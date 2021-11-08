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Проєкт "Без цензури": Хто "проковтне" Зеленського? Як Україна падає в політичну прірву. ВIДЕО

Вдумливий та аналітичний понеділковий "Без цензури" від Богдана Буткевича – про дуже важливі процеси, що відбулися за останні кілька тижнів і серйозно змінили авансцену укураїнської політики.

По-перше, в публічну площину голосно повернувся колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А по-друге, на кількох ефірах на телеканалі олігарха Ріната Ахметова, відбулася дуже серйозна медійна атака на Офіс президента України.

Чому раптом олігарх, який вже довгий час міг знайти спільну мову із будь-якою владою, раптом пішов у атаку на Зеленського? Та якою була причина зростання напруги між Ахметовим і президентом? Чим і кому загрожує Арсен Аваков? Як вийшло, що нереформована судова система стала загрозою самому Володимиру Зеленському? Та які можливі сценарії розвитку подій?

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Ахметов Рінат (2358) Зеленський Володимир (23815) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+7
Не нравится - насладись выступлениями Коли Сракотряса, не мучь себя.
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08.11.2021 17:30
+5
Головне, що програма незаангажована, толерантна, порядна як коментарі на Цензорі Нет.
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08.11.2021 17:16
+4
Татарин, Еврей и Армянин .. А воз (Украина) и ныне там ..
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08.11.2021 17:47
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Головне, що програма незаангажована, толерантна, порядна як коментарі на Цензорі Нет.
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08.11.2021 17:16 Відповісти
Не нравится - насладись выступлениями Коли Сракотряса, не мучь себя.
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08.11.2021 17:30 Відповісти
https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc

Будет ли Зеленский одинаково нацеливаться на всех украинских олигархов?
По Дэвид Кларк



технічний перкладhttps://censor.net/ru/news/3298295/kolomoyiskiyi_popytaetsya_objalovat_reshenie_vaks_po_zakrytiyu_dela_rotterdam_9_noyabrya
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08.11.2021 17:20 Відповісти


переклад у коментах
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08.11.2021 17:21 Відповісти
Все подавятся..Неудобоваримый он.
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08.11.2021 17:31 Відповісти
Татарин, Еврей и Армянин .. А воз (Украина) и ныне там ..
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08.11.2021 17:47 Відповісти
https://politics.comments.ua/ua/news/domestic-policy/poroshenko-pidtrimuvav-harkivski-ugodi-v-2010-roci---zmi-673458.html
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08.11.2021 21:19 Відповісти
Що він несе? Послухайте іще раз.
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08.11.2021 21:24 Відповісти
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08.11.2021 22:24 Відповісти
Щоб натравити совок на людей, що володіють ключовими галузями економіки України-- багато розуму не треба. А от, щоб зробити великий бізнес , ввести здорові конкурентні правила ведення того бізнесу, і при цьому не розвалити державу--потрібен Порошенко
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09.11.2021 00:02 Відповісти
Тільки в Україні бандитів називають великими бізнесменами. Можна назвати хоч одне підприємство, створене великими бізнесменами?
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09.11.2021 10:40 Відповісти
Рошен
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10.11.2021 00:55 Відповісти
Довольно прозрачно- про "проковтнути" и "кто". Но это врядли-нет доверия...
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09.11.2021 05:03 Відповісти
В політичну прірву падає "Без цензури" разом з "Цензор". Соромно читати та слухати. Вимикнув.
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09.11.2021 10:38 Відповісти
шо тут думать) Петя во втором туре проиграет только Зеле) правда результат будет другой. Зеля продует любому другому во втором туре. вот сейчас и начинается махинация, чтобы свести нужных кандидатов
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09.11.2021 11:04 Відповісти
Прикручиватель Аваков хотя бы порядок наведет.
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09.11.2021 13:13 Відповісти
 
 