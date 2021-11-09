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Суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол., - НАБУ. ВIДЕО

Детективи НАБУ викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні 20 тис. дол. хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол., - НАБУ 01

Гроші суддя одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Хабар служитель Феміди одержав двома траншами: 7 тис. дол. авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. дол. – за фактом виконаної домовленості.

Суддю викрили одразу після одержання другого траншу і затримали в порядку ст. 208, ст. 482 КК України.

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Вирішується питання щодо повідомлення хабарнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) суддя (1583) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+14
Сашка Білого жаль,
тількі у нього була досить дієва методіка !
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09.11.2021 21:19
+7
Слава НАБУ!
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09.11.2021 20:49
+6
Красавчик, мабуть ні з ким не поділився...
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09.11.2021 20:53
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Слава НАБУ!
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09.11.2021 20:49 Відповісти
Не повезло слузі правосуддя. Скільки разів проносило, а тут. Попався на копійках для судійського корпусу.
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09.11.2021 20:57 Відповісти

БРАВО! БИС!
и повыше, берите повыше...
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09.11.2021 21:01 Відповісти
Попался, курчавенький!
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09.11.2021 20:52 Відповісти
Красавчик, мабуть ні з ким не поділився...
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09.11.2021 20:53 Відповісти
Дяков, судила редкий за слова не отвечает - факт
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09.11.2021 20:58 Відповісти
Чекаю на вибачення, та підвищенняу ОАСК міста КИЇВ...
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09.11.2021 20:59 Відповісти
все они одинаковые
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09.11.2021 20:59 Відповісти
Черговий колядник,жертва судової реформи.
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09.11.2021 20:59 Відповісти
вы не понимаете, человек вышел купить арбуз, а ему подсунули по ошибке какую то фигню....
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09.11.2021 21:00 Відповісти
Все просто він зробив помилку Іменем України, так багато суддів в Чернігові робить, мер цікава істота
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09.11.2021 21:58 Відповісти
А хіба тільки в Чернігові?
Так роблять усі судді усіх судів.
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10.11.2021 12:47 Відповісти
Ни о чём!
Вот если бы его посадили за это......!
То это была бы НОВОСТЬ!
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09.11.2021 21:03 Відповісти
Я хочу зі шкіри су*і крісло замовити, ще й не одне, так до там роботи багато
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09.11.2021 21:59 Відповісти
Ни о чём!
Вот если бы его посадили за это......!

А це головне. Цікаво, яка ціна зараз на відкуп
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10.11.2021 06:34 Відповісти
Не все сразу!!! Пока у нас как на канеле "ДИСКАВЕРИ!!! ПОЙМАЛИ, ПОКАЗАЛИ, ОТПУСТИЛИ!!! До посадить дело пока как кто не очень и не очень..
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10.11.2021 10:01 Відповісти
Всі вони - шкідники у мантіях .
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09.11.2021 21:13 Відповісти
просто зрадники Імені України
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09.11.2021 22:00 Відповісти
Суд виправдає.
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09.11.2021 21:14 Відповісти
Накалядовал.. сто пудово... что толку от этих задержаний, наказания в принципе никакого, по сути судья этот нищий подекларации, у него успешные бизнесмены мамы, папы, братья и т.п., ну дадут пару лет на поселении , как Зваричу, и через пару месяцев по амнистии отпустят... у зварича посерьезней суммы были и то отпустили, а он теперь и в буй не дует, живет и прикалывается с лохов)))))))))))
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09.11.2021 21:16 Відповісти
Дело судьи до суда хоть дойдет?
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09.11.2021 21:18 Відповісти
Сашка Білого жаль,
тількі у нього була досить дієва методіка !
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09.11.2021 21:19 Відповісти
Но что-то "патриеты" за нього Авакову не виставляють рахунок. Мовчать
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10.11.2021 07:58 Відповісти
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09.11.2021 21:27 Відповісти
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09.11.2021 21:32 Відповісти
Кто и за что этой сраной мразоте такие бабки даёт?Тут,с...ка,наизнанку нужно вывернуться и почти два года хреначить,чтобы такую цифру ЗАРАБОТАТЬ.
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09.11.2021 21:42 Відповісти
А кем вы работаете если не секрет?
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10.11.2021 10:57 Відповісти
Вам для чего эта информация?Самозанятый трудяга,с мозолями от различных электро и ручных инструментов на руках.
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10.11.2021 20:41 Відповісти
Понять и простить.
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09.11.2021 21:48 Відповісти
Ага, поймать и посадить, вот это будет справедливо.
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09.11.2021 23:35 Відповісти
тююю, капейки
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09.11.2021 21:49 Відповісти
Кастрировать сволочь и повесить на одном столбе с Рабиновичем и Кивой...
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10.11.2021 04:18 Відповісти
В этом городе другим способом не заработать. Ни рабочих мест, ни нормальных зарплат. Чиновники традиционно имеют свою долю
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10.11.2021 07:57 Відповісти
А прізвище Хероя можна взнати??
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10.11.2021 08:12 Відповісти
Браво конечно! Но опять никто не сядет!...Так как до весны еще далеко....да и вообще ,она для этих ублюдков, разворовывающих Украину никогда не наступит!!!!!!!!!!
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10.11.2021 22:50 Відповісти
 
 