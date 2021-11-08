В Білорусі кілька сотень мігрантів з Сирії та Іраку колоною вирушили до польського кордону у супроводі озброєних білоруських силовиків. ВIДЕО
В Білорусі кілька сотень мігрантів з Сирії та Іраку колоною вирушили до польського кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди з рюкзаками та сумками рухаються у бік прикордонного переходу у Гродненській області. Відеозапис руху колони опублікований у соцмережах. В коментарях до відео зазначається, що це мігранти з Сирії та Іраку, котрі кілька днів збиралися у Мінську, а тепер мають намір потрапити до Євросоюзу. Озброєні білоруські силовики супроводжують колону.
Топ коментарі
+53 Зайда
показати весь коментар08.11.2021 11:33
+46 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар08.11.2021 11:34
+44 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар08.11.2021 11:32
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А ці біженці, такий собі груговерть лайна у природі, від них ніде не буде користі, так шо їх можна прямо на кордоні і залишити жити между здесь. За зиму всі перемерзнуть та поздихають, а інші може і не підуть більше.
А Вы сейчас об административных границах
Большинство людей даже не представляют последствий заселения арабами Польши.
Но логика ещё интереснее: если абреки попадают в Европу через Турцию, то правильно.
Если через Беларусь - то стрелять.
А ничего, что белорусам они нафиг не нужны? Эрдогану Европа платит за то, что беженцы живут на его земле. А Батьке - санкции.
Ну так Европа сама создала себе проблемку.
При попытке разрушить заграждение стрелять по конечностям из травматического оружия. Если не поможет, то стрелять по конечностям боевыми патронами.
Но и вариант минирования СВОЕЙ территории возможен - первые же взрывы отрезвят нарушителей, а пули в сторону Беларуси не полетят.
Но точно так же надо понимать, что РФ, как в 2014-м, может начать ракетно-артиллерийский обстрел польских пограничников с территории Беларуси, так что если пока не готовы к такому варианту, то не стрелять, задерживать, собирать в лагеря для перемещенных лиц, а потом пароходами вывезти, ну например, в Анголу или Конго, Камерун...
На минное поле не пойдут. А если беларусы станут в них стрелять, то полное эмбарго стране, а мы не сможем купить у них электроэнергию и дизтопливо.
Сегодня польские пограничники поливали тех, кто пытался ломать проволочное заграждение, слезоточивым газом. А могут передними поджигать напалм, например...
Извините, но такого бреда я не писал.
Не будет Путин нападать, ему тогда газ и нефть продать будет сложно.
В воде следов нет, а кто взорвет газопровод, британские спецназовцы, или польские... кацапам и колбасникам выяснить будет не у кого.
А можно тут же вязать, вывозить в один из портов на Балтике и далее пароходами к территориальным водам одной из Африканских держав. А там их на резиновые лодки и пусть сами гребут к берегу.
А Украину будут душить энергетикой. Уже не пускают вагоны с казахским углем, а Беларусь официально заявила, что более контракт на поставку электроэнергии не действителен - это энергетическая война, подготовку к которой Зеленский и его безграмотная шобла полностью прогавила (или был умышленный подрыв экономики Украины).
я впевнений що "біженці" і в Белорусі ведут себе "гідно"
це небезпечний прецендент слідом можуть піти інші прикордонні країни і закриють канал мігрантів мусульман
А взагалі керівники ЄС не просто так чорних заганяють вони більш контрольовані через релігію чим корінне населення.. Плюс дає можливість вводити багато нормативних актів з тотального контролю які б раніше ніхто не підтримав...
Сором вам ,хто зробив це разом!
"Весело" стає навколо України та в Центральній Європі взагалі. х**ло розігрує чергову =мноґоходовочку= ?
Участников отрядов просят проверить свою экипировку и предупредить работодателей и родных. Людей, проживающих в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми отправляться на сбор через 6-12 часов, из воеводств в центре страны - в пределах суток.