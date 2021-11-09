Рух 30+ представив модель ідеальної податкової системи: ПДВ, ЄСВ і податок на прибуток замінити податком "з покупки" та ввести базовий безумовний дохід. ВIДЕО

В "Студии Здравого Смысла" на зборах політичного руху 30+ обговорили питання податкової реформи і побудови ідеальної податкової системи.

Про це розповів підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеальна система. У нашій країні близько 50 000 чиновників займаються адмініструванням доходної частини бюджету. Податківці, всілякі інспектори з контролю та перевірки. Така сама кількість чиновників займається розподілом соціальних грошей - понад 50 000 осіб працюють у пенсійному та соціальних фондах, займаються субсидіями та компенсаціями. І інтуїтивно зрозуміло, що ці 100 тисяч осіб займаються абсолютно непродуктивною працею. Крім цього більшість з них є авторами, співучасниками, організаторами фінансових схем, за якими податки та соцвиплати йдуть повз цільове призначення. Розмір цих втрат неможливо порахувати і навіть уявити", - розповів Себастьянович.

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"У теорії рішень винахідницьких задач (ТРВЗ) є такий вираз: Ідеальна система – це система, якої немає, а функція виконується. Чи можна організувати надходження податків до бюджету без існування податкової служби? Наприклад, банківська комісія сплачується нами автоматично, без банківської поліції, без банківського бюро безпеки. Чому ж ми утримуємо податкову службу, хоча податки можуть сплачуватись подібно до банківської комісії під час проведення транзакції? У принципі і зараз підприємство не може виплатити працівникам зарплату чи дивіденди власникам, не сплативши попередньо відповідні податки. І це контролює банк. Залишаються лише податок на прибуток (ПнП) та податок на додану вартість (ПДВ) – ці два податки адмініструє податкова служба, і, звичайно ж, ці два податки є джерелом схем, корупції, перевірок. Ідеальний варіант - замінити ПДВ та ПнП транзакційним податком, що стягується під час укладання угоди, тобто. грошового переказу", - додав він.

"У "Студии Здравого Смысла" така система була представлена Павлом Єлізаровим і В'ячеславом Черкашиним, де не тільки ПДВ та ПнП, але й ЄСВ - всі три податки - замінені одним податком, який автори назвали "з покупки". Для юросіб будь-яка покупка 6%, для фізосіб 4%. ПДФО 10% для зарплат до $20 000 і 15% - понад 20 тисяч, і ПнВК 15%. Така система забезпечує надходження до бюджету не нижче за сьогоднішній і робить зовсім непотрібною податкову службу. Адмініструвати нема чого. Окрема розмова, який вплив ця система матиме на всю економіку, на тіньовий сектор, на інвестиційну привабливість", - запропонував Себастьянович.

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"Але як бути з іншою стороною медалі – з адмініструванням соціальної функції держави? І тут система Єлізарова-Шустера пропонує неординарне рішення. Базовий Безумовний Дохід (ББД). Багато людей, особливо ті, що "сповідують" лібертаріанство, або якісь інші види економічних "релігій", налаштовані проти виплат громадянам будь-яких грошей. Розмова про ББД та його вплив на суспільство заслуговує на окремий пост. Зараз я хочу поговорити про державний апарат. Чому мені подобається ідея ББД у цій конкретній нашій українській ситуації? Тому що вона звільняє ті інші 50 тисяч розподільників. Не потрібно більше вирішувати, яку субсидію комусь призначити, яку соцвиплату за якою статтею здійснити - всім виплачується однакова сума. Є нюанси щодо пенсій, але базово кожному громадянину без жодного адміністрування виплачуватиметься певна сума, яка залежить тільки від ефективності роботи держапарату. Адже держапарат управляє всіма нашими ресурсами, громадяни просто зобов'язані вимагати від держапарату виплати дивідендів. Чим не обґрунтування для ББД чи "республіканської частки"? І тоді система збору податків, як і система виконання соціальної функції, стають ідеальними системами - функція виконується, а системи немає. 100 000 грамотних підприємливих людей поповнять лави підприємців та висококваліфікованих працівників. Сотні тисяч бухгалтерів та юристів припинять займатися комунікацією бізнесу та податкової, і займуться якоюсь корисною діяльністю. Будь-яка справжня реформа не потребує додаткових ресурсів. Навпаки, реформа вивільняє ресурси та змінює поведінку людей. Це ми обговорюємо у 30+", - резюмував він.