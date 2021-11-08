Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО
Польща відбила спробу прориву кордону мігрантами з країн Близького Сходу, які зібралися з боку Білорусі, повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі. Але білоруські силовики ведуть нові групи мігрантів, які намагаються прорвати кордон, передає польська Прикордонна служба
У МВС Польщі пишуть, що польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу до Кузниці. Ситуація була під контролем, запевняють у відомстві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На цих кадрах видно, що мігрантів та збройних силовиків поділяє колючий дріт. Періодично у бік польських військових летіли якісь предмети. Також на кадрах видно, що мігранти намагаються розрізати колючий дріт, польські правоохоронці відганяють їх сльозогінним газом. Частина мігрантів скандують "Німеччина".
Пізніше прикордонники повідомили, що білоруські силовики ведуть до кордону ще одну велику групу мігрантів – і та розпочала спроби прорватися на територію Польщі.
Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.
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Навіть ті кацарилі, хто ніколи не був у Парижі та Берліні, дуже незадоволені кількістю нелегалів та чорних у Європейських столицях. А це свідчить про те, що сама проблема та її роздмухування, мають одне коріння. Я, наприклад, одразу розумію, що дописувач - кацап, коли він сидячи у своєму Мухосранську розказує, як його бісять чорношкірі та араби на Єлісейських полях.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.
Это у нас только два политических приема - зрада и перемога. В последнее время, в основном, вообще только зрада, с подвидами.
И использовать травматическое оружие. Для начала. А там как пойдёт.
Это шобло тупых муслимов стоит утилизировать. Хай идут у себя шатают правительство, но ведь там сцыкотно.
Благо поляки реально вменяемые, и не массово не заражены толерастией...
На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул2 - и выстрелил в упор.
очень хитрожопый игрок
А кризис 2 года назад, когда в ЕС въехало около 7 миллионов беженцев - это чья спецоперация была? Тоже путена?
Не преувеличивайте его роль.