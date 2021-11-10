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"Якщо мало місця у них у Бундестазі, то нехай беруть собі додому": Данілов відповів на пропозицію Німеччини розмістити мігрантів в Україні. ВIДЕО

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів німецьким соціал-демократам на пропозицію розмістити в Україні мігрантів, які перебувають на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Про це Данілов заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми на РНБО розглядали цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять, якщо мало місця у них у Бундестазі, то нехай беруть собі додому", - зазначив секретар РНБО.

"З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо про них повинні дбати німці. Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що нам із цього приводу робити", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше у Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може вдатися до "енергетичного тероризму" щодо України, - Данілов

Автор: 

біженці (1864) Німеччина (7351) Данілов Олексій (1259) мігранти (1110)


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Топ коментарі
+61
Немчуру пора слать матом не стесняясь!!!
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10.11.2021 17:27
+54
Все годы войны многие хрюкали о какой-то мифической поддержке Германией воющей, обескровленной, безоружной Украины. А, оказалось, что агент путена некая Макрель только и делала, что ублажала друга Вальдемара и потакала рассейской агрессии, а в конце так и вовсе спалилась по поддержке нового газопровода.
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10.11.2021 17:29
+49
Перший раз толкова відповідь від приСлуги!
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10.11.2021 17:28
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правильно.
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11.11.2021 07:53 Відповісти
Это грубо, невоспитанно, как собственно все в президентской команде. Этих пацанов, хоть и дядек, нужно научить простой вещи. Не давать другим советов, в любом случае. Если ты так крут, то почему робеешь перед Коломойским со товарищами? Но отношения с Германией точно не укрепишь.
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11.11.2021 08:52 Відповісти
И еще не исповедуйте оценочные суждения в отношении других политиков. Говорите только за себя и только о себе. В этом и есть политическая культура. Это трудно, но этому можно научиться.
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11.11.2021 08:56 Відповісти
Ну думаю ето до порьІ до времени. НемцьІ народ клятьІй, когда то же им ето надоест и начнутся ночи длинньІх ножей.
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11.11.2021 08:55 Відповісти
Немцы насчет газовой трубы с хутиным договорились с выгодой для себя, пусть и насчет мигрантов договариваются и не впутывают Украину. Или с Лукой, который намного меньшее зло чем хутин.

Я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС.
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11.11.2021 09:21 Відповісти
а швабы нам и будут указывать, что нам по какому поводу делать! это формула отношений между богатым и нищим! вы же рвётесь к ним в подчинение... зато Великобритания лягушатников и швабов "раскусила" и ответила им - "...ехай на...й"! Норвегия та вообще не вступала в ЕС... и чаво й то "не кашляет"! а вот "мудрий український народ" всегда упрямо лезет то в чьё то ярмо!
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11.11.2021 10:40 Відповісти
Пан Данілов, не правильно розставляє АКЦЕНТИ!
Україна воююча країна, тому додаткова дестабілізація, може визвати додаткові загрози та кризи.
Крім того, через неконтрольований потік мігрантів, до України можуть потрапити й терористи та російські агенти!
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11.11.2021 12:14 Відповісти
неправильно
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11.11.2021 14:15 Відповісти
Это было предложение всего одного политика, но тупое быдло нахамило в адрес всей Германии. "Дипломат" хренов.
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11.11.2021 15:26 Відповісти
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