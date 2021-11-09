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"Зачищається інформполе, з'ясовуються стосунки зі всіма, хто тільки пискнув. Це очевидні речі і це - неправильно", - Комаровський про президентство Зеленського. ВIДЕО

Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський вказав на кардинальні зміни в поведінці Володимира Зеленського до президентства та після обрання на посаду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Того Володю я дуже любив, а цей - це не він, це зовсім інша людина... Я не уявляю, що може статися з чоловіком, аби він замислився над тим, щоб не виконати обіцянку мільйонам людей не йти в президенти на другий термін. Нині ми бачимо, що зачищається інформполе, з'ясовуються стосунки зі всіма, хто тільки пискнув. Це очевидні речі і це - неправильно", - сказав Комаровський.

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Автор: 

Гордон Дмитро (116) Зеленський Володимир (23815) Комаровський Євген (26)


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Топ коментарі
+42
Не може людина одразу змінитись. Ви просто його погано знали.
Тому і обрали самодура президентом. Аби не Порошенко. Бо відверто - вам допікала його проукраїнська політика.
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09.11.2021 15:53
+38
"Того Володю я дуже любив, а цей - це не він, це зовсім інша людина..."

Тот Володя играл роль, а этот и есть настоящий Володя. И только слепой или тупой не видел этого раньше.
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09.11.2021 15:53
+24
А ми вам говорили! А ви нас не чули, чи почуєте зараз одне одного. Питання
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09.11.2021 15:49
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09.11.2021 21:13 Відповісти
виборців зє тепер можна офіційно називати лохами
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09.11.2021 21:44 Відповісти
Женя, а чем тебе обрезание делали ?
Мне - зУбилом.
А тебе, Дима ?
И мне тоже !
Я же говорю - не грамотный у нас народ. Все меня зЕбилом называли.
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10.11.2021 04:30 Відповісти
Ахметовские попки начали активно работать против антиолигархического закона.
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10.11.2021 09:27 Відповісти
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