Суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол., - НАБУ. ВIДЕО
Детективи НАБУ викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні 20 тис. дол. хабара.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Гроші суддя одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Хабар служитель Феміди одержав двома траншами: 7 тис. дол. авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. дол. – за фактом виконаної домовленості.
Суддю викрили одразу після одержання другого траншу і затримали в порядку ст. 208, ст. 482 КК України.
Вирішується питання щодо повідомлення хабарнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Топ коментарі
+14 Andy Jumeirach
показати весь коментар09.11.2021 21:19
+7 Сергей Арт
показати весь коментар09.11.2021 20:49
+6 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар09.11.2021 20:53
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БРАВО! БИС!
и повыше, берите повыше...
Так роблять усі судді усіх судів.
Вот если бы его посадили за это......!
То это была бы НОВОСТЬ!
Вот если бы его посадили за это......!
А це головне. Цікаво, яка ціна зараз на відкуп
тількі у нього була досить дієва методіка !