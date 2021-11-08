Проєкт "Без цензури": Хто "проковтне" Зеленського? Як Україна падає в політичну прірву. ВIДЕО
Вдумливий та аналітичний понеділковий "Без цензури" від Богдана Буткевича – про дуже важливі процеси, що відбулися за останні кілька тижнів і серйозно змінили авансцену укураїнської політики.
По-перше, в публічну площину голосно повернувся колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А по-друге, на кількох ефірах на телеканалі олігарха Ріната Ахметова, відбулася дуже серйозна медійна атака на Офіс президента України.
Чому раптом олігарх, який вже довгий час міг знайти спільну мову із будь-якою владою, раптом пішов у атаку на Зеленського? Та якою була причина зростання напруги між Ахметовим і президентом? Чим і кому загрожує Арсен Аваков? Як вийшло, що нереформована судова система стала загрозою самому Володимиру Зеленському? Та які можливі сценарії розвитку подій?
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Будет ли Зеленский одинаково нацеливаться на всех украинских олигархов?
По Дэвид Кларк
технічний перкладhttps://censor.net/ru/news/3298295/kolomoyiskiyi_popytaetsya_objalovat_reshenie_vaks_po_zakrytiyu_dela_rotterdam_9_noyabrya
переклад у коментах