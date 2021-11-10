За добу від коронавірусу в Києві померли 73 людини, виявили 1 740 нових випадків, - Кличко. ВIДЕО
За минулу добу в Києві госпіталізували 513 пацієнтів з коронавірусом, підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з коронавірусом в столиці погіршується. За минулу добу у Києві виявили 1 740 хворих на COVID-19. Протягом останніх двох тижнів у нас збільшується смертність від коронавірусу. За минулу добу - страшна цифра. 73 летальних випадки, і це не тільки люди похилого віку", - зазначив Кличко.
Серед тих, хто помер 35 чоловіків віком від 26 та 38 жінок від 34 років.
"Збільшилась і кількість хворих дітей - 109 за добу. Зокрема 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років. Збільшується також кількість госпіталізованих до лікарень столиці. Також збільшується кількість пацієнтів, які потребують кисневою підтримки. Минулої доби в лікарні потрапили 513 пацієнтів з коронавірусом, підозрою на COVID та пневмоніями", - додав мер Києва.
975 жителів Києва побороли коронавірус.
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Ибо надо было следить за наличием сертификатов у своих клиентов.
Но вакцинироваться не надо.
this is fine
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.