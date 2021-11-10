Ми не соромимося запитувати Німеччину, які дії вживаються, щоби вказати Росії на її місце, - Кулеба. ВIДЕО

Українська сторона не соромиться заявляти американським і німецьким партнерам, що Росія навмисно створює кризу на енергетичному ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю, що потребує належного реагування.

Про це розповів у Вашингтоні на початку візиту до США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, та енергетична криза, яку зараз Росія створила на ринку Європейського Союзу, це і є використання газу як зброї. Ми не соромимося казати, що ми пам’ятаємо дуже добре спільну заяву США й Німеччини, де було написано, що в разі, якщо Росія почне використовувати енергію як зброю у міжнародних відносинах, то Німеччина вдасться до рішучих дій", - зауважив глава МЗС України.

Він зазначив, що українська сторона поважає і вдячна Німеччині за послідовну підтримку України.

"Але у нас є запитання: що, власне, відбувається, і які дії тепер вживаються, щоби вказати Росії на її місце?",- підкреслив Кулеба.

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За його словами, питання енергетичної безпеки України порушуватиметься й під час зустрічей у США. Воно буде однією з основних тем обговорення в Вашингтоні – разом із питаннями безпеки й оборони, а також економічного розвитку. Очікується також обговорення й питання "Північного потоку – 2", зауважив міністр.