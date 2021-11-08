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Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Польща відбила спробу прориву кордону мігрантами з країн Близького Сходу, які зібралися з боку Білорусі, повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі. Але білоруські силовики ведуть нові групи мігрантів, які намагаються прорвати кордон, передає польська Прикордонна служба

У МВС Польщі пишуть, що польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу до Кузниці. Ситуація була під контролем, запевняють у відомстві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На цих кадрах видно, що мігрантів та збройних силовиків поділяє колючий дріт. Періодично у бік польських військових летіли якісь предмети. Також на кадрах видно, що мігранти намагаються розрізати колючий дріт, польські правоохоронці відганяють їх сльозогінним газом. Частина мігрантів скандують "Німеччина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі скликають війська територіальної оборони через скупчення мігрантів на кордоні з Білоруссю

Пізніше прикордонники повідомили, що білоруські силовики ведуть до кордону ще одну велику групу мігрантів – і та розпочала спроби прорватися на територію Польщі.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Автор: 

Білорусь (7930) кордон (4765) мігранти (1110) нелегали (383) Польща (8496)


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Топ коментарі
+74
водометы подгоните и теплолюбивые дети гор все сами поймут
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08.11.2021 15:48
+60
Куди Лука буде гнати це стадо, яке не пускає Польща і яке постійно збільшується?
В Україну?
А наш презік зайнятий відосиками, тренажерами і боротьбою з політичними опонентами.
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08.11.2021 15:53
+57
КТО-ТО ЕЩЁ СОМНЕВАЕТСЯ , что все мигрантские кризисы в Европе родом из Кремля ????

обьяснить это бы дуре Меркель
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08.11.2021 16:13
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Решение простое..найти сотню уже пролезших моджахедов, пообещать им таньга маньга за каждую пару ушей прорвавшегося мигранта..и чуть что это не Польша это мигранты выясняют отношения между собой..
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08.11.2021 21:44 Відповісти
Polscy strażnicy graniczni muszą wieszać smalec tam, gdzie gromadzi się ten czerw. To jest śmierć dla muzułmanów!
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08.11.2021 22:18 Відповісти
БОже что за бред!? Что из себя представляют эти европедожопые анклавы, что даже границы свои защитить не могут от безоружных бродяг?? Позор! И эти наши друзья, с радостью нас бы уже давно слили паРаше, если бы не великие Амеры!!!!...
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08.11.2021 22:27 Відповісти
Кацапи дуже стурбовані тим, що Європа надає притулок цим диким абізянам, але ж вони навіть не здогадуються, що це саме політика кремлівських геббельсів створює усю цю мусульманізацію Європи.
Навіть ті кацарилі, хто ніколи не був у Парижі та Берліні, дуже незадоволені кількістю нелегалів та чорних у Європейських столицях. А це свідчить про те, що сама проблема та її роздмухування, мають одне коріння. Я, наприклад, одразу розумію, що дописувач - кацап, коли він сидячи у своєму Мухосранську розказує, як його бісять чорношкірі та араби на Єлісейських полях.
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08.11.2021 22:29 Відповісти
А цо в Панів свинячої мочі не має на. Фермах!? Привезти говновозами поросячої сечі, і бранзбойтами поливать усіх бажаючих прорвати кордон!!
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08.11.2021 22:38 Відповісти
грёбаные управляемые биороботы откуда они берутся
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08.11.2021 23:03 Відповісти
точнее неуправляемые...
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08.11.2021 23:06 Відповісти
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08.11.2021 23:35 Відповісти
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12.11.2021 19:11 Відповісти
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12.11.2021 19:25 Відповісти
Очень сложная и скользкая ситуация. Путин поставил ЕС в настоящую вилку без хорошего исхода, в цугцванг. Если они пропустят мигрантов, то их будет все больше и больше, и в долгосрочной перспективе ЕС распадется под тяжестью нахлебников. Если применят силу, а их иначе не остановить, то будут бунты внутри ЕС всех предыдущих толп нахлебников с медиа-поддержкой всех раша-рупоров. И ЕС тоже ППЦ. Но 2-й вариант предпочтительнее. Поскольку, после него есть шанс выкарабкаться, хоть и с немалой кровью.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.
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08.11.2021 23:42 Відповісти
Це на якій мові?
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09.11.2021 12:05 Відповісти
коля. ты наверное удмурт, или коряк.
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09.11.2021 00:46 Відповісти
Поясни свою тупой высер. Как ты к этому умозаключению пришел?
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09.11.2021 12:02 Відповісти
путин вообще играет тонко, нагло и разнообразно. Этого у него не отнять. На то он и х..ло.

Это у нас только два политических приема - зрада и перемога. В последнее время, в основном, вообще только зрада, с подвидами.
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09.11.2021 01:24 Відповісти
Коля, не сци в кухоль, фсьо порєшаєм.
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09.11.2021 16:30 Відповісти
Як на мене, пора застосувати Україно-Польсько-Литовський батальон.
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08.11.2021 23:58 Відповісти
100%.

И использовать травматическое оружие. Для начала. А там как пойдёт.

Это шобло тупых муслимов стоит утилизировать. Хай идут у себя шатают правительство, но ведь там сцыкотно.
Благо поляки реально вменяемые, и не массово не заражены толерастией...
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09.11.2021 00:48 Відповісти
А Европа озабоченая?))
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09.11.2021 04:24 Відповісти
Европа больна. Да и через один прокацапская...
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09.11.2021 11:09 Відповісти
та млин ... кто пустил - РБ? .. вот в РБ пускай и остаются .. им там вообще и положено оставаться
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09.11.2021 17:07 Відповісти
вот тут бы полякам не плохо было бы принудительно выслать взад всех болотных хороняк на менцкие болота.
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09.11.2021 00:43 Відповісти
та не тут так надо
На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул2 - и выстрелил в упор.
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09.11.2021 01:14 Відповісти
Ну они пока что на чужой земле. Вот когда кто-то через колючку перелезет, вот тогда и можно будет.
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09.11.2021 08:42 Відповісти
путин очень разнообразил свои подходы в последний год.
очень хитрожопый игрок
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09.11.2021 01:25 Відповісти
Хто такое пукин? *****!!
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09.11.2021 07:45 Відповісти
их всех назад бульбафюреру или в бензоколонку . а им германию подавай . хрен вам в жопу . в тайгу всех создавать иракский халифат там места всем хватит . правда работать придется . а в германии пособие дадут в 1000евро и можно не работать . а ***** будет еще одна ..союзная республика .. --- всех в сибирь . она большая места всем хватит
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09.11.2021 06:39 Відповісти
В Сибирь их надо спасать горящие до сих пор Тайгу и Тундру... за миску супа,как при Джугашвили в ГУЛАГе
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09.11.2021 07:02 Відповісти
А почему бы им не пойти к шайге, строить в тайге города миллионники? Это ж он их сирийские города спас в хлам, когда коврово бомбометал.
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09.11.2021 08:29 Відповісти
скоро вони попруть сюди, а тут зелена влада
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09.11.2021 08:34 Відповісти
Дикуни знищать західну Європу якщо їх не почати відстрілювати.
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09.11.2021 08:40 Відповісти
Це ще не все... Якщо мігранти не пройдуть, бацька почне шукати іншого притулку для мігрантів. І тоді вони можуть опинитись в Україні...
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09.11.2021 08:43 Відповісти
Подогнать водометьІ и залить ету бьІдлоту водой, а еще лучше краской какой нибудь вонючей.
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09.11.2021 08:51 Відповісти
Підігнати гівномети і пуляти під тиском ... атм.
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09.11.2021 12:32 Відповісти
Пусть россияне забирают своих единоверцев, у них же 30% мусульман в ерефии.
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09.11.2021 08:52 Відповісти
нашему миду стОит выразить полную поддержку соседу. да и пару-тройку пожарных машин тоже перегнать не трудно было бы на тот участок.
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09.11.2021 16:02 Відповісти
ЗЕбанда это ставленники рф. О чем вы говорите. Они поддерживают путина 178115
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10.11.2021 12:01 Відповісти
Это вторжение на территорию Европейского Союза. Это спецоперация рф. Они заселяют ЕС своими боевиками. До час Ч это обычные граждане, они работают и живут как все. Наступит момент, когда в тылу Германии, Франции активизируется боевые отряды зеленых человечеков. Например в тот момент, когда путин будет вводить войска на территорию Украины, стран Балтии, Польшу. В этот момент начнется хаос в столицах ведущих европейских стран.. Им будет не до востока.. У россии есть опыт молниеносного захвата территорий. Они провернули это на территории украинского Крыма, и чуть позже вторглись с востока, в луганскую область. И вот так же впереди щли женщины с детьми, путин не скрывал их методологию. Кроме того, сейчас путин глумится над ЕС и НАТО, демонстрация для нас, стран Балтии, Польши, Болгарии, Чехии, Венгрии, что никакое НАТО вас не защитит даже от агрессивных беженцев, не то , что чужой армии. Сейчас очень важно ЕС помочь Польще отбить эту атаку , закрыть свои границы несмотря ни на что. Иначе будет удар по Украине с севера, вторжение и дальше будут продвигаться по вглубь Европы.
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10.11.2021 12:07 Відповісти
Угу... то есть эти 10000 это супероперация путена, из-за которой развалится ЕС.
А кризис 2 года назад, когда в ЕС въехало около 7 миллионов беженцев - это чья спецоперация была? Тоже путена?
Не преувеличивайте его роль.
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14.11.2021 21:55 Відповісти
прикордонники і військові що охороняють наш кордон - не бійтеся стреляти якщо нахабно проривають кордон України . ми не ЄС і нам не шкода ворога - вже 7 років як йде війна і гинуть наші військові.
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10.11.2021 21:14 Відповісти
А стрелять на поражение,не пробовали? Очень эффективно и доходчиво! Сразу всё проясняется и понимается! И через 5-7 минут около границы никаких теплолюбивых приматов!!
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11.11.2021 20:26 Відповісти
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14.11.2021 22:26 Відповісти
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