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МВС посилює кордон з Білоруссю, правоохоронці діятимуть жорстко, але в межах закону, - Монастирський. ВIДЕО

Сьогодні, 10 листопада, РНБО розглянула ситуацію щодо можливих загроз нацбезпеці, спричинених кризою з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що найбільш уразливі ділянки українсько - білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"На найбільш уразливих ділянках рубежів кількість прикордонників буде збільшено вдвічі, також МВС посилить кордон силами Нацгвардії та Нацполіції. Найближчим часом залучимо підрозділи територіальної оборони, щоб перевірити їх і провести навчання із взаємодії різних сил, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми не виключаємо, що і в Україні спробують розвивати такий сценарій, як на кордоні Білорусі та Польщі. Реакція українських правоохоронців буде чіткою, жорсткою, коректною у межах закону, що регулює захист держрубежу", - повідомив Монастирський.

Міністр додав, що прикордонники, нацгвардійці та поліцейські будуть нести службу не лише на самому кордоні, а й у прикордонних районах, де функціонуватимуть мобільні групи для виявлення незаконного перетину кордону, якщо такий буде відбуватись.

Також читайте: Україна зміцнює кордон з Білоруссю технікою та безпілотниками. Прикордонники готові до провокацій, - Єнін

Наразі ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована. ДПСУ на цей час не фіксує появи груп незаконних мігрантів та їх намагання незаконно перетнути кордон з території сусідньої Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7930) кордон (4765) МВС (3501) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+5
Просите сертификат про вакцинацию у Лукашенковских "беженцев", скорее всего сертификатов у них нет по этому объясняйте что вьехать в Украину они не могут
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10.11.2021 19:11
+5
Для чого нам забор ? Псковських десантників здохлих і без кінцівок , камази з кадирівським фаршем і обвуглених мирних бурятів ми зупинили ракетами . Так само зупинимо ворожу навалу з півночі . Досвід є великий . Тим більше в нас війна і ми абсолютно не толерантні як німчура з жабоїдами .
Один пуск ракети і ворожа навала захлинеться .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😎👍
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10.11.2021 19:16
+3
Забора, хотя бы как в Польше, нет, до сраки ваши "підсилення"
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10.11.2021 19:06
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Чем идиотина? Там танком можно проехать и хер заметишь
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10.11.2021 18:55 Відповісти
Забора, хотя бы как в Польше, нет, до сраки ваши "підсилення"
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10.11.2021 19:06 Відповісти
Для чого нам забор ? Псковських десантників здохлих і без кінцівок , камази з кадирівським фаршем і обвуглених мирних бурятів ми зупинили ракетами . Так само зупинимо ворожу навалу з півночі . Досвід є великий . Тим більше в нас війна і ми абсолютно не толерантні як німчура з жабоїдами .
Один пуск ракети і ворожа навала захлинеться .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😎👍
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10.11.2021 19:16 Відповісти
Так , але президент не був зрадником , і не забороняв давати відсіч .
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10.11.2021 22:01 Відповісти
Просите сертификат про вакцинацию у Лукашенковских "беженцев", скорее всего сертификатов у них нет по этому объясняйте что вьехать в Украину они не могут
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10.11.2021 19:11 Відповісти
альо, модер, за что меня вымарал ?

сало не анаша !
сало в Україні можно !

то є порушення моїх конституційних прав на поширення свинятини !
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10.11.2021 19:14 Відповісти
Наркотиков! Сало - это наркотик. Рука так и тянется. Пришлось подкачаться, чтобы рука тянулась и не уставала.
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10.11.2021 19:18 Відповісти
а коли українські поліцаї будуть мацати руками у смальці тих емігрантів то як ?
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10.11.2021 19:26 Відповісти
Украинское Сало - продукт халяльный и кошерный.
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10.11.2021 19:54 Відповісти
Селям, Максе !
Одразу видно знавця і поціновувача !
Скажи, а вот а вас, у Штатах, вміють свинку соломкою підсмалити ?
Чи це тільки українське ноу-хау?
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10.11.2021 19:59 Відповісти
Только если у фермеров. Мы продукты из свинки покупаем у фермера, канадского поляка с жутко заковыристой фамилией, он таки да, підсмалюе соломою.
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10.11.2021 20:27 Відповісти
тот случай, когда

"И дым Отечества нам сладок и приятен"
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10.11.2021 20:53 Відповісти
а репу и ягель у кого берешь , русский ?
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10.11.2021 20:59 Відповісти
Лечись, мартышка.
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10.11.2021 21:38 Відповісти
тут у нас дехто боїться емігрантів.
у мене на районі повно юні всіх кольорів - студенти знімають квартири, є і солідніші люди зі Сходу, заходять в супермаркети родинами.
я так думаю - в Україні халяви немає, самим не дають, а хто хоче залишитись працювати - хай працює.
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10.11.2021 20:03 Відповісти
короче. готовимся просто ******* мигрантов в Чернигове, Киеве и далее по направлению... Эффективнее будет.
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10.11.2021 19:36 Відповісти
заспокойся, вони у нас будуть проїздом до бундесів
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10.11.2021 20:04 Відповісти
Неужели Зеленский пообещал мигратам что то такое, а они поверили в это и ломанутся к нам.
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10.11.2021 19:51 Відповісти
Заселить в Припяти обещал , имхо)
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10.11.2021 20:02 Відповісти
Мда, Боженька наградил соседями. Звиздец, кругом жопа , а мы в самом очкЕ...
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10.11.2021 19:53 Відповісти
немає чого нити, маємо обрати Гетьмана, озброїтись і давати по зубам!
на сильного ніхто не пре !
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10.11.2021 20:16 Відповісти
ЗеРалаш №35.Дмитрий Чекалкинhttps://youtu.be/SJBBxNiBysY https://youtu.be/SJBBxNiBysY
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10.11.2021 20:18 Відповісти
А жорстко це як? Кишенькова нацгвардія буде сцятись потихеньку, але рясно? Це ж не громадян України розганяти.
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10.11.2021 20:29 Відповісти
Министр когда попрут 50 тыс., а среди них и талибы есть, законы не выполнишь.
Стреляйте. Устав почитай караульной службы.
А здесь граница и прорыв.
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10.11.2021 20:30 Відповісти
хоча я не Станиславский...,но,НЕ ВЕРЮ
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10.11.2021 21:50 Відповісти
Хочу дать совет украинцам! Европа уже приняла миллионы арабов с Ближнего Востока! Такая мечта даже у меня, "на дурняк" перебраться в Европу, типа "старость моя просит воды и хлеба, но в Италии или Швейцарии, в Германию не хочу!" Но меня не возьмут! Я не подпадаю под понятие "беженец". Вот погонят нас арабы из Израиля, тогда, все кто выживет, пойдем толпой к морям нашим и на катера человек по 200-500 с детьми! А кто этих погнал по миру? Сами же арабы! Вот, Асад в Сирии уничтожил полстраны, спасибо Путин прикрывал! Из Египта и Иордании, Ливана и бывших колоний Англии и Франции... Ирана, Ирака... Ну, если мне нельзя просто попроситься и получить вид на жительство и матерриальную поддержку от Германии, а в её лице от ЕС, то украинцам прямой пример действий всех этих страждущих толп на границах ЕС в море, на суше и в воздухе - присоединяйтесь к колоннам и чешите в Европу в наглую, вас, как и меня туда, как этих не пустят, а с ними в компании можно Украину присоединить к Европе гораздо раньше, чем Европа примет подобное решение в отношении Украины сама! Правда, замечательная перспектива? Да, заметьте, Путин с Лукашенко так и ждут, что на польской стороне в них стрельнут, чтобы во весть рупор заорать, "смотрите, зверствует Европа!". Так что, не волнуйтесь, стрелять не станут, а сдержать не смогут! Или не захотят! Великое переселение арабов из пустынь к лесочкам и речкам цивилизации уже началось! Интересно, куда побегут европейцы, не в Израиль? На Антарктиду лапу наложил Путин, его самого китайцы в океан скинут, да и луну не зря колонизируют! -
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11.11.2021 07:44 Відповісти
Свинарники набудуйте вздовж кордону з Білорусією.
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11.11.2021 08:57 Відповісти
В рамках закона? Какого? Есть устав караульной службы, для стоящего в карауле-это основной закон. Окрик"стой кто идет?!,"стой, стрелять буду", выстрел вверх и огонь на поражение по тем, кто нарушил границы поста. Независимо от национальности, возраста, пола, цвета кожи, звания итд. нарушившего.
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11.11.2021 10:20 Відповісти
Не верю
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11.11.2021 11:27 Відповісти
 
 