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До учасниці мітингу антивакцинаторів Фаіст, яка подякувала Росії за гроші, прийшли працівники СБУ: Поширювала фейки про вакцинацію. ВIДЕО

До Олени Фаіст, яка закликала до дружби з РФ під час мітингу антивакцинаторів у Києві, прийшли працівники Служби безпеки України.

Про це жінка повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Пдставою для візиту СБУ стало звернення лікаря-інфекціоніста місцевої лікарні, який звинуватив Фаіст у тому, що вона поширює у соцмережах фейки про вакцинацію, а також ображає медиків, які борються з COVID-19.

Крім того, СБУ встановила, що антивакцинаторні матеріали, які поширює жінка, загрожують суспільно-політичній діяльності та національній безпеці України.

Оперативники прийшли до Фаіст, щоб вилучити техніку, яку вона використала для трансляції своїх фейків.

Зазначимо, Олена Фаіст - керівниця Черкаського осередку "СТОП Фейк Пандемія". Організація заперечує пандемію COVID-19 і виступає проти карантинних обмежень, носіння масок та вакцинації.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві під Радою та Кабміном протестували "антивакцинатори".

Одна з учасниць акції протесту антивакцинаторів біля Верховної Ради заявила про фінансову підтримку з Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дадуть гроші і можна буде піти. 300 гривень обіцяли", - учасник акції під ОП на вимогу відставки мера Києва Кличка. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) протест (2398) росія (65146) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+104
вышвырнуть в рашку
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09.11.2021 17:21
+99
**** дешевая , 3 сребрянника от кацапов получила ? Жри не подавись
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09.11.2021 17:23
+90
Кто бы сомневался, что антиваксеры в Украине кормятся из рук кремлефашистов. На нары эту ************!
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09.11.2021 17:22
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Бацькивщина наступила... К ахметову , заварившему заварушку на ДОнбассе СБУ не пришло... а к тётке за слова без действий пришло... Скоро за красночёрные цветА на балконе будут приходить , суки...
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09.11.2021 20:28 Відповісти
Закон про позбавлення громадянства України,за прокацапську діяльність. Негайно ***!
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09.11.2021 20:32 Відповісти
Берете ************ Фанист,берете ее tрахаря Антошку,вывозите в лес и закапываете.и никаких адвокатов и прочей суеты.
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09.11.2021 20:52 Відповісти
Уколите её файзером 8 раз, обязательно в голову…
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09.11.2021 21:00 Відповісти
не в голову а в ***** !!!
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09.11.2021 23:25 Відповісти
Не допоможе. Тільки утілізація
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10.11.2021 08:15 Відповісти
Ага кожаным шприцом!
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10.11.2021 09:17 Відповісти
Блондинка взболтнула лишнего, гыгыгы, про деньги-то надо было молчать, дурочка!!!
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09.11.2021 21:14 Відповісти
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09.11.2021 21:54 Відповісти
где тут антиваксеры? полоумные твари, ау!
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09.11.2021 22:28 Відповісти
Да, тут мы, тут. Читаем комменты и офигеваем. Бешенство и истерика на грани умопомрачения. Такой озлобленности даже против Путина и сепаров не пишут тут. Очевидно после прививки против Коронавируса еще нужно срочно вакцину против бешенства.
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10.11.2021 16:35 Відповісти
Ми? Скільки вас у одній хворій голові?

Ааа! Я зрозуміла, Svitlana Russian- це квінтесенція колишніх тепешок-Зебілок, які робили клована преЗЕдентом. Такого сказу, екстазу та оргазму у прямому ефірі, що ви виробляли по Янелоху, не було ніколи, навіть за Бандюковича так не казились. Але пройшло зовсім небагато часу і всі ці Франческа, Марьяна, Лалалала, Єлена Вервейко, Татьяна Лайф та багато інших Зебілок зникло. Сподіваюсь, що тебе незабаром деактивують.
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10.11.2021 16:57 Відповісти
Это еще надо посмотреть, кого надо прививать от бешенства...
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vas-vishatimut-u-mikolayevi-protivnicya-vakcinaciji-zagrozhuvala-medikam-video-novini-ukrajini-50195091.html «Вас вішатимуть»: на мітингу антиваксерів у Миколаєві звучали погрози медикам, які щеплюють від Covid-19 - відео
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10.11.2021 17:05 Відповісти
Один ненормальний плакат на весь мітинг? Ну-ну. Порівняйте з наявними тут комментами.
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10.11.2021 17:41 Відповісти
Видео Вы постеснялись посмотреть? Посмотрите видео с 2.02
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10.11.2021 17:54 Відповісти
Посмотрела! Женщина говорит в микрофон слова, которые говорят многие жители страны у себя на кухне, по отношению к продажной власти, ментам-оборотням (не полиции) и врачам-убийцам-бизнесменам (которые бросают тень героев работников медицины, которые делают подвиги каждый день за копеечную зарплату.
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10.11.2021 22:33 Відповісти
То есть Вы ее выступление поддерживаете?
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10.11.2021 23:26 Відповісти
Нет, не поддерживаю. Но если у людей нет доверия в медицине и власти, то может это не только народ плохой.
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11.11.2021 10:24 Відповісти
Светлана, вы наносите такой вред обществу своим русским православием головного мозга, что даже рашизм не идёт ни в одно сравнение. И это всё от вашего дикого невежества.
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10.11.2021 22:24 Відповісти
Я наверно поседею и состарюсь, прежде чем получу от ваксеров аргументированный ответ вместо оценочных суждений, пропитанных злостью от бессилия предоставить вменяемую поддержку своих убеждений.
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10.11.2021 22:36 Відповісти
Тобі не потрібна аргументована відповідь, ти тут не для цього.

До речі, а які саме у тебе переконання? Просто не робити вакцину та переконувати у цьому інших? Так це не переконання, а навмисний злочин, який ти щодня тут скоюєш та підтримуєш таких самих злочинців.
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11.11.2021 10:38 Відповісти
Вам этих доказательств будет достаточно?

"CDC потратил $2.2 млрд на поиск решения против коронавирусной пандемии.
Европейская Комиссия - 1,4 млрд евро на ту же задачу.
ВООЗ - около 100 млн долларов.

На основе полученных дорогих данных эти организации в один голос говорят об отсутствии альтернативы вакцинации в преодолении пандемии.

*Vaccine-induced protection is the only promising solution
for the ongoing COVID-19 pandemic

Любое мнение имеет цену.

Мнение за вакцинацию стоит дорого, мнение против вакцинации, как правило, вообще ничего не стоит".
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11.11.2021 19:56 Відповісти
Нормально так тварьюку за жопу взяли! Главное что бы не выпустили !!
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09.11.2021 22:48 Відповісти
Испортить жизнь с у к е чтобы уехала на маскву поскорее. Надо тварью занятая кому то
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09.11.2021 23:48 Відповісти
а людішкі потихеньку перетворюються на людиноподібних істот ненавидячи вся і все що відрізняється від них стравлюють потихеньку ляльководи тупий нарід
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10.11.2021 00:25 Відповісти
Лєна Фаіст:
- на мітингу антивакцинаторів у Києві (бадьоро): "Масква, Пітєр! Спасіба за фінансавую паддєржку!"
- під час обшуків (перелякано): "Щас мнє СБУ может сдєлать какую-та падставу!"
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10.11.2021 00:33 Відповісти
Ця фіфа гламурна навіть не уявляє, яку підставу їй би зробили у мАсквє та Пітєрє. А в Україні таким паскудам взагалі нічого не загрожує, вони антиваксерують собі спокійно, а нас ще й фашиздами обзивають. Одна така головна цензорівська антиваксеруха вчора зірвалась на кремлівські штампи.
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10.11.2021 00:49 Відповісти
вот если б конь имел ее, она была бы рада...
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10.11.2021 05:48 Відповісти
Ох и тупая же прокацапская ****.
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10.11.2021 06:25 Відповісти
рассея... введи!!
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10.11.2021 07:46 Відповісти
Тупорылая особа с фамилией не то Аист, не то Фашист. В морг на 15 суток на исправительные работы отправлять таких надо.
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10.11.2021 08:02 Відповісти
Вислати її в Рашистську ********* на проживаніє пожінєнно. Да, жєстоко. А шо дєлать з такими
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10.11.2021 08:06 Відповісти
Визглива кокошниця. Неприємний в неї акцент.
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10.11.2021 08:24 Відповісти
Яка ти журналістка, ти кацапська швабра. Якщо воно захворіє, то перше побіжить займати ліжко у лікарні і будуть на неї витрачати державні кошти.
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10.11.2021 08:27 Відповісти
ох и тупая курка
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10.11.2021 08:52 Відповісти
СБУ встановила, що антивакцинаторні матеріали, які поширює жінка, загрожують суспільно-політичній діяльності та національній безпеці України.

Не гениально, но вцелом не плохо "обкатали" эту умственно отсталую. Собственно создали такой себе прецедент. Ну скажем, создай осередок "СТОП Фейк ЗЕбилы" и усё.... готовьтесь, мы идем к вам. А звучать, по аналогии, будет так - "антиЗЕбiльні матеріали, які поширює /нужное вставить/, загрожують суспільно-політичній діяльності та національній безпеці України.
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10.11.2021 08:58 Відповісти
правильно пишете...плюс антисемітські закони підігнали...
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10.11.2021 12:20 Відповісти
пляха-муха..... і ця проросійська тварь в центрі України..в моїх Черкасах !!!! Що казати тоді про Харків ітд......
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10.11.2021 09:17 Відповісти
Бооожеее, яка кончена.
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10.11.2021 09:29 Відповісти
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10.11.2021 09:52 Відповісти
Все антивакцинаторы ВРАГИ НАРОДА УКРАИНЫ !!!
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10.11.2021 10:21 Відповісти
@керівниця Черкаського осередку "СТОП Фейк Пандемія" @

ну вот и все что надо было знать об "организованных антиваксерах"
Снова за всем стоит финансирование с рф ....
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10.11.2021 11:47 Відповісти
То-же самое кукарекают попы из МП. А на кацапии поп Гундос, или как там его, который главный у репоедов, кажется зовут его Кы.рыло, так тот блеет скрепным поносцам, что надо прививаться.
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10.11.2021 12:14 Відповісти
бутусов понабирав дебілів в якості тролів...
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10.11.2021 12:18 Відповісти
Вот еще одно болезное на голову никак СБУ не дождется. При том, что его видосов на Ютубе с головой хватит за жабры взять. Давайте поможем хорошему человеку организовать встречу! https://www.youtube.com/channel/UCzre6tpDG6Z6L6EL8vuVznA
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10.11.2021 12:35 Відповісти
Те кто действительно кормятся от рук кремлефашистов, на публику это не афишируют. Наверно антивакцинаторы и неправы, но это явно устроено с целью их компроментации.
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10.11.2021 12:40 Відповісти
в ковідне відділення відправити горшки з-під хворих мити. А що, - для неї там безпечно)
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10.11.2021 12:44 Відповісти
Ля, ты смотри какая грамотная, наверное заранее инструктаж прошла )))
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10.11.2021 12:46 Відповісти
Садіть її відразу на 15 років , не помилитесь . Все майно - конфіскувати.
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10.11.2021 13:14 Відповісти
ще одна курва кремлівська, тепер всіх хто сумнівається у вакцинах проти Ковід завдяки таким курвам будуть причисляти до Кремля
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10.11.2021 14:22 Відповісти
Изъяли? Молодцы! И что дальше?
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10.11.2021 14:44 Відповісти
Як прийшли,так і підуть. І нічого,на жаль,цій тварині не буде. Чомусь так мені здається....
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10.11.2021 15:37 Відповісти
Обоср...ь консерва ордьІнская?
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10.11.2021 16:26 Відповісти
Шо толку.
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10.11.2021 17:14 Відповісти
Собрала монатки и со своей семейкой шуруй жить на недоимперию!
Мразина!
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10.11.2021 17:33 Відповісти
Да кому ты нужна, курица безмозглая.
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10.11.2021 17:41 Відповісти
при обыске у антивакцинаторов
нашли и изьяли
заранее заготовленные невакцины
в огромном количестве
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10.11.2021 17:42 Відповісти
Из за антивакцинаторов в Украине нищета 30 лет уже
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11.11.2021 09:38 Відповісти
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