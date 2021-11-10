"Мене бояться мої опоненти": Разумков заявив, що готовий судитися зі "Слугою народу" через мандат. ВIДЕО

Колишній спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що в разі, якщо депутати фракції "Слуга народу" вирішать позбавити його мандата, він оскаржуватиме це рішення у суді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

"Сьогодні багато хто говорить, що дійсно мене хочуть позбавити мандата у незаконний спосіб. Конституція України передбачає два варіанти, коли з'їзд може прийняти рішення про позбавлення мандата народного депутата України. Перший — це якщо народний депутат не вступив до фракції "Слуга народу" або будь-якої іншої фракції. 29 серпня 2019 року я вступив до фракції, після цього став головою Верховної Ради і згідно з регламентом на той проміжок часу, поки обіймав цю посаду, не був членом будь-якої фракції та депутатської групи. Друга підстава — це якщо ти власноруч написав заяву про вихід з фракції. Такого не відбувалося. Я не писав. Але, дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні. Думаю, в цьому питанні будуть порушення і з точки зору закону, і з точки зору законів моралі", - сказав він.

Також Разумков зазначив, що якщо фракція виключить його зі свого складу, то це ніяк не вплине на його подальшу роботу як народного депутата, зауваживши, що таким чином забрати мандат теж не можна.

"Тобто сьогодні будь-які процеси, які відбуваються навколо мого мандату — це лише політика, це політичний тиск на конкурентів і це насправді показує, що мене бояться мої опоненти", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про спробу забрати в нього мандат: "Слуги народу" підуть "по бєспрєдєлу", я боротимусь