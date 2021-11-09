Саакашвілі повідомив, що його обманом госпіталізували до тюремної лікарні, - омбудсмен Грузії. ВIДЕО

Міхеіл Саакашвілі повідомив, що його обманом доправили до Глданської тюремної лікарні. Про це експрезидент розповів омбудсмену Грузії Ніно Ломджарії, яка 8 листопада його відвідала.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Саакашвілі сказали, що переводять до мультифункціональної (цивільної) лікарні на підставі рішення консиліуму лікарів, зазначила Ломджарія. Тому "він спокійно попрощався з лікарями та співробітниками в'язниці у Руставі".



Експрезидент Грузії зрозумів, що його обдурили, коли його автомобілем швидкої допомоги доправили на подвір'я в'язниці в Глдані, від переведення в яку він категорично відмовлявся.



Саакашвілі відмовився покидати машину, після чого його завели до установи силою, повідомила Ломджарія, посилаючись на слова експрезидента.

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У понеділок Пенітенціарна служба Грузії опублікувала у фейсбук відеозапис, як Саакашвілі без жодного опору покидає свою камеру у руставській в'язниці.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.