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За добу від коронавірусу в Києві померли 73 людини, виявили 1 740 нових випадків, - Кличко. ВIДЕО

За минулу добу в Києві госпіталізували 513 пацієнтів з коронавірусом, підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з коронавірусом в столиці погіршується. За минулу добу у Києві виявили 1 740 хворих на COVID-19. Протягом останніх двох тижнів у нас збільшується смертність від коронавірусу. За минулу добу - страшна цифра. 73 летальних випадки, і це не тільки люди похилого віку", - зазначив Кличко.

Серед тих, хто помер 35 чоловіків віком від 26 та 38 жінок від 34 років.

"Збільшилась і кількість хворих дітей - 109 за добу. Зокрема 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років. Збільшується також кількість госпіталізованих до лікарень столиці. Також збільшується кількість пацієнтів, які потребують кисневою підтримки. Минулої доби в лікарні потрапили 513 пацієнтів з коронавірусом, підозрою на COVID та пневмоніями", - додав мер Києва.

975 жителів Києва побороли коронавірус.

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Автор: 

Київ (19463) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
В одном Киеве в сутки умирает больше, чем от вакцинации за все аремя по всей Украине.
Но вакцинироваться не надо.
this is fine
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10.11.2021 11:31
+1
поздравляю со штрафом.
Ибо надо было следить за наличием сертификатов у своих клиентов.
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10.11.2021 21:31
+1
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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10.11.2021 21:31
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И снова процент вакцинированных в Киеве увеличился в т.ч. и естественным путём.
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10.11.2021 11:22 Відповісти
поздравляю со штрафом.
Ибо надо было следить за наличием сертификатов у своих клиентов.
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10.11.2021 21:31 Відповісти
В одном Киеве в сутки умирает больше, чем от вакцинации за все аремя по всей Украине.
Но вакцинироваться не надо.
this is fine
показати весь коментар
10.11.2021 11:31 Відповісти
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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10.11.2021 21:31 Відповісти
 
 