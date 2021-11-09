До учасниці мітингу антивакцинаторів Фаіст, яка подякувала Росії за гроші, прийшли працівники СБУ: Поширювала фейки про вакцинацію. ВIДЕО

До Олени Фаіст, яка закликала до дружби з РФ під час мітингу антивакцинаторів у Києві, прийшли працівники Служби безпеки України.

Про це жінка повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Пдставою для візиту СБУ стало звернення лікаря-інфекціоніста місцевої лікарні, який звинуватив Фаіст у тому, що вона поширює у соцмережах фейки про вакцинацію, а також ображає медиків, які борються з COVID-19.

Крім того, СБУ встановила, що антивакцинаторні матеріали, які поширює жінка, загрожують суспільно-політичній діяльності та національній безпеці України.

Оперативники прийшли до Фаіст, щоб вилучити техніку, яку вона використала для трансляції своїх фейків.

Зазначимо, Олена Фаіст - керівниця Черкаського осередку "СТОП Фейк Пандемія". Організація заперечує пандемію COVID-19 і виступає проти карантинних обмежень, носіння масок та вакцинації.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві під Радою та Кабміном протестували "антивакцинатори".

Одна з учасниць акції протесту антивакцинаторів біля Верховної Ради заявила про фінансову підтримку з Росії.

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