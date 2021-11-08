В Білорусі кілька сотень мігрантів з Сирії та Іраку колоною вирушили до польського кордону у супроводі озброєних білоруських силовиків. ВIДЕО

В Білорусі кілька сотень мігрантів з Сирії та Іраку колоною вирушили до польського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди з рюкзаками та сумками рухаються у бік прикордонного переходу у Гродненській області. Відеозапис руху колони опублікований у соцмережах. В коментарях до відео зазначається, що це мігранти з Сирії та Іраку, котрі кілька днів збиралися у Мінську, а тепер мають намір потрапити до Євросоюзу. Озброєні білоруські силовики супроводжують колону.

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