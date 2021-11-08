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До кінця тижня Україна отримає 2,4 млн доз вакцини Pfizer, - Ляшко. ВIДЕО
Цього тижня Україна отримає декілька мільйонів доз вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer.
Про це в ефірі телеканала ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Україну ми завезли уже майже 31 млн доз вакцини. На цих вихідних приїхало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На тижні ми чекаємо ще 1 млн Pfizer вівторок-середа, і до кінця тижня ще 1,5 млн Pfizer. Тобто вакцини більш ніж вдосталь, робити щеплення для того, щоб захиститись", - розповів чиновник.
Ляшко зауважив, що більшість хворих та госпіталізованих – люди, які не вакцинувалися від коронавірусу.
"95-97% людей в наших шпиталях – це невакциновані люди. Цифри по смертності ще буде наздоганяти 2-3 тижні ".
Топ коментарі
+10 Павло ШОвте
показати весь коментар09.11.2021 00:02
+6 Григорий Копотько
показати весь коментар09.11.2021 01:05
+5 Valery Greff
показати весь коментар09.11.2021 00:35
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чи простому хлопцю з наріду більше нема чим зайнятись на його посаді після вчорашньої вечері?
ай да Солоха...
Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее. Сейчас только бриты вроде вышли на реально действующий препарат. Всё остальное (в тч с усилием рекламируемое в Украине) или не имеет значимого эффекта, или имеет лошадиную побочку.
люди, вы странные
И почему мы должны верить в эту заботу?
Коли вони посилають до лікарень,вони не додають,щоб поспілкуватися зі знайомими лікарями, бо стороннім людям лікарі не скажуть про шок який вони щоденно отримують, коли в лікарню попадають люди з діагнозом ковід які недавно вакцінувалися, та у яких вакцінація зразу загубила імунітет, а новий ще не сформувався, яких виносять через кілька днів, але за статистикою вони йдуть як невакціновані.
Я вакцинирован. Но болел ковидом. Цена вопроса - 70 грн на все лекарства и два дня была температура. И откуда тут убитый имунитет если болезнь была всего лишь два дня?!!
Так что кацапский бот - пнх.
Звичайно , є і упороті антиваксери , але їх не шкода . Заборона на працю для не вакцинованих врятує від смерті тисячі антиваксерів .
Это Закон, под которым мы все вольно или невольно подписались... Теоретически у всех есть возможность подать в суд только на наш Кабмин .
НАДО ДАВИТЬ ДРЕМУЧЕСТЬ МАЦКОВСКОЙ СЕКТЫ В ЗАРОДЫШЕ 😀😀😀
Вместо того чтобы давать рекламу на телевидении о вакцинации, проводить разъяснительную работу, они тупо отстраняют людей от работы, шантажируя их таким образом.
Глупее ничего нельзя было придумать.
Но нет, народ не желает.
Можете не стараться, последние кто подобную инфу выдавал были Итальянцы когда покосили дома престарелых, после этого максимум указывают возраст и лишь иногда вскользь упоминают о том что у большенства паталогии были на момент поступления.Наши вообще ничего кроме возраста не дают, и то - еще поискать нужно.
Вчера умерло за 800 ковидных - статистика ,возрастные группы,болячки и тд. где????
Если мрут старики - зачем колят молодежь и детей?
Если мрут молодые (генофонд и рабочая сила страны) - где посадки ответственных?
А пока это сюр и спектакль , профит только пенсионному фонду.