До кінця тижня Україна отримає 2,4 млн доз вакцини Pfizer, - Ляшко. ВIДЕО

Цього тижня Україна отримає декілька мільйонів доз вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer.

Про це в ефірі телеканала ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україну ми завезли уже майже 31 млн доз вакцини. На цих вихідних приїхало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На тижні ми чекаємо ще 1 млн Pfizer вівторок-середа, і до кінця тижня ще 1,5 млн Pfizer. Тобто вакцини більш ніж вдосталь, робити щеплення для того, щоб захиститись", - розповів чиновник.

Ляшко зауважив, що більшість хворих та госпіталізованих – люди, які не вакцинувалися від коронавірусу.

"95-97% людей в наших шпиталях – це невакциновані люди. Цифри по смертності ще буде наздоганяти 2-3 тижні ".

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