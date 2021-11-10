"Якщо мало місця у них у Бундестазі, то нехай беруть собі додому": Данілов відповів на пропозицію Німеччини розмістити мігрантів в Україні. ВIДЕО
Секретар РНБО Олексій Данілов відповів німецьким соціал-демократам на пропозицію розмістити в Україні мігрантів, які перебувають на кордоні між Польщею та Білоруссю.
Про це Данілов заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми на РНБО розглядали цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять, якщо мало місця у них у Бундестазі, то нехай беруть собі додому", - зазначив секретар РНБО.
"З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо про них повинні дбати німці. Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що нам із цього приводу робити", - додав Данілов.
Нагадаємо, раніше у Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну
Топ коментарі
+61 Антон Чигур
показати весь коментар10.11.2021 17:27
+54 Andrew86
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+49 OLGA #439176
показати весь коментар10.11.2021 17:28
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Я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС.
Україна воююча країна, тому додаткова дестабілізація, може визвати додаткові загрози та кризи.
Крім того, через неконтрольований потік мігрантів, до України можуть потрапити й терористи та російські агенти!