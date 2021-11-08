Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Польща відбила спробу прориву кордону мігрантами з країн Близького Сходу, які зібралися з боку Білорусі, повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі. Але білоруські силовики ведуть нові групи мігрантів, які намагаються прорвати кордон, передає польська Прикордонна служба

У МВС Польщі пишуть, що польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу до Кузниці. Ситуація була під контролем, запевняють у відомстві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На цих кадрах видно, що мігрантів та збройних силовиків поділяє колючий дріт. Періодично у бік польських військових летіли якісь предмети. Також на кадрах видно, що мігранти намагаються розрізати колючий дріт, польські правоохоронці відганяють їх сльозогінним газом. Частина мігрантів скандують "Німеччина".

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Пізніше прикордонники повідомили, що білоруські силовики ведуть до кордону ще одну велику групу мігрантів – і та розпочала спроби прорватися на територію Польщі.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.