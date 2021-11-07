УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Відео
39 476 232

Нелегали на кордоні з боку Білорусі атакували польських військових. ВIДЕО

Нелегальні мігранти, які за підтримки білоруських служб намагаються перетнути білорусько-польський кордон, у неділю атакували польських військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео у твітері розмістило в неділю Міністерство національної оборони Польщі.

"Група мігрантів, молодих чоловіків, у присутності принаймні одного білоруса сьогодні атакувала наші пости", - повідомили в міністерстві.

Як повідомлялося, на польсько-білоруському кордоні поряд з прикордонниками завдання виконують близько 10 тисяч польських військовослужбовців.

Білорусь (7930) мігранти (1109) нелегали (383) Польща (8496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
Открывайте огонь!
Это же граница. Хватит толерантности.
показати весь коментар
07.11.2021 17:10
+35
Білоруси це ті самі кацапи.
показати весь коментар
07.11.2021 17:10
+29
Ізраїльтяни стріляють і не паряться особливо.
показати весь коментар
07.11.2021 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
по возможности, было бы идеально
показати весь коментар
07.11.2021 19:07 Відповісти
чому не зробити їм трудовий лагерь??білет сам себе додому не купить,і на їду треба заробити,дати ім лопати най риють яму під бетон майбутньої стіни,а для того щоб багато не нили,пояснити що будуть бунтувати не получуть їсти,я думаю їх би поменьше стало
показати весь коментар
07.11.2021 18:59 Відповісти
Працювати вони не будуть. Доведеться кормити задарма. А найменший європейський пайок - це мрія їх минулого життя.
показати весь коментар
07.11.2021 19:15 Відповісти
Это точно, те же украинцы раз уж добрались до той же Германии, к примеру. Т.е. легально это "ВНЖ". Могут спокойно присесть на "Джоб-центр" и тянуть лямку "твоя-моя не понимает, лет на 10", а в это время плодить детей за 250 евро в месяц. При этом гос-во будет тебе оплачивать съемную хату, и давать деньги около 400 евро на члена семьи. А если мало, то ещё и бесплатными продуктами помогать с помощью определённых программ поддержки "нуждающихся", бесплатные курсы нем.языка понятно(а как же он интегрируется?), плюс бесплатное "мед.обслуживание" само-собой. Но нет, украинцы не плодят кучу детей ради "детских", и не сидят на пособиях, потому что хотят зарабатывать. Поэтому, вместе с женой, идут и работают- з.п. на много выгодней получать, при условии, что если в семье работают оба. Если работает один, то его доходы перекрывают возможность получать пособия- "денег на семью хватает". В Германии так- или работают оба, или не работает никто(т.к. смысл теряется, если ты не получаешь хорошие деньги. Но и налог повышенный(класс налогообложения)- дерут в три шкуры за хорошую з.п.).
показати весь коментар
07.11.2021 19:53 Відповісти
Цент занятости в Германии именно на английском пишется ?
показати весь коментар
07.11.2021 21:16 Відповісти
Да- "Jobcenter".
показати весь коментар
07.11.2021 21:59 Відповісти
занадто багато вольностей,вам не здається??чому не змінити закони на більш жорсткіші для емігрантів,для початку я би пособія відмінив,пояснив шо якщо в сімї іноземців народжується дитина то та дитина залишається іноземцем а не німцем,поки сімя не вивчить мову і не здасть екзамен на громадянство,мову вчить за свій рахунок-шо за халява вчити жити всіх за рахунок платників податків-замість того шоб пустити ті гроші на шось корисне,соціальний працівник приходив би лишень для того щоб запропонувати роботу-якщо 3и рази відмовився від роботи погружают в баржу і відправляють додому
показати весь коментар
07.11.2021 22:30 Відповісти
Много несправедливости по этому поводу. Но нужно понимать, что уровень жизни в Германии падает с каждым годом. До ЕС, до "евро", когда были "дойч марки"(в 90е)- это был пик развития Германии. Сейчас ситуация ухудшается с уровнем жизни заметно, хоть и уровень высокий по-прежнему. Германия впитала в себя социалистическую ГДР, поэтому социалистические подачки не могут отменить без долгого, временного периода. Бытует мнение, что арабов и завозят для того чтобы отменить помощь от государства. Чтобы сами немцы возмутились, и сами отменили нормальные в общем-то законы(по своей природной сути), причём своими же руками. И Германия полностью превратилась в капиталистическое государство, типа США. Типа- халява с хорошей жизнью из-за "красивой картинки" на перегонки с советами прошли- ссср проиграл. Поэтому всё....
показати весь коментар
07.11.2021 22:47 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate нелегалів завозять ось чому
показати весь коментар
08.11.2021 10:55 Відповісти
можна не давати пайок,перевести на хліб і водичку,будут нити шо нема здоровя працювати-пояснити шо послуги лікарів і медикаменти тоже не бесплатні,і палатки в яких вони живуть зараз тоже не впали з неба,пояснити шо вони порушники кордону які прийшли на той кордон добровільно і відповідно знали на шо йшли,тому треба брати лопату чи кірку і працювати щоб заробити на той білет,в мене би вони працювали аж бігом)))після тижня на водичці і краюсі хліба,в кінці місяця коли відпрацював получи білєт,вони би не перли тоді так,вони чують безнаказаність,бо з ними панькаються,раніше в порушників державного кордону будь якої країни стріляли,зараз чомусь цього нема
показати весь коментар
07.11.2021 22:20 Відповісти
Це не біженці-нелегали. Ці молоді "лосі" явно бойовики якихось екстремістських організацій. Так що Європі слід готуватится до нових "жовтих жилетів", якщо не більш гірших сценарій. Одними гвалтуваннями і вбивствами не обійдеться.
показати весь коментар
07.11.2021 19:02 Відповісти
Алё, Мойра - два маёра, як вам такое? Зрэшты, вы, прыняўшы прысягу НАРОДУ, верай і праўдай служыце свайму калгаснаму балафюрэру, яго двум выкідкам і малодшанькаму ўблюдку, за паёк і расійскія рублі. І сумленне не мучыць. Мусіць таксама ў гэтым удзельнічаеце?
показати весь коментар
07.11.2021 19:31 Відповісти
В Украине, приезжая "учиться", индусы, нигерийцы и другие африканцы ставят задачу.
За гроши купить продажных женщин и чиновников, получить свидетельство фиктивное о браке, после получить гражданство Украины, с загран. паспортом для выезда в Европу, или поездок в Европу.
Скоро их будет больше в Европе с украинскими паспортами, чем самих украинцев.
показати весь коментар
07.11.2021 19:57 Відповісти
Думаю если бы с польшской стороны высыпали на территорию Беларуси столько мусора, те бы не панькались...
показати весь коментар
07.11.2021 20:25 Відповісти
Думаю везде у границ ЕС так. Поляки просто в своем стиле пытаются изобразить из себя жертв. Из-за проблем с ЕС. Это привычка восточных европейцев, когда на них начинают давить.
показати весь коментар
07.11.2021 21:47 Відповісти
Ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
показати весь коментар
08.11.2021 00:05 Відповісти
Это просто какие-то нелюди палку в калючку кинули! Срочно вызвать огонь на себя из артиллерии
показати весь коментар
07.11.2021 22:00 Відповісти
Ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное! А то щас и тебе палку кинут
показати весь коментар
08.11.2021 00:06 Відповісти
почему они в мегаискандеродержаву так не рвутся а в загнивающий запад к геям и черепахам
показати весь коментар
07.11.2021 22:09 Відповісти
поляки любят белорусов особенно западных ..так как Гродно ранше был поляцким
показати весь коментар
07.11.2021 22:12 Відповісти
Переходят НЕЛЕГАЛЬНО - СТРЕЛЯЙ
показати весь коментар
07.11.2021 23:00 Відповісти
Никто не осудит
показати весь коментар
07.11.2021 23:02 Відповісти
а что мешало полякам просто расстрелять нападавших? ничего... пусть расстреливают если козлы нападают...
показати весь коментар
08.11.2021 03:32 Відповісти
стрелять по законам об антитеррорере и да и лука террорист
показати весь коментар
08.11.2021 08:55 Відповісти
Вусатий тарган завозить літаками цих біженців в Білорусь, а потім натравлює на Польщу... Видно, одне кремлівське ***** підсказало таку ідею
показати весь коментар
08.11.2021 16:00 Відповісти
Привіт полякам від Європи.

Я за поляків.

Цікаво, а чому біженці до нас не ломляться?
показати весь коментар
08.11.2021 16:40 Відповісти
Польша союзник Украины? Мы поддержим Польшу на уровне заявлений? Ну там типа, осуждаем ... поддерживаем законные действия польских властей и т.п.
А как быть с аварийными закупками белорусской электроэнергии? Лука он же безбашенный - может рубильник и отключить.
Так мы - Украина, субъект или объект мировой политики?
показати весь коментар
08.11.2021 17:29 Відповісти
Нифига себе беженцы, да это бандиты!!
показати весь коментар
08.11.2021 20:00 Відповісти
Милые зверушки несут мусульманский мир в Европу. Что-то не сильно радуются европейцы новым гражданам, желающим вкусить блага цивилизации и показать коренным гражданам, какой интересной и сказочно разнообразной может стать их жизнь, когда стада зверушек оккупируют города и вести Европы, сядут на шею благочестивым налогоплательщикам, начнут доказывать, «что они тоже люди» и заслуживают на материальную помощь, пособия, избирательное право. Ну а то, что они не уважают мир, куда так стремились; не собираются выполнять местные законы и традиции, ну то такое… Ани жи люд
показати весь коментар
08.11.2021 22:35 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 