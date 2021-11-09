Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО

Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський та журналіст Дмитро Гордон назвали помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Комаровський заявив, що, на його думку, Зеленський, за якого голосували на виборах, та Зеленський зразка 2021 року – це дві різні людини.



"Я не розумію, що має статися з чоловіком, щоб він навіть задумався над тим, щоб порушити обіцянку, яку він дав мільйонам людей. Якщо ти сказав: "Я йду на один строк"... Але ж ми зараз бачимо, що явно зачищають інформаційне поле [під вибори], що з'ясовують стосунки з усіма, хто тільки дзявкнув... Це ж очевидні речі. Це неправильно", – сказав Комаровський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський використав мене виключно для піару, - Комаровський

На його думку, публічні люди, які підтримували Зеленського, мають зібратися та висловити свою думку стосовно того, що відбувається.



"Якщо 73% населення обирають і помиляються – отже, є фундаментальна помилка в алгоритмах ухвалення рішень. І нам, людям публічним, які вміють розмовляти, вміють пояснювати, вміють розповідати, треба не критикувати просто так, а зібратися, можливо, всім разом і дати рекомендації людям, щоб такого ніколи не повторилося. Ми не маємо права ніколи більше обрати президента без списку команди. Ніколи більше!" – переконаний лікар.



На його думку, обираючи президента, люди мають також обирати команду, ідеї та план.



"Так команди ж [у Зеленського] не було", – відреагував Гордон.



"Так це і була наша з тобою дурна помилка. Ми з тобою лоханулися, і 73% [виборців, які підтримали Зеленського] так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда [п'ятого президента Петра] Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я почуваюся винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Не було. Ситуація була така: у тебе є два гриби. Цей гриб має назву мухомор, а цей гриб – незрозуміло який. Він їстівний чи неїстівний? Я вибрав незрозуміло що. Такою була логіка. Але логіка не спрацювала", – вважає Комаровський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зеленський не піде на другий термін. Сильним кандидатом у президенти може бути Єрмак", - Гордон. ВIДЕО

"Але скажімо: слава богу, що переміг Зеленський, а не Порошенко" – заперечив Гордон, розкритикувавши моральні риси п'ятого президента.



"Ні. Я тобі поясню. Ось прихід президента. Як ми оцінюємо ефективність управління? Ми оцінюємо ефективність управління за рівнем заможності людей, еміграції, народжуваності, рівнем свобод... А ти певен, що якби переміг Порошенко, то сьогодні рівень свобод був би гіршим, еміграція була б більшою? Не було б гірше. Це боляче визнавати, але треба", – заявив Комаровський.