Хотів, щоб потерпілий пересувався в "інвалідному візку": Голова однієї з ОТГ на Херсонщині "замовив" напад на місцевого депутата. ВIДЕО

На депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області планувався напад. Затримано "замовника" злочину, ним виявися голова цієї ОТГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник хотів, щоб "потерпілому" завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності.

За даними СБУ, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт.

За побиття з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв $7 тис.

Задокументовано отримання "виконавцем" першої частини грошей.

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Правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль "потерпілого" та зробили відповідні "підтверджуючі" фотоматеріали.

Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі "нападнику" другої частини грошей.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі під Одесою невідомі напали на депутата однієї з ОТГ Херсонщини та його дружину. Чоловікові розтрощили колінні суглоби.

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