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Хотів, щоб потерпілий пересувався в "інвалідному візку": Голова однієї з ОТГ на Херсонщині "замовив" напад на місцевого депутата. ВIДЕО

На депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області планувався напад. Затримано "замовника" злочину, ним виявися голова цієї ОТГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник хотів, щоб "потерпілому" завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності.

За даними СБУ, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт.

За побиття з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв $7 тис.

Задокументовано отримання "виконавцем" першої частини грошей.

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Правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль "потерпілого" та зробили відповідні "підтверджуючі" фотоматеріали.

Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі "нападнику" другої частини грошей.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі під Одесою невідомі напали на депутата однієї з ОТГ Херсонщини та його дружину. Чоловікові розтрощили колінні суглоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідники СБУ підтвердили затримання колишнього "очільника" підпільної в'язниці "Ізоляція" Куліковського. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

напад (1125) СБУ (12812) Херсонська область (5750)


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Тьху-тьху-тьху через ліве плече - думав це погроза Потрепілому.))))
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09.11.2021 15:34 Відповісти
В трибунал направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Источник:

Шо еще за трибунал?
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09.11.2021 15:42 Відповісти
якщо читати українську версію, то буде:

До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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09.11.2021 15:46 Відповісти
Цікаво, який це перекладач у адміна?
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09.11.2021 16:52 Відповісти
Специальный трибунал для рускоговорящих.
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09.11.2021 16:42 Відповісти
Петросян?
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09.11.2021 16:53 Відповісти
желание простых Украинских чиновников, чтоб все конкуренты и несогласные до конца жизни передвигались на инвалидных колясках. а главное чтоб они это видели и наслаждались
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09.11.2021 15:47 Відповісти
Ох как берегут попы чиновников)
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09.11.2021 15:55 Відповісти
хорошо сработали.
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09.11.2021 17:29 Відповісти
 
 