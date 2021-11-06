Куратор Харківських угод, російський шпигун Демченко має сидіти у в'язниці, а не поруч із президентом, - Бутусов. ВIДЕО

Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Руслан Демченко - це російський шпигун в оточенні президента Володимира Зеленського.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 5 листопада.

На думку журналіста, Демченко має бути у в'язниці, а не перебувати поруч із главою держави.

"Він є не просто куратором створення Харківських угод щодо Криму, він ще й контролював їх виконання. Коли російські війська зосереджувалися в Криму, він, будучи першим заступником міністра закордонних справ за часів президентства Віктора Януковича, приховував усі їхні порушення, пересування. Не застосував жодних заходів, щоб оголосити про порушення Росією умов угод. Він є реальноим учасником агресії Росії в Криму", – сказав Бутусов.

Також, за його словами, Демченко обіймає й іншу посаду – голови Комітету з розвідки при президенті.

"Є указ президента Зеленського від 16 червня 2020 року, за яким Демченко є головою Комітету з розвідки при президенті України. У його руках вся інформація про те, як Україна веде війну з Росією. У руках людини, яка була російським агентом і робила так, як сказав Путін, – допомагала Росії захопити наш Крим", – пояснив він.

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Бутусов звернув увагу на те, що після призначення Демченка розпочалася серія провалів українських спецслужб. Зокрема йдеться й про спецоперацію із захоплення "вагнерівців".

"Саме Демченко був учасником наради в кабінеті президента, на якому було ухвалено рішення про перенесення, а точніше, фактичний зрив, спецоперації із захоплення "вагнерівців". Він повинен сидіти не поряд з президентом, а у в'язниці і давати свідчення контррозвідці", – додав Бутусов.

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