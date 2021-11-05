Погоня на київських Березняках: водій "Жигулів", намагаючись втекти від поліції, зачепив Hyundai, перекинувся і знову став на колеса. ВIДЕО камер спостереження
На Дніпровській набережній у Києві водій "Жигулів", намагаючись утекти від поліції, зачепив Hyundai, перекинувся і знову став на колеса.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спробу водія "Жигулів" уникнути погоні зафіксували камери вуличного спостереження. Після ДТП водій почав тікати з місця події, але його затримали співробітники поліції.
Відео dtp.kiev.ua
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.11.2021 14:48 Відповісти Посилання
+16 Омерзительный
показати весь коментар05.11.2021 14:40 Відповісти Посилання
+14 user009
показати весь коментар05.11.2021 14:45 Відповісти Посилання
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Фірман у кашкеті...
Погоня була доволі тривалою - на перехресті із круговим рухом на Бориспільській неадекватний водій помчав по зустрічній смузі, на Харківський поіхав через ринок, де влетів у «бусік» Renault та зніс намет із фруктами. Звідти також втік і вже на Дніпровській набережній намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, але отримав удар від Hyundai. Від цього втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги. Водій намагався втекти звідти вже на своїх двух, але був затриманий.
Водій зізнався, що тікав тому шо сам вживав «солі» і в машині також має заборонені речовини.
Реально дивом обійшлося без потерпілих.
Отакий от Владислав.
Але на похилій і рівній трасі.
Мені здавалося, що він розвалиться.
Тестівський пройшов 42 тис. і двигун здох.