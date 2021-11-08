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Росія відмовилась від проведення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 листопада, - Лавров. ВIДЕО

Франція пропонувала провести зустріч глав МЗС "нормандської" четвірки 11 листопада, проте Москва від цієї пропозиції відмовилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова МЗС країни-агресора Сергій Лавров.

За словами міністра закордонних справ РФ 29 жовтня російська сторона передала колегам до Берліна, Парижа та Києва своє бачення того, як міг би виглядати проект підсумкового документа можливої міністерської зустрічі у нормандському форматі. 

Лавров розповів, що під час зустрічі з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном у Римі той запропонував зустріч міністрів у Парижі 11 листопада.

"Я йому сказав, що, по-перше, ми хотіли б отримати реакцію наших колег на змістовні пропозиції, тому що саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольна домовленість, "давайте побачимося, попозуємо перед фотоапаратами, телекамерами і тим самим пошлемо сигнал, що нормандський формат працює, нам такі показушні виступи не потрібні", - сказав голова МЗС РФ.

Він додав, що поцікавився, чи бачив Ле Дріан направлені до Парижа раніше пропозиції Москви.

"Він відповів заперечно, ще не встиг їх подивитися. Але знову став наполегливо наголошувати на необхідності зустрітися 11 листопада. Я йому підтвердив, що, по-перше, ми чекаємо реакції на наші пропозиції, а, по-друге, 11 листопада, навіть якби ці домовленості вже дозріли б і змістовна частина була б готова, у мене 11 листопада тут дуже щільна програма, включаючи візит міністра закордонних справ однієї з дружніх країн", - зазначив Лавров.

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Автор: 

Лавров Сергій (1581) росія (65146) Франція (3060) нормандська четвірка (1526) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+11
какая мерзкая лошадиная рожа
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08.11.2021 14:49
+5
Москва всячески увиливает от пернговоров в Нормандском формате. Мало того , что Путина там открьіто назьівают "стороной конфликта" , так еще он не вьіполнил обязательство по обмену пленньіми "всех на всех" и по открьітию новьіх КПВВ , что бьіло согласовано год назад в Париже.
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08.11.2021 14:58
+4
Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. На новой встреч комик-пианист схохмит что-то ещё более смешное.
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08.11.2021 14:57
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какая мерзкая лошадиная рожа
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08.11.2021 14:49 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut



Пока Лукашенко (хло) готовит вторжение в Польшу, Зеленскай помогает ему денежкой. Партнёр жиж. Кста, из-за партнёрства же и Гамерика врёт
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08.11.2021 14:56 Відповісти
Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. На новой встреч комик-пианист схохмит что-то ещё более смешное.
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08.11.2021 14:57 Відповісти
Москва всячески увиливает от пернговоров в Нормандском формате. Мало того , что Путина там открьіто назьівают "стороной конфликта" , так еще он не вьіполнил обязательство по обмену пленньіми "всех на всех" и по открьітию новьіх КПВВ , что бьіло согласовано год назад в Париже.
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08.11.2021 14:58 Відповісти
Дивно, да. Ми всі в шоці. А як же, что ви рєбята хатітє? Вот ваші, вот наші, мір то надо на нашіх условіях (путіну только об єтом не гаваріте, тайна развєнкі). І сашлісь по сєрєдінє.
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08.11.2021 15:09 Відповісти
...плотная у него программа
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08.11.2021 15:00 Відповісти
"Минские соглашения" это в настоящий момент вообще ни о чем. Каждый понимает , что это не работает и работать не будет. У каждого свои интересы в подобных переговорах : у Зеленского это поднятия рейтинга , у немцев и французов это просто хоть где то иметь право голоса и только Путину все это не нужно , так как сейчас там идёт игра на более высоком уровне. Американцы слили афганистан , сливают курдов , у них готовятся к замесу с Китаем. Им очень важно , чтоб Россия осталась в стороне. Какие плюшки дали и дадут Путину мы только можем гадать. Но то что сейчас Газпром и Роснефть зарабатывают миллиарды именно на западе это ни для кого не секрет.
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08.11.2021 15:16 Відповісти
Ну, значить, Рух Опору капітуляції не пустив ЄрЗе підписувати (чи, скоріше, точніше на рандеву міністрів - парафувати) капітуляцію.
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08.11.2021 15:22 Відповісти
Из всего выше сказанного понял только то что - если это как говорит лаваров "внутриукраинский конфликт, то ***** вы тут тогда такие хорошие со своим пятаком нужны?? Сидите у с**я ровно на жопе, и не суйте свое **...це в наши дела!! ТАК ВАМ **** НЕЙМЕТСЯ!!! ВЫ ЖЕ НЕ МОЖЕТЕ НЕ СРАТСЯ, ЭТО У ВАС В КРОВИ!!! Если это наша проблема, то откуда тогда у вас "лаптеногих" к нам какие то претензии?? Вы бы свои кривые ручки бы убрали, все бы уже разрулилось, но вы же не можете, СРАТЬ ЭТО ВАШЕ!!! А и еще забыл, видать встреча с послом из республики МУМБА ЮМБА важнее встречи с послами ЕС!!!
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08.11.2021 15:35 Відповісти
Так в том то и дело , что просят Лаврова и Путина , а они не хотят. Какой лично Вам резон от такой встречи , если на ней будет только голимый пиар и ни какого толку?? Вот Вы будете продавать квартиру , дом , автомобиль и будут вам звонить одни и те же люди и попросить ещё раз посмотреть , ещё и ещё и ещё... на каком разе вы перестанете терять время и поймёте, что это смотруны , а не покупатели?
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08.11.2021 15:47 Відповісти
Согласен, но получается что "лаптеногие" все сваливают на нас, типо это мы виноваты во всем, тогда вопрос - а вы каким боком тогда собираетесь участвовать в переговорах?? О ЧЕМ ПЕРЕГОВОРЫ, ЕСЛИ ВАС ТАМ НЕТ??? Вы же ублюдки масла в огонь подливаете и постоянно поддерживаете этих уродов ЛНРДНР оружием, жрачкой и т.д.!! Но как только до разборов - МЫ НЕ МЫ, НАС ТАМ НЕТ!!!
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08.11.2021 15:54 Відповісти
В том то и дело , что на последних переговорах и были выработаны многие шаги. Зеленскому пошли на встречу , подписали контракт по газу , смягчили некоторые острые углы. Начали меняться пленными. Зеленский кинул ! Хорошо это или нет я , как гражданин Германий , судить не буду. Обстоятельства... не знаю. Результат в том , что теперь и Путин и ГЛАВНОЕ , все остальные сказали , что выполняйте обязательства. Зеленский не хочет или не может их выполнить , даже начать хоть что то. Почему , я не знаю. С этого момента и во встрече нет ни какой надобности. У нас в СМИ вообще про это молчат. Отказаться от " Минска" тоже нельзя , так как это автоматом снимет санкции. Тупик и бесконечный трындеж ни о чем. Ну а Путину это вообще по барабану. Санкции не введут , войны нет , а про Крым вообще ни кто не вспоминает. СП2 введут в ближайшие недели , потом ещё и з
речение по 3 лярдам по евробондам в ближайшие месяцы.
Тут ставки гораздо выше. Военный союз Китая и России это в 10 раз хуже чем гнилой варшавский договор. Следите за Тайванем ,там будет все решаться. И судя по всему , сольют Тайвань..
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08.11.2021 16:29 Відповісти
И как у вас эта каша в голове помещается?))) Украина не выполняет Минск, а санкции, за не выполнение этого Минска, на рашку наложены?)))
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08.11.2021 20:22 Відповісти
Ваторогое просто косит под гражданина Германии и несет тут ватный понос
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08.11.2021 21:04 Відповісти
Конь выразил недовольство встречей с табу на анал. Ему такое не интересно.
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08.11.2021 16:13 Відповісти
Кто то верит, что РФ по собственному желанию уйдет из Крыма и Донбасса?
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08.11.2021 16:44 Відповісти
Лаврушку там опять будут тыкать мордой в говно за нарушение первого пункта Минска,а также за роздачу рашоаусвайсов в Луганде, поэтому животное решило в очередной раз соскочить.
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08.11.2021 21:08 Відповісти
МіЛЯ який ондон.
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08.11.2021 21:48 Відповісти
 
 