МОЗ відстежує, чи кличе сімейний лікар своїх декларантів на щеплення, - Ляшко. ВIДЕО

МОЗ відстежує, хто із сімейних лікарів допомагає кампанії з вакцинації від коронавірусу, а хто ні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу сьогодні, 10 листопада 2021 року.

За словами Ляшка, МОЗ має можливість відслідковувати кількість вакцинованих серед тих, хто підписав декларацію з сімейним лікарем.

"Відповідні дані відображаються на дашборді Національної служби здоров'я України. Таким чином ми відразу бачимо, чи працює певний лікар зі своїми декларантами, чи кличе він їх на щеплення", – заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що вже понад 78% українців уклали декларацію із сімейними лікарями.

З 8 листопада 2021 року освітяни, працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств та їх структурних підрозділів на місцях, а також працівники місцевих державних адміністрацій мають обов'язково вакцинуватися від коронавірусу. У разі відмови від щеплення їх відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати.

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Учора, 9 листопада, стало відомо, що МОЗ утилізувало 500 000 доз вакцини Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності.