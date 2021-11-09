"Зачищається інформполе, з'ясовуються стосунки зі всіма, хто тільки пискнув. Це очевидні речі і це - неправильно", - Комаровський про президентство Зеленського. ВIДЕО
Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський вказав на кардинальні зміни в поведінці Володимира Зеленського до президентства та після обрання на посаду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".
"Того Володю я дуже любив, а цей - це не він, це зовсім інша людина... Я не уявляю, що може статися з чоловіком, аби він замислився над тим, щоб не виконати обіцянку мільйонам людей не йти в президенти на другий термін. Нині ми бачимо, що зачищається інформполе, з'ясовуються стосунки зі всіма, хто тільки пискнув. Це очевидні речі і це - неправильно", - сказав Комаровський.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
показати весь коментар09.11.2021 15:53
+38 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар09.11.2021 15:53
+24 jura bucaphalus
показати весь коментар09.11.2021 15:49
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Мне - зУбилом.
А тебе, Дима ?
И мне тоже !
Я же говорю - не грамотный у нас народ. Все меня зЕбилом называли.