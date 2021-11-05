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Новини Відео Помер нардеп Поляков
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"Слугу народу" Третьякову усунули від участі у п'яти засіданнях Верховної Ради за висловлювання про смерть Полякова. ВIДЕО

Верховна Рада 5 листопада усунула голову парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову (фракція "Слуга народу") від участі у п'яти пленарних засіданнях.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 234 нардепи.

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

ВР (15077) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+10
А Ирину Геращенко -нет)фак вам ,зебилоиды
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05.11.2021 11:55 Відповісти
+7
за відсторонення цієї лярви проголосувало 144 слуг уродів (більше 50% складу).
Але Агрохімія блокує створення ТСК з розслідування факту вбивства Полякова.
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05.11.2021 11:55 Відповісти
+6
Ура!!! В отпуск! Жаба Третьякова как лицо. пардон Жопа партии Слуги Уроды.
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05.11.2021 11:55 Відповісти
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премировали выходными...
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05.11.2021 11:53 Відповісти
без збереження з/п. Хоч так.
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05.11.2021 11:56 Відповісти
В конверта? Еще и Премия будет за "аморальный ущерб" сцуки ублюдочной.
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05.11.2021 11:58 Відповісти
Та їй та зарплата, як нам 5 копійок, знайдених на дорозі.
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05.11.2021 12:52 Відповісти
Точно - успеет на Мальдивах свою ж..пу погреть!
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05.11.2021 12:25 Відповісти
там есть что погреть вопрос в купальнике...
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05.11.2021 12:51 Відповісти
Отето наказание, а в угол на гречку?
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05.11.2021 11:53 Відповісти
Ура!!! В отпуск! Жаба Третьякова как лицо. пардон Жопа партии Слуги Уроды.
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05.11.2021 11:55 Відповісти
Коректно було сказати дупа-рило, так як особливої відмінності там немає. Те саме можна сказати і про спікера Ради.
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05.11.2021 12:02 Відповісти
То так. Різниці ніякої...
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05.11.2021 12:45 Відповісти
за відсторонення цієї лярви проголосувало 144 слуг уродів (більше 50% складу).
Але Агрохімія блокує створення ТСК з розслідування факту вбивства Полякова.
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05.11.2021 11:55 Відповісти
А Ирину Геращенко -нет)фак вам ,зебилоиды
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05.11.2021 11:55 Відповісти
В неї мудачукова криша.
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05.11.2021 17:03 Відповісти
Горе то для нее какое!
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05.11.2021 11:56 Відповісти
беня додатковим конвертом втішить
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05.11.2021 11:57 Відповісти
...тільки після аналу
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05.11.2021 12:02 Відповісти
Наконец-то займётся ... личной жизнью.

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05.11.2021 12:00 Відповісти
только с фалоимитатором...или в каком же это надо быть забухе мужику!
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05.11.2021 12:01 Відповісти
У неё есть ухожёр.

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05.11.2021 12:06 Відповісти
Коля Жопа и Эта Срака!
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05.11.2021 12:09 Відповісти
Невже "чемпіон" по вживанню спиртного?
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05.11.2021 13:12 Відповісти
Лантух із зеленим лайном, від Миколи уркагана, як духовний делікатес для СН, у ресторані "Віллюр".
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05.11.2021 14:03 Відповісти
эта та, которая писала, что будет трахаться на новой кровати? так она и накрашенная страшная и не накрашенная...
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05.11.2021 12:21 Відповісти
от кислорода ее на 6 мин. устранить пленкой целофановой
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05.11.2021 14:12 Відповісти
как вы сурово обходитесь с проститутками!!!!!!
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05.11.2021 14:32 Відповісти
Верещавую Галину строго наказали ! Целых пять дней ей велено помалкивать.Это же какой плюс для голого бородько !?! Хорошо хоть зряплату не урезали ,а то сосем бы был беспредел.
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05.11.2021 14:45 Відповісти
 
 