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Секретарка Зеленського Маша казала, що йому навіть забороняли читати фейсбук, бо він дуже вразливий і болісно реагує на образи, - актор "Кварталу 95" Великий. ВIДЕО

Володимиру Зеленському, після того, як він зайняв посаду президента, команда забороняла читати соцмережу "Фейсбук". Як пояснюють соратники Зеленського, він дуже засмучувався, коли бачив злі коментарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в інтерв'ю виданню "Гордон".

За словами артиста, Зеленський залежить від чужих оцінок.

"Він дуже вразлива людина… Секретарка його, Маша, приходила до нас в офіс. Звичайно, нам все цікаво: "Машунь, що там? Як там Вова? Як у вас?". Вона казала, що він дуже вразливий, що все, що про нього говорять, йому важливо. Наскільки я пам'ятаю, йому навіть забороняли читати фейсбук, YouTube, та інше… А він спочатку читав", - згадує Великий.

Секретарка Зеленського Маша казала, що йому навіть забороняли читати фейсбук, бо він дуже вразливий і болісно реагує на образи, - актор Кварталу 95 Великий 01
Секретарка Зеленського Марія Левченко

Представник "Кварталу 95" вважає, що ранимість Зеленського посилилася після того, як він став президентом.

"Якщо навіть у номерах, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе, значить, він болісно реагує… І я думаю, що швидше за все, у нього виробилася така захисна реакція вже після того, як він став президентом. Тому що до цього він абсолютно нормально реагував", - наголосив Великий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штучного призначено головою апарату ВР через дружбу з "Кварталом", - Бутусов

Нагадаємо, раніше ще один "кварталівець" Олександр Пікалов розповідав, що Зеленський вже після того, як обійняв президентську посаду, продовжував цікавитися виступами команди, а іноді й відчитував артистів. У "Кварталі 95" вважають, що на сцену Зеленський більше не повернеться.

Зеленський Володимир (23815) Квартал-95 (183)


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Топ коментарі
+109
Кусок гамна поливавший в кварте грязью всех, оказался "дуже вразливиим"
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10.11.2021 09:11
+105
Мерзотне закомплексоване чмо, якого ідіоти вибрали на посаду президента (головнокомандуючого) в країні, в якій війна, а тепер ще й Ковід. Суки зебільні, що ж ви натворили?
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10.11.2021 09:11
+76
нарцисс, сноб и паталогический лжец ваша бубочка...
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10.11.2021 09:10
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такой зеля - гандон в презервативе
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10.11.2021 13:20 Відповісти
Учора на каналі Україна 24 Голованов на своє телефонне опитування за 20 хв до кінця бесіди з Ггордоном отримав двзінки від майже 11 тис глядачів з відповіддю 70 відсотків які НЕ ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗА ВОВУ ...
Це не Прямий й не 5-ий... Ахмєтка мочить вову такими темпами !!!такою кількістю антивовашоу за вечір, що Порохоботським каналам залишається сидіти на березі й спостерігати , підтримуючи свою ЄС аудиторію.
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10.11.2021 13:23 Відповісти
Придумала! Когда это говно сядет, надо будет транслировать в его камеру исключительно пожелания всех людей видео и аудио 24/7. Может специальный сайт придется создать)) Пусть наслаждается все 15 лет. Или больше.
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10.11.2021 13:49 Відповісти
Надо же какой сентиментальный голубойзелёный воришка.
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10.11.2021 14:15 Відповісти
Скоріше за все його т. з. вразливість є звичайною психічною нерівновагою, яка обумовлена надмірним споживанням стимулювальних та наркотичних речовин.
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10.11.2021 14:17 Відповісти
1000%
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10.11.2021 14:28 Відповісти
Та хто б сумнівався, у Вови комплекс "ЯнєЛох" мінє 42 я "Бальсой" ..... й це насправді сумно.
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10.11.2021 14:21 Відповісти
"Очень ранимые
Наши любимые..."
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10.11.2021 14:29 Відповісти
Цей генератор випадкових слів вимагає ще більше влади. Вова ! Здай хочаб аналізи до кінця каденції.
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10.11.2021 14:50 Відповісти
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10.11.2021 14:53 Відповісти
Це правда, на Вінниччині їх називають маремухами, але готують їх СПЕЦИФІЧНО. ПРОМИВАЮТЬ і відварюють певну кількість разів , щоб вивести критичну кількість отруйних речовин. Це, як риба фугу чи корінь маніоку.
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10.11.2021 21:07 Відповісти
Из 12 видов мухоморов в Украине 5 съедобных, в том числе и серо-розовый (который моримуха)...Никакой специальной обработки не требуется, гриб как гриб, маринованный очень даже ничего
сдуру можно и картошку несколько раз отваривать...
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11.11.2021 10:53 Відповісти
Дякую за інформацію, не знав цього, а про "декілька разів виварити" , так вчив мене дядько,, який і пригощав зібраними НАМИ маремухами, ним приготовленими.
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11.11.2021 12:34 Відповісти
Раньше люди знали... клоуна не обирали.
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11.11.2021 00:10 Відповісти
ага, но выбрали ..... Сталина
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11.11.2021 09:19 Відповісти
А його НІХТО не обирав. Окрім обраних жидів, марксистів-лєнінців. А народ, хто на нього звертав увагу."Головне не ЯК голосують, а як *******",- його вислів, можливо, трохи неточний.
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11.11.2021 12:40 Відповісти
не кривляйся, я же "стебанулся", если вы не понял
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11.11.2021 12:45 Відповісти
Я й не кривляюсь, просто, привів Вам, майже, цитату людожера, прізвище якого Ви, чомусь, пишите з великої літери.
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11.11.2021 15:29 Відповісти
Это охрененно трогательно. Так и хочется спросить: "Так чего ж ты полез на президентский пост, нежный, бл&ть, цветок? Неужто думал, что там где-то есть кнопка "сделать хорошо", которую злочынный Порошенко не нажимает исключительно от жадности? А ты нажмёшь, на коленках перед Путиным постоишь, и останется только собирать аплодисменты?.."
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10.11.2021 15:29 Відповісти
Жаль шо Кличко не ранимый -

Свирепо разбросав охрану
Он к Зеле подошел, сказав
- Да это самое, собственно(и зарядил поцу ладошкой по штанам сзади)
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11.11.2021 09:18 Відповісти
якщо Машу секретарку ще не звільнили то Зеленському точно - відключили інтернет. .
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10.11.2021 15:30 Відповісти
Если такой ранимый, чего шел а президенты? Чего-то не ранимый к украинцам, которых он сделал нищими и теперь со своей все никак не нажравшейся шайкой плевать хотел с дуба. К сожалению к власти пришли воры, некчемы, просто банда, грабящая Украину
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10.11.2021 16:25 Відповісти
Президент воюющей страны! Верховный Главнокомандующий! Человек, который много чего рассказывал про смену системы, посадки и реформы!
Но ему не разрешают читать Фейсбук.
Это дно или ещё поднажмут?
Доречі ця надмірна образливість і тендітність душі на посаді де стрес - це в принципі непоганий початок робочого дня о шостій, це випадком не заважає виконувати свою роботу? Не становить це національної загрози?
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10.11.2021 16:40 Відповісти
Просто у нього хвороба прогресує. Переїв Колумбійського цукру.
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10.11.2021 20:24 Відповісти
Здесь явно кто то врёт.
Посмотрите на рожи которые корчил Зеленский на своих концертах, поливая грязью всех (не один раз).
Ну явно ранимый человек так бы не смог.
Клоуна или пытаются отбелить, представить жертвой, или он настоящий пройдоха и манипулятор.
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10.11.2021 17:44 Відповісти
Очень просто! Подзови 2-3 своих коллег к своему столу и попроси положить указательный палец на стол, рядом положи свой.
А теперь возьми канцелярский нож и полосни им любой палец, включая свой.....Я думаю, что по своему пальцу, ты промахнешься...Не?
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10.11.2021 19:18 Відповісти
Та ладно, знал не одного такого любителя посмеяться над другими и при этом закатывающего истерику если под..нуть его . А тут ещё с психическими отклонениями на фоне принятия кокса .
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10.11.2021 22:34 Відповісти
Прочитавши заголовок, спочатку подумав, що це новий фел'єтон Рибнікова
"Так ошибітся!- Думал йожик, слазя с кактуса."
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10.11.2021 18:16 Відповісти
Реальність така... Рибніков такого не придумає.
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11.11.2021 00:07 Відповісти
Это Зе_никчемность еще Цензор.нет не читает, а так бы знал про себя всю правду.
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10.11.2021 18:33 Відповісти
Про Машу он зря так. Точнее про ее язык. Машуня, горе-то ведь не от ума, а от языка. Нельзя, так, солнышко, находясь на такой должности, настолько вольно обращаться со своим языком. Это ведь не мужа ублажать(ну или кого там). Твой язык может ранить нежную плоть самого зеленского. Ведь расстроиться может. И что тогда?
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10.11.2021 18:40 Відповісти
Если бубочка такое нежное, самовлюбленное, эгоистическое чмо.... То какого х-ра оно лезло управлять страной в период войны и кризиса?
Так просто..... Вопрос в пустоту....
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10.11.2021 18:53 Відповісти
Зеленський нормальний, якщо переймається тим, який він президент. Люди зараз злі, у цьому причина. Злі часи породжують злих людей, тому й пишуть гидоти.
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10.11.2021 19:05 Відповісти
То есть все остальные должны были сносить дерьмо зекрысы,а оно про себя нет?не хочет читать про себя -очень удивится,когда его повесят)
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10.11.2021 21:16 Відповісти
И да,зекрысе совершенно похрен ,какой оно президент -поэтому запретил над ним шутить и не читает мнение украинцев -этому ублюдку главное рейтинг,чтоб не снесли -это оно предоставил падалюку ,что очень зря)))
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10.11.2021 21:19 Відповісти
Это чмоколо высмеивало всех, но сам дуреет от критики.
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10.11.2021 19:12 Відповісти
"Лирику" не пробовали давать? Очень помогает! Очень и очень!
(Прегабалин - лекарственный препарат, противоэпилептическое средство).

лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых.
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10.11.2021 19:12 Відповісти
та там и мойдодыр вслух читать небезопасно...бубе с катушек слететь лехко..
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10.11.2021 19:27 Відповісти
менше треба вживати незрозумілих речовин... для початку...
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10.11.2021 20:19 Відповісти
Президент якому забороняють читати коментарі у ФБ.... Ппц
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10.11.2021 20:33 Відповісти
принято ссылки давать. кто знает - не даст ли ранимый Цензору миллион евро шоп узнать ваш ай-пи и настигнуть? - сам приедет
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11.11.2021 09:04 Відповісти
Ранимый и трусливый. А меня это должно колыхать? Пусть мужиком будет как Порох, а то знай как тот голубь, нагадит и свалит. Слушать это все противно, в жилетку жене пусть плачется, а на люди выходит с мужественно сжатыми челюстями. И плевать, что рука в заднице.
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10.11.2021 20:59 Відповісти
Хуже Зеленского лучше нет
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10.11.2021 21:04 Відповісти
Я сподіваюсь, що хоча б tic-tock з аднакласнікамі залишили, а то це вже повний бєспрєдєл.
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10.11.2021 21:14 Відповісти
Це саме та Маша, яка була на нараді у президента(де їй бути не належало), після якої операція зірвалась?
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10.11.2021 21:20 Відповісти
Мамочка Римма нигадует..помните как она слёзно просила защитить ЗЕбубачку от Порошенко, даже видосик записала.... ЗЕбубачка ведь такой ронимый..
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10.11.2021 21:21 Відповісти
таки да. а шо нет?
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10.11.2021 21:23 Відповісти
дядя Беня, а мона я уже не буду ************?

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10.11.2021 21:22 Відповісти
Надо срочно запустить флешмоб что бы 73% ЗЕбилов оставили приятный, позитивный и хвалебный коментарий в Фейсбуке ЗЕбубачки...может тогда бубачке разрешат читать Фейсбук...
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10.11.2021 21:24 Відповісти
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10.11.2021 23:37 Відповісти
чучелло ты щас тролишь или ты серьёзно считаешь шо эта квартальная, прокермлёвская шобла строит страну???
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11.11.2021 01:21 Відповісти
У Моники натура утонченная, она сейчас вся в болдинской осени, тоскует и страдает по временам, когда за ним носились толпы идиотов и пели ему хвалу. А теперь эти толпы могут и рыло ему начистить. Ну прямо полный *****., извиняюсь - депрессия.
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10.11.2021 21:36 Відповісти
Памперс он сам меняет или Маша помогает ?
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10.11.2021 21:36 Відповісти
Бэня полностью контролирует свою куклу, в которую вложил самое ценное и важное что есть у любого еврея - деньги. для этого к кукле был поставлен "кукловод".
"кукловод" всегда находится рядом с куклой и не отходит ни на шаг.
"кукловод" подпускает к кукле только "нужных" людей, а "ненужных" не подпускает.
"кукловод" контролирует к какой информации нужно допускать куклу, а к какой не нужно.
"кукловод" всегда подсказывает кукле, какие решения принимать, а какие не нужно принимать.
поэтому фактически Зэля живет в искаженной реальности которую создает ему его "кукловод".
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10.11.2021 21:54 Відповісти
В чергове говорять, що "вову подменили". Та воно й було злопамятним, дрібязковим, сцикливим лайном. Під час війни ржало над Україною, над армією, над памяттю про голодомор. Назвіть хоч щось цінне для українця над чим гнусавий членограй не ржав і не висміював. Досить ліпити з лайна кулю а із "зе" президента!
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10.11.2021 21:56 Відповісти
Так хто це говорить? Ті жиди, які з усієї сили тягнули за зільону плісняву, а тепер , ***, прозріли"ми лаханулісь". Спсають своє "ліцо". Але це принципово НЕМОЖЛИВО, бо замість ліца там срака.
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11.11.2021 20:49 Відповісти
Які недолугі створіння разом зі своїм очільником
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10.11.2021 23:43 Відповісти
А хто крім зебілів сумнівався, що він вразлива людина? Навіть ролик показували. Де ніби кацапи різко активізували бойові дії і потрібно приймати рішення, а він такий "вражений, такий вражений" що тільки ніжки під столом трусяться...Вразливий він і всю владу вже заразив...
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11.11.2021 00:00 Відповісти
Чего расчирикались?) Скорее всего Зеленский останется и на второй срок!🙃
Конкуренции у него все равно нет особо, ближайший идёт Порох, но к нему ненависть ещё больше...
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11.11.2021 00:12 Відповісти
Срок у Бубочки должен быть один - 15 лет!
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11.11.2021 09:00 Відповісти
Е не бреши, мразота зільона, антирейтинг очолив зільоний підор. Так що не намагайтесь вкусити Петра. Він-боєць, вміє тримати удар і грати в довгу.
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11.11.2021 21:40 Відповісти
Т.е. клоун обижается, когда над ним смеются???? Зазеркалье!
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11.11.2021 01:06 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-vs-ahmetov-chim-zavershitsya-informataka-na-zelenskogo-07112021-442067 https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-vs-ahmetov-chim-zavershitsya-informataka-na-zelenskogo-07112021

-Коломойский vs Ахметов. Чем завершится информатака на Зеленского

Глядя на последние новости, может показаться, что Зеленского уже все списали и время его правления идет даже не на месяцы, а на недели..
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11.11.2021 02:59 Відповісти
Вразливість ?!!! У носія хуцпи?!!! Шо воно верзе.... Пошукайте в дупі меду. Не давали читать коменти бо лютувало і прагнуло розстрілів. А поки ніззя...
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11.11.2021 08:08 Відповісти
Это просто какой то позор))
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11.11.2021 08:57 Відповісти
А если бы ранимо относился к застегиванию штанов и брюк в сортире? тоже бы запретили?
Секретарша у "*врея" - с двумя палками на цепочке напоказ - это Его не "ранило"? я бы напр. запретил такое носить, не то шо атеист, а то шо "бошьему нороту" вменяют шо они казнили Бомжа. Тогда как всем известно шо его казнил и не только казнил(!) Патрис Лумумба. По настоящему от пуза "причастился", подлец
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11.11.2021 08:59 Відповісти
Мания вяличия и преследования могут пагубно сказаться на товаристче Сралине,необходима срочная госпитализация...,товаристч Берия...Сралин не может умереть...он вечен что Членин...
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11.11.2021 09:08 Відповісти
плАчу 😭
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11.11.2021 09:09 Відповісти
а у нее ест допуск к гостайне? Все что обсуждается в Кабинете - это под грифом. Вопросы к департаменту охорони держ тайн СБУ
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11.11.2021 16:34 Відповісти
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