Саакашвілі повідомив, що його обманом госпіталізували до тюремної лікарні, - омбудсмен Грузії. ВIДЕО
Міхеіл Саакашвілі повідомив, що його обманом доправили до Глданської тюремної лікарні. Про це експрезидент розповів омбудсмену Грузії Ніно Ломджарії, яка 8 листопада його відвідала.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Саакашвілі сказали, що переводять до мультифункціональної (цивільної) лікарні на підставі рішення консиліуму лікарів, зазначила Ломджарія. Тому "він спокійно попрощався з лікарями та співробітниками в'язниці у Руставі".
Експрезидент Грузії зрозумів, що його обдурили, коли його автомобілем швидкої допомоги доправили на подвір'я в'язниці в Глдані, від переведення в яку він категорично відмовлявся.
Саакашвілі відмовився покидати машину, після чого його завели до установи силою, повідомила Ломджарія, посилаючись на слова експрезидента.
У понеділок Пенітенціарна служба Грузії опублікувала у фейсбук відеозапис, як Саакашвілі без жодного опору покидає свою камеру у руставській в'язниці.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.
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Простите блин, что Саакашвили в тюрьму посадили против его воли.
Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.
п.с. ну и срач в комнате..
так само буде із зеленським
Uрузини пишуть:
Саакашвілі, лежачи в санчастині, отримав прізвисько "Сомалійський Пірат". Бо вночі намагався в темноті захопити чуже судно...
Саакашвілі продовжить голодувати у ресторані - омбудсмен.
Саакашвілі вимагає надати дозвіл на обстеження його щоденного меню міжнародним кухарям зі світовим ім'ям.
його оманом змусили незаконно перетнути кордон Грузіі
його оманом примусують ложку до рота перти,
коли він ґолодуе... - "змусений їсти"!
товчену картоплю, і шантажілово.....
спрiгні вже с крiші і нема діла... - квіти, сльозі...
Це все рівно якби Янукович, маючи громадянство Росії, таємно проник на територію України. Потім був арештований, а Росія вимагала його звільнення і кожен день "гнала" б інфу про стан його здоров'я.
На роботі ( в УкраЇні ) незаконно відсутній. Кордон (України) перетнув незаконно. Але не звільнений з роботи, не порушена крим справа за незаконне перетинання кордону. Навпаки, переживають депутати, щоб повернули дуже цінного спеціаліста. ( Питання. А він хоч щось зробив на посаді?) Якщо Грузія все ж таки вирішить повернути його в Україну, то мабуть теж запхає його в фуру з кефіром? По логіці...
Як на мою думку, Міхо зараз дуже шкодить Україні, відносинам з Грузією. Хай посидить....
Тут що зібралися фанати Іванішвілі та нинішньої грузинської влади?
А шо там у вас в ****** на Лахта 2, платят регулярно?
Потрібна ще інформація чи перейдемо до суті питання?
Моє питання: чому Саакашвілі поганий? Може відповіси?
Просто він не може без адреналіну, така людина. Як людина він мені теж не дуже подобається,
але як політик - справа інша. Ворог мого ворога ( х**ла) - мій друг.
Коли російські танки підійшли в 2008 до Панкіської ущелини, він наказав їх бомбити.
Вже за це йому треба пам'ятник поставити (із краваткою в зубах ). Зеля віддав би такий наказ?
Я знаю, що половина Грузії за Саакашвілі. Вам російський олігарх Іванішвілі друг?
За вибори не скажу. Можу припустити, що "грузинська мрія" не сильно відрізняється від рузької. Люди, вони такі, хочуть спокійного життя, щоби без потрясінь. Але це не працює.