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Рух 30+ представив модель ідеальної податкової системи: ПДВ, ЄСВ і податок на прибуток замінити податком "з покупки" та ввести базовий безумовний дохід. ВIДЕО

В "Студии Здравого Смысла" на зборах політичного руху 30+ обговорили питання податкової реформи і побудови ідеальної податкової системи.

Про це розповів підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеальна система. У нашій країні близько 50 000 чиновників займаються адмініструванням доходної частини бюджету. Податківці, всілякі інспектори з контролю та перевірки. Така сама кількість чиновників займається розподілом соціальних грошей - понад 50 000 осіб працюють у пенсійному та соціальних фондах, займаються субсидіями та компенсаціями. І інтуїтивно зрозуміло, що ці 100 тисяч осіб займаються абсолютно непродуктивною працею. Крім цього більшість з них є авторами, співучасниками, організаторами фінансових схем, за якими податки та соцвиплати йдуть повз цільове призначення. Розмір цих втрат неможливо порахувати і навіть уявити", - розповів Себастьянович.

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"У теорії рішень винахідницьких задач (ТРВЗ) є такий вираз: Ідеальна система – це система, якої немає, а функція виконується. Чи можна організувати надходження податків до бюджету без існування податкової служби? Наприклад, банківська комісія сплачується нами автоматично, без банківської поліції, без банківського бюро безпеки. Чому ж ми утримуємо податкову службу, хоча податки можуть сплачуватись подібно до банківської комісії під час проведення транзакції? У принципі і зараз підприємство не може виплатити працівникам зарплату чи дивіденди власникам, не сплативши попередньо відповідні податки. І це контролює банк. Залишаються лише податок на прибуток (ПнП) та податок на додану вартість (ПДВ) – ці два податки адмініструє податкова служба, і, звичайно ж, ці два податки є джерелом схем, корупції, перевірок. Ідеальний варіант - замінити ПДВ та ПнП транзакційним податком, що стягується під час укладання угоди, тобто. грошового переказу", - додав він.

"У "Студии Здравого Смысла" така система була представлена Павлом Єлізаровим і В'ячеславом Черкашиним, де не тільки ПДВ та ПнП, але й ЄСВ - всі три податки - замінені одним податком, який автори назвали "з покупки". Для юросіб будь-яка покупка 6%, для фізосіб 4%. ПДФО 10% для зарплат до $20 000 і 15% - понад 20 тисяч, і ПнВК 15%. Така система забезпечує надходження до бюджету не нижче за сьогоднішній і робить зовсім непотрібною податкову службу. Адмініструвати нема чого. Окрема розмова, який вплив ця система матиме на всю економіку, на тіньовий сектор, на інвестиційну привабливість", - запропонував Себастьянович.

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"Але як бути з іншою стороною медалі – з адмініструванням соціальної функції держави? І тут система Єлізарова-Шустера пропонує неординарне рішення. Базовий Безумовний Дохід (ББД). Багато людей, особливо ті, що "сповідують" лібертаріанство, або якісь інші види економічних "релігій", налаштовані проти виплат громадянам будь-яких грошей. Розмова про ББД та його вплив на суспільство заслуговує на окремий пост. Зараз я хочу поговорити про державний апарат. Чому мені подобається ідея ББД у цій конкретній нашій українській ситуації? Тому що вона звільняє ті інші 50 тисяч розподільників. Не потрібно більше вирішувати, яку субсидію комусь призначити, яку соцвиплату за якою статтею здійснити - всім виплачується однакова сума. Є нюанси щодо пенсій, але базово кожному громадянину без жодного адміністрування виплачуватиметься певна сума, яка залежить тільки від ефективності роботи держапарату. Адже держапарат управляє всіма нашими ресурсами, громадяни просто зобов'язані вимагати від держапарату виплати дивідендів. Чим не обґрунтування для ББД чи "республіканської частки"? І тоді система збору податків, як і система виконання соціальної функції, стають ідеальними системами - функція виконується, а системи немає. 100 000 грамотних підприємливих людей поповнять лави підприємців та висококваліфікованих працівників. Сотні тисяч бухгалтерів та юристів припинять займатися комунікацією бізнесу та податкової, і займуться якоюсь корисною діяльністю. Будь-яка справжня реформа не потребує додаткових ресурсів. Навпаки, реформа вивільняє ресурси та змінює поведінку людей. Це ми обговорюємо у 30+", - резюмував він.

Автор: 

бюджет (2991) податки (3833) податкова (707) ПДВ (623) Державна податкова служба (424) ЄСВ (55) Єлізаров Павло (7) Себастьянович Павло (1)


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Топ коментарі
+12
Хм... А де ж тоді ці 100 000 хАрчєваЦЦА будуть?...
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09.11.2021 14:32
+8
Класс коррумпированного чиновничества НИКОГДА не откажется от самого себя!
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09.11.2021 14:32
+8
..давно вже "криком кричу", тут у тому числі, що податки раціональніше платити (у більшості своїй) через витрати, при покупках...
але податківська мафія халявщикіів на це не піде, бо їм доведеться піти-таки кудись працювати і стати чесними, корисними суспільству, людьми....
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09.11.2021 15:11
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Класс коррумпированного чиновничества НИКОГДА не откажется от самого себя!
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09.11.2021 14:32 Відповісти
ПДФО 10% для зарплат до 20 тисяч доларів. Це в місяць?
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09.11.2021 14:43 Відповісти
у некоторых в день, например главный почтальон имеет зарплату лям, он просто уволил почтальонов на лям и имеет лям , уволить 100000 дармоедов будет накладно, ну их нужно будет год всё равно кормить в центре занятости. потом типа переобучать на новые схемы откатов и взяток, сложновато будет.
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09.11.2021 15:33 Відповісти
На нужды фронта перевести их, у нас ещё добавилось 1300 км открытой границы с Беларусью
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09.11.2021 16:21 Відповісти
Хм... А де ж тоді ці 100 000 хАрчєваЦЦА будуть?...
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09.11.2021 14:32 Відповісти
Та ковід вирішить проблему безробіття
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09.11.2021 14:33 Відповісти
Звучить круто, але це утопія. Точніше, це утопія в нашій країні. Таке можна десь в Данії пробувати.
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09.11.2021 14:33 Відповісти
Між тим, в далекій-далекій Швейцарії, років з 10 тому, громадяни на референдумі ВІДМОВИЛИСЬ від базового безумовного доходу.
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09.11.2021 14:39 Відповісти
ага "ввести базовий безумовний дохід" для нашего быдла, которое нихрена работать не любит, обожает всё нахаляву и мечтает "отнять и поделить"
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09.11.2021 14:47 Відповісти
"для нашего быдла" - Ну Вы то конечно не наш? Вы чье быдло?
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09.11.2021 18:20 Відповісти
паразитизм знищити неможливо ...)))- один одного живить....
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09.11.2021 14:55 Відповісти
Да.. согласен, хорошая модель... молодцы ребята... Вот только вопрос, как это внедрить!? ведь эти крысеныши себе даже хвосты отгрызут лишь бы не платить в маршрутке!
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09.11.2021 14:58 Відповісти
А у комунальному транспорті можна не платити ?? Так ??
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09.11.2021 15:45 Відповісти
а вы смотрели уважно видео?
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09.11.2021 15:55 Відповісти
Автори мудаки, які поняття зеленого не мають про державне управління.
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09.11.2021 15:09 Відповісти
Такая система в Штатах работает, насколько я понимаю. Но у них ещё бешеная фискальная дисциплина и армия инспекторов всяких и т.п.
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09.11.2021 15:10 Відповісти
Нет там никакой армии. Точно не скажу за США, но в Канаде порядка 3 000 работников налоговой на всю страну.
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09.11.2021 15:16 Відповісти
а есть жеж какой никакой мировой опыт развитых стран.. (именно развитых...)
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09.11.2021 15:10 Відповісти
..давно вже "криком кричу", тут у тому числі, що податки раціональніше платити (у більшості своїй) через витрати, при покупках...
але податківська мафія халявщикіів на це не піде, бо їм доведеться піти-таки кудись працювати і стати чесними, корисними суспільству, людьми....
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09.11.2021 15:11 Відповісти
На рынках будут торговать и ездить на 7 км за товаром(челночники с кравчучками)
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09.11.2021 15:21 Відповісти
тогда вся торговля уйдет в тень. как ты соберешь налог с наличной покупки без чека?
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09.11.2021 15:41 Відповісти
Ну так ... ФОП-и мабуть щось відчувають, тому і протестують проти касових апаратів.
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09.11.2021 15:43 Відповісти
они просто не хотят платить налоги, а торгуют контрабасом. они не смогут ответить где они взяли товар который продают))
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09.11.2021 15:46 Відповісти
...это - вопрос "номер два", бо сейчас воруют и коррупционируют на миллиарды именно под крышей налоговиков и пацанчиков с Банковой....
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09.11.2021 15:50 Відповісти
а ты думаешь что если поменяется система налогооблажения то воровать не будут, есть миллион способов украсть. на закупках например
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09.11.2021 15:54 Відповісти
...ну як діти - це питання "номер три".. Ви - або гуманітарій або ще хто..)
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09.11.2021 15:58 Відповісти
ты свою мысль можешь четко изложить?
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09.11.2021 16:03 Відповісти
...походу, Вам - ні.. вибачте....
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09.11.2021 16:05 Відповісти
серьезный специалист)))))
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09.11.2021 16:16 Відповісти
Они взяли за основу США. Нет там никаких запутанных налогов. Есть в первую очередь налог с продаж, зависит от штата, в среднем 10%. И не парятся - оплатил, тут же налог списали. Цены указаны без налога.
Америкосы не дураки - спутником прививаться не будут .
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09.11.2021 15:15 Відповісти
"Нет там никаких запутанных налогов. Есть в первую очередь налог ..." - красавєц ... "податків нема ... заплутаних ... "
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09.11.2021 15:38 Відповісти
У нас что не налог, то через жопу администрируется, куча проверяющих, потом проверяющий проверяющих и т.д. подглядывающий за подглядывающим.
Может это из за таких красавэц как ты?
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09.11.2021 16:11 Відповісти
Власть никогда не сделает то что нужно людям, а лишь то что нужно Ахметову и Бене не верите спросите у Шмыгаля
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09.11.2021 15:31 Відповісти
ПДФО 10% для зарплат до $20 000 - вони там клоуни, чи як ??
А хто у нас такі ЗП має і в долярах ??
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09.11.2021 15:35 Відповісти
Я так розумію це в рік.
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09.11.2021 17:54 Відповісти
До выборов осталось меньше двух лет. Почему бы какому-нибудь кандидату в президенты не взять это в свою программу?

Идея отличная! Эти игрища с НДС - одна сплошная афера!
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09.11.2021 15:37 Відповісти
без ндс не будет стимула экспорта
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09.11.2021 15:39 Відповісти
какой то бред))) а если у меня прибыль на операции 2% а налога я должен отдать 6%? во всем мире прогрессивная ставка налога пдфо от нуля до 50% от з.п , во франции до 75%. чиновников и сегодня можно заменить компьютерами. как это соц. выплаты платить всем одинаково? у одной 1 ребенок инвалид а у другой 10 детей , один потерял кормильца, другой инвалид?
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09.11.2021 15:37 Відповісти
"согласно пропорции веса ..." У перерахунку на умовну одиницю ваги ... живої ...
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09.11.2021 15:42 Відповісти
Предлагать идеальные схемы - это хорошо, но в нашей ситуации нам нужны реальные схемы.Не надо каждый раз открывать америку. Заменить НДС и НПП налогом с покупок, с оборота и т.д предлагают уже давно, в том числе видные политики, Тимошенко например. Кстати закон Порошенко, который так и не был принял из-за противодействия олигархов,, тоже по этой теме. Радикальная налоговая реформа давно назрела, вопрос в ее быстрой реализации. Хотя бы начали с принятия закона Порошенко по доп. доходу (о чем говорил, кстати сам Зеленский, обращаясь к правительству).
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09.11.2021 15:38 Відповісти
ПДВ у Європах збирають ??
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09.11.2021 15:40 Відповісти
во всей, и в сша тоже. когда ты покупаешь что то в германии и вывозишь то тебе возвращают ндс. только вот когда ты этот товар ввозишь в украину ты должен заплатить налога в 20%. чего никто не делает
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09.11.2021 15:44 Відповісти
"Є нюанси щодо пенсій ..." - і тут будь ласка про нюанси ???
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09.11.2021 15:39 Відповісти
есть пенсия для рабов, вкалывал на заводе 40 лет и получаешь 2500 и есть чиновничья 90% от з.п а з.п от 50-до 300 тыс
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09.11.2021 15:50 Відповісти
И чем занять высвободившихся (минимум) 100 000 бездельников?
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09.11.2021 15:49 Відповісти
в кировоградской обл есть неразработанные урановые рудники, например)))
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09.11.2021 15:51 Відповісти
**** генії недороблені. "Крутю мутю крутю мутю що захочу.. триндю ***** триндю ***** коли захочу... на крилах марення і шизи лечу..."_це їхній гімн 30+
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09.11.2021 17:07 Відповісти
эту идею 5:10 балашов уже лет 20 рекламирует. ничего нового.
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09.11.2021 17:20 Відповісти
А что это за название такое "Студии Здравого Смысла" ??? Что за башовщина? Доверия нет и попахивает антиукраинским, типа потрындеть чтоб заморочить мозги и провернуть для себя выгоду
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09.11.2021 18:51 Відповісти
идея сильная. но что бы это сделать, нужна сильная политическая воля, а не обещания лохторату.

а в данный момент нет людей, которые могли бы это реализовать.
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10.11.2021 11:49 Відповісти
 
 