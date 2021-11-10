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МОЗ відстежує, чи кличе сімейний лікар своїх декларантів на щеплення, - Ляшко. ВIДЕО

МОЗ відстежує, хто із сімейних лікарів допомагає кампанії з вакцинації від коронавірусу, а хто ні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу сьогодні, 10 листопада 2021 року.

За словами Ляшка, МОЗ має можливість відслідковувати кількість вакцинованих серед тих, хто підписав декларацію з сімейним лікарем.

"Відповідні дані відображаються на дашборді Національної служби здоров'я України. Таким чином ми відразу бачимо, чи працює певний лікар зі своїми декларантами, чи кличе він їх на щеплення", – заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що вже понад 78% українців уклали декларацію із сімейними лікарями.

З 8 листопада 2021 року освітяни, працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств та їх структурних підрозділів на місцях, а також працівники місцевих державних адміністрацій мають обов'язково вакцинуватися від коронавірусу. У разі відмови від щеплення їх відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація від COVID-19, - виконавчий директор Pfizer

Учора, 9 листопада, стало відомо, що МОЗ утилізувало 500 000 доз вакцини Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності.

вакцина (4419) Ляшко Олег (1019) МОЗ (5393) щеплення (174)


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Топ коментарі
+5
Вы бы хоть отследили бывают ли эти бездельники на работе вообще.
Почти год записываешься - приходит смс, что прием отменили.
Приходится за каждой справкой ходить к главврачу поликлиники.
Это в Киеве, представляю, что там в лругих городах.
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10.11.2021 11:30
+4
семейный то еще то разводилово нынешней медицины.
Самое забавное что сейчас (ляшко об этом конечно не рассказывает, но это ведь и не тайна) столкнулись с тем что:
1.Семейный умер - некуда его клиентов приписать.
2.Семейный уволился - некуда его клиентов приписать.
3.Семейный уехал,заболел итд- некому его клиентов вести.

Не знаю за киев, но по днепру и области это реалии. Этот момент организаторы "семейных" врачей не учли и не просчитали на перед.Сейчас до многих банально не дозвониться,не то что придти и направления получить.
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10.11.2021 12:00
+3
Ашо должны?
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10.11.2021 11:27
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Ашо должны?
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10.11.2021 11:27 Відповісти
Вы бы хоть отследили бывают ли эти бездельники на работе вообще.
Почти год записываешься - приходит смс, что прием отменили.
Приходится за каждой справкой ходить к главврачу поликлиники.
Это в Киеве, представляю, что там в лругих городах.
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10.11.2021 11:30 Відповісти
Живу в селищі міського типу. В нас є центр надання медичних послуг. 4 сімейних лікаря на вибір. Працють по графіку, але щодня є 2 лікаря. Якщо мого немає - прийме інший(заміщають один одного). Ніяких проблем немає. Може це проблема у містах де багато населення
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10.11.2021 11:53 Відповісти
І, так, мій сімейний лікар інформував про те, як можна прийтиі вакцинуватись і які вакцини на вибір є
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10.11.2021 11:54 Відповісти
А "сімейних лікарів", які на мітингах називають вакцину жижею, хто відстежує?

https://www.facebook.com/100011383031061/posts/1730891880633563/?d=n

В 2019 за плакати проти Зєлі-кандидата тягли в буцегарню.
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10.11.2021 11:31 Відповісти
В смислі? При Порошенкові тягли до буцегарні за плакати проти Зєлі-кандидата?
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10.11.2021 12:08 Відповісти
Трохи помилилась. Зєля вже був презом. Плакати були за його імпічмент.
Страшнючий злочин!

25 травня 2019.

У Рівному ДВОХ чоловік із плакатами про Зеленського забрали в поліцію за несанкціонований мітинг.

https://lb.ua/news/2019/05/25/427856_v_rovno_dvuh_chelovek_plakatami.html
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10.11.2021 12:22 Відповісти
Як ынформуэ із посиланням на https://news.liga.net/ua/politics/news/lyashko-my-vidim-zovet-li-semeynyy-vrach-svoih-deklarantov-na-privivku-ot-covid-19 Лігу , про це повыдомив

Це даже не суржик
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10.11.2021 11:31 Відповісти
кацапораскладка
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10.11.2021 11:32 Відповісти
Из моей семьи (7 человек) никому от семейных врачей никакого движения не поступало.
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10.11.2021 11:34 Відповісти
я вообще не вкурсе кто мой семейный врач. что он есть что нет..
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10.11.2021 11:37 Відповісти
Меланжем спасаїтеся? ))
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10.11.2021 12:09 Відповісти
2 модерны)
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10.11.2021 12:14 Відповісти
Від моєго лікаря -"ні гласа,ні воздиханія" від самого початку пандемії.На мої дзвінки не відповідає,в реєстратурі кажуть - він працює,мабуть,вийшов з кабінету...
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10.11.2021 11:44 Відповісти
я своему в Вайбер отписал по поводу получения сертификата - ниц не мове. Решил все вопросы через Дию, не смотря что и паспорт старого образца и заграничного нет.
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10.11.2021 12:32 Відповісти
Сімейні лікарі в "долі". Довідки про те, що людина перехворіла, або, що в неї є протипоказання сімейники не дають, а відправлять усіх на вакцинацію.
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10.11.2021 11:48 Відповісти
Їм ніколи - штампують фальшиві сертифікати про щеплення.
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10.11.2021 11:48 Відповісти
семейные лекари это рептилоиды и масоны два в одном
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10.11.2021 11:50 Відповісти
Всі дуже впевнені в експериментальних уколах. Звідки така впевненість? Бо відповідати не прийдеться за діяльність свою?
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10.11.2021 11:51 Відповісти
Ви в Польщі, і не вакцинований?
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10.11.2021 12:24 Відповісти
Тут немає проблем. Маски в магазинах . Але нажаль я тут не живу.
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10.11.2021 17:10 Відповісти
Чому нажаль?
Тоді довелось би робити "експериментальні уколи".
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10.11.2021 18:18 Відповісти
з чого? В Польщі немає примусу.. Декого примушують, але хто не хоче не робить. І від роботи реально нікого не відсторонюють. І в магазини - ресторани нікому не спадає на думку щось вимагати. Щоправда побачимо, як буде далі.
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11.11.2021 18:17 Відповісти
В Польщі ти не зможеш працювати нещепленим. Отже... Просто проксі?
Але ж звідки саме ти строчиш?
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10.11.2021 12:24 Відповісти
"Лахта"!!!
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10.11.2021 12:27 Відповісти
Ти сам працюй.
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10.11.2021 17:10 Відповісти
а как же.. кредит получили, деньги освоили - теперь надо отрабатывать)
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10.11.2021 11:52 Відповісти
это называется террор.
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10.11.2021 11:53 Відповісти
/// з відкритих джерел :

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заробив у жовтні 69 тис. 135,13 грн - оклад, надбавки та добові за відрядження.

Заступники Ляшка минулого місяця заробили:

Олександр Комаріда - 48 тис. 626,51 грн ;

Ірина Микичак - 53 тис. 204,84 грн;

Петро Ємець -54 тис. 099,61 грн ;

головний санітарний лікар України Ігор Кузін - 49 тис. 287,85 грн;

Олексій Яременко - 49 тис. 076,75 грн;

Марія Карчевич - 49 тис. 527 грн .
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10.11.2021 11:55 Відповісти
семейный то еще то разводилово нынешней медицины.
Самое забавное что сейчас (ляшко об этом конечно не рассказывает, но это ведь и не тайна) столкнулись с тем что:
1.Семейный умер - некуда его клиентов приписать.
2.Семейный уволился - некуда его клиентов приписать.
3.Семейный уехал,заболел итд- некому его клиентов вести.

Не знаю за киев, но по днепру и области это реалии. Этот момент организаторы "семейных" врачей не учли и не просчитали на перед.Сейчас до многих банально не дозвониться,не то что придти и направления получить.
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10.11.2021 12:00 Відповісти
Супрунше напишите, а можете просто посильнее в рэльсу ударить.
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10.11.2021 13:36 Відповісти
МОЗ утилізувало 500 000 доз вакцини Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності. Джерело:

бабло освоено,можно закапывать, интересно сколько еще до конца года закопают, а сколько в мире страшно подумать. Главное шо производители продают по факту и по предоплате, а там хоть трава не расти главное покупайте побольше
И самое главное - ответственных и виновных нет,ведь 500т вакцин это 250т спасенных...даже у валеры в методичке ничего нет на это
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10.11.2021 12:04 Відповісти
До сімейного лікаря звертаюсь лише коли треба електронне направлення до іншого спеціаліста.Мій сімейний лікар вакцинована,інфа 100%(в мій візит вона якраз отримала вакцину,ділилася враженнями).Агітацію не проводила(можливо тому що мені вона не потрібна,я без агітації зробила щеплення)
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10.11.2021 12:06 Відповісти
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10.11.2021 12:10 Відповісти
А чего ссылка не работает? Опять ты обосрался, антиваксер.
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10.11.2021 12:29 Відповісти
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/benito-care-home-outbreak-1.6237597 3 жителя дома престарелых Вестман умерли от COVID-19

Эта ссылка работает?
Переведенный фрагмент оттуда:
"...Шунберт также сказал, что более 90 процентов жителей были полностью вакцинированы двумя дозами за несколько месяцев до появления недавних случаев заболевания.

Новые случаи были выявлены сразу после того, как в доме-интернате начали вводить третьи дозы, в рамках недавно начатой ​​общекорпоративной кампании, уделяющей приоритетное внимание долгосрочному уходу и местам скопления людей."
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10.11.2021 15:38 Відповісти
точно що омєрзітєльний Я б на вашому місці як типу ваксер спитав би в пана Волошка: а хіба це дивно, що в будинку для літніх людей померло аж троє літніх людей? Можливо, що вакцина підштовхнула їх до і так закономірного кінця. ваша ненависть до людей, що не погоджуються бути піддослідними кроликами, вже стає кумедійною. Щось типу 95 кварталу - нерозумно і вульгарно.
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11.11.2021 03:12 Відповісти
а ті кому за 80!!! Теж повинні шкандибати на щеплення. ризикуючі підхопити корону ....чи може додому приідуть та зроблять?
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10.11.2021 12:10 Відповісти
Так названі"сімейні лікарі" в основному взагалі поза процесами вакцинування. Дивно що міністр цього не знає.
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10.11.2021 12:27 Відповісти
Они только в процессе получения денег. Остальное - не их.
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10.11.2021 13:32 Відповісти
Ну заключил я это договор с " семейным врачом", года два назад, точнее за меня это сделали члены моей семьи..Но я не помню в каком веке я был у нее, как ее ФИО, и где кабинет.., и как она даже выглядит ( слава Богу).
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10.11.2021 12:29 Відповісти
Поликлиника №1 Деснянского района г.Киева - семейный врач никого не приглашала на вакцинацию из моей семьи. В итоге мама пошла в поликлинику самостоятельно, а я прививался на работе.
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10.11.2021 12:29 Відповісти
Меняй врача.
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10.11.2021 12:30 Відповісти
Ляшко, от ти спробуй додзвонися до сімейного лікаря у поліклініку на Чорнобильській в Києві. І запитай любого з них кому він додзвонився і пропонував вакцинуватись.
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10.11.2021 12:40 Відповісти
Идиот.
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10.11.2021 13:30 Відповісти
Искренне не пойму людей, которые возмущаются что не могут дозвониться до семейного врача.
Вопрос - вы ж поддержали реформу американской санитарки, которая уничтожила систему Семашко и перевела медицину на рельсы финансовой эффективности?
А как сделать медицину финансово эффективной без увеличения расходов? - да просто:
- закрыть больницы
- сократить врачей

а сумму поделить на тех кто остался.
Да, при системе Семашко врачи возможно 50% своего времени не были заняты приемом пациентов, но нагрузка на врача не распределяется равномерно в течение года: понятно, что есть пиковые нагрузки - осень/весна, в это время врачи были заняты на 100%, а летом - может на 10%.

Что получилось в результате реформы от рентгенолога?
Рассчитали среднюю нагрузку на врача: 2000/365=6 пациентов в день, по записи - красота))) "лишних" врачей - разогнли нах.
Только получилась херня, оказывается пациенты сволочи не хотят ходить равномерно каждый день по 6 человек, а идут к врачу когда заболели, а 50% болеет орви осенью-весной. И идут к семейному врачу и те, кому нужно к лору, кардиологу, хирургу - и все через него.
Нехитрый расчет показывает, что нагрузка на врача в октябре-ноябре возрастает многократно: 1000/60=15 (это в среднем в день - то есть уже почти в 3 раза больше), а ведь пациенты не приходят равномерно, могут быть дни когда например помощь нужна 30 или 40 людям?
А у врача сейчас больше времени уходит на заполнение электронных форм, чем на осмотр пациента.
Так шо ж вы родные теперь претензии врачам выдвигаете?
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10.11.2021 13:51 Відповісти
Ох , вже як я не люблю (м"яко кажучи) цю бухгалтерку медичного напрямку (так її фах в США називається) . Але ж Боже , люби істину . Система сімейних лікарів як первинка функционує вже 50-100 років . Так , в Італії , в Іспанії , в США вона трохи просіла , бо "аля гер ком аля гер" -- це війна , де спочатку можуть бути й "прориви ворога" . Але за межами софкоїдного світу , жодна країна не живе гаслами : "Єслі завтра вАйна , єслі завтра в пАход" ... Я йще в дитинстві знав , що батьку відповісти, коли він мені казав , мовляв ти би при Сталіні не пережив би 37 рік . Або в Блокаду ти би голоду помер . Псіхіатрія це назива "тривожний стан" й костатує , що посійне перебування в йому веде як мінімум -неврозу , а потім й до параної близько.

Лихо від Супрун було в тому, що вона як навмистно злепіла карікатуру на системи 50 різних країн , вибравши в кожній найгірший варіант . то й що більше відповідає на завдання , яке йще наци ставили як до попуасів : меньше вчитися , більше самолікуватися , й постійно арбайтен на великий райх .
Супрун й відносилась до українців як до попуасів - в цьому жах . В тому , що єдина причина , що робить медицину вільного світу такою , що 99% усіх медичний успіхів у досягнень це саме там , Так ось - ца страхова система гарантує жебракам безкоштовне лікування яке абсолютно ідентичного до "елітного" різниця виключно в комфорті . Ось що таке медицина "там" . Й це не гасла , а система - наприклад , прем"єра Іцхака Рабіна спробували повернути до життя на тому ж самому операційному столі (листопад 1994) , на якому за добу до цього реанімували наркомана , якого збила машина . Так ось Рабіна не вдалось , а наркоман тоді вижив .

А Уляна брехала ,мовляв у Ізраїля копіювала -- брехня повна . Бо там навіть на лікі субсидії , а пенсам - до 80% . Щеплення безкоштовне , тестування миттєве , платне тільки якщо без лікаря .

Так , лікарі перейшли на телефоний режим , але жодний лікар первинки не займається Ковідом .

Система жодного разу не похитнулася й не забуксувала , хоч плотність населення одна з більших у світі й туризм один з найінтенсивнийших .

Головна проблема у Семашко це те, що вона не працює без колючого дроту , й Гулагу , й примусової вакцинації (під жахом отримати запис такий в трудову , що тільки в кочегари й візмуть) . Та йще карна псіхіатрія , карна венерологія (коли за французкий нашмарк карали на 2 тиждня болючих уколів й телегою на роботу) . Залізний занавес вимагає Семашко .
Бо в умовах вільного ринку труда , лікарі й молодший персонал розбіжуться по інших країнах , де ім гарантують в 5 разів більші гроші . Бо на скільки більше кількість ліжок , кількість лікарів , настільки менша їх зарплатня . Та йще інша закономерність , на зарплатню лікарів йще впливає загальна продуктивність праці в країні . А світ йще не знав країн , де був Семашко й одночастно була висока продуктивність .
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10.11.2021 16:47 Відповісти
Переклад з бюрократично на людську :
"МОЗ та її кервник особисто , НЕ маї мизиків й елементарних понять з матиматичної статистики й тому колись вирішив нахрен ввести у повний ступор систему первинної медицини , доручивши сімейним лікарям буди єдиним засобом отримати напрямок на щеплення . Не вистачило фаху мати хочь початкове уявдлення , що таке причино-наслідковий зв"язок що слідчить про повну відсутність критичного мислення , коли фахівець задає сам себе неприємні запитання , раніше , ніж прийняти якесь рішення в цьму напрямку . Наприклад , на яку максимальну пропускну здібність розрахованна первинка ?! Який відсоток додаткового навантаження передбачає ідея фікс звалити на сімейних лікарів ось це лихо ?! На яку пропускну максимальну здібність розрахованна телефонна лінія середньостатичного лікаря , якщо це не Печерськи пагорби ?! Й саме просте й банальне - чи є у світі (в якому система сімейних лікарів по 50-100 функцинують) така ж практика -- повісити на цих лікарів увесь тягар з телефонами и кілометровими чергами за напрямком до щеплення тай ще на тести теж ?!
А як що ні (що мені відомо заздалагідь й очевидно) , то чому в них так , а Ви , критичні ідіойоти, зробили через дупу ?! Знов мріяли вигадати ровер , а вийшли чергові габлі !
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10.11.2021 15:17 Відповісти
Й саме тому , коли я бачу цю самовдоволенну харю , при відкриванні рота на рахунок сімейних лікарів й їх перевірок ... то ні ... самому в цю харю харкати нема бажання , а ось привести до його не одного верблюда , а цілий табун -- нехай , падла , потоне в його нахабній брехні розумового збочення !
Це ж шкільна аріфметика . 1500 - 2000 людей на лікаря . Навіть при мінімальному відсотку бажаючих щеплюватися й без рахунку тих , хто намагався бескоштовний ПЛР отримати . Тобто 150 як мінімум телефонних дзівінків . А скільки на "просто спитати" дзвонять , хто заляканний ?! Приблизно по 15-20 дзвінків за годину ...
Ну якщо взгалом чукча Ляжко не читатель , він писменник й аналізувати не вміє . Але йще у школі вчили - практика крітерій чого ?
Берешь якусь бабусю (але не Ляшка, й не якось мерседесши з МОЗу й навіть не з Печерську , й не з Київа) з Черкащщини , чи Запоріжжя й поряд з єю спробуєшь годинами нахерачувати телефонними спробами когось там спіймати й в кінці робочого дня кидаєшься під трамвай від неможливості втілити мрію з первинкою , крапка !
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10.11.2021 15:20 Відповісти
Нет не зовет, и шо?
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10.11.2021 15:58 Відповісти
 
 