РПЦ атакує, Лерос посилає, Зе підписує закон про Порошенка | Фронтмен гурту "ФІОЛЕТ" Сергій Мартинюк – гість Легко-шоу. ВIДЕО
Білочка в гостях у мера Полтави, бойові братчики філії РПЦ в Україні та Микола Тищенко, який не вгледів за Леросом – з усім цим до вам летить свіже "Легко-шоу" із Богданом Буткевичем.
В іронічно-легкому меню сьогодні – колишній "слуга" Гео Лерос, гендерний баланс від Давида Арахамії і дотепи про марш антивакцинаторів від Юрка Космини і Богдана Процишина.
А в #Шоубісиках Марина Данилюк-Ярмолаєва зібрала справжній хіт-парад нападів служителів РПЦ на українських громадян. Особлива відзнака – скандальному наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу Лебедю.
Гість "Легко-шоу" – Сергій Мартинюк, фронтмен Фіолет, KOLOS & brothers, головний організатор та ідейний натхненник фестивалю "Бандерштат".
Залишайте вподобайку, коментар і, звісно, підписуйтеся на Цензор.НЕТ, а щоб нічого не пропускати – не забудьте натиснути на дзвіночок!
Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найвеличнійший доповів ***************** про свої успіхи - посрав
Що це за жаргон. Спустилися до рівня 95-го кварталу?
Ваша аудіторія - дітлахи "підмажорні"?
Чи хоч десь глузд з'явиться?