Росія відмовилась від проведення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 листопада, - Лавров. ВIДЕО

Франція пропонувала провести зустріч глав МЗС "нормандської" четвірки 11 листопада, проте Москва від цієї пропозиції відмовилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова МЗС країни-агресора Сергій Лавров.

За словами міністра закордонних справ РФ 29 жовтня російська сторона передала колегам до Берліна, Парижа та Києва своє бачення того, як міг би виглядати проект підсумкового документа можливої міністерської зустрічі у нормандському форматі.

Лавров розповів, що під час зустрічі з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном у Римі той запропонував зустріч міністрів у Парижі 11 листопада.

"Я йому сказав, що, по-перше, ми хотіли б отримати реакцію наших колег на змістовні пропозиції, тому що саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольна домовленість, "давайте побачимося, попозуємо перед фотоапаратами, телекамерами і тим самим пошлемо сигнал, що нормандський формат працює, нам такі показушні виступи не потрібні", - сказав голова МЗС РФ.

Він додав, що поцікавився, чи бачив Ле Дріан направлені до Парижа раніше пропозиції Москви.

"Він відповів заперечно, ще не встиг їх подивитися. Але знову став наполегливо наголошувати на необхідності зустрітися 11 листопада. Я йому підтвердив, що, по-перше, ми чекаємо реакції на наші пропозиції, а, по-друге, 11 листопада, навіть якби ці домовленості вже дозріли б і змістовна частина була б готова, у мене 11 листопада тут дуже щільна програма, включаючи візит міністра закордонних справ однієї з дружніх країн", - зазначив Лавров.

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