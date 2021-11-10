"Мене бояться мої опоненти": Разумков заявив, що готовий судитися зі "Слугою народу" через мандат. ВIДЕО
Колишній спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що в разі, якщо депутати фракції "Слуга народу" вирішать позбавити його мандата, він оскаржуватиме це рішення у суді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Українського радіо".
"Сьогодні багато хто говорить, що дійсно мене хочуть позбавити мандата у незаконний спосіб. Конституція України передбачає два варіанти, коли з'їзд може прийняти рішення про позбавлення мандата народного депутата України. Перший — це якщо народний депутат не вступив до фракції "Слуга народу" або будь-якої іншої фракції. 29 серпня 2019 року я вступив до фракції, після цього став головою Верховної Ради і згідно з регламентом на той проміжок часу, поки обіймав цю посаду, не був членом будь-якої фракції та депутатської групи. Друга підстава — це якщо ти власноруч написав заяву про вихід з фракції. Такого не відбувалося. Я не писав. Але, дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні. Думаю, в цьому питанні будуть порушення і з точки зору закону, і з точки зору законів моралі", - сказав він.
Також Разумков зазначив, що якщо фракція виключить його зі свого складу, то це ніяк не вплине на його подальшу роботу як народного депутата, зауваживши, що таким чином забрати мандат теж не можна.
"Тобто сьогодні будь-які процеси, які відбуваються навколо мого мандату — це лише політика, це політичний тиск на конкурентів і це насправді показує, що мене бояться мої опоненти", - резюмував він.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
В эту субботу, на съезде партии "Слуга народа", планируют лишить мандата экс-спикера Разумкова. Технология такая:
1. Такой сценарий будет запущен либо с голоса, либо перед съездом соберётся политсовет партии и под нежным и чутким руководством Зеленского внесёт пункт о лишении мандата Разумкова в повестку дня.
2. Быстро проголосуют под тем же чутким руководством Зеленского, который будет вещать, что это не Разумков был номером один в списке на выборах, а Зеленский вёл всех. Хочется, чтоб в этот момент он добавил, что привёл в ВР еще и насильника Иванисова, анал-табу Яременко, любителя совершить ДТП бухим за рулем Трухина, нарко-коррупционера Юрченко, эксперта по "концу эпохи бедности" для своей семьи Клочко, а ещё лжеца Арахамию, Третьякову, Тищенко, Богуцкую, сторонников русского мира, фриков, дураков и просто небольшое количество корабельных сосен. Но похоже, что Зеленский это стыдливо не упомянет.
3. В понедельник, с первой секунды работы ЦВК, подадут документы на следующего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #слугу , который должен зайти по списку вместо Разумкова и ЦВК его немедленно утвердит, как избранного. Это делается для того, чтоб Разумков не успел остановить процесс через суд.
4. Во вторник новый член https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #моносброда примет присягу и отыграть эту историю назад Разумкову уже не удастся.
В данный момент сценарий уже утверждён, но не все в партии соглашаются с ним. Поэтому возможны некие трансформации, но решение о лишении Разумкова мандата уже принято на Банковой.
Параллельно с этим идёт давление на всех членов МФО "Разумная политмка" с целью, чтоб они написали заявление о том, что они выходят из МФО. Хотя МФО - это не партия и не какой-то проект, а межфракционное объединение, которых в ВР больше 100. Но именно это МФО приводит Зеленского в бешенство. Странная реакция. Достаточно неадекватная.
А эта история показывает, что Зеленский и его окружение будут цепляться за власть до конца и изо всех сил - с нарушением законов Украины и принципов демократии. Потому что власть для них это уже не только удобный способ обогащения, но единственная защита от ответственности за все преступления, которые они уже совершили.
Дії і висловлювання його якісь дивні, компанію собі підбирає з "альтернативщиків-неформалів".
Нужно было СРАЗУ поставить возможность "застрелить хромую лошадь", но этого не произошло.
ДОПУСТИМ решат зебилоиды гафкать на жида каломойшу. После команды ФАС, главная бенина задница дубинский, превращаеться в голову фракции, остальные цуцики и сучки сбиваються в стаю во главе дубинского. (список цуциков и сук можно посмотреть на наридных приймальнях депутан зарегеных в БЦ милениум).
У ахметки СВОИ артемоны, у пинчука свои.
А если добавить возможность сбить в ЕДИНУЮ стаю группы цуциков и сук, то ситуация патовая.