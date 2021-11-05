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Погоня на київських Березняках: водій "Жигулів", намагаючись втекти від поліції, зачепив Hyundai, перекинувся і знову став на колеса. ВIДЕО камер спостереження

На Дніпровській набережній у Києві водій "Жигулів", намагаючись утекти від поліції, зачепив Hyundai, перекинувся і знову став на колеса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спробу водія "Жигулів" уникнути погоні зафіксували камери вуличного спостереження. Після ДТП водій почав тікати з місця події, але його затримали співробітники поліції.

Відео dtp.kiev.ua

Автор: 

ДТП (4497) патрульна поліція (1444)


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Топ коментарі
+17
Форсаж. Березняковский дрифт
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05.11.2021 14:48 Відповісти
+16
Очередное пьяное чмо за рулём. Сажать их надо, иначе толку не будет.
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05.11.2021 14:40 Відповісти
+14
у лісосмузі біля Бориспільського шосе правоохоронці із ППОП помітили Владислава (водій Жигулі). Той також помітив правоохоронців і кинувся тікати.
Погоня була доволі тривалою - на перехресті із круговим рухом на Бориспільській неадекватний водій помчав по зустрічній смузі, на Харківський поіхав через ринок, де влетів у «бусік» Renault та зніс намет із фруктами. Звідти також втік і вже на Дніпровській набережній намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, але отримав удар від Hyundai. Від цього втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги. Водій намагався втекти звідти вже на своїх двух, але був затриманий.
Водій зізнався, що тікав тому шо сам вживав «солі» і в машині також має заборонені речовини.
Реально дивом обійшлося без потерпілих.
Отакий от Владислав.
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05.11.2021 14:45 Відповісти
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Хороший водитель всегда становится на колеса
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05.11.2021 14:39 Відповісти
Очередное пьяное чмо за рулём. Сажать их надо, иначе толку не будет.
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05.11.2021 14:40 Відповісти
А хто был за рулем? Видео то нет.
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05.11.2021 14:42 Відповісти
І на кАльоса тоже нєт
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05.11.2021 14:59 Відповісти
Прям как Доминик Торетто
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05.11.2021 14:41 Відповісти
Форсаж. Березняковский дрифт
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05.11.2021 14:48 Відповісти
Шальона чортопхайка.
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05.11.2021 14:43 Відповісти
Перла собі, перла.
Фірман у кашкеті...
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05.11.2021 16:24 Відповісти
у лісосмузі біля Бориспільського шосе правоохоронці із ППОП помітили Владислава (водій Жигулі). Той також помітив правоохоронців і кинувся тікати.
Погоня була доволі тривалою - на перехресті із круговим рухом на Бориспільській неадекватний водій помчав по зустрічній смузі, на Харківський поіхав через ринок, де влетів у «бусік» Renault та зніс намет із фруктами. Звідти також втік і вже на Дніпровській набережній намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, але отримав удар від Hyundai. Від цього втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги. Водій намагався втекти звідти вже на своїх двух, але був затриманий.
Водій зізнався, що тікав тому шо сам вживав «солі» і в машині також має заборонені речовини.
Реально дивом обійшлося без потерпілих.
Отакий от Владислав.
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05.11.2021 14:45 Відповісти
Це не Трухин?
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05.11.2021 14:48 Відповісти
Брат близнюк🤪
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05.11.2021 16:07 Відповісти
А кажуть в СРСР автівки не вміли робити... тарантасу чортнзаскільки років, а таке видає...
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05.11.2021 15:03 Відповісти
Я, коли бачу якийсь "літаючий" совковий автолапоть, кажу: "летить, наче востаннє".
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05.11.2021 16:27 Відповісти
У меня уже довольно давно была Таврия. Скажу так - когда испытывал на абсолютно пустой нормальной дороге - то на скорости 125 она реально подвзлетала.
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05.11.2021 17:28 Відповісти
Я тестів "Запор 968М" розігнав одного (лише одного) разу до 120.
Але на похилій і рівній трасі.
Мені здавалося, що він розвалиться.
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05.11.2021 18:32 Відповісти
А я 135 по киевской разгонял...и 110 шел довольно устойчиво...
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06.11.2021 08:27 Відповісти
Це якийсь шустрий попався.
Тестівський пройшов 42 тис. і двигун здох.
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08.11.2021 18:13 Відповісти
Был одно время такой бензин А-80 который вонял тухлой рыбой..запарик летал на нем...говорят газ конденсат который в совке просто сжигали..
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06.11.2021 08:29 Відповісти
и вчем тут прикол этой новости ? если б он перевернулся и дальше продолжил уходить от погони то да
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05.11.2021 15:06 Відповісти
прикол в тому, що нікого не відправив у морг.
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05.11.2021 15:14 Відповісти
помер максим та і х.й з ним
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05.11.2021 15:07 Відповісти
Так, камеры переставить и переснять!
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05.11.2021 15:09 Відповісти
Трухіну можна, а він що гірший? Клоун он говорив, що тепер всі Президенти.
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05.11.2021 15:12 Відповісти
Серьезная тачка!
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05.11.2021 15:12 Відповісти
Часто там хожу, столбики для таких нужно ставить
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05.11.2021 15:25 Відповісти
Більш за все повезло водію Матіза - якщо б проїхав би ще один метр, загинув би.
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05.11.2021 15:32 Відповісти
Пьяное быДло, в США застрелили бы на месте.
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05.11.2021 16:40 Відповісти
Скольких мог погубит, просто потенциальный убийца, судить и на электричкий стул зажарить ******
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05.11.2021 17:23 Відповісти
побежали копы сами худые а балдахины на жиропу такая самоотдача как будто в сша полиция.. все это не серьезно...дрифтинг в кувейт там скорую надо а они побежали пинать дубинками по дупе)
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05.11.2021 17:42 Відповісти
Сколько видео с камер а поТрухину нет даже одного
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05.11.2021 17:57 Відповісти
видел я сегодня тот жигулик, стекла повылетали,а так ниче, чуть подрехтовать и уперед)))
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05.11.2021 19:14 Відповісти
Детэктива - "Корч уходит от погони!"
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06.11.2021 01:32 Відповісти
Йэба.уте красавэлло ! так довго тримався , майстер водиння ....а спалився з таким багажем
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06.11.2021 08:13 Відповісти
если не вакцинирован - расстрел на месте вместе с семьей
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06.11.2021 10:32 Відповісти
Хьюндаю реально повезло.. чуть быстрее бы поехал и возможно был бы труп
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06.11.2021 11:59 Відповісти
 
 