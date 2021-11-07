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РПЦ атакує, Лерос посилає, Зе підписує закон про Порошенка | Фронтмен гурту "ФІОЛЕТ" Сергій Мартинюк – гість Легко-шоу. ВIДЕО

РПЦ атакує, Лерос посилає, Зе підписує закон про Порошенка | Фронтмен гурту

Білочка в гостях у мера Полтави, бойові братчики філії РПЦ в Україні та Микола Тищенко, який не вгледів за Леросом – з усім цим до вам летить свіже "Легко-шоу" із Богданом Буткевичем.

В іронічно-легкому меню сьогодні – колишній "слуга" Гео Лерос, гендерний баланс від Давида Арахамії і дотепи про марш антивакцинаторів від Юрка Космини і Богдана Процишина.

А в #Шоубісиках Марина Данилюк-Ярмолаєва зібрала справжній хіт-парад нападів служителів РПЦ на українських громадян. Особлива відзнака – скандальному наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу Лебедю.

Гість "Легко-шоу" – Сергій Мартинюк, фронтмен Фіолет, KOLOS & brothers, головний організатор та ідейний натхненник фестивалю "Бандерштат".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контужений Кива, Арахамія й Сковорода, фейкова ДІЯ й дуже рішуча реформа в Раді #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ #23 Шоу.ВІДЕО

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Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Послати преЗЕ!дента. Чи можна ображати Зеленського? ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+14
Поїв, посрав, вмазавсь і все збсь
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07.11.2021 18:16
+11
Гео Леросу респект 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.11.2021 18:06
+10
Кожного дня вбивають наших воїнів через зеленй режим "тиші", тисячі людей в агонії задихаються без кисню бо гроші на нього закатані в асфальт. Ми ізольована чорна невакцинована діра в центрі Европи. А в цієї скаженої мразоти все добре.
Найвеличнійший доповів ***************** про свої успіхи - посрав
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07.11.2021 18:11
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Гео Леросу респект 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.11.2021 18:06 Відповісти
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07.11.2021 18:09 Відповісти
Кожного дня вбивають наших воїнів через зеленй режим "тиші", тисячі людей в агонії задихаються без кисню бо гроші на нього закатані в асфальт. Ми ізольована чорна невакцинована діра в центрі Европи. А в цієї скаженої мразоти все добре.
Найвеличнійший доповів ***************** про свої успіхи - посрав
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07.11.2021 18:11 Відповісти
Витрачає оплачуваний нами час на всяку фігню.
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07.11.2021 18:13 Відповісти
Поїв, посрав, вмазавсь і все збсь
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07.11.2021 18:16 Відповісти
Зеблазню , вали із Украіни , поки не пізно 😡
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07.11.2021 18:15 Відповісти
А оце зелене щось на волоссі забули замалювати )
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07.11.2021 18:17 Відповісти
как долго уроды с на раисе будут сидеть в центре Киева ? Это какойто позор(с)
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07.11.2021 18:14 Відповісти
Мацковское Мавзолейное быдло типа ПРАВОСЛАВНЫЕ... типа Хан Батый придумавший Мацковию в 1237 году крестил это быдло по мусульманским обычаям... в Грановитой палате Кремля полно мусульманских символой,доспехов и прочей мусульманской Атрибутики...православные блин...
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07.11.2021 18:23 Відповісти
Цей АраХламідія догавкається зі своєю "гендерною рівністю",що йому відірвуть його гендера,а обидві хламідії самі відпадуть.
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07.11.2021 18:25 Відповісти
Мусульманам РАБссии пора вернуть Мацковию в стадо Золотой орды
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07.11.2021 18:26 Відповісти
Фишка тут еще круче...Граница 500 лет назад между Европой и Азией раньше проходила по реке ДОН....надо Евросоюзу вернуть эту границу.... РАБссия развалится нафиг...
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07.11.2021 18:29 Відповісти
не только лишь все такое могут - показывать глупости "найвелiчнешему".
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07.11.2021 18:55 Відповісти
У що це видання перекручується -" Залишайте вподобайку, коментар і, звісно, підписуйтеся на https://www.youtube.com/channel/UC2J8-ykgWRStTGy6uUvhr_A Цензор.НЕТ , а щоб нічого не пропускати - не забудьте натиснути на дзвіночок!".....

Що це за жаргон. Спустилися до рівня 95-го кварталу?
Ваша аудіторія - дітлахи "підмажорні"?
Чи хоч десь глузд з'явиться?
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07.11.2021 19:15 Відповісти
 
 