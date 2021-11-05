Погоня на київських Березняках: водій "Жигулів", намагаючись втекти від поліції, зачепив Hyundai, перекинувся і знову став на колеса. ВIДЕО камер спостереження

На Дніпровській набережній у Києві водій "Жигулів", намагаючись утекти від поліції, зачепив Hyundai, перекинувся і знову став на колеса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спробу водія "Жигулів" уникнути погоні зафіксували камери вуличного спостереження. Після ДТП водій почав тікати з місця події, але його затримали співробітники поліції.

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