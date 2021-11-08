1,4 млн доз вакцини Pfizer прибули в Україну цими вихідними, - Ляшко. ВIДЕО

До України прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer. Вакцина прибула на вихідних.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії - 1 мільйон 400 тисяч доз", - сказав голова МОЗ.

Міністр зазначив, що на сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою, 25,6% - повністю завершили курс щеплень.

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