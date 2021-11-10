Секретарка Зеленського Маша казала, що йому навіть забороняли читати фейсбук, бо він дуже вразливий і болісно реагує на образи, - актор "Кварталу 95" Великий. ВIДЕО
Володимиру Зеленському, після того, як він зайняв посаду президента, команда забороняла читати соцмережу "Фейсбук". Як пояснюють соратники Зеленського, він дуже засмучувався, коли бачив злі коментарі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в інтерв'ю виданню "Гордон".
За словами артиста, Зеленський залежить від чужих оцінок.
"Він дуже вразлива людина… Секретарка його, Маша, приходила до нас в офіс. Звичайно, нам все цікаво: "Машунь, що там? Як там Вова? Як у вас?". Вона казала, що він дуже вразливий, що все, що про нього говорять, йому важливо. Наскільки я пам'ятаю, йому навіть забороняли читати фейсбук, YouTube, та інше… А він спочатку читав", - згадує Великий.
Секретарка Зеленського Марія Левченко
Представник "Кварталу 95" вважає, що ранимість Зеленського посилилася після того, як він став президентом.
"Якщо навіть у номерах, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе, значить, він болісно реагує… І я думаю, що швидше за все, у нього виробилася така захисна реакція вже після того, як він став президентом. Тому що до цього він абсолютно нормально реагував", - наголосив Великий.
Нагадаємо, раніше ще один "кварталівець" Олександр Пікалов розповідав, що Зеленський вже після того, як обійняв президентську посаду, продовжував цікавитися виступами команди, а іноді й відчитував артистів. У "Кварталі 95" вважають, що на сцену Зеленський більше не повернеться.
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Це не Прямий й не 5-ий... Ахмєтка мочить вову такими темпами !!!такою кількістю антивовашоу за вечір, що Порохоботським каналам залишається сидіти на березі й спостерігати , підтримуючи свою ЄС аудиторію.
голубойзелёный воришка.
Наши любимые..."
сдуру можно и картошку несколько раз отваривать...
Свирепо разбросав охрану
Он к Зеле подошел, сказав
- Да это самое, собственно(и зарядил поцу ладошкой по штанам сзади)
Но ему не разрешают читать Фейсбук.
Это дно или ещё поднажмут?
Доречі ця надмірна образливість і тендітність душі на посаді де стрес - це в принципі непоганий початок робочого дня о шостій, це випадком не заважає виконувати свою роботу? Не становить це національної загрози?
Посмотрите на рожи которые корчил Зеленский на своих концертах, поливая грязью всех (не один раз).
Ну явно ранимый человек так бы не смог.
Клоуна или пытаются отбелить, представить жертвой, или он настоящий пройдоха и манипулятор.
А теперь возьми канцелярский нож и полосни им любой палец, включая свой.....Я думаю, что по своему пальцу, ты промахнешься...Не?
"Так ошибітся!- Думал йожик, слазя с кактуса."
Так просто..... Вопрос в пустоту....
(Прегабалин - лекарственный препарат, противоэпилептическое средство).
лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых.
"кукловод" всегда находится рядом с куклой и не отходит ни на шаг.
"кукловод" подпускает к кукле только "нужных" людей, а "ненужных" не подпускает.
"кукловод" контролирует к какой информации нужно допускать куклу, а к какой не нужно.
"кукловод" всегда подсказывает кукле, какие решения принимать, а какие не нужно принимать.
поэтому фактически Зэля живет в искаженной реальности которую создает ему его "кукловод".
Конкуренции у него все равно нет особо, ближайший идёт Порох, но к нему ненависть ещё больше...
-Коломойский vs Ахметов. Чем завершится информатака на Зеленского
Глядя на последние новости, может показаться, что Зеленского уже все списали и время его правления идет даже не на месяцы, а на недели..
Секретарша у "*врея" - с двумя палками на цепочке напоказ - это Его не "ранило"? я бы напр. запретил такое носить, не то шо атеист, а то шо "бошьему нороту" вменяют шо они казнили Бомжа. Тогда как всем известно шо его казнил и не только казнил(!) Патрис Лумумба. По настоящему от пуза "причастился", подлец