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Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам. ВIДЕО

Петро Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам. Порошенко наголосив: вільні ЗМІ – це важливий інститут у кожній демократичній державі, а прагнення Зеленського взяти під контроль усі медіа в країні – шлях до диктатури.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук політика.

"Кажуть – правда очі коле. І тому лайкозалежна влада так прагне заткнути рота незалежним від неї мас-медіа. Головне, для чого придумали так званий "закон про олігархів", навіть не сумнівайтеся, – це взяти під повний контроль Банкової засоби масової інформації", – наголосив Порошенко.

"Інформаційні служби більшості телеканалів і без того перебувають в оперативному управлінні Офісу президента. Але просто оренди владі вже замало. Вона хоче забрати ці канали у фактичну власність Зеленського. Він особисто хоче визначати номінальних покупців, коли змусить теперішніх власників за допомогою "закону про олігархів" продати свої мас-медіа ресурси. А про те, що санкційні рішення РНБО приймаються на корупційній основі, виляпав не хтось інший, як лідер фракції Зеленського в Раді", – констатував п’ятий Президент.

За його словами, Зеленський застосовує таку ж технологію, як Путін в Росії на початку нульових: "Прикрившись нібито боротьбою з олігархами, той взяв під контроль телеканали, придушив свободу слова, знищив політичну конкуренцію і побудував диктатуру. Володимир Олександрович хоче стати як Володимир Володимирович. Але, як казав Леонід Данилович, Україна – не Росія".

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"Скоро вже три роки, як влада намагається знищити "Прямий" канал. 21 травня 2019 року пройшла інавгурація, і буквально за три дні, 24 травня 2019 року проти тодішнього власника каналу порушили кримінальну справу. Зробили це за доносом поплічника Януковича Портнова, який на той час був ключовим юридичним радником Зеленського. В середині лютого цього року за лічені години до того, як Радбез міг впровадити санкції проти "Прямого" каналу, я змушений був купити акції "Прямого" каналу, щоби взяти під свій захист свободу слова", – нагадав Порошенко.

"Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на "Прямому" і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа", – повідомив Порошенко.

"Україна – це Європа. І вільні ЗМІ – це важливий інститут у кожній демократичній державі. Ми не дамо знищити завоюванні Революції Гідності. Ми не дозволимо збудувати в Україні диктатуру, подібну до режиму Путіна чи Лукашенка", – резюмував Порошенко.

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Як повідомив "5 канал", медіа-холдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав у телеканалах "5 канал" та "Прямий". Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа -таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером.

Зазначається, що придбання було здійснено за ринковою ціною. Значна сума угоди відображає істотний внесок, що родина Порошенків та пов'язані з нею компанії зробили у створення, підтримку та розвиток вільної демократичної преси. Угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни, розрахунки буде проведено відповідно до умов укладеної угоди.

Документи угоди прямо передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо "Вільних медіа". Нові власники "Вільних медіа" найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) ЗМІ (1359) телебачення (1170) Європейська Солідарність (1081) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+94
Середній палець Порошенко крутіший, за середній палець Лєроса!
Всі гроші, витрачені зє бубочкою, на «антіолігархічний» закон пішли в утіль...
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08.11.2021 20:25
+88
Красава. В очерченной раз зеленого сморчка обвели вокруг пальца.
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08.11.2021 20:26
+83
Это троллинг в стиле Порошенко, а не дебильные "шутки" 95-х клонов Петросяна про деолигархизацию.
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08.11.2021 20:28
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Ні, цей закон для піару, як і все що робить косоворотчатий блаЗЕнь.
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09.11.2021 10:15 Відповісти
а для пиара нужны СМИ, а где они плохо говорят на бубочку?) правильно, хотели отжать, но теперь облом)
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09.11.2021 10:51 Відповісти
Ну шо. Соснули зеленые со своим говнозаконом. Теперь поглядим как они на г+г будут агриться
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09.11.2021 05:30 Відповісти
да какой зеля диктатор? тупое сцыкливое чмо)))
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09.11.2021 05:49 Відповісти
Навіть голою сракою їжака не вб*є.
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09.11.2021 06:58 Відповісти
Всі диктатори за своєю натурою тупі, примітивні, та боягузливі. Диктатура це найбільш примітивна форма державного управління.
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09.11.2021 11:34 Відповісти
А вот і ще один привід "верещати" що пропіарився.
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09.11.2021 06:57 Відповісти
Какой актерский талант пропадает, талантище, Оскар в студию
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09.11.2021 07:44 Відповісти
Браво Гетьман!!!!

ЗЕ, Ростов ждет!
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09.11.2021 08:13 Відповісти
НЕГАЙНО ПОВЕРНУТИ ВСЕ вкрадене, прихвачене та віджате за довгі роки держслужби та ухиляння від податків, починаючи з конд.фабрики та закінчуючи всіма офшорами Цей шулер вдавиться за кожну копієчку! В ситуаціі з каналами призначені "статисти, достойнікі та падельнікі" згідно багатоходовочкам.
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09.11.2021 09:27 Відповісти
все так, правда.... только наоборот)
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09.11.2021 10:52 Відповісти
РЕСПЕКТ ПОРОХУ !!! Блазень - в ауті.
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09.11.2021 11:11 Відповісти
Порохоботи-братчики, візміть мене у свою артіль!
Життя нема - отак кортить долучитися до славетної когорти гонорароотримувачів, так би мовити, припасти до цілющих лавандосових джерел. Я буду старанним і чемним порохоботом-підбарижником - в ім'я безкорисливої ​​любові до грошових знаків вивчу і триматиму іспит з теорії інтенсивної пороботологіі; оволодію і здам практичний залік з агресивного порохоботінгу; днями й ночами крапатиму ​​хоч пасквілі, хоч дифірамби; виливатиму хоч ****, хоч єлей в суворо визначеному гонорародавачем напрямку. За гонорар - де тільки й візьмуться: неабияке літературне обдарування, надзвичайний мистецький хист, блискуча авторська майстерність, ну і все таке інше.
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09.11.2021 11:51 Відповісти
"здам практичний залік з агресивного порохоботінгу"

Меньше виляй хвостом, начинай, нищеброд, мы следим.
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09.11.2021 13:28 Відповісти
Сивочолый шулер-наперсточник . А глаза какие добрые , чуть не расплакался
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09.11.2021 12:01 Відповісти
Петя, где деньги взял на покупку фабрики им К Маркса?
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09.11.2021 14:12 Відповісти
кровь предков подсказывает ШО надо делать....
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09.11.2021 14:33 Відповісти
А казали "зелені" крикуни,що він олігарх,якийсь неправильний виходить з нього олігарх,він більше походить на філонтропа.Може навіть таке бути,що він прийняв рішення більше не висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах,поживемо побачимо..
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09.11.2021 14:32 Відповісти
как всегда кровь предков подсказывает ШО надо делать.... когда какую шапку нужно надеть и какие шузы напялить ХА ХА
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09.11.2021 14:35 Відповісти
"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года прошла инаугурация, и буквально за три дня, 24 мая 2019 года против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело
В середине февраля этого года за считанные часы до того, как Совбез мог внедрить санкции против "Прямого" канала, я вынужден был купить акции "Прямого" канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", - напомнил
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А Порошенко не хочет рассказать,чьи интересы он защищал.
Владелец Прямого канала https://file.liga.net/persons/vladimir-makeenko Владимир Макеенко заявил, что если и продавать телеканал кому-то, то только пятому президенту https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петру Порошенко . Об этом он сказал коллективу канала, представив Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы "Прямого", сообщает https://detector.media/rinok/article/168376/2019-06-24-svitlana-orlovska-ocholit-pryamii-kanal-foto/ Детектор Медиа .24.06.2019, 16:25
Кто такой Макеенко можете просмотреть в интернете.Вот такие вот друзья у Порошенко.
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09.11.2021 18:53 Відповісти
Знаємо всіх і поважаємо цих людей. І нашого Президента також.
подоляк вам зелена потвора особисто 33 срібників перекинув на карту. Звичайно, що віри вам зеленим виродкам немає ніякої.
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09.11.2021 21:28 Відповісти
Вас гораздо дешевле покупают,за рошенку.
Кого вы поважаете, рыгыонала Макеенко,может и Януковича поважаете?
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09.11.2021 22:20 Відповісти
З вами все зрозуміло. Розмову завершено, окупант!
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09.11.2021 22:29 Відповісти
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