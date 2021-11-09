Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО
Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський та журналіст Дмитро Гордон назвали помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Комаровський заявив, що, на його думку, Зеленський, за якого голосували на виборах, та Зеленський зразка 2021 року – це дві різні людини.
"Я не розумію, що має статися з чоловіком, щоб він навіть задумався над тим, щоб порушити обіцянку, яку він дав мільйонам людей. Якщо ти сказав: "Я йду на один строк"... Але ж ми зараз бачимо, що явно зачищають інформаційне поле [під вибори], що з'ясовують стосунки з усіма, хто тільки дзявкнув... Це ж очевидні речі. Це неправильно", – сказав Комаровський.
На його думку, публічні люди, які підтримували Зеленського, мають зібратися та висловити свою думку стосовно того, що відбувається.
"Якщо 73% населення обирають і помиляються – отже, є фундаментальна помилка в алгоритмах ухвалення рішень. І нам, людям публічним, які вміють розмовляти, вміють пояснювати, вміють розповідати, треба не критикувати просто так, а зібратися, можливо, всім разом і дати рекомендації людям, щоб такого ніколи не повторилося. Ми не маємо права ніколи більше обрати президента без списку команди. Ніколи більше!" – переконаний лікар.
На його думку, обираючи президента, люди мають також обирати команду, ідеї та план.
"Так команди ж [у Зеленського] не було", – відреагував Гордон.
"Так це і була наша з тобою дурна помилка. Ми з тобою лоханулися, і 73% [виборців, які підтримали Зеленського] так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда [п'ятого президента Петра] Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я почуваюся винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Не було. Ситуація була така: у тебе є два гриби. Цей гриб має назву мухомор, а цей гриб – незрозуміло який. Він їстівний чи неїстівний? Я вибрав незрозуміло що. Такою була логіка. Але логіка не спрацювала", – вважає Комаровський.
"Але скажімо: слава богу, що переміг Зеленський, а не Порошенко" – заперечив Гордон, розкритикувавши моральні риси п'ятого президента.
"Ні. Я тобі поясню. Ось прихід президента. Як ми оцінюємо ефективність управління? Ми оцінюємо ефективність управління за рівнем заможності людей, еміграції, народжуваності, рівнем свобод... А ти певен, що якби переміг Порошенко, то сьогодні рівень свобод був би гіршим, еміграція була б більшою? Не було б гірше. Це боляче визнавати, але треба", – заявив Комаровський.
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Вчітся визнавати свої помилки люди й вам вдасця змінити життя на краще, як своє так й в країні у цілому.
За отсутствием новых ходатайств, суд объявил подготовительную часть завершённой и назначил основные заседания на 14 декабря и 12 января.
Два месяца назад, Гордон обещал устроить из суда супер-шоу, вызвать топовых свидетелей, направить запрос в ФСБ - не шпион ли Порошенко, и транслировать всё это великолепие в прямом эфире на своём сайте. Всех переиграть и уничтожить.
Ничего из этой пиротехники не состоялось, и уже не состоится.
Вопрос о переписке с ФСБ даже не ставился. Трех свидетелей, которых Гордон предлагал в прошлый раз, суд отказался вызывать, поскольку он так и не объяснил, что именно они могут пояснить с учетом его позиции «я ничего не утверждал, это оценочные суждения». Повторно этот вопрос также не поднимался.
Камер "gordonua.com" в зале не было, и заявок от них не поступало».
А ці гаспада бажають спілкуватись росіскою.
пусть к барыге сходит и про продажу Рошен напомнит)
дебил лысый! ш л ю ха продажная
Він правильно констатує: У МЕНЕ НЕ БУЛО ТОДІ ВИБОРУ. - І це ІСТИНА. - ( 1 )
Але далі він починає міркування свої розказувати: от, мовляв, треба обирати тільки кандидата, у якого є команда, план дій... - Але ж це ПОМИЛКА - ( 2 )
Тому що ЯКЩО ВИБОРУ НЕМАЄ ( 1 ) , ТО НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ кандидата, який відповідає твоїм критеріям, наприклад, має команду і план дій чи будь-які інші властивості ( 2 ) !
А тому що в 1-му турі за кожного з кандидатів була якась кількість голосів виборців - це і був справжній вибір громадян. Зокрема: за Зеленського ~ 33-35% голосів, за Порошенка ~ 17% голосів (не хочу зараз копатися в числах історії), але були ще й інші кандидати з меншою кількістю голосів, однак саме вони представляли вибір тих виборців, які за них проголосували... тобто, ні Порошенко, ні Зеленський не були їхнім вибором...
Однак системі байдуже який там вибір у людей - системі важливо, щоб обраним було названо тільки 1 людину незалежно від того, представляє ця людина не те що інтереси, а хоча би, вибір громадян чи ні.
Тому система каже: ОК, погралися у "вибір", а тепер вже гратися припиняємо: тепер у вас є тільки 2 кандидати у 2-му турі, і нам байдуже (або начхати, або насрати - кому як більше подобається), що там виборці хочуть, байдуже, що жоден із цих кандидатів не є вибором частини виборців - так можуть не голосувати взагалі, бо, повторимо ще раз: їхній вибір нам до сраки. - Обирайте лише 1 з 2: "мухомор або невідомо що". ...
Це система, яка робить з людей "лохів".
Адже, якби було бажання представити інтереси всіх виборців - весь спектр, то це ж можна зробити, створивши інші систему представництва. Навіть парламент дає більше наближення до спектру інтересів виборців, тому що там може бути представлений не "переможець може бути тільки 1", а декілька партій одночасно в різних пропорціях, що відповідають пропорціям розподілу вподобань виборців...
Однак і у парламентському представництві є КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ І ТАКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЧАСТО НЕАДЕКВАТНИМ,
А САМЕ: ДИСКРЕТНІСТЬ ВИБОРІВ.
Порівняно з цими існуючими системами ЗНАЧНО БІЛЬШ АДЕКВАТНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - ЦЕ -
СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - https://continuousdemocracy.blogspot.com/ continuousdemocracy.blogspot.com