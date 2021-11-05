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Чи наблизиться Україна до НАТО за міністра оборони Олексія Резнікова? ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Таран подав у відставку. На його місце призначено Олексія Резнікова, ексглаву Міністерства тимчасово окупованих територій. Рішення змінити міністра оборони у президента назріло давно, оскільки робота Тарана не задовольнила ні владу, ні опозицію, ні громадськість.

Про це у випуску "Східний фланг" для Цензор.НЕТ розповідає Ірина Сампан.

Матеріал підготовлено спільно з експертами НАКО (Незалежний антикорупційний комітет із питань оборони).

Для Володимира Зеленського дуже важливо за свою каденцію здобути членство України в НАТО, або хоча би план дій. Щоб це стало реальністю, Україна має виконати непросте домашнє завдання, про яке домовилися американський та український президенти у Вашингтоні - зменшити рівень корупції в армії, провести реформи в кадровій системі Міноборони та зменшити секретність оборонних закупівель.

Андрій Таран не тільки зміг зробити цього за час перебування на посаді міністра, йому ще й вдалося, навпаки, регресувати в уже проведених реформах на декілька кроків назад. Ще як тільки генерал прийшов на посаду, то заявив, що досягнути повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО – це "амбітна, але недосяжна" мета. Потім при міністерстві ліквідували Проєктний офіс реформ, в якому експерти працювали над наближенням українського війська до стандартів Північноатлантичного альянсу. У квітні Держбюро розслідувань провело обшуки через схеми із закупівлями харчування для військових, нині ж заступнику Тарана Ігору Халімону повідомили про підозру. За даними слідства, Халімон і його підлеглі під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на сотні мільйонів гривень. Далі - Андрія Тарана звинуватили у провалі минулорічного плану по оборонних закупівлях. У міністра оборони був конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій думали звільняти обох, але пішов лише Хомчак. Проблема в тому, що нині головнокомандувач і міністр оборони підпорядковуються напряму Президенту, що створює постійні конфлікти, а також плутанину у повноваженнях. Міністр оборони і головнокомандувач не можуть бути конкурентами і мірятися, хто є військовий №1 в країні.

Після призначення Олексія Резнікова відбудеться розведення цих функцій, оскільки ми бачимо цивільного менеджера на посаді міністра оборони. На ньому будуть усі господарські питання, а військові питання – на головнокомандувачу ЗСУ. І це є один зі стандартів НАТО.

Чому Резніков?

Президентська фракція вважає Олексія Резнікова надійним, хорошим дипломатом, якого знають і поважають міжнародні партнери. У команді Володимира Зеленського сподіваються, що пан Резніков пришвидшить реформи в оборонці. Окрім того, що він дипломат, міністр ще й колишній юрист. Коли журналісти запитали Олексія Резнікова, як Зеленський вмовив його поміняти міністерство, він відповів: "Президент вибудував мені перелік очікувань, і всі вони стосувалися моїх навичок юридичних. Навести порядок у закупівлях, з грошовим забезпеченням, з корупційною складовою, яка там (Ред. - в Міністерстві оборони) панує. З цим може впоратися юрист. Також завершити укладання контракту з Великою Британіїю на величезні суми грошей, наповнити рамкову угоду співпраці зі Сполученими Штатами, яка була підписана під час візиту президента Зеленського до Вашингтону".

На посаду міністра оборони розглядали також Ірину Верещук, народну депутатку від партії "Слуга народу", та голову підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Однак вона менш керована, більш експресивно виражає свої думки та має сильні політичні амбіції. Проте пані Верещук президент не залишив ні з чим – її призначили міністеркою тимчасово окупованих територій, замість Олексія Резнікова.

Що ж до побоювань, що Резніков немає військового досвіду, чи не був дотичний до армії, то дивіться вище. Міністр оборони і не повинен бути військовим (згідно з Законом про нацбезпеку), ця людина має бути хорошим модератором та менеджером, який ефективно управляє умовною компанією і представляє її на міжнародному рівні.

Але що таке "ефективно"?

Суспільство і влада повинні мати певні критерії, за якими оцінюватимуть роботу міністра оборони, незалежно від його прізвища чи приналежності до певної політичної сили.

Демократичний цивільний контроль. Військова ієрархія старої системи неодноразово довела свою неефективність. Міністра оборони і його заступників мають призначати з числа цивільних осіб. Що ми маємо зараз у міністерстві – військових призначають на цивільні посади, навіть не витримуючи певного періоду cool-off, хоча би піврічної перерви після звілянення з військової служби перед новим призначенням. Цивільно-демократичний контроль – це не про те, що будь-хто з вулиці може зайти в оборонне відомство для перевірки, бо він чи вона платить податки. Це більше про підсилення парламентського контролю над ЗСУ, над виконанням оборонної цільової програми, над закупівлями у сфері безпеки і оборони, над дотриманням прав військовослужбовців.

Реформа оборонних закупівель. Останні півроку система закупівель не працює належним чином, хоча закон ухвалений парламентом понад рік тому, мав би зробити їх більш прозорими та ефективними. Закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються майже повністю засекреченими, у традиціях пострадянської країни. Так, на модернізацію озброєння та військової техніки у період з 2021 по 2024 роки Міноборони планує витратити 95 млрд. грн. Це дані Незалежної антикорупційної комісії, отримані у відповідь на запит на публічну інформацію. Всі ці закупівлі - засекречені, що унеможливлює громадський контроль за ними.

Також за даними НАКО, якщо в 2021 році середня вартість автомобіля для Міністерства оборони розраховується як 2 млн. грн, то вже в наступному році середня очікувана вартість чомусь стає 11 млн. грн. Це що такі за автомобілі? Таємницею має бути не кількість та вартість закупленої техніки, а те, як їх потім будуть використовувати Збройні сили, в яких операціях задіювати. Саме зниження рівня засекреченості оборонних закупівель відповідає принципам демократичного цивільного контролю. І саме це є одним з ключових кроків на шляху до НАТО і вимог з боку партнерів.

Мотивація служби за контрактом. Професійні кадри звільняються з армії, і це питання не тільки про грошове забезпечення, хоча про нього теж. Це про соціальне забезпечення, умови служби, кар’єрний зріст, ґендерну політику в ЗСУ. Нещодавня новина про заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями у 1,5 мільярда гривень ніяк не покращила імідж служби у ЗСУ, навіть після обіцянки виправити ситуацію.

Військові ЗМІ. Ймовірно, це питання ніколи і не стояло у міністрів оборони на пріоритетних місцях. Так, це не стандарт НАТО, але питання якості роботи військового телебачення, радіо та онлайн платформ – це питання про ефективність інформаційної протидії ворогу, рекламування Збройних сил, здорова пропаганда національних цінностей як у самому війську, так і поза ним. В Україні функціонують телеканали з відверто антиукраїнськими наративами, але у Військового телебачення немає свого телеканалу, а радіо Міноборони "Армія FM" щороку змагається за частоти з радіостанціями з розважальним контентом.

***

Те, що Андрія Тарана змінили, є позитивом, але той факт, що він пішов без звітування про свою роботу, знову породжує безкарність за свої дії. До нього накопичилося багато претензій і питань, які лишаються без відповіді. Олексій Резніков має неабияку підтримку в парламенті, а також і "зелене" світло від Володимира Зеленського. А це дає йому такий собі карт-бланш на швидкі та ефективні зміни у Міністерстві оборони.

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Автор: 

Міноборони (7523) НАТО (6641) Резніков Олексій (1447) Сампан Ірина (36)


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Топ коментарі
+5
Спасибо, утешили! А до этого меня терзали сомнения, приличный человек не имеет дел с ишаками, а оказывается можно быть золотарем и пахнуть одеколоном. Ну ну
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05.11.2021 11:31 Відповісти
+5
До офшорів він вже наблизився, вірніше, впевнено увійшов в них.)

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__[0]=AZX-m2p6U-7ierkMs_Hd6Rb-5ettexLMEr2aAoU4mraO7PjF0hxdPNeAEEr24p89CiQIQAjj_jZU2b7Fl2-lX2HiTPeCnc6wr8TcP070c2ziVV3PQ9vsKPACClG4BjrlR4BcXqyn1IEUDe7DmTTwWbD2ShAv40z52Vuuw8AZsQRhu9_oeSoUwvDEPqKSqeSd_xE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Новий міністр оборони України Олексій Резніков - офіційний власник двох офшорних фірм, FlingsAdvisors S.A та LiveEarthLtd на Британських Віргінських островах.

Обидві (!) відкриті у 2019-2020 рр.

Крім того свої кошти Резніков тримає у LiechtensteinischeLandesbank у Лихтенштейні (офшор) та у PreferredBank у Сан-Франциско, США. Українським банкам в часи президента Зеленського міністр оборони не довіряє, і тут я його розумію.

Маю питання до шанувальників ЗЕ - їм все норм?

Справді, "у нас офшори має власник кожного ларька" згідно Сіроже Лещенко...
Я правильно розумію, Степан Полторак в часи Порошенко, їм був не такий.

Проте міністр Резніков з офшорами - то буде Мольтке, Бернадот і Монтгомері в одній особі?
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05.11.2021 11:40 Відповісти
+4
а нахрен НАТО столько коррупционеров?...
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05.11.2021 11:34 Відповісти
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Так. Це правильне призначення.
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05.11.2021 11:27 Відповісти
Спасибо, утешили! А до этого меня терзали сомнения, приличный человек не имеет дел с ишаками, а оказывается можно быть золотарем и пахнуть одеколоном. Ну ну
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05.11.2021 11:31 Відповісти
Витя, с такими ишаками как ты точно не следует знаться)
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05.11.2021 11:34 Відповісти
Я не Зеленский, ты перепутал.Иди на звук пианино и запах члена, там твои

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05.11.2021 11:37 Відповісти
Приличный разумный и патриотичный человек не будет отказываться от возможностей работать на благо своей страны.
Это вы приличных людей с кисейными барышнями путаете, которые "не хотят запачкаться".
По-вашему все "приличные люди" и патриоты должны стать на 5 лет в позу и отдать все должности прокацапской вате, которая в таком случае за 5 лет уничтожит Украину???? Серьезно??
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05.11.2021 13:07 Відповісти
а нахрен НАТО столько коррупционеров?...
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05.11.2021 11:34 Відповісти
НАТО це союз країн, а не окремих осіб.
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05.11.2021 11:37 Відповісти
Що ти мелеш?? А що, союзу країн потрібно кубло корупціонерів??
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05.11.2021 12:23 Відповісти
торгаш короче
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05.11.2021 11:39 Відповісти
До офшорів він вже наблизився, вірніше, впевнено увійшов в них.)

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__[0]=AZX-m2p6U-7ierkMs_Hd6Rb-5ettexLMEr2aAoU4mraO7PjF0hxdPNeAEEr24p89CiQIQAjj_jZU2b7Fl2-lX2HiTPeCnc6wr8TcP070c2ziVV3PQ9vsKPACClG4BjrlR4BcXqyn1IEUDe7DmTTwWbD2ShAv40z52Vuuw8AZsQRhu9_oeSoUwvDEPqKSqeSd_xE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Новий міністр оборони України Олексій Резніков - офіційний власник двох офшорних фірм, FlingsAdvisors S.A та LiveEarthLtd на Британських Віргінських островах.

Обидві (!) відкриті у 2019-2020 рр.

Крім того свої кошти Резніков тримає у LiechtensteinischeLandesbank у Лихтенштейні (офшор) та у PreferredBank у Сан-Франциско, США. Українським банкам в часи президента Зеленського міністр оборони не довіряє, і тут я його розумію.

Маю питання до шанувальників ЗЕ - їм все норм?

Справді, "у нас офшори має власник кожного ларька" згідно Сіроже Лещенко...
Я правильно розумію, Степан Полторак в часи Порошенко, їм був не такий.

Проте міністр Резніков з офшорами - то буде Мольтке, Бернадот і Монтгомері в одній особі?
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05.11.2021 11:40 Відповісти
когда работаешь за зарплату, и живешь за эти деньги - оффшоры точно не нужны! а вот если есть оффшор - значит есть что скрывать... вот и весь ответ
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05.11.2021 11:55 Відповісти
Резникова через Ермака- Козыря поставил Коломойский.- Резников, который по рекомендации Ермака.. -Первый после Зеленского: кто такой Андрей Ермак? А Коломойскому НАТО ни к чему. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера.
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05.11.2021 11:43 Відповісти
Очередной развод "мудрого наріду"....
Ще Маяковский сказав "Люблю планов наших громадье"...
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05.11.2021 12:13 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27512591.html О двойных стандартрах


Итак, "новое лицо" - он же новый министр обороны Алексей Резников. И лишь малая часть пунктов из его декларации:

На счетах в банке:

🔸48 701 долларов в Preferred Bank (Сан-Франциско, США),
🔸72 437 долларов в Liechtensteinische Landesbank (Лихтенштейн).

Два пакета ценных бумаг, местонахождение - Британские Виргинские острова:

🔸акции Flings Advisors S.A.,
🔸акции Live Earth Ltd.

Там же у чиновника открыто два юрлица. Акции этих двух компаний появились у него в сентябре 2019-го и в мае 2020-го.

Наличными хранит 255 000 евро. Третьему лицу одолжил 1,1 миллиона долларов.

Да, он имеет право! Это у Порошенко все офшоры были плохими, а у этой власти они хорошие - с рюшками и розовыми бантиками.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1145599265844398&id=100011830050778 Helgi Sharp
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05.11.2021 12:53 Відповісти
Залужний - стратегія застосування, А це ЧМО мало б відповідати за інфраструктуру, озброєння та техніку під стратегію Залужного та ЗБЕЗПЕЧЕННЯ стратегічних потреб ЗСУ. Маючи як мінімум ДВА офшори я не сумніваюсь ЧИЄ забезпечення ВОНО лобіюватиме. Так, ми не матимемо мовчанку а матимемо солодке життя в ЗСУ - оскільки ХАЛВИ на вуха будуть вішати не тільки з відомих каналів а і з МО. Хай ВОНО напише: - Скільки укомплектованих БТГР воно забезпечить О/С, відремонтованими танками, БМП, ПТ засобами ( на НОВЕ НАТОвських калібрів - я не надіюсь).
Яким чином ВОНО думає позбавитись від російського дизпалива, ЯК забезпечить житлом перш за все офіцерів та їх сім'ї. Якщо хтось з МО скаже про гуртожитки - що це вирішення проблем - я їм і їх внукам бажаю пожити в гуртожитках (і не в Києві років так з 30) а потім оцінювати і тим паче пропонувати КОНТРАКТИ і таке інше. Ні діючим офіцерам ні контрактникам НЕМА що захищати крім своїх БЕЗДОМНИХ сімей. Подумай ТЕ про це власники офшорів.
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05.11.2021 13:18 Відповісти
бедная наша армия - одни идиоты ее пытаются возглавить.... держитесь парни.....
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05.11.2021 14:31 Відповісти
Резников -выбор не худший...И в НАТО нам надо. Но только нас там не все ждут....Как не прискорбно ,но среди З0 членов всегда найдется такой член ,которого мацква научит голосовать "правильно"...Нам бы получить статус "главного союзника" США - это и надежней и возможность реалистичней.
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05.11.2021 14:56 Відповісти
Для начала получите хоть конституцию Пылыпа Орлика.
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05.11.2021 15:13 Відповісти
А шо, этот престарелый дед-токарь решает вступать Украине в НАТО или нет? Может я шота не понимаю?
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05.11.2021 15:12 Відповісти
Не наблизиться - однозначно. Бо у нього є начальник - промосковський Зе - у якого зовсім задачі та установки.
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05.11.2021 20:16 Відповісти
А почему при Гетьмане Украине не вступила случайно не знаешь?Или почему ещё при Ющенко это не случилось...
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05.11.2021 23:18 Відповісти
Молодец, 73%, знаешь кого гетьманом назывть. Есть надежда на излечение.
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13.12.2021 05:05 Відповісти
 
 