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Ми не соромимося запитувати Німеччину, які дії вживаються, щоби вказати Росії на її місце, - Кулеба. ВIДЕО

Українська сторона не соромиться заявляти американським і німецьким партнерам, що Росія навмисно створює кризу на енергетичному ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю, що потребує належного реагування.

Про це розповів у Вашингтоні на початку візиту до США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, та енергетична криза, яку зараз Росія створила на ринку Європейського Союзу, це і є використання газу як зброї. Ми не соромимося казати, що ми пам’ятаємо дуже добре спільну заяву США й Німеччини, де було написано, що в разі, якщо Росія почне використовувати енергію як зброю у міжнародних відносинах, то Німеччина вдасться до рішучих дій", - зауважив глава МЗС України.

Він зазначив, що українська сторона поважає і вдячна Німеччині за послідовну підтримку України.

"Але у нас є запитання: що, власне, відбувається, і які дії тепер вживаються, щоби вказати Росії на її місце?",- підкреслив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ та Вашингтон не мають розбіжностей щодо оцінки безпекової ситуації довкола України, - Кулеба

За його словами, питання енергетичної безпеки України порушуватиметься й під час зустрічей у США. Воно буде однією з основних тем обговорення в Вашингтоні – разом із питаннями безпеки й оборони, а також економічного розвитку. Очікується також обговорення й питання "Північного потоку – 2", зауважив міністр.

Автор: 

газ (10428) Німеччина (7351) росія (65146) США (22799) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
одно НО - Германия вас игнорирует ужа давно...
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10.11.2021 09:46
+5
З тих пір як лохи посадовили на табуретку горохового шута.
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10.11.2021 09:52
+4
Ось які ми сміливці!
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10.11.2021 09:46
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одно НО - Германия вас игнорирует ужа давно...
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10.11.2021 09:46 Відповісти
З тих пір як лохи посадовили на табуретку горохового шута.
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10.11.2021 09:52 Відповісти
выражается глубокая озабоченность
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10.11.2021 10:53 Відповісти
нет. нынешнее быдло просто посылается НАХ
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10.11.2021 13:37 Відповісти
Ось які ми сміливці!
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10.11.2021 09:46 Відповісти
розкажіть краще які звязки ви маете із кацапо-агресором самі.....,а потім вже до Дойч претензії....
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10.11.2021 09:47 Відповісти
Так эти же связи по настоянию той же Германии, отсюда и вопросы.
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10.11.2021 09:52 Відповісти
А в кого ви там питаєте ?
В них перехідний період між владами.
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10.11.2021 09:48 Відповісти
Та і в нас перехідний період між владами.
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10.11.2021 09:54 Відповісти
Клоун крашеный. Кто на тебя обращает внимание и на твои вопросы.Все уже поняли кто вы .
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10.11.2021 09:50 Відповісти
А підвищеним тоном не пробували запитувати?
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10.11.2021 09:51 Відповісти
за ворот надо их брать, как Климкин предлагает
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10.11.2021 14:55 Відповісти
Клімкін дипломат, слід розуміти, як брати за місце, де спина втрачає благородну назву
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10.11.2021 17:14 Відповісти
"Росія навмисно створює кризу на енергетичному ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю"
Это понимает Украина и пытается донести эту очевидную истину до Германии и США. Понятно.
Вопросы Кулебе:
1. Почему США? Разве они с этим спорили? Разве не они вводили санкции против СП 2?
2. Еще кто-то в Европе это понимает, кроме Украины? Мы одни пытаемся надавить на Германию?
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10.11.2021 09:57 Відповісти
С первым пунктом не понятно, разве не они сняли свои же санкции с сп2?
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10.11.2021 11:20 Відповісти
На счет "сняли" не уверен. Там же какие-то конфиденциальные переговоры были. Точную их суть никто не знает. Насколько я понял, у США были реальные рычаги вообще заблокировать запуск СП 2, а Меркель уговорила этого не делать. Но санкции, по моему, не отменили.
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10.11.2021 11:42 Відповісти
Посмотрите просто в Гугле не выдумывайте что тот себя черти что.
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10.11.2021 11:56 Відповісти
Вы утверждаете, что США сняли все санкции с СП 2?
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10.11.2021 11:59 Відповісти
Что вам мешает посмотреть эту тему Гугле? Если конкретно то сняли именно те что мешали достроить.
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10.11.2021 13:25 Відповісти
Вы сами полностью подтверждаете мои слова. И к чему было это ваше "не выдумывайте что-то от себя черти что"?
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11.11.2021 09:47 Відповісти
Какие слова? То что вы сначала утверждали что санкции не снимались, потом видимо воспользовались советом и узнали что снимались, поэтому начали увиливать в слово сочетание "все санкции". Да против, образно говоря, газпромовских дворников санкции не снимались. А вот с западных фирм и руководства сняли, что и позволило достроить. Так что какие слова в ваших увиливаниях подтверждены?
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11.11.2021 10:01 Відповісти
Т.е. какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?
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11.11.2021 10:14 Відповісти
На бис:10.11.2021 13:25
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11.11.2021 11:27 Відповісти
Что вам мешает выражаться яснее? Не желание?
Еще раз. Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?
Если не хотите конкретно отвечать, то так и скажите. Не вы мне, не я вам - ничего не должны. Это просто диалог. Но давайте без этих хитрожопых петляний (это скучно и не интересно).
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11.11.2021 11:43 Відповісти
Яснее ясного вы только прочтите если сможете:11.11.2021 11:27. что за проблемы с чтением?
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11.11.2021 12:40 Відповісти
Пока мне ясно только одно: Вы категорически не желаете дать ответ на простой и четкий вопрос:
"Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?"
Даже подскажу варианты ответов:
1. Да, правильно поняли
2. Нет, не правильно. США отменили ВСЕ санкции против СП 2.
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11.11.2021 12:51 Відповісти
Интерпретируйте пожалуйста мои комментарии а не свои фантазии.
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11.11.2021 12:54 Відповісти
Т.е. ответ № 2?
Или продолжите петлять?
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11.11.2021 13:04 Відповісти
Не угадали. Есть еще у вас варианты ответа или попробуете научится читать?
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11.11.2021 13:06 Відповісти
Дело не в том, умею ли я читать. И даже не в том, умеете ли вы писать. Дело в том ЧТО вы пишете.
Понимаю, что не всем дано ясно и однозначно формулировать свои мысли. Поэтому и попробовал уточнить. Ваши загадки, съезды и петляния, вы уж простите, мне не интересны.
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11.11.2021 14:33 Відповісти
Процитируйте что именно вам не понятно в моём комментарии ?
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11.11.2021 14:42 Відповісти
спросі у зєлоха.
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10.11.2021 10:02 Відповісти
Байден скасував санкції після того, як зрозумів, що зе його дурить.
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10.11.2021 10:05 Відповісти
Нда...надо ,как избавимся от зекрысы,допускать к голосованию только психически здоровых
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10.11.2021 10:41 Відповісти
5000 "белорусских беженцев" из Ирака и Афганистана уже оказались в Германии! Скоро всё они будут с немецкими паспортами.
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10.11.2021 10:34 Відповісти
Да ладно... Как???
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10.11.2021 14:12 Відповісти
І запитувати треба голосно. А то, схоже, німці забули хто їм накостиляв у другій світовій.
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10.11.2021 10:35 Відповісти
Ну і як? Отримали відповідь?
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10.11.2021 10:37 Відповісти
Только уже место у России разное для Украины и Германии. Поэтому и взгляды разные.
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10.11.2021 10:42 Відповісти
Кулеба, хватит вопросов, вводи санкции против них, оборзели дальше не куда.
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10.11.2021 10:43 Відповісти
Это типа ССср Сралина...Германия наш союзник и не может напасть 22 июня на советское БЫДЛО...у нас Договор-МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП типа МЕРКЕЛЬ-Путлер
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10.11.2021 10:45 Відповісти
Крысы Мавзолейные...лет 30 назад я учился журналистике с АЗОВ...а практику проходил в газете "Вечерний Киев" когда главредом был Виталий Карпенко...

Батя... если ЖИВ дай БОГ ЗДРАВИЯ...
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10.11.2021 10:50 Відповісти
Да Германия по всей истории является союзником мокшан.У них одинаковый взгяд на жизнь-,,разделяй и властвуй,, Да и вторая мировая была только потому что СССР и Германия не договорились об границах раздела Европы.
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10.11.2021 10:55 Відповісти
Ясный перец..ХАМАС Хезболла и прочая МАЗОЛЕЙНАЯ ПУТЛЕРСКАЯ матня лезет в Польшу и Германию...хотят Сертифицировать Северный ПОТОП Путлера...,а БУМЕРАНГ вернется на РАБссию...

Рюссишэ ИДИОТОСЫ Гитлер в 1941 году вас правильно ЛЕЧИЛ...
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10.11.2021 11:00 Відповісти
я бы спросил Кулебу, в каком статусе завхоз Ермак ведет переговоры в Вашигнгтоне....
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10.11.2021 11:06 Відповісти
Слушает записывает типа учится быть Штирлицом...Но на РАБссии умных людей дааавно ликвидировали еще 300 лет назад..остались Шариковы и Швондеры...
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10.11.2021 11:09 Відповісти
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10.11.2021 11:13 Відповісти
от каких клоунов ещё цитаты будут ? когда на зелю перейдёшь ? параноик
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10.11.2021 15:03 Відповісти
Вчера Байден,Порошенко и глава Пентагона Ллойд Остин решили судьбу сраной РАБссии...она распалась 2 марта 1917 года...и возрождению НЕ ПОДЛЕЖИТ...

ПУТЛЕР просто КГБшный самозванец захвативший РАБссию...,ну типа Хан Батый в 1237 году обосравший РАБссию ЧЕРНЬ...

Убойные факты...против КГБшной ХУНТЫ БАРАНОВ....
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10.11.2021 11:17 Відповісти
Рюзьгє?
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10.11.2021 11:24 Відповісти
Пачєму ті іздєсь, сволачь кацапская?
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10.11.2021 11:35 Відповісти
Да-да! Байден -єто голова! Я бі єму палєц в рот не ложіл!
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10.11.2021 11:23 Відповісти
хаха , да никаких , срать они хотели на нас с Олимпийской башни
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10.11.2021 11:20 Відповісти
Немцы уже сказали, что Украина должна сидеть тихо и платить по счетам выставляемым Газпромом. А Газпром будет прав, если за неуплату отключит Украине газ, мы в Германии сами так делаем. Это был глава энергетического комитета Бундестага Германии Клаус Эрнст .
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10.11.2021 11:34 Відповісти
Кулеба ни о чем. Лучше бы вообще рот не открывал - от туда кроме зелёного дерьма ничего не выходит. За какие заслуги налогоплатильщики содержат этого паразита? Какие конкретно задачи решил Кулеба и его ведомство в плане внешней политики Украины? Да никаких.
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10.11.2021 11:44 Відповісти
ЗЕ!шобла просрала интересы Украины по всем направлениям В отставку!!
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10.11.2021 12:11 Відповісти
Вы бы сначала выяснили какое у рашки место по мнению Германии. Может они считают, что место рашки - главный торговый партнёр и место отбывания пенсии для отставных канцлеров и министров.
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10.11.2021 12:34 Відповісти
А они отвечают: "Не указывай нам что делать, и мы не будем указывать куда вам идти"!
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10.11.2021 13:13 Відповісти
Эта сладкая парочка уже развязывала мировую войну.Похоже еще не наигрались .
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10.11.2021 16:53 Відповісти
Мели Емеля-твоя неделя.
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10.11.2021 17:39 Відповісти
 
 