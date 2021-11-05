"Окупанти повинні розуміти - порушення режиму припинення вогню не буде безкарним", - Кулеба про подальше застосування "Байрактарів". ВIДЕО
Російські окупанти на Донбасі мають розуміти, що порушення Мінських домовленостей не залишатиметься безкарним, а українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб ЗСУ отримувало нові зразки зброї.
Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про подальше застосування ударних безпілотників "Байрактар" українською армією.
"Ми продовжимо нашу роботу, щоб у нашої армії було якнайбільше зброї, щоб у нас були міцні союзники. Наші військові вже вирішуватимуть якусь конкретно зброю необхідно використовувати. Ми повинні дисциплінувати РФ на Донбасі. Вони мусять розуміти, що порушення Мінських домовленостей, порушення режиму припинення вогню, вбивство українських солдатів не буде безкарним", - сказав Кулеба.
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/Видела вчера вашу беседу/
https://www.instagram.com/p/CV2g4qrrprf/?utm_medium=copy_link
_И это правильно, тут не о чем спорить. Если только, конечно, эти слова так и не станут делом.
Цитата Кулеби: "...Окупанти повинні розуміти - порушення режиму припинення вогню не буде безкарним..."...І коли буде "кара" чи тільки все на словах будете воювати зебалаболи?