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"Окупанти повинні розуміти - порушення режиму припинення вогню не буде безкарним", - Кулеба про подальше застосування "Байрактарів". ВIДЕО

Російські окупанти на Донбасі мають розуміти, що порушення Мінських домовленостей не залишатиметься безкарним, а українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб ЗСУ отримувало нові зразки зброї.

Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про подальше застосування ударних безпілотників "Байрактар" українською армією.

"Ми продовжимо нашу роботу, щоб у нашої армії було якнайбільше зброї, щоб у нас були міцні союзники. Наші військові вже вирішуватимуть якусь конкретно зброю необхідно використовувати. Ми повинні дисциплінувати РФ на Донбасі. Вони мусять розуміти, що порушення Мінських домовленостей, порушення режиму припинення вогню, вбивство українських солдатів не буде безкарним", - сказав Кулеба.

Відео 1+1

Також читайте: Україна в ОБСЄ: за тиждень російські безпілотники вісім разів скидали гранати "ВОГ-17" на Донбасі

Автор: 

безпілотник (4148) Донбас (22355) Бутусов Юрій (3589) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Я давно предлагаю перекинуть его через забор на па-рашку, но что-то никто не берется пока.
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05.11.2021 17:30
+5
Хочеться сподіватися, що така заява не буде голослівною.
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05.11.2021 18:24
+5
Ураааа. Сейчас говнокомандующий вернет наши войска на те рубежи, от которых он же и заставил отойти? Сейчас это зеленое чмо извинится перед боевым генералом, которого он закрыл по обвинению в защите Украины?
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05.11.2021 22:52
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В качестве наказания - отправка скомороха на гастроль в Горловку? Да, от такого даже Безлер разбежится в разные стороны.
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05.11.2021 17:27 Відповісти
Я давно предлагаю перекинуть его через забор на па-рашку, но что-то никто не берется пока.
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05.11.2021 17:30 Відповісти
Этот утконос хорошо прижился.
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06.11.2021 02:51 Відповісти
Да оккупанты уже поняли, и потихоньку оттаскивают от передовой технику которую жалко потерять.
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05.11.2021 17:36 Відповісти
Вчера был такой же "здравомыслящий" ватник на подобной теме, пытался мне что-то доказать. Успокоил его модератор сайта, который оставил от кремлёвского бреда одни крестики.
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05.11.2021 18:29 Відповісти
Нну, если не считать того, что это именно он и был, то да, "такой же")
/Видела вчера вашу беседу/
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05.11.2021 18:42 Відповісти
И этот клон "здравомыслящего" в крестики превратился
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05.11.2021 18:45 Відповісти
Словоблудие - не аргумент.
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05.11.2021 18:46 Відповісти
Вы "в пыль растираете" в альтернативной реальности. Ваш растиратель неМефодий вообще заткнулся и на войну не пришёл.

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05.11.2021 19:10 Відповісти
"Умом расею не понять", так же выглядит и кремлёвская логика. Я же написал - неМефодий на войну больше не пришёл, а ушёл читать Рымарука и слушать падающие "обычные гранаты".
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05.11.2021 19:28 Відповісти
Я Вам дал удочку - рыбачьте.
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05.11.2021 19:35 Відповісти
Лаптеногое, и таки да, сдёрни отсюда
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05.11.2021 18:33 Відповісти
После так швабра и Хранция бурно обеспокоилась, мы больше никогда не увидим Байрактер в деле...
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05.11.2021 17:58 Відповісти
Оккупанты?....хмммм....
https://www.instagram.com/p/CV2g4qrrprf/?utm_medium=copy_link
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05.11.2021 18:09 Відповісти
Вже давним-давно Фейк-контроль розібрав це "розпорядження"
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05.11.2021 23:20 Відповісти
Хочеться сподіватися, що така заява не буде голослівною.
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05.11.2021 18:24 Відповісти
От министра иностранных дел, такие заявления звучат несколько НЕ УБЕДИТЕЛЬНО!
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05.11.2021 18:26 Відповісти
ха-ха! если ***** заверещал на весь мир про "байрактар", значит, оно того стоило! в своё время, если б "кто то" кнопку нажал и разнёс нахрен всё, мы уже такой проблемы не видели... двоим богам служить не дано
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05.11.2021 19:12 Відповісти
понимание оккупантов- С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 5 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Ранен украинский военнослужащий.
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05.11.2021 19:17 Відповісти
"Оккупанты должны понимать - нарушение режима прекращения огня не будет безнаказанным"
_И это правильно, тут не о чем спорить. Если только, конечно, эти слова так и не станут делом.
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05.11.2021 20:15 Відповісти
Ураааа. Сейчас говнокомандующий вернет наши войска на те рубежи, от которых он же и заставил отойти? Сейчас это зеленое чмо извинится перед боевым генералом, которого он закрыл по обвинению в защите Украины?
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05.11.2021 22:52 Відповісти
Бла бла бла...С момента первого и единождого применения Байрактаров,было уже куча обстрелов, ну и где же наша решимость на ответки?!....
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06.11.2021 00:13 Відповісти
Цей баральбез давно торохтить всяку хрєнь, коли розкурює айкоси із головним клоуном.
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06.11.2021 02:50 Відповісти
Це правильно
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06.11.2021 08:34 Відповісти
Красивая риторика. Уже с позиции старшенства. Так и надо было раньше. Ведь кацапня - это как малые дети. Даже ближе к животным ))
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07.11.2021 06:29 Відповісти

Цитата Кулеби: "...Окупанти повинні розуміти - порушення режиму припинення вогню не буде безкарним..."...І коли буде "кара" чи тільки все на словах будете воювати зебалаболи?
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07.11.2021 19:36 Відповісти
 
 