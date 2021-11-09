Хотів, щоб потерпілий пересувався в "інвалідному візку": Голова однієї з ОТГ на Херсонщині "замовив" напад на місцевого депутата. ВIДЕО
На депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області планувався напад. Затримано "замовника" злочину, ним виявися голова цієї ОТГ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисник хотів, щоб "потерпілому" завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності.
За даними СБУ, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт.
За побиття з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв $7 тис.
Задокументовано отримання "виконавцем" першої частини грошей.
Правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль "потерпілого" та зробили відповідні "підтверджуючі" фотоматеріали.
Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі "нападнику" другої частини грошей.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі під Одесою невідомі напали на депутата однієї з ОТГ Херсонщини та його дружину. Чоловікові розтрощили колінні суглоби.
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До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.