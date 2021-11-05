"Дадуть гроші і можна буде піти. 300 гривень обіцяли", - учасник акції під ОП на вимогу відставки мера Києва Кличка. ВIДЕО

У п'ятницю під Офісом президента зібралося кілька десятків людей, які вимагали відставки мера Києва Віталія Кличка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коментарі.UA, деякі учасники акції протесту не змогли відповісти на запитання, чим саме їм не подобається діяльність мера Києва. Дехто взагалі не знав, у якій саме акції доведеться брати участь, а прийшли, бо за участь в акції обіцяли 300 грн.

"Ми не знали, навіщо сюди йти. А потім кажуть: дамо по 300 грн, постійте тут", - розповідає один із учасників.

Ці слова підтверджує інший протестувальник.

"Сказали, щоби постояли, дадуть гроші і можна буде піти. 300 гривень", - каже він.

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