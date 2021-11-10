Асєєв про "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Абсолютний садист і психопат, щодня катував та ґвалтував полонених, змушував співати, щоб заглушити крики. ВIДЕО

Затриманий у Києві головний військовий злочинець донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція" Денис Куликовський - абсолютний садист і психопат, він має надовго сісти за ґрати.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" блогер та журналіст Станіслав Асєєв, який довгий час пробув у полоні в "Ізоляції", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті 8 місяців, які я застав у його присутності - справжнє пекло. Полонених катували електричним струмом - це буденність, там щодня це відбувалося. Цілодобово катують електричним струмом. І перш за все, накручують електричні дроти на геніталії. Цим саме й займався Куликовський", - каже Асєєв.

За його словами, окрім жахливих тортур полонені зазнавали жорстокого побиття і навіть насильства. Майже завжди до знущань над людьми був причетний Куликовський.

"Після тортур, які відбувалися в підвалах "Ізоляції", Куликовський вночі напивався, відкривав камери і в кращому разі просто бив людей. У гіршому - там була окрема каста так званих "опущених" - він фактично міг наказати зґвалтувати чоловіка. Ну і постійно користувався своїм становищем для того, щоб ґвалтувати жінок та водити їх на другий поверх в’язниці, повертаючи до ранку", - розповідає колишній полонений "Ізоляції".

До того ж, 2017 року в таборі з'явилася практика тортур для нових полонених на поверсі, де утримувалися інші в'язні. Крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні.

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"Куликовський катував ув'язнених прямо в сусідній камері, що біля нас. Коли це відбувалося - людина сильно кричить. І перші кілька камер він змушував співати радянські пісні, зокрема "Вставай, страна огромная" - щоб наступні камери, як він сам це пояснював, не чули криків в'язня.

Але насправді він це робив заради власного задоволення. Просто щойно починали співати пісні, відразу всі розуміли - привезли нову людину для катувань", - розповів журналіст.

Асєєв вважає, що затриманий Куликовський дуже важливий для нашої держави, адже обіймав досить високу ієрархічну посаду в тій системі, і може дати свідчення на федеральну службу безпеки.

"Як людина, у якої руки по лікті в крові, яка володіє величезним масивом інформації, він розумів, що його рано чи пізно вб'ють свої ж. Тому він за першої ж нагоди виїхав до РФ, а потім, коли з'явилася можливість, ризикнув потрапити на підконтрольну територію України.

Це був вибір між смертю та можливістю трохи пожити. І навіть надалі незрозуміло, що буде з його долею. Можливо, в Україні він матиме величезний тюремний термін, і я на це сподіваюся. А якщо його зажадає на обмін РФ - на нього чекає повільна і болісна смерть. Він пройде через ті самі речі, через які він проводив людей. Тому я навіть сумніваюся, що він погодиться на обмін", - розповів Асєєв.

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Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.

Контррозвідники СБУ підтвердили затримання.