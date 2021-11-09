"Зачищається інформполе, з'ясовуються стосунки зі всіма, хто тільки пискнув. Це очевидні речі і це - неправильно", - Комаровський про президентство Зеленського. ВIДЕО

Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський вказав на кардинальні зміни в поведінці Володимира Зеленського до президентства та після обрання на посаду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Того Володю я дуже любив, а цей - це не він, це зовсім інша людина... Я не уявляю, що може статися з чоловіком, аби він замислився над тим, щоб не виконати обіцянку мільйонам людей не йти в президенти на другий термін. Нині ми бачимо, що зачищається інформполе, з'ясовуються стосунки зі всіма, хто тільки пискнув. Це очевидні речі і це - неправильно", - сказав Комаровський.

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