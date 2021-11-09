Суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол., - НАБУ. ВIДЕО

Детективи НАБУ викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні 20 тис. дол. хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Гроші суддя одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Хабар служитель Феміди одержав двома траншами: 7 тис. дол. авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. дол. – за фактом виконаної домовленості.

Суддю викрили одразу після одержання другого траншу і затримали в порядку ст. 208, ст. 482 КК України.

Також читайте: Суддю з Мукачева засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар в 2 тис. грн, - САП

Вирішується питання щодо повідомлення хабарнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.