МВС посилює кордон з Білоруссю, правоохоронці діятимуть жорстко, але в межах закону, - Монастирський. ВIДЕО

Сьогодні, 10 листопада, РНБО розглянула ситуацію щодо можливих загроз нацбезпеці, спричинених кризою з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що найбільш уразливі ділянки українсько - білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"На найбільш уразливих ділянках рубежів кількість прикордонників буде збільшено вдвічі, також МВС посилить кордон силами Нацгвардії та Нацполіції. Найближчим часом залучимо підрозділи територіальної оборони, щоб перевірити їх і провести навчання із взаємодії різних сил, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми не виключаємо, що і в Україні спробують розвивати такий сценарій, як на кордоні Білорусі та Польщі. Реакція українських правоохоронців буде чіткою, жорсткою, коректною у межах закону, що регулює захист держрубежу", - повідомив Монастирський.

Міністр додав, що прикордонники, нацгвардійці та поліцейські будуть нести службу не лише на самому кордоні, а й у прикордонних районах, де функціонуватимуть мобільні групи для виявлення незаконного перетину кордону, якщо такий буде відбуватись.

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Наразі ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована. ДПСУ на цей час не фіксує появи груп незаконних мігрантів та їх намагання незаконно перетнути кордон з території сусідньої Білорусі.