До учасниці мітингу антивакцинаторів Фаіст, яка подякувала Росії за гроші, прийшли працівники СБУ: Поширювала фейки про вакцинацію. ВIДЕО
До Олени Фаіст, яка закликала до дружби з РФ під час мітингу антивакцинаторів у Києві, прийшли працівники Служби безпеки України.
Про це жінка повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Пдставою для візиту СБУ стало звернення лікаря-інфекціоніста місцевої лікарні, який звинуватив Фаіст у тому, що вона поширює у соцмережах фейки про вакцинацію, а також ображає медиків, які борються з COVID-19.
Крім того, СБУ встановила, що антивакцинаторні матеріали, які поширює жінка, загрожують суспільно-політичній діяльності та національній безпеці України.
Оперативники прийшли до Фаіст, щоб вилучити техніку, яку вона використала для трансляції своїх фейків.
Зазначимо, Олена Фаіст - керівниця Черкаського осередку "СТОП Фейк Пандемія". Організація заперечує пандемію COVID-19 і виступає проти карантинних обмежень, носіння масок та вакцинації.
Нагадаємо, 3 листопада у Києві під Радою та Кабміном протестували "антивакцинатори".
Одна з учасниць акції протесту антивакцинаторів біля Верховної Ради заявила про фінансову підтримку з Росії.
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Ааа! Я зрозуміла, Svitlana Russian- це квінтесенція колишніх тепешок-Зебілок, які робили клована преЗЕдентом. Такого сказу, екстазу та оргазму у прямому ефірі, що ви виробляли по Янелоху, не було ніколи, навіть за Бандюковича так не казились. Але пройшло зовсім небагато часу і всі ці Франческа, Марьяна, Лалалала, Єлена Вервейко, Татьяна Лайф та багато інших Зебілок зникло. Сподіваюсь, що тебе незабаром деактивують.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vas-vishatimut-u-mikolayevi-protivnicya-vakcinaciji-zagrozhuvala-medikam-video-novini-ukrajini-50195091.html «Вас вішатимуть»: на мітингу антиваксерів у Миколаєві звучали погрози медикам, які щеплюють від Covid-19 - відео
До речі, а які саме у тебе переконання? Просто не робити вакцину та переконувати у цьому інших? Так це не переконання, а навмисний злочин, який ти щодня тут скоюєш та підтримуєш таких самих злочинців.
"CDC потратил $2.2 млрд на поиск решения против коронавирусной пандемии.
Европейская Комиссия - 1,4 млрд евро на ту же задачу.
ВООЗ - около 100 млн долларов.
На основе полученных дорогих данных эти организации в один голос говорят об отсутствии альтернативы вакцинации в преодолении пандемии.
*Vaccine-induced protection is the only promising solution
for the ongoing COVID-19 pandemic
Любое мнение имеет цену.
Мнение за вакцинацию стоит дорого, мнение против вакцинации, как правило, вообще ничего не стоит".
- на мітингу антивакцинаторів у Києві (бадьоро): "Масква, Пітєр! Спасіба за фінансавую паддєржку!"
- під час обшуків (перелякано): "Щас мнє СБУ может сдєлать какую-та падставу!"
Не гениально, но вцелом не плохо "обкатали" эту умственно отсталую. Собственно создали такой себе прецедент. Ну скажем, создай осередок "СТОП Фейк ЗЕбилы" и усё.... готовьтесь, мы идем к вам. А звучать, по аналогии, будет так - "антиЗЕбiльні матеріали, які поширює /нужное вставить/, загрожують суспільно-політичній діяльності та національній безпеці України.
ну вот и все что надо было знать об "организованных антиваксерах"
Снова за всем стоит финансирование с рф ....
Мразина!
нашли и изьяли
заранее заготовленные невакцины
в огромном количестве