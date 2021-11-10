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Асєєв про "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Абсолютний садист і психопат, щодня катував та ґвалтував полонених, змушував співати, щоб заглушити крики. ВIДЕО

Затриманий у Києві головний військовий злочинець донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція" Денис Куликовський - абсолютний садист і психопат, він має надовго сісти за ґрати.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" блогер та журналіст Станіслав Асєєв, який довгий час пробув у полоні в "Ізоляції", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті 8 місяців, які я застав у його присутності - справжнє пекло. Полонених катували електричним струмом - це буденність, там щодня це відбувалося. Цілодобово катують електричним струмом. І перш за все, накручують електричні дроти на геніталії. Цим саме й займався Куликовський", - каже Асєєв.

За його словами, окрім жахливих тортур полонені зазнавали жорстокого побиття і навіть насильства. Майже завжди до знущань над людьми був причетний Куликовський.

"Після тортур, які відбувалися в підвалах "Ізоляції", Куликовський вночі напивався, відкривав камери і в кращому разі просто бив людей. У гіршому - там була окрема каста так званих "опущених" - він фактично міг наказати зґвалтувати чоловіка. Ну і постійно користувався своїм становищем для того, щоб ґвалтувати жінок та водити їх на другий поверх в’язниці, повертаючи до ранку", - розповідає колишній полонений "Ізоляції".

До того ж, 2017 року в таборі з'явилася практика тортур для нових полонених на поверсі, де утримувалися інші в'язні. Крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні.

Читайте також: Куліковський з "Ізоляції" був правою рукою лідера злочинної організації, – перший заступник начальника ГСУ Нацполіції Пантелєєв

"Куликовський катував ув'язнених прямо в сусідній камері, що біля нас. Коли це відбувалося - людина сильно кричить. І перші кілька камер він змушував співати радянські пісні, зокрема "Вставай, страна огромная" - щоб наступні камери, як він сам це пояснював, не чули криків в'язня.

Але насправді він це робив заради власного задоволення. Просто щойно починали співати пісні, відразу всі розуміли - привезли нову людину для катувань", - розповів журналіст.

Асєєв вважає, що затриманий Куликовський дуже важливий для нашої держави, адже обіймав досить високу ієрархічну посаду в тій системі, і може дати свідчення на федеральну службу безпеки.

"Як людина, у якої руки по лікті в крові, яка володіє величезним масивом інформації, він розумів, що його рано чи пізно вб'ють свої ж. Тому він за першої ж нагоди виїхав до РФ, а потім, коли з'явилася можливість, ризикнув потрапити на підконтрольну територію України.

Це був вибір між смертю та можливістю трохи пожити. І навіть надалі незрозуміло, що буде з його долею. Можливо, в Україні він матиме величезний тюремний термін, і я на це сподіваюся. А якщо його зажадає на обмін РФ - на нього чекає повільна і болісна смерть. Він пройде через ті самі речі, через які він проводив людей. Тому я навіть сумніваюся, що він погодиться на обмін", - розповів Асєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський про затримання "очільника" "Ізоляції" Куліковського: Розслідування його жахливих злочинів тривало понад рік. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.

Контррозвідники СБУ підтвердили затримання.

Автор: 

катування (599) найманці рф (2053) Асєєв Станіслав (59) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+34
Терорист куликовскій їхав по запрошеню....сивох і шефірів з єрмаками....
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10.11.2021 13:11
+33
Цікаво не те, що його зловили. Цікаво, як що він сам доїхав до Києва, то як?
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10.11.2021 13:09
+25
татарови і партнови з медведчуками виправдають та відпустять... А Вінідіктава далі буде переслідувати Патріотів і бойових генералів....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 13:10
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Цікаво не те, що його зловили. Цікаво, як що він сам доїхав до Києва, то як?
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10.11.2021 13:09 Відповісти
Терорист куликовскій їхав по запрошеню....сивох і шефірів з єрмаками....
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10.11.2021 13:11 Відповісти
все просто - приїхав у Київ за "інвестиціями": Мецгер(УкрЕксімБанк) з зеленским роздають "своїм" гроші по программі "5% без застави майна - бери скільки хочешь"..
Трохи запізнився, мецгера пов'язали.. ось він і сидів у Київі - чекаючі поки новий "100% свой" кум зеленського продовжить справу фінансування ордло..
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10.11.2021 13:35 Відповісти
для шоблы зеленых коллаборантов эта тварь всего-лишь "простой украинский гражданин", которого нужно "***************", это именно зеленые коллаборанты мечтают провести так называемые "выборы" в ОРДИЛОСОСИИ чтобы вот такую сепарскую падаль ввести в правовое поле независимой Украины, сделав их депутатами местных советов и Верховной рады, уничтожив страну изнутри на радость кремлевской ботоксной крысе....
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10.11.2021 14:14 Відповісти
А ще зелений пісюнограй хоче амністувати сєпарів,але х*й йому а не амністію!
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11.11.2021 03:24 Відповісти
Так его СБУ года 3 назад еще "освободило", и эта тварь спокойно гуляла себе по Киеву. Так что гораздо актуальнее вопрос, а чем же на самом деле занимается СБУ.
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10.11.2021 14:16 Відповісти
да доехать хоть в багажнике можно, но вот урод даже не застрелился, мужества нету, в отличии от ситуации когда ему ответить не могут. это как Путин - сам трусливое чмо, но вот бомбить или обстреливать из-за поребрика - тут герой. А когда Эрдоган сбил жестянку, так .... запретил помидоры
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10.11.2021 14:33 Відповісти
Мабуть їхав робити українську біометрію щоб сховатись в Європі
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10.11.2021 15:55 Відповісти
Сергій Іванов: Куликовський жив у Києві останні три роки. І СБУ, і сам Стас Асєєв про це знали.
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10.11.2021 18:14 Відповісти
татарови і партнови з медведчуками виправдають та відпустять... А Вінідіктава далі буде переслідувати Патріотів і бойових генералів....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 13:10 Відповісти
больное, как ты ZZZадолбало своИИИми криВВВляниями - одно и то же - ты бы что то новое придумалООО? ну как быть таким упырьком, шо даже если быстРРРо листаешь коментЫЫЫ, то видно псИИИха?
желаю тебе чтобы ты не смоГГГло писатЬЬЬ больше, как жЕЕЕ ты досталООО!!!!!!!
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10.11.2021 14:28 Відповісти
ватан, ти ще тут?? якщо "задалбало"...іди на еха маскви!....до-речі, ти ще не відповів:чий Крим? і чи раSSія окупант-терорист??
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10.11.2021 18:31 Відповісти
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
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10.11.2021 13:10 Відповісти
тут не Господь, тут шось інше...
"ад порожній, всі демони тут"
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10.11.2021 13:18 Відповісти
"хоспоть" и сам упырь знатный - почитай что оН вытворял - "герой новости" просто, как бы это паскудно не звучало - барашев по сравнению с твоим "забирающим разум"
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10.11.2021 14:29 Відповісти
якщо влада не буде нормально займатися правосуддям і такі потвори не будуть сидіти у в'язниці то рано чи пізно в Україні можуть з'явитися свої los pepes(це такі чуваки з Колумбії, які здійснювали народну помсту проти людей Ескобара)
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10.11.2021 13:23 Відповісти
Якщо не помре в автозаку при конвоюванні в суд, то з часом його спіткає "доля" Цемаха.
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10.11.2021 13:30 Відповісти
Братан, а тепер порівнюємо його зіСраліним.... випиваємо "сотку" "за упокій" заморених і ..... "жди.тЄ"
не розумію просто "кармістів" - ти почитай шо Яхве робив(у христоїдстві Яхве=той же Ісус), а потім, якщо насмілишся, говори щось про "відпату". Ну, якщо ти не про "космос, творець, не Яхве, карма, гармонія, бла-бла-бла"
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11.11.2021 11:04 Відповісти
..ну не знаю.. потерпевшему, сцыкливому внучкУ НКВДшника такой кадр может показаться очень ценным для повседневных зелиных хлопот, как его личный Портной и такой же сраколиз Татаров....(((
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10.11.2021 13:32 Відповісти
у нас чрезмерно гуманный УК..., почему-то для таких экземпляров...., у отморозка появится адвокат от опзж, там таких любят, дадут условный срок или минимальный, а потом обменяют на каких-то непонятных людей из дыры, которые после обмена радостно вернутся домой...
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10.11.2021 13:48 Відповісти
Обменивает не суд, обменивает государство. Причем тут суды?
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10.11.2021 14:50 Відповісти
зеля его поменяет, и он продолжит делать это
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10.11.2021 13:51 Відповісти
Кто такой "зеля"? ЧМО оманское?
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10.11.2021 21:23 Відповісти
Суд не суд, а его просто не должны отпустить. Неважно кто это сделает.
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10.11.2021 13:52 Відповісти
если бы ссо его грохнули, другие бы подумали стоит ли такое делать...
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10.11.2021 13:59 Відповісти
Для Печерского суда это не аргумент.
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10.11.2021 14:02 Відповісти
Извини нас МОССАД Мы всё просрали.
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10.11.2021 14:04 Відповісти
это не просто сепар, это садист, за него клоуну дадут сразу троих, двух праституток и одного таксиста.
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10.11.2021 14:04 Відповісти
Що йому побажати ... , окрім щоб йому яйця іржавою пилою відрізали нічого в голову не приходе. Що посієш те і пожнеш. Ніякої толерантності до таких людей в Україні бути не повино. В Донецьку і Луганську багато його спільників і тих хто здавав патріотів України на "підвал"
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10.11.2021 14:28 Відповісти
Он ехал к "Мыныстру" Мэри Жоппинс-Верещук-защокинс для терек по впариванию Донбассюрии Украине.
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10.11.2021 14:29 Відповісти
Тюрма десь під Львовом йому була б в самий раз.
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10.11.2021 14:40 Відповісти
Так это же дружбан 73% ,опзж и слуг нариду,он ведь тоже против клятогопорошенки.
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10.11.2021 15:12 Відповісти
Щось мало вірится що ця паскуда буде довго сидіти ,обміняють як і минулий раз коли всяку мерзоту ,терористів ,ворогів обміняли і обміняли переважно не наших військовополонених ,а переважно нікому невідомі люди ,а двоє навіть воювали в рядах лднр ,все заради картинки і хайпу.
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10.11.2021 15:17 Відповісти
уверен, что ему найдут место в ОПе.....
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10.11.2021 15:52 Відповісти
Дайте мені цю гниду,я покажу хто настоящий психопат...
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10.11.2021 16:33 Відповісти
Какой нах величезний термін? Ви с ума сошли. Пожизненно и точка. Без вариантов. Это уровень Оноприенко
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10.11.2021 18:39 Відповісти
ему таких статей навыдумывали, по которым нет пожизненного) а по совокупности у нас не считают. лет 8 дадут, естественно, отправят сидеть где-нибудь поближе к дому, а там и УДО.
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10.11.2021 21:45 Відповісти
куликовский- это духовный брат ермакаКозыря-татарова-портнова, его освободят!
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10.11.2021 18:55 Відповісти
Гидота не думала навіть, що при такому "правільному" президенту йому може щось загрожувати. Він, дурник, повівся на ЗЕлине: "Там же наш народ!".
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10.11.2021 20:21 Відповісти
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10.11.2021 20:31 Відповісти
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10.11.2021 20:34 Відповісти
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10.11.2021 20:37 Відповісти
После того, что я услышал на этом видео у меня сразу появилась ассоциация с "Вагнергейтом" и Вовочкой. Сцыкло ты конченное, столько украинцев до сих пор в "тюрьмах" дыныры, а ты мразь добровольно отдал Вагнеровцев, на которых можно было обменять украинцев. Тварь ты конченная, почему ты до сих пор не освободил людей из заточения?
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10.11.2021 21:21 Відповісти
а чего ты у него спрашиваешь? спроси у мудрого нарида, которое его избрало
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10.11.2021 21:47 Відповісти
Вешать суку публично на Майдане будут?
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10.11.2021 22:30 Відповісти
низзя, закон не позволяет, а вот шлепнуть при попытке к бегству, лучший вариант и по ходу единственный
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11.11.2021 02:23 Відповісти
Зебилам просто НЕКОГДА принимать нормальный УК. Помните как продажные судьишки ДНР под домашний арест выпустили? Среди них был наводчик артелерии. К счатью одного завалили прямо на пороге квартиры.
А боевикам нужно давать ТОЛЬКО пожизненное
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11.11.2021 07:51 Відповісти
русские животные...без слов..только отстрел....
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11.11.2021 08:45 Відповісти
 
 