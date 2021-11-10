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"Мене бояться мої опоненти": Разумков заявив, що готовий судитися зі "Слугою народу" через мандат. ВIДЕО

Колишній спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що в разі, якщо депутати фракції "Слуга народу" вирішать позбавити його мандата, він оскаржуватиме це рішення у суді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

"Сьогодні багато хто говорить, що дійсно мене хочуть позбавити мандата у незаконний спосіб. Конституція України передбачає два варіанти, коли з'їзд може прийняти рішення про позбавлення мандата народного депутата України. Перший — це якщо народний депутат не вступив до фракції "Слуга народу" або будь-якої іншої фракції. 29 серпня 2019 року я вступив до фракції, після цього став головою Верховної Ради і згідно з регламентом на той проміжок часу, поки обіймав цю посаду, не був членом будь-якої фракції та депутатської групи. Друга підстава — це якщо ти власноруч написав заяву про вихід з фракції. Такого не відбувалося. Я не писав. Але, дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні. Думаю, в цьому питанні будуть порушення і з точки зору закону, і з точки зору законів моралі", - сказав він.

Також Разумков зазначив, що якщо фракція виключить його зі свого складу, то це ніяк не вплине на його подальшу роботу як народного депутата, зауваживши, що таким чином забрати мандат теж не можна.

"Тобто сьогодні будь-які процеси, які відбуваються навколо мого мандату — це лише політика, це політичний тиск на конкурентів і це насправді показує, що мене бояться мої опоненти", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про спробу забрати в нього мандат: "Слуги народу" підуть "по бєспрєдєлу", я боротимусь

мандат (148) суд (11676) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+17
коли покидьок "моче" покидька, то хто б не переміг, переможцем буде покидьок.
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10.11.2021 15:22
+12
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10.11.2021 15:52
+10
Але, дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні... чья бы корова мычала, ломбардщик. ты до недавнего времени возглавлял этот процесс и все тебя устраивало.
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10.11.2021 15:11
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А как задело некоторых, на то он и Разумков, в офшорах не замечен, миллиарды не имеет и разумные вещи глаголет.
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10.11.2021 16:14 Відповісти
да при чем тут офшоры, если это комсомолец, украинофоб и ахметовский паяц, как клоун бенин паяц
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10.11.2021 16:22 Відповісти
А с сетью ломбардов ,что делать будешь?)))фууу,ненавижу,когда на безвыходном положении людей наживаются,забирая у них последнее за копейки...
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10.11.2021 16:38 Відповісти
Це й називається жидівством, навіть євреї так кажуть.
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10.11.2021 17:41 Відповісти
Тут я соглашусь, это не подвиг некоторого, который провернул с Гонтаревой банковское дело, тут я в восторге. Сколько там людей пострадало? А? Забыл, при ком это было?
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10.11.2021 17:45 Відповісти
Людей пострадало?))))пострадала только твоя беня ,а оно не люди
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10.11.2021 18:19 Відповісти
Те, кто по ломбардам шастает не пострадали, а вот кто вклады имел, таких много, читай матчасть. Моя Беня пострадала, его не жалко, а вот твоя нажилась на вкладах народа и не хило. А сколько закрылось банков, а там люди работали, почему то, они счастливы теперь.
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10.11.2021 19:05 Відповісти
Нда...люблю ,когда свинособаки палятся -на вкладах оно пострадало🤣
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10.11.2021 19:30 Відповісти
А ты попробуй работать, может и ты пострадаешь. Заведи себе десятка три свинок и мяса попробуешь и ломбард не понадобится. С чего то надо начинать.
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10.11.2021 19:57 Відповісти
ты даже не понимаешь как я поняла,что ты кацап и не жил в Украине в 2014-15м точно -песня))))меняй методичку -в эту ты тупо не врубаешься
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10.11.2021 20:03 Відповісти
Значит ты не поняла ни ...................., причем тут твои методички. Прости, но это трата времени с тобой понятливой общаться. И почему только 14-15, с потолка взяла и тем более точно. Тебе в экстрасенсы надо идти, может там вклады заработала бы, попробуй на соседах.
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10.11.2021 20:20 Відповісти
А нас кто-то загоняет в ломбарды? Если есть желание что-то сдать и получить копейку - сдай цыганам. Так можно предъявлять претензии к вкладчикам депозитов и банкам? Банк и ломбард - это чисто добровольное дело!
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10.11.2021 23:25 Відповісти
Меня ещё ни одна зелёная тварь в ломбард не загнала,но мы добьемся мамуРимму в ломбарде и разумковскую жену тоже)
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10.11.2021 23:50 Відповісти
Комсомолец, сомневаюсь, украинофоб, понятие растяжимо, ну, а насчет паяца, ты тоже паяц кого то и я догадываюсь кого. А вот офшоры, миллиарды награбастанные, это аргумент и очень, даже, при чем.
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10.11.2021 16:34 Відповісти
українцям знову підсовують вибір з двох єврєїв,а у нас інакше ніяк або вибір між маскалем і єврєєм,а коли українці почнуть вибирати українців?
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10.11.2021 17:17 Відповісти
Кого имеешь ввиду, вроде уже были, помогло?
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10.11.2021 17:31 Відповісти
Будемо спостерігати боротьбу нанайських хлопчиків або "двобій" між рудим та білим клоунами.
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10.11.2021 17:39 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·



В эту субботу, на съезде партии "Слуга народа", планируют лишить мандата экс-спикера Разумкова. Технология такая:
1. Такой сценарий будет запущен либо с голоса, либо перед съездом соберётся политсовет партии и под нежным и чутким руководством Зеленского внесёт пункт о лишении мандата Разумкова в повестку дня.
2. Быстро проголосуют под тем же чутким руководством Зеленского, который будет вещать, что это не Разумков был номером один в списке на выборах, а Зеленский вёл всех. Хочется, чтоб в этот момент он добавил, что привёл в ВР еще и насильника Иванисова, анал-табу Яременко, любителя совершить ДТП бухим за рулем Трухина, нарко-коррупционера Юрченко, эксперта по "концу эпохи бедности" для своей семьи Клочко, а ещё лжеца Арахамию, Третьякову, Тищенко, Богуцкую, сторонников русского мира, фриков, дураков и просто небольшое количество корабельных сосен. Но похоже, что Зеленский это стыдливо не упомянет.
3. В понедельник, с первой секунды работы ЦВК, подадут документы на следующего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #слугу , который должен зайти по списку вместо Разумкова и ЦВК его немедленно утвердит, как избранного. Это делается для того, чтоб Разумков не успел остановить процесс через суд.
4. Во вторник новый член https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #моносброда примет присягу и отыграть эту историю назад Разумкову уже не удастся.

В данный момент сценарий уже утверждён, но не все в партии соглашаются с ним. Поэтому возможны некие трансформации, но решение о лишении Разумкова мандата уже принято на Банковой.

Параллельно с этим идёт давление на всех членов МФО "Разумная политмка" с целью, чтоб они написали заявление о том, что они выходят из МФО. Хотя МФО - это не партия и не какой-то проект, а межфракционное объединение, которых в ВР больше 100. Но именно это МФО приводит Зеленского в бешенство. Странная реакция. Достаточно неадекватная.

А эта история показывает, что Зеленский и его окружение будут цепляться за власть до конца и изо всех сил - с нарушением законов Украины и принципов демократии. Потому что власть для них это уже не только удобный способ обогащения, но единственная защита от ответственности за все преступления, которые они уже совершили.
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10.11.2021 18:09 Відповісти
Дурачков не боятся, над ними смеются и их презирают...
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10.11.2021 18:23 Відповісти
Они боятся умных) такие у них не приживаются, да и не за чем уже.
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10.11.2021 18:25 Відповісти
Партия "Розумный Рыжий" потопит Слуг. З.ы. первый дубль не удался, меняют актёров и название шоу.
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10.11.2021 20:09 Відповісти
Індус ти ***.ний чи хто ще в 3-му чи якому коліні, що ти мелеш?
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10.11.2021 20:39 Відповісти
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11.11.2021 01:53 Відповісти
Мені особисто Разумков нагадує правонаступника Зеленського.
Дії і висловлювання його якісь дивні, компанію собі підбирає з "альтернативщиків-неформалів".
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11.11.2021 05:27 Відповісти
И снова зебилоиды обгадились. Даже такой тупой баран как юрченко и тот понимает - он последний раз депутатом. вот и примкнет он к любой фракции, хоть абсолютно проросийской. Главное нафармить бабос. И он не одинок. Помните как юреченко говорил что порешает с депутанами? И тут ВНЕЗАПНО спецоперацию СВЕРНУЛИ. Ведь могло оказаться что шлюх типа юрченка очень много, возможно больше половины, тех одноразовых нонеймов, которые на хайпе кто получил депутата, а кто был очень близок, но не добрал.
Нужно было СРАЗУ поставить возможность "застрелить хромую лошадь", но этого не произошло.
ДОПУСТИМ решат зебилоиды гафкать на жида каломойшу. После команды ФАС, главная бенина задница дубинский, превращаеться в голову фракции, остальные цуцики и сучки сбиваються в стаю во главе дубинского. (список цуциков и сук можно посмотреть на наридных приймальнях депутан зарегеных в БЦ милениум).
У ахметки СВОИ артемоны, у пинчука свои.
А если добавить возможность сбить в ЕДИНУЮ стаю группы цуциков и сук, то ситуация патовая.
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11.11.2021 08:58 Відповісти
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