!!!
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04.11.2021 20:48 Відповісти
Те ж саме в Києві. Знаю таких, не знаю де купили, але 700 грн заплатили. Чим більше місто та мобільність жителів - тим більша захворюваність.
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04.11.2021 22:21 Відповісти
Уже пора делать отбор при приеме в больницу: если не вакцинирован и нет противопоказаний для вакцинации - посылать нахер! Пускай народными средствами тлечатся от "вируса которого нет"
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04.11.2021 19:20 Відповісти
Невакцинированным вообще надо отказывать в амбулаторном лечении. Это их решение вот пусть сами и лечатся
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04.11.2021 19:21 Відповісти
Взагалі амбулаторне лікування це коли вдома самостійно по призначенню лікаря а тут мова йде про стаціонарне лікування.
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04.11.2021 19:33 Відповісти
Массовое вакцинирование и массовые заражения. А чего ожидали? Постой в одной очереди, чтоб ширнуться, потом постой в другой очереди, чтоб взять сертификат. В результате................
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04.11.2021 19:26 Відповісти
Кто мешал летом "ширнуться" (на вашем жаргоне) без очередей? Можно было даже обследоваться без очереди спокойно. Путин? Жидомассоны!? Рептилоиды!? Ляшко с Зеленским!? Или собственный пох@изм!?
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04.11.2021 22:28 Відповісти
Вопрос был риторический. Переболевшие не в счет и те у которых противопоказания. Это не 80% населения невакцинированного Украины.
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04.11.2021 22:30 Відповісти
С марта нужно было "ширяться". С апреля... Мы в апреле ширялись - пришли с женой - двое на всю "полуклинику".
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04.11.2021 22:38 Відповісти
в марте-апреле кололи только стариков. тем кто до 50 - с июня можно было вакцинироваться.
Но времени было более чем достаточно.
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04.11.2021 23:15 Відповісти
Мені цікаво куди звертатись тім у кого проблеми після вакцинації, можливо їх ну зовсім зовсім маленький процент. За логікою деяких їм повинні відмовити в наданні медичної допомог сказавши що вас повідомили про побічні ефекти і це був ваш свідомий вибір.
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04.11.2021 19:28 Відповісти
проблем после вакцинации может быть две:
1 - анафилаксия в течение 30 минут после укола. По этой причине вакцинированных просят сидеть полчаса и никуда не ходить. Если шо - им колят адреналин, все бригады его имеют. И госпитализируют сразу.
2 - вечером дня укола и на следующий день может быть небольшое повышение температуры. Выпить парацетамол если выше 38.
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04.11.2021 19:30 Відповісти
Может, если вы колите в поликлинике, то вас и прося подождать 30 мин после укола. А вот мне кололи укол в торговом центре. И, хотя народу было человек 20, никто никого не просил подождать ради выявления анафилактического шока т.к. люди постоянно прибывали и персонал пытался не создавать большие очереди
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05.11.2021 02:18 Відповісти
Все нужно делать вовремя. В августе была отличная погода для похода в центр вакцинации. Там и про часа посидеть просили, и опрашивали на противопоказания и побочки после 1-го укола. А сейчас уже конвейер, не до сюсюканий.
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05.11.2021 09:56 Відповісти
Тогда чего люди удивляются, что у нас стоко заражений? Постой в одной очереди, потом постой в очереди за сертификатом. И вуаля! Число заражённых растёт в геометрической прогрессии
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05.11.2021 10:33 Відповісти
"Сейчас создается комиссия, и если будет тяжело перенесенная болезнь или летальный случай у вакцинированного, он будет рассматриваться комиссионно, чтобы смотреть факторы - что произошло и почему человек умер", - сказал министр. Источник:
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06.11.2021 00:13 Відповісти
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11.11.2021 21:28 Відповісти
Якщо людина не дебіл, то він зрозуміє, що справа не у невакцинованих, а у майже знищена "рехвормами" Потроха-Зелені імені Супрун-Ляшко медицина. Знищені ліжко-місця, скорочені у 8 (вісім) разів (!!!), що планувались якраз для епідемій, знищені цілі лікарні, знищений штат лікарів і медсестер хронічними скороченнями, і ми отримали на 95% таку саму "медицину", що й кацапи. З тими ж самими наслідками.
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04.11.2021 19:33 Відповісти
вже два роки, як Порох не рулить, а твої ЗЕдовбні косять бабки на ковідному фонді!
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04.11.2021 20:50 Відповісти
Причому тут "ватні " регіони ? Будьте толерантними...І "кацапи" тут ні до чого.Все . що в нас діється. винні насамперед дійсно незрозумілі реформи..І прагнення бути ближче до Європи . якій ми зовсім не потрібні..
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04.11.2021 21:25 Відповісти
Нет никаких реформ. Есть желание нахапать побольше и дебилизм.
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05.11.2021 10:36 Відповісти
Зате їм об'їздну будують, будуть швидко до моргу доїзджати.
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04.11.2021 20:02 Відповісти
Ви інструкцію почитайте це взагалі не складно, там їх набагато більш і це при тому що ще випробування повністью не проведені ( ось посилання https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?[36261] ). Цпо перше а по друге в пункті першому ви пишите що (1 - анафилаксия в течение 30 минут после укола. По этой причине вакцинированных просят сидеть полчаса и никуда не ходить. Если шо - им колят адреналин, все бригады его имеют. И госпитализируют сразу.) тому я і ставив питання що якщо відмовляти в лікувнні непривитим то чому не відмовляти в лікуванні побічок привитим адже це їхсвідомий вибір і згода на ці побічки?
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04.11.2021 20:04 Відповісти
Буд ласка не сприймайте мої розмірковування як заклик не надавати комусь допомогу чи лікування я просто не можу зрозуміти тих хто закликає не надавати допомогу чи лікування тим хто не вакцинувався.
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04.11.2021 20:10 Відповісти
Уявіть собі що в наданні хвороб легень будуть відмовляти тим хто палить цигарки або відмовлять в наданні допомоги наркотично залежним.
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04.11.2021 20:13 Відповісти
на 230 тисяч населення 90 людей це звичайно гігантська кількість. Зрада - пандемія. Всі на щеплення, на вокзалі в районі туалета працює пункт.
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04.11.2021 20:16 Відповісти
А какая емкость больниц на 230 тыс.? А сколько в эту субботу путать уместится дней по 90 приемов? А сколько до окончания осенней волны в днях?
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05.11.2021 09:59 Відповісти
Якщо вакцинація обовязкова, то чому підписуємо добровільну згоду на щеплення??????
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини
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05.11.2021 08:32 Відповісти
Это как раз то, о чем предупреждали. Любая прививка или вакцинация в сезон разгула ОРВИ, напроч рубит иммунитет. 28 дней нужно для формирования иммунитета, и все это время ослабленный организм не в силах противостоять инфекции.Об этом знает даже студент медик, и если об этом не знает Ляшко, значит он не учился в мединституте, а купил диплом и звание заслуженного врача Украины. Поздравляю! Вы своей дебильно-принудительной вакцинацией укладываете людей на больничные койки. Ждем новой волны. Через недельку подтянутся в реанимации вакцинированные в толпах на вокзалах.
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05.11.2021 21:30 Відповісти
 
 