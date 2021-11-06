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Куратор Харківських угод, російський шпигун Демченко має сидіти у в'язниці, а не поруч із президентом, - Бутусов. ВIДЕО

Куратор Харківських угод, російський шпигун Демченко має сидіти у в'язниці, а не поруч із президентом, - Бутусов. ВIДЕО

Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Руслан Демченко - це російський шпигун в оточенні президента Володимира Зеленського.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 5 листопада.

На думку журналіста, Демченко має бути у в'язниці, а не перебувати поруч із главою держави.

"Він є не просто куратором створення Харківських угод щодо Криму, він ще й контролював їх виконання. Коли російські війська зосереджувалися в Криму, він, будучи першим заступником міністра закордонних справ за часів президентства Віктора Януковича, приховував усі їхні порушення, пересування. Не застосував жодних заходів, щоб оголосити про порушення Росією умов угод. Він є реальноим учасником агресії Росії в Криму", – сказав Бутусов.

Також, за його словами, Демченко обіймає й іншу посаду – голови Комітету з розвідки при президенті.

"Є указ президента Зеленського від 16 червня 2020 року, за яким Демченко є головою Комітету з розвідки при президенті України. У його руках вся інформація про те, як Україна веде війну з Росією. У руках людини, яка була російським агентом і робила так, як сказав Путін, – допомагала Росії захопити наш Крим", – пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди", - програма "Схеми". ВIДЕО

Бутусов звернув увагу на те, що після призначення Демченка розпочалася серія провалів українських спецслужб. Зокрема йдеться й про спецоперацію із захоплення "вагнерівців".

"Саме Демченко був учасником наради в кабінеті президента, на якому було ухвалено рішення про перенесення, а точніше, фактичний зрив, спецоперації із захоплення "вагнерівців". Він повинен сидіти не поряд з президентом, а у в'язниці і давати свідчення контррозвідці", – додав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов. ВІДЕО

Автор: 

шпигунство (990) Шустер Савік (362) Бутусов Юрій (3589) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+56
Куратор Харківських угод, російський шпигун Демченко має сидіти у в'язниці, поруч із президентом
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06.11.2021 09:30
+37
Патамушта він зараз голова комітету з розвідки при клоуні. Роз"яснення потрібне що це означає?
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06.11.2021 09:39
+33
зекал теж шпигун. Стільки років працювати на росії і не бути завербованим? Не верю.
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06.11.2021 09:30
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Зелбобик. До яких правоохоронців звертатися? До тих, що твій кловун прищначив особисто ?
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06.11.2021 10:08 Відповісти
Смотрень на Славу Шустрого по Ахметовскому каналу-себя не уважать.
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06.11.2021 10:10 Відповісти
указ президента https://www.president.gov.ua/documents/5482019-28801 №548/2019

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
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06.11.2021 10:11 Відповісти
У Ющенко не было офиса президента баран ты долбанный...это название придумал Зеленский
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06.11.2021 10:17 Відповісти
"Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Руслан Демченко - це російський шпигун в оточенні президента Володимира Зеленського. " волає Бутусов!.
+ Якщо це брехня, то треба судити і садити Бутусова за наклеп і дискредитацію державного діяча і владу!!
+ Якщо це правда, то це є державна зрада під час війни і мають бути засуджені і ті хто його привів, і ті хто його покриває!!! Йде ж війна , самі кращі сини України гниють в окопах в холоді і слякоті, гинуть захищаючи Батьківщину і щоб якась ворожа срань бабло заробляла на їх крові..??А що буде з інформацією яку будуть подавати із МО, розвідки..? Прямо в руки ГРУ РФ, ФСБ, Путіну..? Народ та ми що, геть подуріли...? Патріоти, де ВИ???!
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08.11.2021 05:37 Відповісти
А чего только Демченко должен сидеть за эти угоды?
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06.11.2021 10:23 Відповісти
Так тош смотря какой президент.
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06.11.2021 10:24 Відповісти
100%!!!
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06.11.2021 10:26 Відповісти
"Кто ж его посадит?Он же памятник." (с)
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06.11.2021 10:28 Відповісти
Это уже старо, как мир!
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07.11.2021 22:37 Відповісти
Судячи по вереску подляковських, зЕзідент злив демченка, в надії обгидити Пороха. Як "неочікувано".
І те, що зливає своїх, не новина, і те, що з обісраних труселів вистрибує, щоб Пороха підставити, теж закономірно, для потерпевшего та його фсбшного куратора дерьмака.
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06.11.2021 10:28 Відповісти
В подоляцькоі шушерилогіка-бобіка: Оскільки Дємчєнка був радником в Порошенко-він не кацапський агент і судити його не можна.
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06.11.2021 10:30 Відповісти
Ну а если серьезно,то партию регионов по факту создали и профинансировали Йосиф Кабзон и Семен Могилевич,типа крутые РАБссиянские не миллиардеры... и не олегархи...
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06.11.2021 10:31 Відповісти
Ти кацап, чи просто ідіот?
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06.11.2021 10:39 Відповісти
Бутусов не прав, именно демченко вместе с ермпком, татаровым должен сидеть рядом с офшорником, а в тюрьме они должны сидеть все вместе.
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06.11.2021 10:34 Відповісти
Під час люстрації команду не чипати суддів дав особисто саня пастор.
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06.11.2021 10:34 Відповісти
дЕрмаков типа не огент Козырь в Украине примазавшихся к власти любой ценой и стучать в Кремль было полно езе при Кравчуке и Кучме...нашли чем удивить...
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06.11.2021 10:37 Відповісти
+
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06.11.2021 10:41 Відповісти
Бутусов молодец! Уверен, патриотические силы обязаны обеспечить ему надёжную охрану.... Поляков уже пытался бороться с зелёной кодлой...Третьякова танцует на его могиле...
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06.11.2021 10:47 Відповісти
Бутусов "молодец", что поддерживал Зеленского на выборах.
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07.11.2021 22:38 Відповісти
треба було викинути з передачі цю косорилу кацапку - "королівську"
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06.11.2021 10:48 Відповісти
так у шустера завжди промосковська шушара сидить,і навіть в студії преважна більшість совколюбітєлєй.
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06.11.2021 13:45 Відповісти
Повинен сидіти у в'язниці майбутній "герой расісі" рамза... , тьфу ти, зЕлохський! У мене таке відчуття, що язЕлох готове Україну для поросяпсиної окупації, за 2 кг. колумбійської борошна...
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06.11.2021 10:54 Відповісти
Что значит «не поруч з президентом»? Именно поруч з президентом он и должен сидеть.
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06.11.2021 10:58 Відповісти
Повинен! Тільки на лаві підсудних!!!
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06.11.2021 11:01 Відповісти
💯%, а ещё надежнее в канаве валяться , как Чаушеску и Каддафи , тюрьмы в Украине не надежные ! Зайцеву днем с огнём не найдёшь , или , витька бандюкович не успевает новые дворцы на московии покупать
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06.11.2021 11:16 Відповісти
А поки нехай звикає щоб там "сидіти" поруч.
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06.11.2021 14:08 Відповісти
"Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Руслан Демченко - це російський шпигун в оточенні президента Володимира Зеленського. " волає Бутусов!.
+ Якщо це брехня, то треба судити і садити Бутусова за наклеп і дискредитацію державного діяча і владу!!
+ Якщо це правда, то це є державна зрада під час війни і мають бути засуджені і ті хто його привів, і ті хто його покриває!!! Йде ж війна , самі кращі сини України гниють в окопах в холоді і слякоті, гинуть захищаючи Батьківщину і щоб якась ворожа срань бабло заробляла на їх крові..??А що буде з інформацією яку будуть подавати із МО, розвідки..? Прямо в руки ГРУ РФ, ФСБ, Путіну..? Народ та ми що, геть подуріли...? Патріоти, де ВИ???!
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06.11.2021 17:53 Відповісти
один из двоих должен сесть и желательно на долго
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06.11.2021 19:26 Відповісти
надолго
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07.11.2021 18:44 Відповісти
Ну да, поруч. Бубочка - полтораметровый брыщ, он и тени своей боится. Его в первый-же день сделают🐔 и загонят под шконку.
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07.11.2021 08:15 Відповісти
Да нет, такие сидят не с простыми бандюгами, для них отдельная зона, особая.
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07.11.2021 22:56 Відповісти

ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС: ВЫ
УЖНЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ ЗАКАЗАТЬ ?
ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛИ МОИ ,А МОЖЕТ
БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?
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06.11.2021 11:21 Відповісти
на сдохшего гиви похож...
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06.11.2021 22:08 Відповісти
Хороші були часи при Пороху , коли наша розвідка одне за одним знищила цих грьобаних «полководців» . А зараз Зельониє чєловєчкі, як назвала їх Геращенко, тільки бойових генералів кидають у в'язниці та здають ворогу військові таємниці, вагнергейт - це взагалі історична подія, яку сподіваюсь, суспільство не дасть замовчати, Бутусов точно не дасть це забути.
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06.11.2021 22:23 Відповісти
ці схеми наче в комі були ? до цього вони не знали ? весь *** твітор та фейсбук знав про демченка , але схеми тільки зараз очі відкрили ? теж стосувалося і вавіндерих офшорів про які ще під час виборів всі казали з пруфами та витягами з реєстрів що це ? громадянське почуття прокинулося чи хтось замовляє матеріальчики , просто цікаво
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06.11.2021 11:41 Відповісти
всю зеленую шоблу, во главе с ЗЕленым предателем - судить по ст.111 (госизмена) иначе это промосковсое шапито всю страну сольет полностью кремлевскому ху@лу... все больше название "слуга народа" становится похоже на спецоперацию московской орды и данные Схем и данные Бутусова тому подтверждение...
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06.11.2021 11:52 Відповісти
Такого собі Демченка на всю країну назвали російським шпигуном.Цікаво, якою буде реакція найвеличнішого? І чи буде? Може Єрмак знову забуде доповісти...
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06.11.2021 12:09 Відповісти
І не сподівайтеся,не буде ж "світити" колегу.
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06.11.2021 14:10 Відповісти
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу в отставку. А по сути все зелёные - преступники. Тюрьма по ним рыдает
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06.11.2021 12:18 Відповісти
Ваше слово, товарищ маузер (т.е. Зеленский), иначе вас признают соучастником предательства...
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06.11.2021 12:18 Відповісти
так Зеленский Лукашенке слил операцию
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06.11.2021 12:44 Відповісти
Верещук сидит как гадина, рожи корчит, переживает за Зе!Корыто
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06.11.2021 12:45 Відповісти
Це був пік насолоди знущання над українською міністеркою від Кремля - коли вона скребла нігтиками свої пальчики (ОПЕРАТОРУ +100!!!за схвачений момент), зціпивши свої ікла під закритим щільно зливним отвором, коли Порох розповідав про вагнероперацію після Бутусова й домовився з Шустером дати повну інфу коли буде знято гриф секретности над цим секретом Полішенеля .

Доречі, Шустер дав ЗЕЛярві на сатисфакцію темниками від ОПУщених , ще й натякнув її , коли вона увійшла в раж - "всьо ви отомщєни ужє "а на її репліку про те, як Порох вигнав з країни самого Шустера, той їй відповів -а ч підставляю другу щоку ... й потім зовсім РАПТОМ дав розслідування РС СХЕМИ про Демченка... ось тут Лярва "чуть не самоіспєпєплісь"

Продовжуємо слідкувати як Ахмєтов валить вову - надовго ця його тактика чи ні... Я помилилися в шустері - він у грі , у свооїй дуже хитрій маніпулятивній але у грі.
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06.11.2021 13:11 Відповісти
Вот и всё:
Президент Украины - метадоновый наркоман: Зеленский сдал анализ
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06.11.2021 12:58 Відповісти
Он должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме и давать показания контрразведке", - добавил Бутусов. Источник:
Бутусов.. как это не рядом? Очень даже рядом.. Остальные два пункта можно нужно оставить..
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06.11.2021 13:16 Відповісти
он вместе с блазнем должен сидеть в тюрьме..
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06.11.2021 13:27 Відповісти
"Вагнеровцы" могли стать доказательством против Путина в Гааге и "обменным фондом" для наших пленных, - Порошенко

Пятый Президент Петр Порошенко в очередной раз подтвердил, что лично санкционировал спецоперацию украинских спецслужб по задержанию боевиков российской ПВК Вагнера, а наемники, причастные к международным военным преступлениям, могли свидетельствовать в Гаагском суде против Путина, в том числе и по делу МН-17

Об этом Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера",

"Я был очень удивлен, когда с самого начала высшие должностные лица, начиная с президента, главы администрации утверждали, что такой операции не было вообще. Я вынужден был заявить о том, что в конце 2018 - начале 2019 года я санкционировал директивы и министру, и начальнику Главного управления разведки Василию Бурбе, в том числе по сотрудничеству с нашими партнерами, в реализации информации, которую мне предоставили в разведдокладе", - говорит Порошенко.
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06.11.2021 13:28 Відповісти
Ці слова "зелена пліснява" також вважатиме за спробу пропіаритися
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06.11.2021 14:17 Відповісти
а зелене лайно це хіба не агент *****?
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06.11.2021 13:36 Відповісти
Бутусов: "Демченко має сидіти у в'язниці, а не поруч із президентом."
Ехе-хе, Юра. Його місце - якраз поруч із цим президентом.
Інша справа, що Зе-комік-малорос не мав би бути обраний президентом країни. Ніколи. Тим більше - під час війни.

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06.11.2021 14:21 Відповісти
так,он был=шпион этот-в команде порошенка или нет!!!ДАЙТЕ ИНФУ,как и по симочках.свинарчуках. и тех убижавших за кордон друзей-воров от порошенка-каноненко,судья чаус -
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07.11.2021 15:23 Відповісти
Демченко.
а) Був радником у Пороха. Не знаю, що він там радив, і чи прислухалися до його порад.
б) При Зе - спочатку радник преЗЕдента, потім перший зас. секретаря РНБО і голова комітету з питань розвідки. Бутусов: "Після призначення Демченка [головою комітету] почалася серія провалів українських спецслужб." Вагнергейту вже більше року. Реакції Зе та ОПи - нуль.
Семочко.
1.10.2018 - вихід https://youtu.be/jaDY3vw-lSk передачі Бігуса про рос. паспорти членів родини Семочка.
16.10.2018 (через два тижні) - СБУ починає розслідування щодо можливої держзради Семочка.
12.04.2019 (через сім місяців від початку скандалу) - Семочка звільнено з посади Указом Президента Порошенка. Далі - суди.
У 2021 (при Зе) Верховний суд скасував указ Пороха про звільнення Семочка, а скандальний ОАСК поновив його на посаді.
Чаус. Втік при Пороху у Молдову. (Як раніше Портнов - до Москви, а Янек - до Ростова.) При Зе його викрали з Молдови і доправили в Україну. До речі, де він зараз і що робить?
Про решту (Свинарчуки та Кононенко) нагугли сам.
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07.11.2021 17:08 Відповісти
у каждого президента должен быть свой "семочко"...
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06.11.2021 14:40 Відповісти
Чинний президент зібрав навколо себе всю російсько-центичну погань і вони всі разом мають сидіти в буцегарні.
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06.11.2021 15:28 Відповісти
Вот, что ваял цезор в 19 году, прям перед выборами щеленского -
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06.11.2021 17:11 Відповісти
рэйтинги від Рейтингу , як новину в чьом ізюм?

ГОЛОС йшов чемно у підтримку реформатору вові , Мирослав Береза а ще БАГАЦЬКО хто не псував з ЗЕпабєдітялимі відносин, маючи надію на співпрацю ... Я вже не кажу про гандонів , співакових та комаровських й як вони зараз топляь вову у його ж гівні
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06.11.2021 17:24 Відповісти
А , спикер ГПСУ Андрей Демченко, который не видит угрозы скопления войск рашистов у границ Украины.
Они не родственники, как Литвины? По характеру деятельности тоже диверсант во власти.
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06.11.2021 17:49 Відповісти
указ президента https://www.president.gov.ua/documents/5482019-28801 №548/2019

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
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06.11.2021 18:04 Відповісти
Вопрос в полномочиях. Если снбо подконтрольно мрази. Это узурпация власти полное Бениной мафией
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07.11.2021 04:34 Відповісти
в ОПі Найвеличнішої все, як там і має бути - гівно на гівні сидить і гівном поганяє..
понавибирали, блін, лайна..
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06.11.2021 18:15 Відповісти
Предатель возле предателя… все логично
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06.11.2021 20:31 Відповісти
К сожалению украинское общество слишком толерантно и забывает, прощает все.
И бывших комуняк- перевертышей, и мафию кучмы, бандитов яныка, потом все перекрасились в патриотов.
Общество прощает потому что само такое же- в 1991 оно выбрало "новые лица" вчерашних комуняк которые разворовали совок. Выбрало для постройки новой жизни, вместо реформаторов типа Черновола и Леха Валенсы (и где теперь Чехия с Польшей которые тогда импортировали от нас все что можно было, и где теперь мы).
Но общество простило себе тот выбор. Оно каждый раз ведется на дешевую колбасу и кредиты и каждый раз потом понуро говорит что "нас обманули, кто ж знал".
Так и с рашкой после Тузлы и войны с Грузией, адекватным было понятно к чему идет, но общество выбирало рашистских бандитов во власть и орало что "расия никада не нападет, эта братья, у миня там дядя живет и однополчане"... И попивая пивко у телека орали что "майданутые им всю псевдостабильность перепортили... А в 2014-м россия напала и они все сразу прозрели... Натянули вышиванки, некоторые даже пошли в ато. Но при этом не признали что раньше ошибались, не признали кто был прав... Впрочем наслушавшись из пророссийских олигархических сми о барыге они сняли вышиванки и выбрали клоунов и российских диверсантов в руководство. А теперь снова говорят что их обманули. Нет, это не их постоянно обманывают. Они достойны такой власти потому что сами инфантильны, вспыльчивы и тупы
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06.11.2021 21:14 Відповісти
Юра надо ждать весны!...Там по обычаю и согласно обещаниям бЗЕ ,будут садить всех !
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07.11.2021 00:01 Відповісти
Что толку-то от той весны, ждёшь-ждёшь, а посадок-то как не было, да так и нет!
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07.11.2021 23:26 Відповісти
Ледаче бидло обрало чортів у владу, а топіру шукає винних
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07.11.2021 03:56 Відповісти
Перечитайте интервью бени вашингтон пост два года назад. Крысы
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07.11.2021 04:31 Відповісти
и снов и снова лунает вопрос-А ПОЧЕМУ этот шпион-а я думаю,такой же заробчанин,как и похожий на него княжицкий своей историей!!!-ходил при порошенку,как и ходил бойко с вышками своими и шуфричем
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07.11.2021 15:15 Відповісти
Забігає Ермак до Зеленського у істериці:
- Пане Президенте! Біда! Прийшла екстрена
новина!!!
- Що трапилось?
- Армія геть збунтувалась!
- Да Ви шо? На Київ йдуть?
- Ні....Визволили Донбас та вже під
Севастополем!!!
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07.11.2021 16:39 Відповісти
Презедент підбирає у своє вузьке коло лише ворогів України.
Ви там бачили хоча би одного патріота та професіонала?
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07.11.2021 18:04 Відповісти
Ну, какой сам, таких же и набирает.
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07.11.2021 23:28 Відповісти
Бутусов як той "Дон Кіхот",в доброму сенсі.....
Зрозуміло одне,нарід спить хоч з гармати гати,а щури доїдають стратегічний провіант.
Як такі справи,то в такої держави туманні перспективи.
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07.11.2021 20:03 Відповісти
а как жы ж это так - данілов казало, що воно проти випускників Червонопрапорного інституту розвідки *********... а біля себе тримає крису-очкарика... аль у них иная связь?
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08.11.2021 04:40 Відповісти
путин с медведевым зашли в аптеку и путин говорит - два гандона... аптекарь отвечает - я вижу, что два гандона, покупать что будете...
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08.11.2021 04:42 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukraine/239734_1636363484 бутусік,тобі слова Залужного мало чи він теж агент...це ти п...ар і агент мордору
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08.11.2021 13:08 Відповісти
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