"Дадуть гроші і можна буде піти. 300 гривень обіцяли", - учасник акції під ОП на вимогу відставки мера Києва Кличка. ВIДЕО
У п'ятницю під Офісом президента зібралося кілька десятків людей, які вимагали відставки мера Києва Віталія Кличка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коментарі.UA, деякі учасники акції протесту не змогли відповісти на запитання, чим саме їм не подобається діяльність мера Києва. Дехто взагалі не знав, у якій саме акції доведеться брати участь, а прийшли, бо за участь в акції обіцяли 300 грн.
"Ми не знали, навіщо сюди йти. А потім кажуть: дамо по 300 грн, постійте тут", - розповідає один із учасників.
Ці слова підтверджує інший протестувальник.
"Сказали, щоби постояли, дадуть гроші і можна буде піти. 300 гривень", - каже він.
Топ коментарі
+21 Панас Стець
показати весь коментар05.11.2021 17:53
+20 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар05.11.2021 17:55
+20 Виктор Сотник
показати весь коментар05.11.2021 17:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Интересно а на что они способны за 1000? Страшно представить.
Продаются все, только цена разная. ( Мои наблюдения)
Почитай как люди ( разного происхождения) вели себя при катастрофах
Быдло всегда быдло ,а потомственный аристократ джентельмен.
Читать надо подлинные отчёты,а не сказки
Я готов за умеренную плату хоть три часа расхваливать лучшего в мире мера.
-А ваша сумма?
-330-ть. Каждому.
Сомалі...
Давно появились "профессиональные" митинговщики.
а это голова нашей рыбы, между прочим
договорняки деньги откаты и имитация бурной деятельности
Біда з краіною 🙁
Скажу чесно - не вийде 😡