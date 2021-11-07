РПЦ атакує, Лерос посилає, Зе підписує закон про Порошенка | Фронтмен гурту "ФІОЛЕТ" Сергій Мартинюк – гість Легко-шоу. ВIДЕО

Білочка в гостях у мера Полтави, бойові братчики філії РПЦ в Україні та Микола Тищенко, який не вгледів за Леросом – з усім цим до вам летить свіже "Легко-шоу" із Богданом Буткевичем.

В іронічно-легкому меню сьогодні – колишній "слуга" Гео Лерос, гендерний баланс від Давида Арахамії і дотепи про марш антивакцинаторів від Юрка Космини і Богдана Процишина.

А в #Шоубісиках Марина Данилюк-Ярмолаєва зібрала справжній хіт-парад нападів служителів РПЦ на українських громадян. Особлива відзнака – скандальному наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу Лебедю.

Гість "Легко-шоу" – Сергій Мартинюк, фронтмен Фіолет, KOLOS & brothers, головний організатор та ідейний натхненник фестивалю "Бандерштат".

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