Секретарка Зеленського Маша казала, що йому навіть забороняли читати фейсбук, бо він дуже вразливий і болісно реагує на образи, - актор "Кварталу 95" Великий. ВIДЕО

Володимиру Зеленському, після того, як він зайняв посаду президента, команда забороняла читати соцмережу "Фейсбук". Як пояснюють соратники Зеленського, він дуже засмучувався, коли бачив злі коментарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в інтерв'ю виданню "Гордон".

За словами артиста, Зеленський залежить від чужих оцінок.

"Він дуже вразлива людина… Секретарка його, Маша, приходила до нас в офіс. Звичайно, нам все цікаво: "Машунь, що там? Як там Вова? Як у вас?". Вона казала, що він дуже вразливий, що все, що про нього говорять, йому важливо. Наскільки я пам'ятаю, йому навіть забороняли читати фейсбук, YouTube, та інше… А він спочатку читав", - згадує Великий.



Секретарка Зеленського Марія Левченко

Представник "Кварталу 95" вважає, що ранимість Зеленського посилилася після того, як він став президентом.

"Якщо навіть у номерах, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе, значить, він болісно реагує… І я думаю, що швидше за все, у нього виробилася така захисна реакція вже після того, як він став президентом. Тому що до цього він абсолютно нормально реагував", - наголосив Великий.

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Нагадаємо, раніше ще один "кварталівець" Олександр Пікалов розповідав, що Зеленський вже після того, як обійняв президентську посаду, продовжував цікавитися виступами команди, а іноді й відчитував артистів. У "Кварталі 95" вважають, що на сцену Зеленський більше не повернеться.