Проєкт "Без цензури": Хто "проковтне" Зеленського? Як Україна падає в політичну прірву. ВIДЕО

Вдумливий та аналітичний понеділковий "Без цензури" від Богдана Буткевича – про дуже важливі процеси, що відбулися за останні кілька тижнів і серйозно змінили авансцену укураїнської політики.

По-перше, в публічну площину голосно повернувся колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А по-друге, на кількох ефірах на телеканалі олігарха Ріната Ахметова, відбулася дуже серйозна медійна атака на Офіс президента України.

Чому раптом олігарх, який вже довгий час міг знайти спільну мову із будь-якою владою, раптом пішов у атаку на Зеленського? Та якою була причина зростання напруги між Ахметовим і президентом? Чим і кому загрожує Арсен Аваков? Як вийшло, що нереформована судова система стала загрозою самому Володимиру Зеленському? Та які можливі сценарії розвитку подій?