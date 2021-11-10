Ми не соромимося запитувати Німеччину, які дії вживаються, щоби вказати Росії на її місце, - Кулеба. ВIДЕО
Українська сторона не соромиться заявляти американським і німецьким партнерам, що Росія навмисно створює кризу на енергетичному ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю, що потребує належного реагування.
Про це розповів у Вашингтоні на початку візиту до США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Безумовно, та енергетична криза, яку зараз Росія створила на ринку Європейського Союзу, це і є використання газу як зброї. Ми не соромимося казати, що ми пам’ятаємо дуже добре спільну заяву США й Німеччини, де було написано, що в разі, якщо Росія почне використовувати енергію як зброю у міжнародних відносинах, то Німеччина вдасться до рішучих дій", - зауважив глава МЗС України.
Він зазначив, що українська сторона поважає і вдячна Німеччині за послідовну підтримку України.
"Але у нас є запитання: що, власне, відбувається, і які дії тепер вживаються, щоби вказати Росії на її місце?",- підкреслив Кулеба.
За його словами, питання енергетичної безпеки України порушуватиметься й під час зустрічей у США. Воно буде однією з основних тем обговорення в Вашингтоні – разом із питаннями безпеки й оборони, а також економічного розвитку. Очікується також обговорення й питання "Північного потоку – 2", зауважив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В них перехідний період між владами.
Это понимает Украина и пытается донести эту очевидную истину до Германии и США. Понятно.
Вопросы Кулебе:
1. Почему США? Разве они с этим спорили? Разве не они вводили санкции против СП 2?
2. Еще кто-то в Европе это понимает, кроме Украины? Мы одни пытаемся надавить на Германию?
Еще раз. Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?
Если не хотите конкретно отвечать, то так и скажите. Не вы мне, не я вам - ничего не должны. Это просто диалог. Но давайте без этих хитрожопых петляний (это скучно и не интересно).
"Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?"
Даже подскажу варианты ответов:
1. Да, правильно поняли
2. Нет, не правильно. США отменили ВСЕ санкции против СП 2.
Или продолжите петлять?
Понимаю, что не всем дано ясно и однозначно формулировать свои мысли. Поэтому и попробовал уточнить. Ваши загадки, съезды и петляния, вы уж простите, мне не интересны.
Батя... если ЖИВ дай БОГ ЗДРАВИЯ...
Рюссишэ ИДИОТОСЫ Гитлер в 1941 году вас правильно ЛЕЧИЛ...
ПУТЛЕР просто КГБшный самозванец захвативший РАБссию...,ну типа Хан Батый в 1237 году обосравший РАБссию ЧЕРНЬ...
Убойные факты...против КГБшной ХУНТЫ БАРАНОВ....